Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба
Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии включило железную дорогу в транзитные маршруты.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включил железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.
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Сказали, що наземним транспортом транзит через Угорщину заборонений