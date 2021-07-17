Китай для України - партнер номер один, - "слуга народу" Арахамія
Партнером номер один для України сьогодні є Китай, в першу чергу це стосується економічних відносин.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи може демонстрація зближення з Китаєм бути натяком для США, що необхідно збільшити підтримку України, "слуга народу" відповів:
"Я вважаю, що це трошки маніпуляція. В Україні мало людей знають, що за останні три роки Китай торгово-економічний партнер України номер один, як з імпорту, так і експорту. Обсяг, який вони генерують, 15,4 млрд доларів - це більше, ніж весь імпорт-експорт з ЄС та іншими країнами. Якщо у нас є економічний партнер, з яким ми вже торгуємо на повну, чи повинні ми з ним партнерствувати? Або повинні робити якусь блокаду через те, що щось не подобається американцям або комусь ще?"
Як зазначив Арахамія, "дуже важливо вирівняти всі відносини з Китайською народною республікою, тому що це партнер номер один".
"Навіть збільшення обсягів на 10% дає дуже крутий ефект для внутрішньої економіки. Друге. Наприклад, партнер номер один для США із сусідніх країн - це Польща. За останні три роки вона отримала кілька мільярдів доларів від КНР як інвестиції в інфраструктурні проекти. Ніхто ж не каже, що це "зрада" партнерства зі США. Якщо говорять про гроші - це нормально, всі гроші беруть, будують", - заявив нардеп.
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То чого ж гундосите, що "Північний потік-2" це погано, це споснсорування тероризму?
Вчи китайську, вступай у КПК.
Та й .іздуй туди.
и будет хлеба насущного завались.
А пока жируют паразиты, а не капиталисты.
Для зеДебіла арахамії.
Відповідно до даних Держстату України, за 2020 р
Двосторонній товарообіг Україна Китай склав $15,4 млрд. доларів США
Обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС протягом 2020 року склав 42,1 млрд. доларів США.
це з рук...
Для идиотов - рабочая неделя в Китае 60-72 часа.400000 человек в год умирают от перенапряжения на работе.Арахамию на годик в китай на заработки!
Не слишком ли много не себя берет этот уроженец рф ?
Назавжди.
Простая абхазская обезьяна решила, куда будет двигаться Украина!