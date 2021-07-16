Україна отримала 100 тис. доз вакцини AstraZeneca від Румунії, - Чернівецька ОДА

Україна отримала 100,8 тисячі доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca як гуманітарну допомогу від Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Чернівецька ОДА

Румунія в межах гуманітарної допомоги передала Україні партію вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca - 100800 доз.

Передача вакцини відбулася на контрольно-пропускному пункті "Сірет-Порубне". Цю партію препарату доставлять на центральний склад у Києві, дотримуючись холодового режиму. Тому її розподілять між усіма областями України.

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