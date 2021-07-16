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Новости Коронавирус и карантин
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Германия открывает границу для украинцев с 18 июля

Германия открывает границу для украинцев с 18 июля

Для въезда в ФРГ не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.

Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешено беспрепятственный въезд на немецкую территорию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В перечень стран, гражданам которых разрешено беспрепятственно посещать Германию, добавили Украину и Саудовскую Аравию. Всего в этом списке - 26 стран.

При этом при въезде все равно нужно предъявить действующий отрицательный тест на коронавирус.

Германия отменила ограничения на въезд для украинцев на основании рекомендации Совета ЕС.

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Автор: 

Германия (7043) граница (5298) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Уколеных китайским шмурдяком не пускают нашару, только через тест. Какая неожиданность! Зато степашка хорошо прибарахлился на китайском хламе, который нам теперь впаривают зебилы
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16.07.2021 21:04 Ответить
наче вколотим Пфайзером не треба теста....
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16.07.2021 22:04 Ответить
вот ведь щастье привалило!..
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16.07.2021 21:05 Ответить
Всі хто ганяє автівки і усіляку техніку і так спокійно їздять,без вакцинації.
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16.07.2021 21:23 Ответить
ну и отлично
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16.07.2021 21:37 Ответить
Как раз сезон сбора огурцов, потом морковка, капуста. Урожай в этом году отличный в Германии. Много дождей, оптимальная погода +20. А осенью виноград надо собирать. Орехи тоже в этом году хорошие
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16.07.2021 22:19 Ответить
ага, особенно в Западной Германии.
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17.07.2021 10:19 Ответить
Какая радость
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17.07.2021 11:11 Ответить
 
 