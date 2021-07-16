Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, - премьер Беларуси Головченко
Беларусь и РФ способны противостоять любому санкционному давлению, работа над соответствующим планом уже начата, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на госагентство БелТА.
"Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран", - сказал Головченко.
Он отметил, что работа над совместным планом действий Беларуси и РФ в ответ на западные санкции уже началась, но раскрывать суть плана не стал, сославшись на чувствительность темы.
"Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации - мы работаем на взаимовыгодных условиях", - заявил белорусский премьер.
Он добавил, что РФ уже наработала богатый опыт в противодействии санкционному давлению.
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пригоршню рисакартофелину в день и при этом быть сытым и счастливым
PS: И справка есть!!!
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