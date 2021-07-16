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Новости Коронавирус и карантин
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Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии, - Черновицкая ОГА

Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии, - Черновицкая ОГА

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Черновицкая ОГА

Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca - 100800 доз.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины.

Также читайте: Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Румыния (1114) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
украл - "Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы ."
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16.07.2021 23:54
+3
Докатились, что у цыган побираемся.
Мудрый нарид.
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17.07.2021 06:57
+2
Ждем Пфайзер от Бангладеш...
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16.07.2021 23:51
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Ждем Пфайзер от Бангладеш...
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16.07.2021 23:51 Ответить
украл - "Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы ."
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16.07.2021 23:54 Ответить
срок годности? дарят только то что скоро скиснeт
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17.07.2021 00:06 Ответить
С Албании охота---сам не знаю почему.
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17.07.2021 00:32 Ответить
як кажуть -на тобі небоже що мені не гоже-спочатку румуни хотіли утилізувати а потім вирішили на буковину віддати- ну румунів на буковині десь 100 тисяч-їх не хай цим і вакцинують-
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17.07.2021 00:51 Ответить
впечатление, что со всего мира, все что предлагают, собирает Украина... ...нельзя так,чтобы одну-две апробированных и эффективных...?))
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17.07.2021 02:47 Ответить
Докатились, что у цыган побираемся.
Мудрый нарид.
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17.07.2021 06:57 Ответить
Ну у меня Румынский поспорт и что я цыган ? Ты ПОЦ
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17.07.2021 10:36 Ответить
Все що має викидатись осідає в Україні
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17.07.2021 08:17 Ответить
нe вспiвають уколоть а строк дii пiджимає
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17.07.2021 13:44 Ответить
Дожились...
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17.07.2021 12:38 Ответить
нeмає нiчого позорного - нe вспiвають уколоть а строк дii пiджимає. якщо нe подарять то викинуть а продукт занадто цiнний
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17.07.2021 13:45 Ответить
Якщо для населення бути країною 3-го світу і збирати подачки, як жебрак у переході - не "позорно", то майбутнього в нашої країни, схоже, немає...
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17.07.2021 14:03 Ответить
ти погано букви в кучу збираєш? вони можуть вiддати любому аби нe пропало
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17.07.2021 14:15 Ответить
астара зeнeку пeрeстали колоти молодим iзза тромбiв тому нe використали як планували
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17.07.2021 14:17 Ответить
Надлишки будь-чого, аби не пропало, віддають тим, в кого не вистачає. Тобто бідним... Тобі справді не "позорно", що, маючи такий потеціал, Україна бідна? І щодалі стає ще біднішою? Ти хто взагалі такий? Німець? Тому і зловтішаєшся з України?
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17.07.2021 14:31 Ответить
хаха тобi прапорeць як тряпка бику?
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17.07.2021 14:49 Ответить
совкова логiка у тeбe
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17.07.2021 14:50 Ответить
 
 