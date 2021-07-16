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Новости Агрессия России против Украины
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СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов

СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложению президента Украины Владимира Зеленского вновь обсудит вопрос восточной границы Украины через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем трудности, с которыми мы сталкиваемся с границами. Потому по предложению президента Украины было принято решение: две недели еще наши пограничники, новый министр внутренних дел готовят этот вопрос еще раз на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны", - сказал он на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

"Еще раз подчеркну: с учетом того, что вопрос является крайне-крайне сложным и нуждается в очень большой совместной работе коллективов, которые сегодня начинают еще отрабатывать этот вопрос, через две недели мы возвращаемся на заседание СНБО к этому вопросу", - добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+7
Гавно какое то готовят...
Видимо аваков не захотел мараться и потому ушел..
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16.07.2021 19:30
+2
Вот как должна выглядеть граница с Лугандоном, Крымняшем, ПМРой, парашей и с ё*нутым Лукой:
СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов - Цензор.НЕТ 1744
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16.07.2021 19:37
+1
Семи лет,было мало.
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16.07.2021 19:31
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Гавно какое то готовят...
Видимо аваков не захотел мараться и потому ушел..
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16.07.2021 19:30 Ответить
Оце правильно - РНБО це обсуждайка й рекомендайка вові: наприклад закон порушити й КС розігнати чи голову КС указом звільнити , відповідати перед законом не Данілову ж... а вові
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16.07.2021 20:03 Ответить
вова про Єрмака й (Данілова можна туди ж)- Я З НИМ ПРИЙШОВ З НИМ Й ПІДУ - тільки один в тюрягу а другий в рашистляндію
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16.07.2021 20:07 Ответить
Семи лет,было мало.
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16.07.2021 19:31 Ответить
Вот как должна выглядеть граница с Лугандоном, Крымняшем, ПМРой, парашей и с ё*нутым Лукой:
СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов - Цензор.НЕТ 1744
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16.07.2021 19:37 Ответить
И с Европой. Тогда наступит счастье, ****тых будет меньше... в Европе.
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16.07.2021 20:37 Ответить
Это ты в своей параше построишь с Европой (у оккупированного вами Кенигсберга).
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16.07.2021 22:35 Ответить
Сериал студии квартал95 -"снбо" продолжается. Напомните, сколько олигархов и воров в законе посадили после прошлых серий?!
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16.07.2021 19:38 Ответить
Умка...тот который вор в законе...ржот как лошадь преживальского от этих решений снбо..
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16.07.2021 20:08 Ответить
По пятницам как всегда у нас - выступление Квартало-Шапито-СНБО !!! Конферансье - ДанилоФ
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16.07.2021 19:47 Ответить
Этот зеленый паяц запросто может отодвинуть наши восточные границы ближе к Киеву.
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16.07.2021 19:48 Ответить
Данилов, какая граница? Граница Украины признана всеми странами на международном уровне. Отгородится границей от ОРДЛО значит де-факто признать что это не территория Украины. Идите уже всем СНБО на каникулы вместе с депутатами и косячте как хотите где-нибудь в Анталии, государству от этого только польза будет.
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16.07.2021 19:50 Ответить
Не на каникулы.А в жопу,как в своё время предлогал Зеленский.
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16.07.2021 20:30 Ответить
Я так понимаю что речь идет о капитуляции перед ОРДЛО. Когда Зеленский обещал принести мир, думали что это чуть-чуть по другому будет. Жалко ребят погибших не за что, по сути если бы мы в 2014 признали бы ОРДЛО, то все было бы почти так же, только погибших не было.
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16.07.2021 20:41 Ответить
ага ..щас!Они бы не остановились ..Да они и сейчас требують отдать им всю Донецкую и Луганскую обл в довоенных границах...
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16.07.2021 20:59 Ответить
Захист кордонів та посилення карантину:

Із шести питань засідання РНБО, яке відбулося в Офісі президента 16 липня, перше було таємним і стосувалося захисту державного кордону України. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу повідомив, що воно виявилося дуже складним, тому за пропозицією Володимира Зеленського прикордонникам дали два тижні на підготовку. В деталі не вдавався.
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16.07.2021 21:01 Ответить
Если страна не защищает свою международно признанную территорию, то с ней никто считаться не будет. Отгородить ОРДЛО от Украины это отдать всю Украину на растерзание тупину. Никто уже не прийдет на помощь ни в каком виде, даже с дурацкой озабоченностью.
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16.07.2021 21:06 Ответить
 
 