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У декларації чиновників додадуть окремий рядок про наявність подвійного громадянства, - Данілов

У декларації чиновників додадуть окремий рядок про наявність подвійного громадянства, - Данілов

У декларації, які заповнюють чиновники, додадуть рядок про наявність подвійного громадянства. Також її потрібно буде заповнювати за наявності дозволу на проживання в іншій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, Кабінету міністрів пропонували до кінця вересня внести законопроєкт про заборону подвійного громадянства чиновникам.

"Ми в це рішення внесли доповнення, яке полягає в тому, що на сьогодні всі люди, які заповнюють декларації відповідно до закону про запобігання корупції, мають обов'язково... там буде додана нова графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн чи вид на проживання . Це буде обов'язковим для тих, хто заповнює декларації", - зазначив Данілов.

Він додав, що після того, як Рада ухвалить закон про олігархів, ті теж повинні будуть заповнювати декларації і вказувати за наявності інше громадянство.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+9
добавьте не строку, а статью....
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16.07.2021 21:12
+5
Зато какая сильнейшая имитация бурной деятельности. Им в детстве мамы про толчение воды в ступе видимо не рассказывали. И вообще как-то слишком много стало Данилова в эфире с дебильными заявлениями.
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16.07.2021 21:19
+4
т.е. бубина хатка в Крыму бегом на тещу - тут понятно, a
ленка и свое и бубино кацапячее граждансtво сожрет.....
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16.07.2021 21:15
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добавьте не строку, а статью....
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16.07.2021 21:12 Відповісти
Зато какая сильнейшая имитация бурной деятельности. Им в детстве мамы про толчение воды в ступе видимо не рассказывали. И вообще как-то слишком много стало Данилова в эфире с дебильными заявлениями.
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16.07.2021 21:19 Відповісти
а мысль на зуя он такой стране нужен, у страны не возникало?
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16.07.2021 22:17 Відповісти
Та в том-то и парадокс. Уж чем нарид не травят, налогами, коммуналкой, проср..ным временем на закупку нормальных вакцин, и т.д.. А ему скажешь "лишь бы не Порох" и все, всем довольны.
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16.07.2021 22:26 Відповісти
я бы не пихал все на народ... - нормальный народ - с мозгу тока сьехавший
уклонист будет принимать парад? - не хочу етот срачь видеть.
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16.07.2021 22:34 Відповісти
Ну так кто выбирал, не назначили же его нам.
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16.07.2021 22:37 Відповісти
Каждый народ заслуживает своего правителя. Ф. Ницше
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16.07.2021 22:38 Відповісти
можно и ошибиться, но немедленно все поправить на 2м сроке,
жаль конечно потерянного времени, но ето плата за ошибку.
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16.07.2021 22:44 Відповісти
Согласен. Дай Бог чтобы это было так. Жизнь не бесконечна для беспрерывного бега по граблям.
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16.07.2021 22:48 Відповісти
за нами стройными рядами идут дети и внуки - не зря значит все было.
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16.07.2021 22:56 Відповісти
сьезжай с пессимизма Серега.....
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16.07.2021 23:01 Відповісти
Випускник ветеринарного технікуму Данілов має знати як патрати вівці...
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17.07.2021 00:49 Відповісти
т.е. бубина хатка в Крыму бегом на тещу - тут понятно, a
ленка и свое и бубино кацапячее граждансtво сожрет.....
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16.07.2021 21:15 Відповісти
Да поздно это действие. Даже если относительно остановит распил бюджета. Дело ведь не в том на сегодня что бы остановить, а в том что упёрли не меряно и вернуть нельзя! Нужен механизм для возврата украденого. Это сложно---но работает. Если заработает---то это и остановит негодяев.
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16.07.2021 21:17 Відповісти
у тебя беня в Днепре засел, а клоун возит ему его деньги из дальних краев, а ты про возврат. Вернись в реальность.
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16.07.2021 21:19 Відповісти
Веди себя прилично, это форум. Этот город не далеко от моего. Но я там только проездом бывал. А реальность та, о который мы здесь и говорим. О реальности думай ты, тебе в ней жить. А я 2 мая 68 паску сьел в своей жизни---врядли дождусь---ущучил?
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16.07.2021 21:25 Відповісти
речь в возрасте или в понимании ситуации? зеленский не будет заниматься тем, что ты здесь написал в силу того, что он сам является тем, кто гребет деньги из бюджета.
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16.07.2021 21:50 Відповісти
Речь о равнодушии народа---пузом меряем. До сих пор окорочков не нажрались. Они уже на половину из воды---но трескаем. При Бальцеровиче в Польше, и длилось это не год, пенсы могли позволить себе на один день только купить пачку тостового хлеба и 1 яйцо---всё! Но победили все со временем. Любая реформа спускается сверху--но при полной подержке снизу. А у нас до 14 г с красными флагами и серпами с молотами носились миллионы! И партия этих утырков в парламенте до 14 года имели и лидера и фракцию. Выбирают технарей---и желательно категорически чужаков. Ладно. Уверен что поздно всё. И это не возрастное.
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16.07.2021 22:15 Відповісти
а где строчки про тройное, четверное и всей арифметики?
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16.07.2021 21:18 Відповісти
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17.07.2021 06:47 Відповісти
И все, буквально ВСЕ чиновники кинуться заполнять эту графу!
Прочерк будут ставить. С честными глазами!
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16.07.2021 21:19 Відповісти
В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов - Цензор.НЕТ 3312
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16.07.2021 21:20 Відповісти
Интересно найдутся ли идиоты которые эту строку заполнят и укажут наличие второго гражданства?
Вряд ли..
Поэтому эта строка в декларации...это бред зеленого стада..и ничего более..
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16.07.2021 21:35 Відповісти
"В декларации чиновников добавят отдельную строку про наличие двойного гражданства, - Данилов..."

А депутати усіх рівнів, а судді, а прокурори, а поліція, а СБУ, а олігархи, а керівники дерджпідприємств...?
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16.07.2021 21:54 Відповісти
"судді, а прокурори, а поліція, а СБУ, керівники дерджпідприємств",- так им тоже можно быть иностранцами, они тоже чиновники "как бы Украины". Звучит абсурдно но это так.
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16.07.2021 23:07 Відповісти
пора Украине девушку в президенты, твари пола мужского не справляются - не путать с воной.....
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16.07.2021 21:54 Відповісти
Зачем же так сразу?! С таким подходом в чиновники что в охранники Сильпо с улицы брать будут.
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16.07.2021 22:36 Відповісти
Как вообще чиновник может иметь второе гражданство. Сильно сомневаюсь что такое практикуется в США или Европе.
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16.07.2021 22:54 Відповісти
Украина сама себя разваливает. Точнее коллаборанты российские у власти.
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16.07.2021 23:04 Відповісти
Так це Україна, друже((( історики 30 років не можуть визначити суспільно-політичний устрій нашої країни...
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17.07.2021 05:53 Відповісти
Мало закона ещё наказание за это предусмотреть надо.
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16.07.2021 22:55 Відповісти
То есть Украинский Президент или чиновник может быть гражданином другой страны, россии например и это уже норма??? На закон О запрете двойного гражданства ВСЕМ украинцам, уже забили???

Или только чиновники могут быть гражданами россии и тому подобное? Не зря Зеленский имеет недвижимость в оккупированном Крыму...
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16.07.2021 23:03 Відповісти
Двойное гражданство чиновников запрещено Конституцией.
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17.07.2021 07:53 Відповісти
Они все получат третье и скажут,что строка о 2-м не подходит.
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17.07.2021 08:12 Відповісти
 
 