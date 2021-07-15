РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11344 посетителя онлайн
Новости
940 11

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии включило железную дорогу в транзитные маршруты.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включил железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар

Автор: 

Австрия (820) Венгрия (2000) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я например...
показать весь комментарий
15.07.2021 14:53 Ответить
Работаю, в австрии, но могу и сходить в оперу
показать весь комментарий
15.07.2021 14:57 Ответить
Как бы, каждый выбирает то место жительства или работы, которое ему нравится... К слову, налогов в украине в виде ндс, я плачу побольше чем работник какого. То предприятия или офиса... Плюс привожу реальную валюту а не долговые обязательства, как МВФ
показать весь комментарий
15.07.2021 15:12 Ответить
На самом деле, больше, чем ты думаешь...
показать весь комментарий
15.07.2021 14:54 Ответить
Идешь, вакцинируешься, делаешь сертификат и вперед... Вопрос, в том что мало кто хочет поднять жопу и пойти сделать что то, все сидят и думают, что все как и в прошлый раз придет само...
показать весь комментарий
15.07.2021 14:56 Ответить
Їздив у Будапешт на футбол поїздом Київ-Відень, на прикордонній станції Захонь угорські прикордонники висадили з вагону жінку (десь 50-55 років), мала австрійський вид на проживання, їхала у Відень.
Сказали, що наземним транспортом транзит через Угорщину заборонений
показать весь комментарий
15.07.2021 15:01 Ответить
 
 