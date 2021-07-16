В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов
В декларации, которые заполняют чиновники, добавят строку о наличии двойного гражданства. Также ее нужно будет заполнять при наличии вида на жительство в другой стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, Кабинету министров предлагали до концы сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.
"Мы в это решение внесли дополнение, которое заключается в том, что на сегодня все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должны обязательно … там будет добавлена новая графа касательно того, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство. Это будет обязательным для тех, кто заполняют декларации", - отметил Данилов.
Он добавил, что после того, как Рада примет закон об олигархах, те тоже должны будут заполнять декларации и указывать при наличии другое гражданство.
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уклонист будет принимать парад? - не хочу етот срачь видеть.
жаль конечно потерянного времени, но ето плата за ошибку.
ленка и свое и бубино кацапячее граждансtво сожрет.....
Прочерк будут ставить. С честными глазами!
Вряд ли..
Поэтому эта строка в декларации...это бред зеленого стада..и ничего более..
А депутати усіх рівнів, а судді, а прокурори, а поліція, а СБУ, а олігархи, а керівники дерджпідприємств...?
Или только чиновники могут быть гражданами россии и тому подобное? Не зря Зеленский имеет недвижимость в оккупированном Крыму...