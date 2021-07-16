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Германия открывает границу для украинцев с 18 июля
Для въезда в ФРГ не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.
Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешено беспрепятственный въезд на немецкую территорию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В перечень стран, гражданам которых разрешено беспрепятственно посещать Германию, добавили Украину и Саудовскую Аравию. Всего в этом списке - 26 стран.
При этом при въезде все равно нужно предъявить действующий отрицательный тест на коронавирус.
Германия отменила ограничения на въезд для украинцев на основании рекомендации Совета ЕС.
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Super Gut
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