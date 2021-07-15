Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии включило железную дорогу в транзитные маршруты.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включил железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.

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