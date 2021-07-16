У декларації чиновників додадуть окремий рядок про наявність подвійного громадянства, - Данілов

У декларації, які заповнюють чиновники, додадуть рядок про наявність подвійного громадянства. Також її потрібно буде заповнювати за наявності дозволу на проживання в іншій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, Кабінету міністрів пропонували до кінця вересня внести законопроєкт про заборону подвійного громадянства чиновникам.

"Ми в це рішення внесли доповнення, яке полягає в тому, що на сьогодні всі люди, які заповнюють декларації відповідно до закону про запобігання корупції, мають обов'язково... там буде додана нова графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн чи вид на проживання . Це буде обов'язковим для тих, хто заповнює декларації", - зазначив Данілов.

Він додав, що після того, як Рада ухвалить закон про олігархів, ті теж повинні будуть заповнювати декларації і вказувати за наявності інше громадянство.

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