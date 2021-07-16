Данія відкривається для поїздок громадян України з 17 липня, - Кулеба

Данія знімає введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд у рамках протидії поширенню Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як у старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.

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