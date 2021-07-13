РУС
Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем

США считают абсолютно нормальной взаимовыгодную торговлю между Украиной и Китаем, но в то же время призывают быть бдительными, когда речь идет о возможной потере контроля над ключевыми предприятиями.

Как этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в интервью одному из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США имеют огромные объемы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о торговле. И иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, это нормальная торговля. Если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное", - сказал Кент.

По его словам, американские предприниматели, работающие с Китаем, неоднократно жаловались на случаи кражи интеллектуальной собственности и попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах.

В этом контексте он напомнил о ситуации с "Мотор Сич". По словам Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае.

"Мы считаем, что украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень бдительными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, нежели нормальная экономическая деятельность. Поэтому, есть возможности, но есть и угрозы", - резюмировал заместитель помощника госсекретаря США.

Топ комментарии
+16
Кому ти кажеш? Буратіна ж відморожений і нікого не чує.
13.07.2021 23:18 Ответить
+12
Знакомый шил в Китае заказы . Начал работать с новой компанией , несколько партий шли нормальные , а как заказал на полмиллиона - вся партия пришла с гнилыми нитками .
Опасные это партнеры - китайцы
14.07.2021 00:24 Ответить
+9
Если пишут вам про жопы,
Про йухи,гавно и рот
Можете не сомневаться -
Это русский патриот.
русский, это ваши исконные духовные скрэпы. Люди живут совсем по-другому, не так, как русские.
13.07.2021 23:56 Ответить
какаяразница
13.07.2021 23:17 Ответить
Кому ти кажеш? Буратіна ж відморожений і нікого не чує.
13.07.2021 23:18 Ответить
Пропаганда Комуністичної партії Китаю (КПК) не любить про це говорити, але головний девіз кожного китайця: "Подбай про вигоду для себе". Не про партію, імператора, державу чи компанію, а про себе. Пропаганда, навпаки, виставляє на публіку зразки самопожертви. І вони є і зараз, та й історичних прикладів багато. Втім, тисячі років історії держави з жорсткою і жорстокою вертикаллю влади навчили людей, якщо про себе не подбаєш сам, то зі зміною курсу вгорі - те, що сьогодні вважалося чеснотою, завтра каратиметься, як смертний гріх.
Тебе закатують, а твою сім'ю - включно із племінниками та слугами - стратять, попри твої попередні успіхи й вплив. Тому насамперед подбай про себе. Будуть гроші - буде шанс відкупитися від виконавців.
Звідси спосіб ведення справ у Піднебесній, які з нашого погляду виглядають мегакорупційно, але насправді це традиції, яким не одна тисяча років. Це описано і в класичній літературі. Я сам бачив, як серед білого дня місцевий начальник кричав на власника ресторану через те, що той вчасно не заплатив щомісячну данину. Ми сиділи в цьому ресторані буквально за десять метрів від них, галас лунав на все приміщення, наш перекладач пошепки перекладав, йому було страшно, чиновнику - ні. Це при тому, що в них смертна кара за корупцію. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
13.07.2021 23:18 Ответить
По словам Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае



Тим часом:


Державне підприємство «Антонов» працює над можливістю збирання транспортного Ан-74 в Канаді та вже створив для цього свою дочірню компанію у цій країні.
Про це пишуть «Крылья» з https://www.ledevoir.com/economie/617223/aeronautique-antonov-veut-atterrir-au-****** посиланням на канадську газету Le Devoir.
13.07.2021 23:22 Ответить
и шо?
показать весь комментарий
14.07.2021 01:02 Ответить
Прес-реліз Зеленського про розмову з диктатором Китаю: домовились укласти угоду про безвіз (!) Нагадуємо, що безвіз України Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 741 з КНР Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 741 автоматично спричинить відновлення візового режиму з Евросоюзом Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 741 Окрім того, крок України у бік КНР означає, що Україна діє всупереч США

Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 431
13.07.2021 23:28 Ответить
ПЦ
14.07.2021 11:13 Ответить
...Нинішній псевдокомуністичний Китай постійно переслідують скандали, пов'язані з недбалістю. Наприклад, у 2018 році сотням тисяч дітей вкололи браковану вакцину. Гігантоманські проєкти зі створення дамб і зміни річищ річок шкодять екології та знищують місцеві громади. У 2015 році сталася гігантська пожежа в одному з портів, яку гасили 10 днів. Вигоріло все в радіусі 2 км. Про фабрики-потогонки, на яких працівники втрачали здоров'я до 40 років, виготовляючи айфони, писали десятки статей тощо.
Нещодавно сталася взагалі смішна історія. Офіційна пропаганда роздуває в китайців почуття вищості, наголошуючи на унікальності різних традиційних китайських мистецтв. І на цьому тлі утворилося купа фейкових майстрів бойових мистецтв із багатьма послідовниками. Та знайшовся реальний майстер, який викликав їх на поєдинки і розкидав, як мішки соломи. Його захейтило спочатку суспільство, а потім почалися утиски від влади. Відео одного з https://www.youtube.com/watch?v=hyElQ4l48ek таких боїв тут
У тоталітарних системах завжди це відбувається, адже для розвитку потрібна конкуренція та критика.Зрештою, близько мільярда людей у нинішньому материковому Китаї живе і досі у злиднях, їсть м'ясо лише на свята. Підконтрольні медіа про це не говорять, художні фільми - підцензурні, тож там ці проблеми ви вже не побачите. А, наприклад, письменницю, яка написала документальну книжку про початок пандемії у Вухані, посадили, соцмережі жорстко цензуруються. Тому у світу і в нас складається враження суперефективності КПК і її чиновників. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
13.07.2021 23:29 Ответить
Уже помалкивали бы такие союзнички. Не отстаивают Украину, за то что-то там советуют. Всё правильно- нужно наращивать отношения с Китаем. Может тогда наконец-то зашевелятся и в ем с нато путь окажется не таким сложным и длинным.
13.07.2021 23:30 Ответить
Вы сами не хотите отстаивать Украину, И вот эти Ваши сопли не выглядят убедительно.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:34 Ответить
Если пишут вам про жопы,
Про йухи,гавно и рот
Можете не сомневаться -
Это русский патриот.
русский, это ваши исконные духовные скрэпы. Люди живут совсем по-другому, не так, как русские.
13.07.2021 23:56 Ответить
Стули пельку ,тампакс московський,кишками тхне !!!)))
показать весь комментарий
ага, именно так! в ЕС и НАТО пошлют на х@й и здравствуй таёжный саюз через дружбу с китайцами
показать весь комментарий
13.07.2021 23:35 Ответить
Не пошлют, а задумаются, что может лучше таки взять к себе, а не кормить надеждами. Зачем им нужен союзник Китая у них под боком в Европе.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:45 Ответить
Просто русский.
показать весь комментарий
Какой нах союзник Китая? У них варшавский блок сколько лет под жопой был? А тут всего лишь Украина, которая сама проспала свой шанс, переключаться на другой регион
показать весь комментарий
14.07.2021 00:26 Ответить
Ты сравниваешь разные вещи) экономически варшавский пакт был карликом на фоне современного Китая)
показать весь комментарий
Варшавский договор был не экономический, военно-политический!!!
показать весь комментарий
Да, но я про экономику. Не понимаешь, чем опасен Западу единственный союзник Китая за пределами Азии с огромной площадью, большим образованным населением и своими морскими портами под боком у ЕС?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:56 Ответить
какой может быть союзник у Китая? покажи мне хоть одну страну на карте мира, которой Китай хоть чем-то помог не взяв втройне!
показать весь комментарий
на кой хер мне в Украине косоглазые, мокшан мало что-ли?
показать весь комментарий
Здесь интересы США и ********** сходятся. Русляндия уже скачала с "Мотор Сич" всё что ей нужно вместе с инженерами, и делиться с Китаем рассчитывает сама.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:31 Ответить
КПК-ПНХ
13.07.2021 23:38 Ответить
А кто вообще разрешил сотрудничать с Китаем?
13.07.2021 23:41 Ответить
А хто може заборонити?
показать весь комментарий
По стилистике ясно, что ты кацапсина.
показать весь комментарий
Ой, кому він це розказує... ЗЕленим амебам і інфузоріям?
показать весь комментарий
13.07.2021 23:45 Ответить
Нашего недоумка шлему, надо держать на коротком поводке, его комуняцкое воспитание может уничтожить Украину, либо он пытается шпнтажировать Байдена, но это не с его умом.
13.07.2021 23:58 Ответить
Призывать конечно проще а самим придти, французам, немцам и.т.д никак?
показать весь комментарий
Кентяра правильно базарит,суверена ,потужна Україна потрібна лише українцям і лише українці спроможні розбудувати власну державу !!!)))
показать весь комментарий
Знакомый шил в Китае заказы . Начал работать с новой компанией , несколько партий шли нормальные , а как заказал на полмиллиона - вся партия пришла с гнилыми нитками .
Опасные это партнеры - китайцы
14.07.2021 00:24 Ответить
шотА этот незваный и нежданный Кент навел шороху за 1 день в украинском террариуме , и не знаю даже - это все к добру или к большому шухеру !?
показать весь комментарий
Развивайте, развивайте дальше свою мысль...
показать весь комментарий
завтра сложим этот пазл.. инфы будет больше, да и ночь уже...
показать весь комментарий
Дык, и зачем было до того истерить? ХМЫ... А пазлы сложатся не завтра, а после визита недовизитера в США, где его тупость разложат по полочкам... Вангую: отработает на исходные позиции.
показать весь комментарий
Какой там контроль, украинский чиновник, не исключая президента, за пару сотен долларов и маму продаст.
показать весь комментарий
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/7298994/

*****

Китай начал строительство 119 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне недалеко от города Юмень, в провинции Ганьсу.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/china-nuclear-missile-silos/2021/06/30/0fa8d**c-d9c2-11**-bb9e-70fda8c37057_story.html The Washington Post ,
Конечно осторожно с США ,
ведь Китай строит новые пусковые шахты МБР ,
а Украина все 178 МБР спустила на "о". Т.е в МИРУ - н и к т о ....
Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм - Цензор.НЕТ 5620
14.07.2021 00:45 Ответить
Китайцы не нюхали радиации - доиграются, что получат свой Чернобыль -
тогда их узкие глазки слегка приоткроются.
показать весь комментарий
бымший регионал богуслаев продал Мотор Сич.
СБУ в 2020 сделку остановило.
зрады нету.
показать весь комментарий
А ви - =бдітєльниє= ?
Ми вас теж =прізиваєм= до того самого у вашій співпраці з рашкою, "радники".
показать весь комментарий
надо товарищу Кенту вжарить зеленского и министра инфраструктуры, подписавшего чушь... а заодно запустить в голову зеленского немного ума, вышибив часть безмозглости...
показать весь комментарий
Доступными словами объяснил писюнисту, но Вава тупой и до него не дойдет.
показать весь комментарий
Зеленя кончіта кон чен ий
показать весь комментарий
Пильними треба бути ще більше , коли співпрацюєш з глибоко-занепокоєними відкритими дверима в НАТО . Ось ці - не просто брехливі , а ганебно брехливі . До того ж глибококорумповані , продажні , підті та підступні.
показать весь комментарий
поддерживаю. вообще, странно как-то вдруг задружили с китаем... а если еще и безвиз им откроют, страшно представить.
показать весь комментарий
