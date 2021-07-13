УКР
Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм

США вважають абсолютно нормальною взаємовигідну торгівлю між Україною та Китаєм, але водночас закликають бути пильними, коли йдеться про можливу втрату контролю над ключовими підприємствами.

Про це заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"США мають величезні обсяги торгівлі з Китаєм, а для України Китай зараз є найбільшим експортним ринком, і це нормально. І саме про це йдеться, коли ми говоримо про торгівлю. І мати експорт українських сільськогосподарських та інших продуктів і сировини до Китаю, якщо це сприяє українській економіці, це нормальна торгівля. Якщо ми говоримо про загрозу Китаю нашим і вашим інтересам, то це дещо інше", - сказав Кент.

Також читайте: Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

За його словами, американські підприємці, які працюють з Китаєм, неодноразово скаржилися на випадки крадіжки інтелектуальної власності та спроби взяти під свій контроль ключові підприємства в інших країнах.

У цьому контексті він нагадав про ситуацію з "Мотор Січчю", яка є компанією світового рівня. За словами Кента, китайські акціонери не зацікавлені в тому, щоб люди працювали в Запоріжжі, їм потрібна інтелектуальна власність для того, щоб розвивати виробництво у Китаї.

Читайте також: Принципова позиція США - доля України вирішується українцями, - Кент

"Ми вважаємо, що українським держслужбовцям і компаніям треба бути дуже пильними, щоб уникнути цієї потенційної втрати контролю над інформацією про виробництво. Але це інша річ, аніж нормальна економічна діяльність. Отже, є можливості, але є і загрози", - резюмував заступник помічника держсекретаря США.

Китай (4834) Мотор Січ (330) США (24136) торгівля (1394) Кент Джордж (49)
+16
Кому ти кажеш? Буратіна ж відморожений і нікого не чує.
13.07.2021 23:18 Відповісти
+12
Знакомый шил в Китае заказы . Начал работать с новой компанией , несколько партий шли нормальные , а как заказал на полмиллиона - вся партия пришла с гнилыми нитками .
Опасные это партнеры - китайцы
14.07.2021 00:24 Відповісти
+9
Если пишут вам про жопы,
Про йухи,гавно и рот
Можете не сомневаться -
Это русский патриот.
русский, это ваши исконные духовные скрэпы. Люди живут совсем по-другому, не так, как русские.
13.07.2021 23:56 Відповісти
какаяразница
13.07.2021 23:17 Відповісти
Кому ти кажеш? Буратіна ж відморожений і нікого не чує.
13.07.2021 23:18 Відповісти
Пропаганда Комуністичної партії Китаю (КПК) не любить про це говорити, але головний девіз кожного китайця: "Подбай про вигоду для себе". Не про партію, імператора, державу чи компанію, а про себе. Пропаганда, навпаки, виставляє на публіку зразки самопожертви. І вони є і зараз, та й історичних прикладів багато. Втім, тисячі років історії держави з жорсткою і жорстокою вертикаллю влади навчили людей, якщо про себе не подбаєш сам, то зі зміною курсу вгорі - те, що сьогодні вважалося чеснотою, завтра каратиметься, як смертний гріх.
Тебе закатують, а твою сім'ю - включно із племінниками та слугами - стратять, попри твої попередні успіхи й вплив. Тому насамперед подбай про себе. Будуть гроші - буде шанс відкупитися від виконавців.
Звідси спосіб ведення справ у Піднебесній, які з нашого погляду виглядають мегакорупційно, але насправді це традиції, яким не одна тисяча років. Це описано і в класичній літературі. Я сам бачив, як серед білого дня місцевий начальник кричав на власника ресторану через те, що той вчасно не заплатив щомісячну данину. Ми сиділи в цьому ресторані буквально за десять метрів від них, галас лунав на все приміщення, наш перекладач пошепки перекладав, йому було страшно, чиновнику - ні. Це при тому, що в них смертна кара за корупцію. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
13.07.2021 23:18 Відповісти
По словам Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае



Тим часом:


