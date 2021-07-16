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Китай для Украины – партнер номер один, - "слуга народа" Арахамия

Китай для Украины – партнер номер один, -

Партнером номер один для Украины сегодня является Китай, в первую очередь это касается экономических отношений.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, может ли демонстрация сближения с Китаем быть намеком для США, что необходимо увеличить поддержку Украины, "слуга народа" ответил:

"Я считаю, что это немножко манипуляция. В Украине мало людей знают, что за последне три года Китай торгово-экономический партнер Украины номер один, как по импорту, так и по экспорту. Объем, который они генерируют, 15,4 млрд долларов – это больше, чем весь импорт-экспорт с ЕС и любой другой страной. Если у нас есть экономический партнер, с которым мы уже торгуем на полную, должны ли мы с ним партнерствовать? Или должны делать какую-то блокаду из-за того, что что-то не нравится американцам или кому-то еще?"

Как отметил Арахамия, "очень важно выровнять все отношения с Китайской народной республикой, потому что это партнер номер один".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать

"Даже увеличение объемов на 10% дает очень крутой эффект для внутренней экономики. Второе. Например, партнер номер один для США из близлежащих стран – это Польша. За последние три года она получила несколько миллиардов долларов от КНР как инвестиции в инфраструктурные проекты. Никто же не говорит, что это "зрада" партнерства с США. Если говорят о деньгах – это нормально, все деньги принимают, строят", - заявил нардеп.

Автор: 

Китай (3028) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+63
зебилы, китай стратегический соперник сша, и друх параши из-а этого, совсем мозги потеряли
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16.07.2021 23:55
+32
Хамія для України - сміття для переробки
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16.07.2021 23:54
+32
Арахамия - "Китай для Украины - партнер номер один"

Здається, що це вже навіть не дилентатизм та невігластво, а спланована та свідома антиукраїнська політика зеленої влади.
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17.07.2021 00:01
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А для Німеччини РФ партнер № 1.
То чого ж гундосите, що "Північний потік-2" це погано, це споснсорування тероризму?
Вчи китайську, вступай у КПК.
Та й .іздуй туди.
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17.07.2021 09:11 Ответить
зеленский и орохамия отбросы китайских комуняцких обезьян
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17.07.2021 09:23 Ответить
Навести порядок на таможне, поставить Ахметова с Фирташем на место -
и будет хлеба насущного завались.
А пока жируют паразиты, а не капиталисты.
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17.07.2021 10:15 Ответить
А у москальских нацыков опять евреи виноваты, а не москали))
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17.07.2021 09:38 Ответить
Найдите в кремле хоть одного москаля.
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17.07.2021 10:16 Ответить
Какая разніца!, кричав народ на банковій. Какая разніца шибениця чи гільйотина, аби це падло рот не відкривало.
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17.07.2021 09:44 Ответить
довбаний орангутанг
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17.07.2021 09:53 Ответить
**************
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17.07.2021 20:08 Ответить
"рашахамия" курс Украины , прописанный в Конституции -ЕС И НАТО. Для чего доводить украинский народ до того,что бы он еще раз указал "рашахамиям" курс на Ростов?
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17.07.2021 09:58 Ответить
Синопитек несчастный!
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17.07.2021 10:10 Ответить
10 років назад вітя ростовський аж тиждень був в китаї, а вся його челядь хвалила Кетай. А потім був Ростов. Зараз мастьовиє снову топчуть великий шовковий шлях. А по традиції буде як завжди - наш вова купує квитки до Ростова, може там свою Наташеньку зустріне
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17.07.2021 10:11 Ответить
"Обсяг, який вони генерують, 15,4 млрд доларів - це більше, ніж весь імпорт-експорт з ЄС та іншими країнами." Джерело: https://censor.net/ua/n3277678

Для зеДебіла арахамії.
Відповідно до даних Держстату України, за 2020 р
Двосторонній товарообіг Україна Китай склав $15,4 млрд. доларів США
Обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС протягом 2020 року склав 42,1 млрд. доларів США.
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17.07.2021 10:16 Ответить
Такие как Арахамия и Арестович брешут как дышат.
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17.07.2021 10:17 Ответить
К. Прутков колись у таких випадках казав: " Если есть у тебя фонтан, закрой его, дай отдохнуть і фонтану..."А чи не вийде так , що приїде до США український президент просити захисту від РФ, а там його пошлють на... , і до Китаю, який , як правило, завжди на всіх платформах підтримував РФ...???!Де ДБР, СБУ, ОП, МЗС, КМУ....?
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17.07.2021 10:34 Ответить
По тихому стараються запхнути Україну в стару гавань, мізків нуль думають їм зійде

