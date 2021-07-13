Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм

США вважають абсолютно нормальною взаємовигідну торгівлю між Україною та Китаєм, але водночас закликають бути пильними, коли йдеться про можливу втрату контролю над ключовими підприємствами.

Про це заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"США мають величезні обсяги торгівлі з Китаєм, а для України Китай зараз є найбільшим експортним ринком, і це нормально. І саме про це йдеться, коли ми говоримо про торгівлю. І мати експорт українських сільськогосподарських та інших продуктів і сировини до Китаю, якщо це сприяє українській економіці, це нормальна торгівля. Якщо ми говоримо про загрозу Китаю нашим і вашим інтересам, то це дещо інше", - сказав Кент.

За його словами, американські підприємці, які працюють з Китаєм, неодноразово скаржилися на випадки крадіжки інтелектуальної власності та спроби взяти під свій контроль ключові підприємства в інших країнах.

У цьому контексті він нагадав про ситуацію з "Мотор Січчю", яка є компанією світового рівня. За словами Кента, китайські акціонери не зацікавлені в тому, щоб люди працювали в Запоріжжі, їм потрібна інтелектуальна власність для того, щоб розвивати виробництво у Китаї.

"Ми вважаємо, що українським держслужбовцям і компаніям треба бути дуже пильними, щоб уникнути цієї потенційної втрати контролю над інформацією про виробництво. Але це інша річ, аніж нормальна економічна діяльність. Отже, є можливості, але є і загрози", - резюмував заступник помічника держсекретаря США.