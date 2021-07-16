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В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов

В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов

В декларации, которые заполняют чиновники, добавят строку о наличии двойного гражданства. Также ее нужно будет заполнять при наличии вида на жительство в другой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, Кабинету министров предлагали до концы сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.

"Мы в это решение внесли дополнение, которое заключается в том, что на сегодня все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должны обязательно … там будет добавлена новая графа касательно того, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство. Это будет обязательным для тех, кто заполняют декларации", - отметил Данилов.

Он добавил, что после того, как Рада примет закон об олигархах, те тоже должны будут заполнять декларации и указывать при наличии другое гражданство.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+9
добавьте не строку, а статью....
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16.07.2021 21:12
+5
Зато какая сильнейшая имитация бурной деятельности. Им в детстве мамы про толчение воды в ступе видимо не рассказывали. И вообще как-то слишком много стало Данилова в эфире с дебильными заявлениями.
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16.07.2021 21:19
+4
т.е. бубина хатка в Крыму бегом на тещу - тут понятно, a
ленка и свое и бубино кацапячее граждансtво сожрет.....
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16.07.2021 21:15
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добавьте не строку, а статью....
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16.07.2021 21:12 Ответить
Зато какая сильнейшая имитация бурной деятельности. Им в детстве мамы про толчение воды в ступе видимо не рассказывали. И вообще как-то слишком много стало Данилова в эфире с дебильными заявлениями.
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16.07.2021 21:19 Ответить
а мысль на зуя он такой стране нужен, у страны не возникало?
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16.07.2021 22:17 Ответить
Та в том-то и парадокс. Уж чем нарид не травят, налогами, коммуналкой, проср..ным временем на закупку нормальных вакцин, и т.д.. А ему скажешь "лишь бы не Порох" и все, всем довольны.
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16.07.2021 22:26 Ответить
я бы не пихал все на народ... - нормальный народ - с мозгу тока сьехавший
уклонист будет принимать парад? - не хочу етот срачь видеть.
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16.07.2021 22:34 Ответить
Ну так кто выбирал, не назначили же его нам.
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16.07.2021 22:37 Ответить
Каждый народ заслуживает своего правителя. Ф. Ницше
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16.07.2021 22:38 Ответить
можно и ошибиться, но немедленно все поправить на 2м сроке,
жаль конечно потерянного времени, но ето плата за ошибку.
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16.07.2021 22:44 Ответить
Согласен. Дай Бог чтобы это было так. Жизнь не бесконечна для беспрерывного бега по граблям.
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16.07.2021 22:48 Ответить
за нами стройными рядами идут дети и внуки - не зря значит все было.
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16.07.2021 22:56 Ответить
сьезжай с пессимизма Серега.....
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16.07.2021 23:01 Ответить
Випускник ветеринарного технікуму Данілов має знати як патрати вівці...
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17.07.2021 00:49 Ответить
т.е. бубина хатка в Крыму бегом на тещу - тут понятно, a
ленка и свое и бубино кацапячее граждансtво сожрет.....
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16.07.2021 21:15 Ответить
Да поздно это действие. Даже если относительно остановит распил бюджета. Дело ведь не в том на сегодня что бы остановить, а в том что упёрли не меряно и вернуть нельзя! Нужен механизм для возврата украденого. Это сложно---но работает. Если заработает---то это и остановит негодяев.
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16.07.2021 21:17 Ответить
у тебя беня в Днепре засел, а клоун возит ему его деньги из дальних краев, а ты про возврат. Вернись в реальность.
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16.07.2021 21:19 Ответить
Веди себя прилично, это форум. Этот город не далеко от моего. Но я там только проездом бывал. А реальность та, о который мы здесь и говорим. О реальности думай ты, тебе в ней жить. А я 2 мая 68 паску сьел в своей жизни---врядли дождусь---ущучил?
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16.07.2021 21:25 Ответить
речь в возрасте или в понимании ситуации? зеленский не будет заниматься тем, что ты здесь написал в силу того, что он сам является тем, кто гребет деньги из бюджета.
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16.07.2021 21:50 Ответить
Речь о равнодушии народа---пузом меряем. До сих пор окорочков не нажрались. Они уже на половину из воды---но трескаем. При Бальцеровиче в Польше, и длилось это не год, пенсы могли позволить себе на один день только купить пачку тостового хлеба и 1 яйцо---всё! Но победили все со временем. Любая реформа спускается сверху--но при полной подержке снизу. А у нас до 14 г с красными флагами и серпами с молотами носились миллионы! И партия этих утырков в парламенте до 14 года имели и лидера и фракцию. Выбирают технарей---и желательно категорически чужаков. Ладно. Уверен что поздно всё. И это не возрастное.
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16.07.2021 22:15 Ответить
а где строчки про тройное, четверное и всей арифметики?
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16.07.2021 21:18 Ответить
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17.07.2021 06:47 Ответить
И все, буквально ВСЕ чиновники кинуться заполнять эту графу!
Прочерк будут ставить. С честными глазами!
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16.07.2021 21:19 Ответить
В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов - Цензор.НЕТ 3312
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16.07.2021 21:20 Ответить
Интересно найдутся ли идиоты которые эту строку заполнят и укажут наличие второго гражданства?
Вряд ли..
Поэтому эта строка в декларации...это бред зеленого стада..и ничего более..
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16.07.2021 21:35 Ответить
"В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов..."

А депутати усіх рівнів, а судді, а прокурори, а поліція, а СБУ, а олігархи, а керівники дерджпідприємств...?
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16.07.2021 21:54 Ответить
"судді, а прокурори, а поліція, а СБУ, керівники дерджпідприємств",- так им тоже можно быть иностранцами, они тоже чиновники "как бы Украины". Звучит абсурдно но это так.
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16.07.2021 23:07 Ответить
пора Украине девушку в президенты, твари пола мужского не справляются - не путать с воной.....
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16.07.2021 21:54 Ответить
Зачем же так сразу?! С таким подходом в чиновники что в охранники Сильпо с улицы брать будут.
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16.07.2021 22:36 Ответить
Как вообще чиновник может иметь второе гражданство. Сильно сомневаюсь что такое практикуется в США или Европе.
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16.07.2021 22:54 Ответить
Украина сама себя разваливает. Точнее коллаборанты российские у власти.
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16.07.2021 23:04 Ответить
Так це Україна, друже((( історики 30 років не можуть визначити суспільно-політичний устрій нашої країни...
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17.07.2021 05:53 Ответить
Мало закона ещё наказание за это предусмотреть надо.
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16.07.2021 22:55 Ответить
То есть Украинский Президент или чиновник может быть гражданином другой страны, россии например и это уже норма??? На закон О запрете двойного гражданства ВСЕМ украинцам, уже забили???

Или только чиновники могут быть гражданами россии и тому подобное? Не зря Зеленский имеет недвижимость в оккупированном Крыму...
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16.07.2021 23:03 Ответить
Двойное гражданство чиновников запрещено Конституцией.
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17.07.2021 07:53 Ответить
Они все получат третье и скажут,что строка о 2-м не подходит.
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17.07.2021 08:12 Ответить
 
 