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Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко

Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко

Білорусь і РФ здатні протистояти будь-якому санкційному тиску, роботу над відповідним планом вже розпочато, заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко під час робочої поїздки у Вітебську область.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БелТА.

"Про це дуже докладно говорили президенти під час зустрічі в Санкт-Петербурзі. І дали відповідні доручення урядам своїх країн", - сказав Головченко.

Він зазначив, що робота над спільним планом дій Білорусі і РФ у відповідь на західні санкції вже почалася, але розкривати суть плану не став, пославшись на делікатність теми.

"Це стосується кредитно-фінансової підтримки білоруської банківської системи, страхування угод, які укладаються нами. Тому у нас немає сумнівів, що в цій частині підтримка Росії повністю перекриє ті можливі наслідки, на настання яких розраховують ті, хто ці санкції вводить. Це вигідно і Російській Федерації - ми працюємо на взаємовигідних умовах", - заявив білоруський прем'єр.

Він додав, що РФ вже напрацювала багатий досвід у протидії санкційному тиску.

Читайте також: ЄС готовий розглянути подальші санкції проти Білорусі через масові обшуки і затримання правозахисників, - Боррель

Автор: 

Білорусь (7960) санкції (12050) Головченко Роман (6)


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Топ коментарі
+19
Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, - премьер Беларуси Головченко - Цензор.НЕТ 4745
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16.07.2021 21:36
+18
"Помощь Росєї" завершується за звичай "ножками Буша".
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16.07.2021 21:24
+17
прожрете как прожирали до этого, бараны
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16.07.2021 21:24
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прожрете как прожирали до этого, бараны
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16.07.2021 21:24 Відповісти
Союз мертвяков!
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16.07.2021 21:40 Відповісти
Якщо расія - остання надія, то 3,14зда країні!
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16.07.2021 22:01 Відповісти
"Помощь Росєї" завершується за звичай "ножками Буша".
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16.07.2021 21:24 Відповісти
Хай спитають в Арменії, чим закінчується допомога расії
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16.07.2021 22:00 Відповісти
И чем же бульбофюрер поможет Разийе, если сами беларусы полуголодные и полубитые?
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16.07.2021 21:27 Відповісти
Поможет рашке просрать лишнее бабло, которое ей на пользу не идет.
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16.07.2021 23:55 Відповісти
Главное не переборщить: а то некоторые государства, после "помощи" от кацапов, сейчас на грани исчезновения!
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16.07.2021 21:27 Відповісти
Клёво устроились со своим председателем радгоспу! Скорее всего и далее так будет. Побухтят бульбаши на окраинах---и далее пойдут картоху сажать. Сосед умнёт всё.
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16.07.2021 21:30 Відповісти
Лука продає Беларусь ,гоптом !!!)))
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16.07.2021 21:30 Відповісти
Хорошие гири Кацапстану на удержание еще одной диктатуры, меньше хоттабычам останется нефте-газовых денег в конвертацию оружия.
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16.07.2021 21:30 Відповісти
Від кацапської допомоги у вас дуже буде боліти дупа,прихвостні **********.
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16.07.2021 21:33 Відповісти
Тобто після допомоги ЄС з її лгбдятиною, вивозом деревини з України , підтримки СП-2, у нас не буде боліти дупа? В Бельгіі 20 загиблих от повені і вони оголосили жалобу. А у нас 13тис. вбитих і вони виказують стурбованність? Нам краще мовчати і спостерігати за РБ, та не сваритися , а мати зиск з торгівлі!
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16.07.2021 21:59 Відповісти
ПНХ разом з ****** і дояром. козел комуняцький. В тебе Європа забрала Крим і Донбас чи сам звав ***** іуда?
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16.07.2021 22:08 Відповісти
воно відробляє мокшанське дєрьмо, яким його годують
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16.07.2021 22:14 Відповісти
ти не той стерх що летів поруч з Х...м?
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16.07.2021 22:21 Відповісти
Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко - Цензор.НЕТ 2613 Поруч з ****** і дояром пролітає тільки таке лайно як ти погань.
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16.07.2021 22:35 Відповісти
Оце усе на що ти здатний? Лаятися? Ти у кого відробляєш? Чи у тебе таки закінчилося "епох бедности"? Дебіл! Я не закликаю проти України, тому СБУ не буде мною займатися! Я тобі кажу : не гавкай на інших, які тебе не чипали!
