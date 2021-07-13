Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем
США считают абсолютно нормальной взаимовыгодную торговлю между Украиной и Китаем, но в то же время призывают быть бдительными, когда речь идет о возможной потере контроля над ключевыми предприятиями.
Как этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в интервью одному из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"США имеют огромные объемы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о торговле. И иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, это нормальная торговля. Если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное", - сказал Кент.
По его словам, американские предприниматели, работающие с Китаем, неоднократно жаловались на случаи кражи интеллектуальной собственности и попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах.
В этом контексте он напомнил о ситуации с "Мотор Сич". По словам Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае.
"Мы считаем, что украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень бдительными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, нежели нормальная экономическая деятельность. Поэтому, есть возможности, но есть и угрозы", - резюмировал заместитель помощника госсекретаря США.
Тебе закатують, а твою сім'ю - включно із племінниками та слугами - стратять, попри твої попередні успіхи й вплив. Тому насамперед подбай про себе. Будуть гроші - буде шанс відкупитися від виконавців.
Звідси спосіб ведення справ у Піднебесній, які з нашого погляду виглядають мегакорупційно, але насправді це традиції, яким не одна тисяча років. Це описано і в класичній літературі. Я сам бачив, як серед білого дня місцевий начальник кричав на власника ресторану через те, що той вчасно не заплатив щомісячну данину. Ми сиділи в цьому ресторані буквально за десять метрів від них, галас лунав на все приміщення, наш перекладач пошепки перекладав, йому було страшно, чиновнику - ні. Це при тому, що в них смертна кара за корупцію. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
Тим часом:
Державне підприємство «Антонов» працює над можливістю збирання транспортного Ан-74 в Канаді та вже створив для цього свою дочірню компанію у цій країні.
Про це пишуть «Крылья» з https://www.ledevoir.com/economie/617223/aeronautique-antonov-veut-atterrir-au-****** посиланням на канадську газету Le Devoir.
Нещодавно сталася взагалі смішна історія. Офіційна пропаганда роздуває в китайців почуття вищості, наголошуючи на унікальності різних традиційних китайських мистецтв. І на цьому тлі утворилося купа фейкових майстрів бойових мистецтв із багатьма послідовниками. Та знайшовся реальний майстер, який викликав їх на поєдинки і розкидав, як мішки соломи. Його захейтило спочатку суспільство, а потім почалися утиски від влади. Відео одного з https://www.youtube.com/watch?v=hyElQ4l48ek таких боїв тут
У тоталітарних системах завжди це відбувається, адже для розвитку потрібна конкуренція та критика.Зрештою, близько мільярда людей у нинішньому материковому Китаї живе і досі у злиднях, їсть м'ясо лише на свята. Підконтрольні медіа про це не говорять, художні фільми - підцензурні, тож там ці проблеми ви вже не побачите. А, наприклад, письменницю, яка написала документальну книжку про початок пандемії у Вухані, посадили, соцмережі жорстко цензуруються. Тому у світу і в нас складається враження суперефективності КПК і її чиновників. - https://texty.org.ua/articles/104009/kytajska-holovolomka-yakymy-prynycypamy-keruyutsya-v-kytayi-i-chomu-nam-potribno-trymatysya-ssha/?src=main
Про йухи,гавно и рот
Можете не сомневаться -
Это русский патриот.
русский, это ваши исконные духовные скрэпы. Люди живут совсем по-другому, не так, как русские.
Опасные это партнеры - китайцы
Китай начал строительство 119 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне недалеко от города Юмень, в провинции Ганьсу.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/china-nuclear-missile-silos/2021/06/30/0fa8d**c-d9c2-11**-bb9e-70fda8c37057_story.html The Washington Post ,
Конечно осторожно с США ,
ведь Китай строит новые пусковые шахты МБР ,
а Украина все 178 МБР спустила на "о". Т.е в МИРУ - н и к т о ....
тогда их узкие глазки слегка приоткроются.
СБУ в 2020 сделку остановило.
зрады нету.
Ми вас теж =прізиваєм= до того самого у вашій співпраці з рашкою, "радники".