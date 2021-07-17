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Китай для України - партнер номер один, - "слуга народу" Арахамія

Китай для України - партнер номер один, -

Партнером номер один для України сьогодні є Китай, в першу чергу це стосується економічних відносин.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи може демонстрація зближення з Китаєм бути натяком для США, що необхідно збільшити підтримку України, "слуга народу" відповів:

"Я вважаю, що це трошки маніпуляція. В Україні мало людей знають, що за останні три роки Китай торгово-економічний партнер України номер один, як з імпорту, так і експорту. Обсяг, який вони генерують, 15,4 млрд доларів - це більше, ніж весь імпорт-експорт з ЄС та іншими країнами. Якщо у нас є економічний партнер, з яким ми вже торгуємо на повну, чи повинні ми з ним партнерствувати? Або повинні робити якусь блокаду через те, що щось не подобається американцям або комусь ще?"

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Як зазначив Арахамія, "дуже важливо вирівняти всі відносини з Китайською народною республікою, тому що це партнер номер один".

"Навіть збільшення обсягів на 10% дає дуже крутий ефект для внутрішньої економіки. Друге. Наприклад, партнер номер один для США із сусідніх країн - це Польща. За останні три роки вона отримала кілька мільярдів доларів від КНР як інвестиції в інфраструктурні проекти. Ніхто ж не каже, що це "зрада" партнерства зі США. Якщо говорять про гроші - це нормально, всі гроші беруть, будують", - заявив нардеп.

Автор: 

Китай (4678) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+63
зебилы, китай стратегический соперник сша, и друх параши из-а этого, совсем мозги потеряли
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16.07.2021 23:55
+32
Хамія для України - сміття для переробки
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16.07.2021 23:54
+32
Арахамия - "Китай для Украины - партнер номер один"

Здається, що це вже навіть не дилентатизм та невігластво, а спланована та свідома антиукраїнська політика зеленої влади.
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17.07.2021 00:01
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А для Німеччини РФ партнер № 1.
То чого ж гундосите, що "Північний потік-2" це погано, це споснсорування тероризму?
Вчи китайську, вступай у КПК.
Та й .іздуй туди.
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17.07.2021 09:11 Відповісти
зеленский и орохамия отбросы китайских комуняцких обезьян
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17.07.2021 09:23 Відповісти
Навести порядок на таможне, поставить Ахметова с Фирташем на место -
и будет хлеба насущного завались.
А пока жируют паразиты, а не капиталисты.
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17.07.2021 10:15 Відповісти
А у москальских нацыков опять евреи виноваты, а не москали))
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17.07.2021 09:38 Відповісти
Найдите в кремле хоть одного москаля.
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17.07.2021 10:16 Відповісти
Какая разніца!, кричав народ на банковій. Какая разніца шибениця чи гільйотина, аби це падло рот не відкривало.
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17.07.2021 09:44 Відповісти
довбаний орангутанг
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17.07.2021 09:53 Відповісти
**************
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17.07.2021 20:08 Відповісти
"рашахамия" курс Украины , прописанный в Конституции -ЕС И НАТО. Для чего доводить украинский народ до того,что бы он еще раз указал "рашахамиям" курс на Ростов?
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17.07.2021 09:58 Відповісти
Синопитек несчастный!
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17.07.2021 10:10 Відповісти
10 років назад вітя ростовський аж тиждень був в китаї, а вся його челядь хвалила Кетай. А потім був Ростов. Зараз мастьовиє снову топчуть великий шовковий шлях. А по традиції буде як завжди - наш вова купує квитки до Ростова, може там свою Наташеньку зустріне
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17.07.2021 10:11 Відповісти
"Обсяг, який вони генерують, 15,4 млрд доларів - це більше, ніж весь імпорт-експорт з ЄС та іншими країнами." Джерело: https://censor.net/ua/n3277678

Для зеДебіла арахамії.
Відповідно до даних Держстату України, за 2020 р
Двосторонній товарообіг Україна Китай склав $15,4 млрд. доларів США
Обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС протягом 2020 року склав 42,1 млрд. доларів США.
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17.07.2021 10:16 Відповісти
Такие как Арахамия и Арестович брешут как дышат.
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17.07.2021 10:17 Відповісти
К. Прутков колись у таких випадках казав: " Если есть у тебя фонтан, закрой его, дай отдохнуть і фонтану..."А чи не вийде так , що приїде до США український президент просити захисту від РФ, а там його пошлють на... , і до Китаю, який , як правило, завжди на всіх платформах підтримував РФ...???!Де ДБР, СБУ, ОП, МЗС, КМУ....?
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17.07.2021 10:34 Відповісти
По тихому стараються запхнути Україну в стару гавань, мізків нуль думають їм зійде