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16.07.2021 22:39 Відповісти
Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко - Цензор.НЕТ 6581 Тобто ти вражина вихваляєш окупанта та посіпаку і вважаєш що не проти України? От тому у нас і війна що живе така потвора як ти і гадить гнида з середини країни.Здохни падло.
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16.07.2021 22:48 Відповісти
Ти дебіл? Лука з Білорусью на нас напав? Ти сам падло, сієш розбрат навіть на цензорі! На інше ти не здатний! Стаття була про Білорусь! Тобі чого було гавкати? Гавкай на Зе і тих хто нас грабує постіно! Ссиш?
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16.07.2021 22:51 Відповісти
Отож і погано що воно відробляє і на це не реагує ні сбу ні навіть модератори цензора,а воно звичайний ворог.
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16.07.2021 22:22 Відповісти
у тебе Білорусь Крим з Даунбасом забрала? Чому ви як тренована шавка тявкаєте по команді на тих хто вас не чіпає? Чи заздрите що бульбаші краще живуть і олігархи їх не обікрали? Чи що Лука заводи не порізав? Займайтеся Україною, її злиднями, крадіями, тупими виборцями, що Голобородька за гречку вибирають...Боріться з просуванням лгбдятини у нашу Україну!
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16.07.2021 22:20 Відповісти
Ти смердюча комуняцька підстилка що тут смердиш ****** і дояром.Не подобається Україна,ніхто тебе козла не тримає валіза вокзал комуна.Геть з України падло. ,
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16.07.2021 22:29 Відповісти
Ти дебіл? Мені не подобається така тупа риса , гавкати на усіх по команді! Мені не подобається такі як ти! Ти не вмієш дискутувати та приводити аргументи! Тільки лаятися, як баба базарна! Тобі яка справа до Білорусіі? Кріпак!
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16.07.2021 22:35 Відповісти
У цьому житті кріпаком не був і не буду бо кріпацтво це комуняки,а я живу у вільній країні,а не у совку. А от ти ворог України
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16.07.2021 22:42 Відповісти
У чому твоя воля? Гавкати на чужу країну? Так тобі команду дали! Ти вільний фінансово? Вільний у пересуванні? У виборі роботи? Тебе чує влада? Кріпак! Країна вільна? Дурний!
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16.07.2021 22:47 Відповісти
Смерті тобі падло.
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16.07.2021 22:49 Відповісти
Дурнику! Начебто ти безсмертний! Усі помремо у свій час! Коли Бог накаже! А бажати смерті--це прояв тупості, слабкості і недолугості! Щасти тобі! Навчися не лаятися на тих хто тебе не чіпає...
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16.07.2021 22:54 Відповісти
Ти падло чіпаєш не мене а мою країну.З за таких потвор як ти гинуть наші хлопці а треба щоб гинули такі як ти котрі несуть в Україну комуну.Ти ворог.
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16.07.2021 22:57 Відповісти
Ти дебіл! Мова йшла про Білорусь! Ти гавкав на чужу країну! Ти не ворог, а дурник, гірше ворога! Досить істерики! Почитай усю нашу переписку! Добраніч! І такі як ти вибирають мені президента! Жах!
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16.07.2021 23:00 Відповісти
А я тобі продажному козлу про продажну бульбашію і кажу,бо бульбашія скритий ворог такий як ти ,а це гірше ніж кацап бо від вас завжди треба чекати ножа у спину.а що до президента то на бойка ,мудачука ,юльку і іншу погань не розраховуй бо комуни вже не буде.
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16.07.2021 23:09 Відповісти
виктор ли, ты что, в сосну въ...лся? Культурно веди дискуссию, аника-воин набуханный
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16.07.2021 23:51 Відповісти
Я гидую спілкуватись з *********** москальським бидолом.Живеш в Україні -вчи мову пацак.
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17.07.2021 00:02 Відповісти
а не пошел бы ты к чертям собачим, псевдопатриот, невежда хуторская, такие понторезы кроме балабольства ни на что не годные.
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17.07.2021 00:07 Відповісти
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17.07.2021 00:14 Відповісти
Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою.
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17.07.2021 00:06 Відповісти
рашка сама ох-евает от санкций,Крым камнем на шее висит,теперь ещё 10 млн нахлебников...
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16.07.2021 21:33 Відповісти
Kacapi nicego nedajut darom, i ecio kredity u nix na 5 raz doroze cem polucili bi zapada
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16.07.2021 21:34 Відповісти
Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, - премьер Беларуси Головченко - Цензор.НЕТ 4745
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16.07.2021 21:36 Відповісти
вы еще поддержкой Сев. Кореи заручитесь . они там тоже опытные борцуны с санкциями . научат вас как съедать одну пригоршню риса картофелину в день и при этом быть сытым и счастливым
