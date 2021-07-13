Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса", - сказано в сообщении.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - отметил Зеленский.

Он назвал Китай "торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире".

Зеленский также подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Последний контакт руководителей Украины и Китая был в январе 2017 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР в Давосе (Швейцария).