СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложению президента Украины Владимира Зеленского вновь обсудит вопрос восточной границы Украины через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем трудности, с которыми мы сталкиваемся с границами. Потому по предложению президента Украины было принято решение: две недели еще наши пограничники, новый министр внутренних дел готовят этот вопрос еще раз на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны", - сказал он на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

"Еще раз подчеркну: с учетом того, что вопрос является крайне-крайне сложным и нуждается в очень большой совместной работе коллективов, которые сегодня начинают еще отрабатывать этот вопрос, через две недели мы возвращаемся на заседание СНБО к этому вопросу", - добавил Данилов.

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