це з рук...
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17.07.2021 10:40 Ответить
здається вони вже нас обміняли на пп-2,хлопці правильно роблять: не допоможете,тоді ми просимо допомоги в Китаю,а ви собі з путіном взасос цілуйтеся! Потрібно потрохи меншовартість викорінювати.
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17.07.2021 11:27 Ответить
Это просто абырвалг, откушайте селедки...
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17.07.2021 16:30 Ответить
Цензор досить писати "слуга народу" пишіть правильно "слуга урода"
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17.07.2021 10:18 Ответить
Якби це заявив не Чиполліно, я б ще повірив.
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17.07.2021 10:21 Ответить
Посадіть його вже на пальму і дайте банан замість мікрофона - буде меньше шкоди від нього.
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17.07.2021 10:29 Ответить
Ага. Значит деньги китайцы дают от доброты душевной?
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17.07.2021 10:34 Ответить
На фоне высероов этого недоумка, зеле отменили выезд в США в июле.. ******* дальше...
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17.07.2021 10:39 Ответить
Давидушка, эмигрировать будешь в Китай =)
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17.07.2021 10:43 Ответить
Коммунистическая идеология в Украине запрещена.Арахамия - уголовник!
Для идиотов - рабочая неделя в Китае 60-72 часа.400000 человек в год умирают от перенапряжения на работе.Арахамию на годик в китай на заработки!
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17.07.2021 10:46 Ответить
Бл*дь! откуда из какой дырки высрали этот кусок дерьма!!!!!!!!!
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17.07.2021 10:49 Ответить
Як не крути а в дурнів все завжди скочуєтся до комунізму
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17.07.2021 11:16 Ответить
А зараз стало відомо, хто для України "мудак номер один".
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17.07.2021 11:17 Ответить
А де зраду брати? )
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17.07.2021 11:55 Ответить
я не против торговли с Китаем, но я не понял, кто уполномочил Арахамию определять кто N1 N2 или N3 для Украины ?

Не слишком ли много не себя берет этот уроженец рф ?
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17.07.2021 11:42 Ответить
Б.ядь! Прочёл, что у Арахамии 6 детей! Зачем???
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17.07.2021 11:58 Ответить
єврейські сім'ї завжди багатодітні - треба над кожним гоєм три хозяїна
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17.07.2021 13:42 Ответить
хм.... дивно! Сім'ї багатодітні, а євреїв у світі всього-навсього 14 млн.... Якщо вони такі багатодітні, то чому за стільки тисяч років їх так мало? Ось китайців - 1,4 МІЛЬЯРДИ! Індусів - 1,4 МІЛЬЯРДИ!!! А "багатодітних" тільки 14 млн....
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17.07.2021 21:38 Ответить
Пфи... дык, случай подвернулся их обеспечить.
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17.07.2021 16:35 Ответить
клоуны перестаньте бухать шмалить наркоту, не смешно
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17.07.2021 13:12 Ответить
**** з дурака візьмеш
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17.07.2021 13:39 Ответить
ЭТОТ жидяра АРАХАМИЯ решил переделаться в китайца, что ли ?
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17.07.2021 13:44 Ответить
Он грузин.
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17.07.2021 17:55 Ответить
Он такой же грузин как и Джуга-швили.
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17.07.2021 23:00 Ответить
Зебуины слюни пустили - афера с ковид-масками проконала... Замануху проглотили(с мормышкой).
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17.07.2021 16:33 Ответить
Пропоную зелену шоблу відправити до Китаю, для отримання належної кваліфікації.
Назавжди.
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17.07.2021 21:13 Ответить
Цей чіполін зовсім з глузду з'їхав? Хай їде до Китаю та вступає у комуняцьку партію...
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17.07.2021 21:27 Ответить
Бомжара кукурікає. Блін. Яка Верховна Рада - така і країна. Як навибирали, так і живемо...
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17.07.2021 22:29 Ответить
******! Приехали!
Простая абхазская обезьяна решила, куда будет двигаться Украина!
Китай для України - партнер номер один, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 244
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18.07.2021 02:47 Ответить
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