Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем

США считают абсолютно нормальной взаимовыгодную торговлю между Украиной и Китаем, но в то же время призывают быть бдительными, когда речь идет о возможной потере контроля над ключевыми предприятиями.

Как этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в интервью одному из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США имеют огромные объемы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о торговле. И иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, это нормальная торговля. Если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное", - сказал Кент.

По его словам, американские предприниматели, работающие с Китаем, неоднократно жаловались на случаи кражи интеллектуальной собственности и попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах.

В этом контексте он напомнил о ситуации с "Мотор Сич". По словам Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае.

"Мы считаем, что украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень бдительными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, нежели нормальная экономическая деятельность. Поэтому, есть возможности, но есть и угрозы", - резюмировал заместитель помощника госсекретаря США.