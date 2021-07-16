Допомога Росії допоможе протистояти будь-яким західним санкціям, - прем'єр Білорусі Головченко

Білорусь і РФ здатні протистояти будь-якому санкційному тиску, роботу над відповідним планом вже розпочато, заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко під час робочої поїздки у Вітебську область.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БелТА.

"Про це дуже докладно говорили президенти під час зустрічі в Санкт-Петербурзі. І дали відповідні доручення урядам своїх країн", - сказав Головченко.

Він зазначив, що робота над спільним планом дій Білорусі і РФ у відповідь на західні санкції вже почалася, але розкривати суть плану не став, пославшись на делікатність теми.

"Це стосується кредитно-фінансової підтримки білоруської банківської системи, страхування угод, які укладаються нами. Тому у нас немає сумнівів, що в цій частині підтримка Росії повністю перекриє ті можливі наслідки, на настання яких розраховують ті, хто ці санкції вводить. Це вигідно і Російській Федерації - ми працюємо на взаємовигідних умовах", - заявив білоруський прем'єр.

Він додав, що РФ вже напрацювала багатий досвід у протидії санкційному тиску.

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