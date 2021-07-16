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Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба

Дания снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.

Также читайте: Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Автор: 

Дания (593) Кулеба Дмитрий (2880)


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"Касапи" - https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2798
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16.07.2021 20:49
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"О врємєна! О Данія..." (с) Лесь.

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3460
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16.07.2021 20:08 Ответить
"Касапи" - https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2798
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16.07.2021 20:49 Ответить
Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4484
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16.07.2021 21:04 Ответить
А в Германии именно сегодня внесли Данию в список опасных стран ( Risikogebiet ).
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16.07.2021 20:08 Ответить
Так в Украине очередь в Данию и не стоит
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16.07.2021 20:11 Ответить
В Дании очень много работает украинской молодежи. Теперь к ним смогут ездить в гости не только родственники, а и друзья
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16.07.2021 21:34 Ответить
Как грится, "дай им Бог здоровья".
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16.07.2021 21:42 Ответить
Сейчас очень строгий контроль при пересечении границ внутри ЕС.
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16.07.2021 21:58 Ответить
А толку говорить о зонах в ес, если границ как таковых нет?!
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16.07.2021 20:17 Ответить
Толк в том, что в Германии если едешь в страну которую вынесли в опасную зону, то сам виноват. Так же толк в том - допустим заказал путёвку в отпуск и хочешь отказаться, теперь от путёвки в Данию можешь отказаться и получишь все деньги назад, а если страна не в опасной зоне, тогда только 50% суммы. Ну и по возвращению назад в Германию из опасной зоны надо сидеть на карантине, даже если прошёл вакцинацию
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16.07.2021 21:56 Ответить
Ну слава Богу, дождались!
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16.07.2021 20:17 Ответить
Родственники, как ни крути.
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16.07.2021 20:30 Ответить
Как раз там нужны наши гастарбайтеры СП-2 достраивать
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16.07.2021 20:48 Ответить
кУльба, а ти що вже і прес секретар МЗС????? на дві ставки працюєш!!!!! Впав ти кУЛьоба, сильно ВПАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2021 21:17 Ответить
 
 