Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии, - Черновицкая ОГА

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Черновицкая ОГА

Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca - 100800 доз.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины.

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