Державне підприємство «Антонов» працює над можливістю збирання транспортного Ан-74 в Канаді та вже створив для цього свою дочірню компанію у цій країні.
Про це пишуть «Крылья» з https://www.ledevoir.com/economie/617223/aeronautique-antonov-veut-atterrir-au-****** посиланням на канадську газету Le Devoir.
13.07.2021 23:22 Відповісти
и шо?
14.07.2021 01:02 Відповісти
Прес-реліз Зеленського про розмову з диктатором Китаю: домовились укласти угоду про безвіз (!) Нагадуємо, що безвіз України Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 741 з КНР Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 741 автоматично спричинить відновлення візового режиму з Евросоюзом Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 741 Окрім того, крок України у бік КНР означає, що Україна діє всупереч США

Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 431
13.07.2021 23:28 Відповісти
ПЦ
14.07.2021 11:13 Відповісти
...Нинішній псевдокомуністичний Китай постійно переслідують скандали, пов'язані з недбалістю. Наприклад, у 2018 році сотням тисяч дітей вкололи браковану вакцину. Гігантоманські проєкти зі створення дамб і зміни річищ річок шкодять екології та знищують місцеві громади. У 2015 році сталася гігантська пожежа в одному з портів, яку гасили 10 днів. Вигоріло все в радіусі 2 км. Про фабрики-потогонки, на яких працівники втрачали здоров'я до 40 років, виготовляючи айфони, писали десятки статей тощо.
Нещодавно сталася взагалі смішна історія. Офіційна пропаганда роздуває в китайців почуття вищості, наголошуючи на унікальності різних традиційних китайських мистецтв. І на цьому тлі утворилося купа фейкових майстрів бойових мистецтв із багатьма послідовниками. Та знайшовся реальний майстер, який викликав їх на поєдинки і розкидав, як мішки соломи. Його захейтило спочатку суспільство, а потім почалися утиски від влади. Відео одного з https://www.youtube.com/watch?v=hyElQ4l48ek таких боїв тут
У тоталітарних системах завжди це відбувається, адже для розвитку потрібна конкуренція та критика.Зрештою, близько мільярда людей у нинішньому материковому Китаї живе і досі у злиднях, їсть м'ясо лише на свята. Підконтрольні медіа про це не говорять, художні фільми - підцензурні, тож там ці проблеми ви вже не побачите. А, наприклад, письменницю, яка написала документальну книжку про початок пандемії у Вухані, посадили, соцмережі жорстко цензуруються. Тому у світу і в нас складається враження суперефективності КПК і її чиновників. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
13.07.2021 23:29 Відповісти
Уже помалкивали бы такие союзнички. Не отстаивают Украину, за то что-то там советуют. Всё правильно- нужно наращивать отношения с Китаем. Может тогда наконец-то зашевелятся и в ем с нато путь окажется не таким сложным и длинным.
13.07.2021 23:30 Відповісти
Вы сами не хотите отстаивать Украину, И вот эти Ваши сопли не выглядят убедительно.
показати весь коментар
13.07.2021 23:34 Відповісти
Если пишут вам про жопы,
Про йухи,гавно и рот
Можете не сомневаться -
Это русский патриот.
русский, это ваши исконные духовные скрэпы. Люди живут совсем по-другому, не так, как русские.
13.07.2021 23:56 Відповісти
Стули пельку ,тампакс московський,кишками тхне !!!)))
14.07.2021 00:15 Відповісти
ага, именно так! в ЕС и НАТО пошлют на х@й и здравствуй таёжный саюз через дружбу с китайцами
13.07.2021 23:35 Відповісти
Не пошлют, а задумаются, что может лучше таки взять к себе, а не кормить надеждами. Зачем им нужен союзник Китая у них под боком в Европе.
показати весь коментар
13.07.2021 23:45 Відповісти
Просто русский.
13.07.2021 23:50 Відповісти
Какой нах союзник Китая? У них варшавский блок сколько лет под жопой был? А тут всего лишь Украина, которая сама проспала свой шанс, переключаться на другой регион
14.07.2021 00:26 Відповісти
Ты сравниваешь разные вещи) экономически варшавский пакт был карликом на фоне современного Китая)
14.07.2021 01:19 Відповісти
Варшавский договор был не экономический, военно-политический!!!
14.07.2021 11:02 Відповісти
Да, но я про экономику. Не понимаешь, чем опасен Западу единственный союзник Китая за пределами Азии с огромной площадью, большим образованным населением и своими морскими портами под боком у ЕС?
14.07.2021 13:56 Відповісти
какой может быть союзник у Китая? покажи мне хоть одну страну на карте мира, которой Китай хоть чем-то помог не взяв втройне!
14.07.2021 14:52 Відповісти
на кой хер мне в Украине косоглазые, мокшан мало что-ли?
14.07.2021 14:53 Відповісти
Здесь интересы США и ********** сходятся. Русляндия уже скачала с "Мотор Сич" всё что ей нужно вместе с инженерами, и делиться с Китаем рассчитывает сама.
13.07.2021 23:31 Відповісти
КПК-ПНХ
13.07.2021 23:38 Відповісти
А кто вообще разрешил сотрудничать с Китаем?
13.07.2021 23:41 Відповісти
А хто може заборонити?
13.07.2021 23:43 Відповісти
По стилистике ясно, что ты кацапсина.
14.07.2021 00:13 Відповісти
Ой, кому він це розказує... ЗЕленим амебам і інфузоріям?
13.07.2021 23:45 Відповісти
Нашего недоумка шлему, надо держать на коротком поводке, его комуняцкое воспитание может уничтожить Украину, либо он пытается шпнтажировать Байдена, но это не с его умом.
13.07.2021 23:58 Відповісти
Призывать конечно проще а самим придти, французам, немцам и.т.д никак?
13.07.2021 23:59 Відповісти
Кентяра правильно базарит,суверена ,потужна Україна потрібна лише українцям і лише українці спроможні розбудувати власну державу !!!)))
14.07.2021 00:17 Відповісти
Знакомый шил в Китае заказы . Начал работать с новой компанией , несколько партий шли нормальные , а как заказал на полмиллиона - вся партия пришла с гнилыми нитками .
Опасные это партнеры - китайцы
14.07.2021 00:24 Відповісти
шотА этот незваный и нежданный Кент навел шороху за 1 день в украинском террариуме , и не знаю даже - это все к добру или к большому шухеру !?
14.07.2021 00:41 Відповісти
Развивайте, развивайте дальше свою мысль...
14.07.2021 01:04 Відповісти
завтра сложим этот пазл.. инфы будет больше, да и ночь уже...
14.07.2021 01:09 Відповісти
Дык, и зачем было до того истерить? ХМЫ... А пазлы сложатся не завтра, а после визита недовизитера в США, где его тупость разложат по полочкам... Вангую: отработает на исходные позиции.
14.07.2021 01:16 Відповісти
Какой там контроль, украинский чиновник, не исключая президента, за пару сотен долларов и маму продаст.
14.07.2021 00:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/7298994/

