Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович про відкриття кордонів ЄС для України: Ваші цифри видаються багатообіцяльними. Це питання днів

Позитивне рішення про відкриття ЄС кордону для України після введених карантинних обмежень є питанням декількох днів.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії з міжвідомчим відносин і прогнозування Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я знаю, що якщо говорити про випадки інфікування (коронавірусною інфекцією COVID-19, – ред.), ваші цифри виглядають багатообіцяючими. Тож я вважаю, що позитивне рішення - це питання днів. Як ви розумієте, тут всі дуже обережні, тому що ми бачимо, наскільки ситуація нестабільна. Але все вказує на позитивне рішення щодо відкриття кордонів для України та визнання ваших сертифікатів COVID", - сказав Марош Шефчович.

Він зазначив, що український COVID-сертифікат має такий само вигляд, як європейський.

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"Маю сказати, що вчора ми з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем багато часу провели разом, "граючи" з нашими смартфонами, і мене дуже вразило те, що у нього в смартфоні: сертифікат COVID, який точно такий самий, як у мене. Більше того, у нього є свідоцтво про народження, водійські права, посвідка на проживання та всі документи, які ми наразі рекомендуємо нашим державам-членам зробити такими самими, щоб покласти їх у так званий електронний гаманець для документів. Я сам це бачив. Я не технічний фахівець, але гадаю, що він виглядає точно так само, як і в моєму телефоні", - пояснив Марош Шефчович.

Крім того, віце-президент Європейської Комісії вказав на те, що Європейське медичне агентство сертифікувало такі вакцини, як Pfizer, Moderna та європейську Astra Zeneca.

"Ми так і не отримали повну документацію на Sputnik, тож вона не завершена, й інші виробники не запитували. Напевно, це одна з тих речей, які ще належить обговорити експертам", - зазначив він, відповідаючи на запитання про те, які вакцини з визнаних в Україні будуть визнані ЄС.