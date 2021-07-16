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Данія відкривається для поїздок громадян України з 17 липня, - Кулеба

Данія відкривається для поїздок громадян України з 17 липня, - Кулеба

Данія знімає введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд у рамках протидії поширенню Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як у старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.

Читайте також: Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень

Автор: 

Данія (784) Кулеба Дмитро (3604)


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"Касапи" - https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2798
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16.07.2021 20:49
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"О врємєна! О Данія..." (с) Лесь.

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3460
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16.07.2021 20:08 Відповісти
"Касапи" - https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2798
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16.07.2021 20:49 Відповісти
Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4484
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16.07.2021 21:04 Відповісти
А в Германии именно сегодня внесли Данию в список опасных стран ( Risikogebiet ).
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16.07.2021 20:08 Відповісти
Так в Украине очередь в Данию и не стоит
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16.07.2021 20:11 Відповісти
В Дании очень много работает украинской молодежи. Теперь к ним смогут ездить в гости не только родственники, а и друзья
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16.07.2021 21:34 Відповісти
Как грится, "дай им Бог здоровья".
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16.07.2021 21:42 Відповісти
Сейчас очень строгий контроль при пересечении границ внутри ЕС.
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16.07.2021 21:58 Відповісти
А толку говорить о зонах в ес, если границ как таковых нет?!
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16.07.2021 20:17 Відповісти
Толк в том, что в Германии если едешь в страну которую вынесли в опасную зону, то сам виноват. Так же толк в том - допустим заказал путёвку в отпуск и хочешь отказаться, теперь от путёвки в Данию можешь отказаться и получишь все деньги назад, а если страна не в опасной зоне, тогда только 50% суммы. Ну и по возвращению назад в Германию из опасной зоны надо сидеть на карантине, даже если прошёл вакцинацию
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16.07.2021 21:56 Відповісти
Ну слава Богу, дождались!
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16.07.2021 20:17 Відповісти
Родственники, как ни крути.
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16.07.2021 20:30 Відповісти
Как раз там нужны наши гастарбайтеры СП-2 достраивать
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16.07.2021 20:48 Відповісти
кУльба, а ти що вже і прес секретар МЗС????? на дві ставки працюєш!!!!! Впав ти кУЛьоба, сильно ВПАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2021 21:17 Відповісти
 
 