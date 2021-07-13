Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм
США вважають абсолютно нормальною взаємовигідну торгівлю між Україною та Китаєм, але водночас закликають бути пильними, коли йдеться про можливу втрату контролю над ключовими підприємствами.
Про це заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"США мають величезні обсяги торгівлі з Китаєм, а для України Китай зараз є найбільшим експортним ринком, і це нормально. І саме про це йдеться, коли ми говоримо про торгівлю. І мати експорт українських сільськогосподарських та інших продуктів і сировини до Китаю, якщо це сприяє українській економіці, це нормальна торгівля. Якщо ми говоримо про загрозу Китаю нашим і вашим інтересам, то це дещо інше", - сказав Кент.
За його словами, американські підприємці, які працюють з Китаєм, неодноразово скаржилися на випадки крадіжки інтелектуальної власності та спроби взяти під свій контроль ключові підприємства в інших країнах.
У цьому контексті він нагадав про ситуацію з "Мотор Січчю", яка є компанією світового рівня. За словами Кента, китайські акціонери не зацікавлені в тому, щоб люди працювали в Запоріжжі, їм потрібна інтелектуальна власність для того, щоб розвивати виробництво у Китаї.
"Ми вважаємо, що українським держслужбовцям і компаніям треба бути дуже пильними, щоб уникнути цієї потенційної втрати контролю над інформацією про виробництво. Але це інша річ, аніж нормальна економічна діяльність. Отже, є можливості, але є і загрози", - резюмував заступник помічника держсекретаря США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тебе закатують, а твою сім'ю - включно із племінниками та слугами - стратять, попри твої попередні успіхи й вплив. Тому насамперед подбай про себе. Будуть гроші - буде шанс відкупитися від виконавців.
Звідси спосіб ведення справ у Піднебесній, які з нашого погляду виглядають мегакорупційно, але насправді це традиції, яким не одна тисяча років. Це описано і в класичній літературі. Я сам бачив, як серед білого дня місцевий начальник кричав на власника ресторану через те, що той вчасно не заплатив щомісячну данину. Ми сиділи в цьому ресторані буквально за десять метрів від них, галас лунав на все приміщення, наш перекладач пошепки перекладав, йому було страшно, чиновнику - ні. Це при тому, що в них смертна кара за корупцію. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
Тим часом:
Державне підприємство «Антонов» працює над можливістю збирання транспортного Ан-74 в Канаді та вже створив для цього свою дочірню компанію у цій країні.
Про це пишуть «Крылья» з https://www.ledevoir.com/economie/617223/aeronautique-antonov-veut-atterrir-au-****** посиланням на канадську газету Le Devoir.
Нещодавно сталася взагалі смішна історія. Офіційна пропаганда роздуває в китайців почуття вищості, наголошуючи на унікальності різних традиційних китайських мистецтв. І на цьому тлі утворилося купа фейкових майстрів бойових мистецтв із багатьма послідовниками. Та знайшовся реальний майстер, який викликав їх на поєдинки і розкидав, як мішки соломи. Його захейтило спочатку суспільство, а потім почалися утиски від влади. Відео одного з https://www.youtube.com/watch?v=hyElQ4l48ek таких боїв тут
У тоталітарних системах завжди це відбувається, адже для розвитку потрібна конкуренція та критика.Зрештою, близько мільярда людей у нинішньому материковому Китаї живе і досі у злиднях, їсть м'ясо лише на свята. Підконтрольні медіа про це не говорять, художні фільми - підцензурні, тож там ці проблеми ви вже не побачите. А, наприклад, письменницю, яка написала документальну книжку про початок пандемії у Вухані, посадили, соцмережі жорстко цензуруються. Тому у світу і в нас складається враження суперефективності КПК і її чиновників. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
Про йухи,гавно и рот
Можете не сомневаться -
Это русский патриот.
русский, это ваши исконные духовные скрэпы. Люди живут совсем по-другому, не так, как русские.
Опасные это партнеры - китайцы
*****
Китай начал строительство 119 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне недалеко от города Юмень, в провинции Ганьсу.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/china-nuclear-missile-silos/2021/06/30/0fa8d**c-d9c2-11**-bb9e-70fda8c37057_story.html The Washington Post ,
Конечно осторожно с США ,
ведь Китай строит новые пусковые шахты МБР ,
а Украина все 178 МБР спустила на "о". Т.е в МИРУ - н и к т о ....
тогда их узкие глазки слегка приоткроются.
СБУ в 2020 сделку остановило.
зрады нету.
Ми вас теж =прізиваєм= до того самого у вашій співпраці з рашкою, "радники".