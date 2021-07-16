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РНБО обговорить питання східного кордону через два тижні, - Данілов

РНБО обговорить питання східного кордону через два тижні, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за пропозицією президента України Володимира Зеленського знову обговорить питання східного кордону України через два тижні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми розуміємо труднощі, з якими ми стикаємося з кордонами. Тому за пропозицією президента України було прийнято рішення: два тижні ще наші прикордонники, новий міністр внутрішніх справ готують це питання ще раз на розгляд Ради нацбезпеки та оборони", - сказав він на брифінгу за результатами засідання РНБО в Києві в п'ятницю.

"Ще раз підкреслю: з урахуванням того, що питання є вкрай складним і потребує дуже великої спільної роботи колективів, які сьогодні починають ще відпрацьовувати це питання, через два тижні ми повертаємося на засідання РНБО до цього питання", - додав Данілов.

Читайте також: Російська організація створила копію сайту України. Проти неї ввели санкції, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+7
Гавно какое то готовят...
Видимо аваков не захотел мараться и потому ушел..
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16.07.2021 19:30
+2
Вот как должна выглядеть граница с Лугандоном, Крымняшем, ПМРой, парашей и с ё*нутым Лукой:
СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов - Цензор.НЕТ 1744
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16.07.2021 19:37
+1
Семи лет,было мало.
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16.07.2021 19:31
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Гавно какое то готовят...
Видимо аваков не захотел мараться и потому ушел..
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16.07.2021 19:30 Відповісти
Оце правильно - РНБО це обсуждайка й рекомендайка вові: наприклад закон порушити й КС розігнати чи голову КС указом звільнити , відповідати перед законом не Данілову ж... а вові
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16.07.2021 20:03 Відповісти
вова про Єрмака й (Данілова можна туди ж)- Я З НИМ ПРИЙШОВ З НИМ Й ПІДУ - тільки один в тюрягу а другий в рашистляндію
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16.07.2021 20:07 Відповісти
Семи лет,было мало.
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16.07.2021 19:31 Відповісти
Вот как должна выглядеть граница с Лугандоном, Крымняшем, ПМРой, парашей и с ё*нутым Лукой:
СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов - Цензор.НЕТ 1744
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16.07.2021 19:37 Відповісти
И с Европой. Тогда наступит счастье, ****тых будет меньше... в Европе.
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16.07.2021 20:37 Відповісти
Это ты в своей параше построишь с Европой (у оккупированного вами Кенигсберга).
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16.07.2021 22:35 Відповісти
Сериал студии квартал95 -"снбо" продолжается. Напомните, сколько олигархов и воров в законе посадили после прошлых серий?!
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16.07.2021 19:38 Відповісти
Умка...тот который вор в законе...ржот как лошадь преживальского от этих решений снбо..
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16.07.2021 20:08 Відповісти
По пятницам как всегда у нас - выступление Квартало-Шапито-СНБО !!! Конферансье - ДанилоФ
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16.07.2021 19:47 Відповісти
Этот зеленый паяц запросто может отодвинуть наши восточные границы ближе к Киеву.
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16.07.2021 19:48 Відповісти
Данилов, какая граница? Граница Украины признана всеми странами на международном уровне. Отгородится границей от ОРДЛО значит де-факто признать что это не территория Украины. Идите уже всем СНБО на каникулы вместе с депутатами и косячте как хотите где-нибудь в Анталии, государству от этого только польза будет.
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16.07.2021 19:50 Відповісти
Не на каникулы.А в жопу,как в своё время предлогал Зеленский.
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16.07.2021 20:30 Відповісти
Я так понимаю что речь идет о капитуляции перед ОРДЛО. Когда Зеленский обещал принести мир, думали что это чуть-чуть по другому будет. Жалко ребят погибших не за что, по сути если бы мы в 2014 признали бы ОРДЛО, то все было бы почти так же, только погибших не было.
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16.07.2021 20:41 Відповісти
ага ..щас!Они бы не остановились ..Да они и сейчас требують отдать им всю Донецкую и Луганскую обл в довоенных границах...
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16.07.2021 20:59 Відповісти
Захист кордонів та посилення карантину:

Із шести питань засідання РНБО, яке відбулося в Офісі президента 16 липня, перше було таємним і стосувалося захисту державного кордону України. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу повідомив, що воно виявилося дуже складним, тому за пропозицією Володимира Зеленського прикордонникам дали два тижні на підготовку. В деталі не вдавався.
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16.07.2021 21:01 Відповісти
Если страна не защищает свою международно признанную территорию, то с ней никто считаться не будет. Отгородить ОРДЛО от Украины это отдать всю Украину на растерзание тупину. Никто уже не прийдет на помощь ни в каком виде, даже с дурацкой озабоченностью.
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16.07.2021 21:06 Відповісти
 
 