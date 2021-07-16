Китай для Украины – партнер номер один, - "слуга народа" Арахамия
Партнером номер один для Украины сегодня является Китай, в первую очередь это касается экономических отношений.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, может ли демонстрация сближения с Китаем быть намеком для США, что необходимо увеличить поддержку Украины, "слуга народа" ответил:
"Я считаю, что это немножко манипуляция. В Украине мало людей знают, что за последне три года Китай торгово-экономический партнер Украины номер один, как по импорту, так и по экспорту. Объем, который они генерируют, 15,4 млрд долларов – это больше, чем весь импорт-экспорт с ЕС и любой другой страной. Если у нас есть экономический партнер, с которым мы уже торгуем на полную, должны ли мы с ним партнерствовать? Или должны делать какую-то блокаду из-за того, что что-то не нравится американцам или кому-то еще?"
Как отметил Арахамия, "очень важно выровнять все отношения с Китайской народной республикой, потому что это партнер номер один".
"Даже увеличение объемов на 10% дает очень крутой эффект для внутренней экономики. Второе. Например, партнер номер один для США из близлежащих стран – это Польша. За последние три года она получила несколько миллиардов долларов от КНР как инвестиции в инфраструктурные проекты. Никто же не говорит, что это "зрада" партнерства с США. Если говорят о деньгах – это нормально, все деньги принимают, строят", - заявил нардеп.
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То чого ж гундосите, що "Північний потік-2" це погано, це споснсорування тероризму?
Вчи китайську, вступай у КПК.
Та й .іздуй туди.
и будет хлеба насущного завались.
А пока жируют паразиты, а не капиталисты.
Для зеДебіла арахамії.
Відповідно до даних Держстату України, за 2020 р
Двосторонній товарообіг Україна Китай склав $15,4 млрд. доларів США
Обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС протягом 2020 року склав 42,1 млрд. доларів США.
це з рук...
Для идиотов - рабочая неделя в Китае 60-72 часа.400000 человек в год умирают от перенапряжения на работе.Арахамию на годик в китай на заработки!
Не слишком ли много не себя берет этот уроженец рф ?
Назавжди.
Простая абхазская обезьяна решила, куда будет двигаться Украина!