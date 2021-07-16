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Новини Коронавірус і карантин
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Україна отримала 100 тис. доз вакцини AstraZeneca від Румунії, - Чернівецька ОДА

Україна отримала 100 тис. доз вакцини AstraZeneca від Румунії, - Чернівецька ОДА

Україна отримала 100,8 тисячі доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca як гуманітарну допомогу від Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Чернівецька ОДА

Румунія в межах гуманітарної допомоги передала Україні партію вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca - 100800 доз.

Передача вакцини відбулася на контрольно-пропускному пункті "Сірет-Порубне". Цю партію препарату доставлять на центральний склад у Києві, дотримуючись холодового режиму. Тому її розподілять між усіма областями України.

Читайте також: На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Румунія (1187) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
украл - "Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы ."
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16.07.2021 23:54
+3
Докатились, что у цыган побираемся.
Мудрый нарид.
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17.07.2021 06:57
+2
Ждем Пфайзер от Бангладеш...
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16.07.2021 23:51
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Ждем Пфайзер от Бангладеш...
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16.07.2021 23:51 Відповісти
украл - "Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы ."
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16.07.2021 23:54 Відповісти
срок годности? дарят только то что скоро скиснeт
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17.07.2021 00:06 Відповісти
С Албании охота---сам не знаю почему.
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17.07.2021 00:32 Відповісти
як кажуть -на тобі небоже що мені не гоже-спочатку румуни хотіли утилізувати а потім вирішили на буковину віддати- ну румунів на буковині десь 100 тисяч-їх не хай цим і вакцинують-
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17.07.2021 00:51 Відповісти
впечатление, что со всего мира, все что предлагают, собирает Украина... ...нельзя так,чтобы одну-две апробированных и эффективных...?))
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17.07.2021 02:47 Відповісти
Докатились, что у цыган побираемся.
Мудрый нарид.
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17.07.2021 06:57 Відповісти
Ну у меня Румынский поспорт и что я цыган ? Ты ПОЦ
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17.07.2021 10:36 Відповісти
Все що має викидатись осідає в Україні
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17.07.2021 08:17 Відповісти
нe вспiвають уколоть а строк дii пiджимає
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17.07.2021 13:44 Відповісти
Дожились...
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17.07.2021 12:38 Відповісти
нeмає нiчого позорного - нe вспiвають уколоть а строк дii пiджимає. якщо нe подарять то викинуть а продукт занадто цiнний
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17.07.2021 13:45 Відповісти
Якщо для населення бути країною 3-го світу і збирати подачки, як жебрак у переході - не "позорно", то майбутнього в нашої країни, схоже, немає...
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17.07.2021 14:03 Відповісти
ти погано букви в кучу збираєш? вони можуть вiддати любому аби нe пропало
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17.07.2021 14:15 Відповісти
астара зeнeку пeрeстали колоти молодим iзза тромбiв тому нe використали як планували
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17.07.2021 14:17 Відповісти
Надлишки будь-чого, аби не пропало, віддають тим, в кого не вистачає. Тобто бідним... Тобі справді не "позорно", що, маючи такий потеціал, Україна бідна? І щодалі стає ще біднішою? Ти хто взагалі такий? Німець? Тому і зловтішаєшся з України?
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17.07.2021 14:31 Відповісти
хаха тобi прапорeць як тряпка бику?
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17.07.2021 14:49 Відповісти
совкова логiка у тeбe
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17.07.2021 14:50 Відповісти
 
 