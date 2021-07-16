РНБО обговорить питання східного кордону через два тижні, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за пропозицією президента України Володимира Зеленського знову обговорить питання східного кордону України через два тижні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Ми розуміємо труднощі, з якими ми стикаємося з кордонами. Тому за пропозицією президента України було прийнято рішення: два тижні ще наші прикордонники, новий міністр внутрішніх справ готують це питання ще раз на розгляд Ради нацбезпеки та оборони", - сказав він на брифінгу за результатами засідання РНБО в Києві в п'ятницю.
"Ще раз підкреслю: з урахуванням того, що питання є вкрай складним і потребує дуже великої спільної роботи колективів, які сьогодні починають ще відпрацьовувати це питання, через два тижні ми повертаємося на засідання РНБО до цього питання", - додав Данілов.
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Видимо аваков не захотел мараться и потому ушел..
Із шести питань засідання РНБО, яке відбулося в Офісі президента 16 липня, перше було таємним і стосувалося захисту державного кордону України. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу повідомив, що воно виявилося дуже складним, тому за пропозицією Володимира Зеленського прикордонникам дали два тижні на підготовку. В деталі не вдавався.