*****

Китай начал строительство 119 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне недалеко от города Юмень, в провинции Ганьсу.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/china-nuclear-missile-silos/2021/06/30/0fa8d**c-d9c2-11**-bb9e-70fda8c37057_story.html The Washington Post ,
Конечно осторожно с США ,
ведь Китай строит новые пусковые шахты МБР ,
а Украина все 178 МБР спустила на "о". Т.е в МИРУ - н и к т о ....
Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 5620
14.07.2021 00:45 Відповісти
Китайцы не нюхали радиации - доиграются, что получат свой Чернобыль -
тогда их узкие глазки слегка приоткроются.
14.07.2021 01:30 Відповісти
бымший регионал богуслаев продал Мотор Сич.
СБУ в 2020 сделку остановило.
зрады нету.
14.07.2021 02:55 Відповісти
А ви - =бдітєльниє= ?
Ми вас теж =прізиваєм= до того самого у вашій співпраці з рашкою, "радники".
14.07.2021 03:34 Відповісти
надо товарищу Кенту вжарить зеленского и министра инфраструктуры, подписавшего чушь... а заодно запустить в голову зеленского немного ума, вышибив часть безмозглости...
14.07.2021 05:23 Відповісти
Доступными словами объяснил писюнисту, но Вава тупой и до него не дойдет.
14.07.2021 07:33 Відповісти
Зеленя кончіта кон чен ий
14.07.2021 07:38 Відповісти
Пильними треба бути ще більше , коли співпрацюєш з глибоко-занепокоєними відкритими дверима в НАТО . Ось ці - не просто брехливі , а ганебно брехливі . До того ж глибококорумповані , продажні , підті та підступні.
14.07.2021 08:48 Відповісти
поддерживаю. вообще, странно как-то вдруг задружили с китаем... а если еще и безвиз им откроют, страшно представить.
14.07.2021 11:20 Відповісти
 
 