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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина відкриває кордон для українців з 18 липня

Німеччина відкриває кордон для українців з 18 липня

Для в'їзду в ФРН не потрібно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію.

Німеччина відновила перелік третіх країн, з яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До переліку країн, громадянам яких дозволено безперешкодно відвідувати Німеччину, додали Україну і Саудівську Аравію. Загалом у цьому списку - 26 країн.

При цьому при в'їзді все одно потрібно пред'явити діючий негативний тест на коронавірус.

Німеччина скасувала обмеження на в'їзд для українців на підставі рекомендації Ради ЄС.

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Німеччина (7449) кордон (4808) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Уколеных китайским шмурдяком не пускают нашару, только через тест. Какая неожиданность! Зато степашка хорошо прибарахлился на китайском хламе, который нам теперь впаривают зебилы
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16.07.2021 21:04 Відповісти
наче вколотим Пфайзером не треба теста....
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16.07.2021 22:04 Відповісти
вот ведь щастье привалило!..
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16.07.2021 21:05 Відповісти
Всі хто ганяє автівки і усіляку техніку і так спокійно їздять,без вакцинації.
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16.07.2021 21:23 Відповісти
ну и отлично
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16.07.2021 21:37 Відповісти
Как раз сезон сбора огурцов, потом морковка, капуста. Урожай в этом году отличный в Германии. Много дождей, оптимальная погода +20. А осенью виноград надо собирать. Орехи тоже в этом году хорошие
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16.07.2021 22:19 Відповісти
ага, особенно в Западной Германии.
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17.07.2021 10:19 Відповісти
Какая радость
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17.07.2021 11:11 Відповісти
 
 