Німеччина відкриває кордон для українців з 18 липня

Для в'їзду в ФРН не потрібно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію.

Німеччина відновила перелік третіх країн, з яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До переліку країн, громадянам яких дозволено безперешкодно відвідувати Німеччину, додали Україну і Саудівську Аравію. Загалом у цьому списку - 26 країн.

При цьому при в'їзді все одно потрібно пред'явити діючий негативний тест на коронавірус.

Німеччина скасувала обмеження на в'їзд для українців на підставі рекомендації Ради ЄС.

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