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16.07.2021 21:36 Відповісти
Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, - премьер Беларуси Головченко - Цензор.НЕТ 5644
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16.07.2021 21:39 Відповісти
бесплатный сыр где бывает только? а, премьер?
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16.07.2021 21:39 Відповісти
нам ЄС безкоштовно у борг дає? МВФ?
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16.07.2021 22:00 Відповісти
стаття не про Україну, пацюк мокшанський
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16.07.2021 22:12 Відповісти
нас відволікають такими статтями! Якщо стаття не про Україну, то чого лити багнюку на сусіда? Вони в тебе корову отруїли чи Крим відтяпали? Що за риса така гидка--гавкати на інших...
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16.07.2021 22:32 Відповісти
Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, - премьер Беларуси Головченко - Цензор.НЕТ 5556
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16.07.2021 21:44 Відповісти
Ну, верха бедовать не будут, к гадалке не ходи
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16.07.2021 21:47 Відповісти
Да ведь россия не допустит , что бы кто то лучше жил чем они.И если россия в Дерьме , то Беларусь будит хлебать его вдоволь
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16.07.2021 21:50 Відповісти
У Європі українці найбідніші! Агов! Тобто ніж бульбаши! Чи нам роти роззівляти?
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16.07.2021 22:02 Відповісти
тобі стрєльі переводити, цап
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16.07.2021 22:13 Відповісти
а вам на інших тявкати, замість за своєю країною стежити!
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16.07.2021 22:30 Відповісти
Улыбнуло, кокцапы придирчиво отслеживают свою страну, тiпо , прискiпливо вiдстежубть свою краiну...
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18.07.2021 02:20 Відповісти
Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, - премьер Беларуси Головченко - Цензор.НЕТ 2492
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16.07.2021 21:56 Відповісти
а как же внешнее управление?
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16.07.2021 22:01 Відповісти
назад в сдохший совок? в эту падаль? ))))))
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16.07.2021 22:11 Відповісти
Блин, из-за какого то шизофреничного таракана, размером в два *****, страдает весь народ! Да вызовите санитаров, ему явно, давно пора лечится...
PS: И справка есть!!!
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16.07.2021 22:24 Відповісти
З чого ти вирішив що народ білорасєї страждає?)))) Ти, дитино, хоч хвилину жив у білорасєї аби писка роззявляти про страданія білорасєян?))
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16.07.2021 22:46 Відповісти
Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко - Цензор.НЕТ 2888
Азербайджанцы с турками изменили карту. Теперь добавляем Беларусь?
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16.07.2021 22:42 Відповісти
білорасєя як жила за рахунок расєї так і буде жити і далі))) лише тепер це не можна вже буде приховувати за комічними розповідями про космічне ВВП білорасєї їз ні..я)))
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16.07.2021 22:43 Відповісти
А шо вам остается? Токо мешок картохи с огорода и ...слепая вера в сказку! Фсье...
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16.07.2021 22:44 Відповісти
Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко - Цензор.НЕТ 8994
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16.07.2021 22:54 Відповісти
Сесть на шею кацапам конечно интересная идея. Но что будет, когда кацапы не захотят или не смогут содержать нахлебников. Они и так себе на шею уже кучу всяких паразитов понацепляли. Крым, лугандон, Приднестровье, Абхазия, Чечня, Сирия, Венесуэла.
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16.07.2021 23:51 Відповісти
Это очень хорошо. Рашка должна за все платить, и нищать.
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17.07.2021 00:40 Відповісти
Абхазия, Приднестроаье, Лугандония, вот ещё несколько миллионов добавятся. На Рашке просто мусорных баков с едой для всех пенсионеров не хватит))))
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17.07.2021 08:52 Відповісти
Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко - Цензор.НЕТ 5402
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17.07.2021 09:55 Відповісти
правильно убогие - ваше место возле жопы расии... вот и лижите ее.....
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17.07.2021 10:24 Відповісти
Помощь России поможет противостоять любым западным санкциям, но не убережет от самих кокцапосанкций... Мало ябацькам мясомолочно-калийных войн с ааленями?
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18.07.2021 02:11 Відповісти
 
 