це з рук...
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17.07.2021 10:40 Відповісти
здається вони вже нас обміняли на пп-2,хлопці правильно роблять: не допоможете,тоді ми просимо допомоги в Китаю,а ви собі з путіном взасос цілуйтеся! Потрібно потрохи меншовартість викорінювати.
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17.07.2021 11:27 Відповісти
Это просто абырвалг, откушайте селедки...
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17.07.2021 16:30 Відповісти
Цензор досить писати "слуга народу" пишіть правильно "слуга урода"
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17.07.2021 10:18 Відповісти
Якби це заявив не Чиполліно, я б ще повірив.
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17.07.2021 10:21 Відповісти
Посадіть його вже на пальму і дайте банан замість мікрофона - буде меньше шкоди від нього.
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17.07.2021 10:29 Відповісти
Ага. Значит деньги китайцы дают от доброты душевной?
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17.07.2021 10:34 Відповісти
На фоне высероов этого недоумка, зеле отменили выезд в США в июле.. ******* дальше...
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17.07.2021 10:39 Відповісти
Давидушка, эмигрировать будешь в Китай =)
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17.07.2021 10:43 Відповісти
Коммунистическая идеология в Украине запрещена.Арахамия - уголовник!
Для идиотов - рабочая неделя в Китае 60-72 часа.400000 человек в год умирают от перенапряжения на работе.Арахамию на годик в китай на заработки!
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17.07.2021 10:46 Відповісти
Бл*дь! откуда из какой дырки высрали этот кусок дерьма!!!!!!!!!
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17.07.2021 10:49 Відповісти
Як не крути а в дурнів все завжди скочуєтся до комунізму
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17.07.2021 11:16 Відповісти
А зараз стало відомо, хто для України "мудак номер один".
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17.07.2021 11:17 Відповісти
А де зраду брати? )
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17.07.2021 11:55 Відповісти
я не против торговли с Китаем, но я не понял, кто уполномочил Арахамию определять кто N1 N2 или N3 для Украины ?

Не слишком ли много не себя берет этот уроженец рф ?
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17.07.2021 11:42 Відповісти
Б.ядь! Прочёл, что у Арахамии 6 детей! Зачем???
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17.07.2021 11:58 Відповісти
єврейські сім'ї завжди багатодітні - треба над кожним гоєм три хозяїна
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17.07.2021 13:42 Відповісти
хм.... дивно! Сім'ї багатодітні, а євреїв у світі всього-навсього 14 млн.... Якщо вони такі багатодітні, то чому за стільки тисяч років їх так мало? Ось китайців - 1,4 МІЛЬЯРДИ! Індусів - 1,4 МІЛЬЯРДИ!!! А "багатодітних" тільки 14 млн....
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17.07.2021 21:38 Відповісти
Пфи... дык, случай подвернулся их обеспечить.
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17.07.2021 16:35 Відповісти
клоуны перестаньте бухать шмалить наркоту, не смешно
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17.07.2021 13:12 Відповісти
**** з дурака візьмеш
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17.07.2021 13:39 Відповісти
ЭТОТ жидяра АРАХАМИЯ решил переделаться в китайца, что ли ?
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17.07.2021 13:44 Відповісти
Он грузин.
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17.07.2021 17:55 Відповісти
Он такой же грузин как и Джуга-швили.
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17.07.2021 23:00 Відповісти
Зебуины слюни пустили - афера с ковид-масками проконала... Замануху проглотили(с мормышкой).
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17.07.2021 16:33 Відповісти
Пропоную зелену шоблу відправити до Китаю, для отримання належної кваліфікації.
Назавжди.
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17.07.2021 21:13 Відповісти
Цей чіполін зовсім з глузду з'їхав? Хай їде до Китаю та вступає у комуняцьку партію...
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17.07.2021 21:27 Відповісти
Бомжара кукурікає. Блін. Яка Верховна Рада - така і країна. Як навибирали, так і живемо...
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17.07.2021 22:29 Відповісти
******! Приехали!
Простая абхазская обезьяна решила, куда будет двигаться Украина!
Китай для України - партнер номер один, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 244
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18.07.2021 02:47 Відповісти
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