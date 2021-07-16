Данія відкривається для поїздок громадян України з 17 липня, - Кулеба
Данія знімає введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд у рамках протидії поширенню Covid-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як у старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+1 olele
показати весь коментар16.07.2021 20:49 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valery Greff
показати весь коментар16.07.2021 20:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
olele
показати весь коментар16.07.2021 20:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
olele
показати весь коментар16.07.2021 21:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Макс из Хохст
показати весь коментар16.07.2021 20:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valery Greff
показати весь коментар16.07.2021 20:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Chan Jackie
показати весь коментар16.07.2021 21:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valery Greff
показати весь коментар16.07.2021 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Макс из Хохст
показати весь коментар16.07.2021 21:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Super Gut
показати весь коментар16.07.2021 20:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Макс из Хохст
показати весь коментар16.07.2021 21:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
tamerlan
показати весь коментар16.07.2021 20:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.07.2021 20:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Green Green Serpent
показати весь коментар16.07.2021 20:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alex orly
показати весь коментар16.07.2021 21:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль