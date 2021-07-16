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Німеччина відкриває кордон для українців з 18 липня
Для в'їзду в ФРН не потрібно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію.
Німеччина відновила перелік третіх країн, з яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
До переліку країн, громадянам яких дозволено безперешкодно відвідувати Німеччину, додали Україну і Саудівську Аравію. Загалом у цьому списку - 26 країн.
При цьому при в'їзді все одно потрібно пред'явити діючий негативний тест на коронавірус.
Німеччина скасувала обмеження на в'їзд для українців на підставі рекомендації Ради ЄС.
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Super Gut
показати весь коментар16.07.2021 21:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Петр Дибров #460784
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sharaban
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