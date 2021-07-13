РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7596 посетителей онлайн
Новости
11 814 144

Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса", - сказано в сообщении.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - отметил Зеленский.

Он назвал Китай "торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире".

Зеленский также подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Читайте: Мы можем перенять у Китая опыт партийной меритократии, - "слуга народа" Корниенко

Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

Смотрите: "Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. ВИДЕО

"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Последний контакт руководителей Украины и Китая был в январе 2017 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР в Давосе (Швейцария).

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) Китай (3136) Си Цзиньпин (314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
А за сам короновирус не благодарил?
показать весь комментарий
13.07.2021 21:16 Ответить
+33
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1415009858584301574 5 мин

Повне дно.
Зеленський подзвонив Сі Цзіньпіну, щоб привітати Комуністичну партію Китаю.
Узгодили:
- стратегічне партнерство
- китайську традиційну медицину для лікування коронавірусу
- відмову від підтримки Тайваню
- посилення «Один пояс, один шлях» в Україні
- інше
Інформація на сайті президента України відсутня, однак про факт волають всі китайські помийки.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:13 Ответить
+28
жопом, як і піаніно піпіською.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якось один "лігітімний" вже просив милостиню у Китая і всі знають чим все то закінчилося...
показать весь комментарий
13.07.2021 23:06 Ответить
ну шо пора писать новый гимн или хотя бы оду - от омана до китая..... все рояли паламал......
показать весь комментарий
13.07.2021 23:07 Ответить
зеленым окурком идет полная работа по прекращению дружественных связей с сша и его поддержки,т.к сша уже предупредили осла ,чем грозит его целование в дупу синь пинь хиня
показать весь комментарий
14.07.2021 09:12 Ответить
этому фраеру танцевать осталось недолго
показать весь комментарий
14.07.2021 13:50 Ответить
перевів бабки з оману в кетай і випрошує високий процент, бачить, що америкоси там їх не знайдуть.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:08 Ответить
ось і дожартувались про поглинання китаєм кацапії... вже стає насправді срашнувато, до чого ці люмпен-довбойоби доінтегруються з цим східним деспотом((
показать весь комментарий
13.07.2021 23:13 Ответить
Правильно. На Європу надійся , а свою економіку розвивай . Одного європейського бла-бла-бла замало , потрібні реальні ,а не вічно-глибокозанепокоєні , адекватні і дієздатні партнери . З корумпованою євробюрократією далеко не заїдеш . Говорять одне , роблять інше , думають третє . Каша в голові .Британія це давно зрозуміла .
показать весь комментарий
13.07.2021 23:13 Ответить
да! Китай самое то! Очень "надёжный, реальный...", тут можно далеко "заехать", так что хрен выедешь
показать весь комментарий
13.07.2021 23:29 Ответить
Ну, скажите, разве он не предатель, ещё и после этого?
показать весь комментарий
13.07.2021 23:18 Ответить
Кон Чен Ый
показать весь комментарий
13.07.2021 23:27 Ответить
а давайте сдадим Китаю Крым и Донбасс лет на пицот..... уххххх бабосов насыпят- пилить не
перепилить..........
показать весь комментарий
13.07.2021 23:28 Ответить
Украіна скоро перетвориться в Шанхай і це не жарт 😡
показать весь комментарий
13.07.2021 23:31 Ответить
Уже. Вы посмотрите шо творится в Одессе на 7-ом км (промрынок). Как не турок, то вьетнамец с таукхитайцем... Абреки с цыганами нервно курят в сторонке... Ойц, и евреи почему-то помалкивают.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:48 Ответить
Заїкався так само - як і під час розмови з Меркель?
показать весь комментарий
13.07.2021 23:33 Ответить
**** на два стула хочет сесть.Вова определись уже ****,тут ващето декоммунизация
показать весь комментарий
13.07.2021 23:35 Ответить
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Как и обещаниями китайца
показать весь комментарий
14.07.2021 00:49 Ответить
Ты предлагаешь Украине стать Малороссийским ФО РФ?
показать весь комментарий
14.07.2021 01:15 Ответить
Подлизнул.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:06 Ответить
Мы для китайцев - ресурсная маленькая база... и какой в дупу ,, мостик " в Европу, ты правда тупой Зе, не понимаешь, к чему это приведет ??? Поезжай тогда в Венесуэлу, там уже выбрали вектор Китая.... отказавшись от поддержки США и МВФ. Ты хочешь чтобы Америка перестала помогать Украине ??? Тогда поезжай в Китай, но езжай сам и забирай всех своих тупых Слуг и остальное шобло воров, потому что без поддержки США, отморозок ***** путин точно полезет дальше на украинскую землю....и фашики в кремле от этого не отказались! Если кто читал статью не давно этого шызика путина.

Китаю интересна только интеллектуальная собственность и в попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах. Для того, чтобы развивать производство в Китае. Такие как Мотор Сич и остальное что их интересует, а на интересы Украины они плевали. - помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент
показать весь комментарий
14.07.2021 00:30 Ответить
Беспринципное зеленое ничтожество!
показать весь комментарий
14.07.2021 00:35 Ответить
У китайского чиновника нашли грузовик золота.
13.5 тонны ! https://www.5.ua/svit/u-kytaiskoho-chynovnyka-pid-chas-obshukiv-vyluchyly-ponad-13-tonn-zolota-199958.html

Вот это размах свободного предпринимательства.
Но председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не спит..
И мэру города Ганьчжоу грозит смертная казнь.
*****

В усадьбе Чжан Ци нашли 13,5 тонны золота.

Наши Украинские чиновники
просто нищеброды , по сравнению с господином Чжан Ци.Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 6301
показать весь комментарий
14.07.2021 00:59 Ответить
золото дракона.... шо тут скажешь
показать весь комментарий
14.07.2021 13:51 Ответить
Молодец, всё верно.
С Китаем надо дружить, очень важный партнёр по всем вопросам и у востоку россии подбирается, тихо оккупирует.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:45 Ответить
Байдену это расскажешь.Всыпет Зельке по первое число за подобные вольности.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:53 Ответить
не я, а ты Байдену это расскажешь. Похвалит Зеленского за правильные дела.
Ведь сонный джо и его сынуля много с китаем сотрудничали (то кремлёвские всё клевещут, конечно) .
показать весь комментарий
14.07.2021 02:57 Ответить
Не знаю что там кремлёвские клевещут,только Зелька Байдену не ровня,США поступают как им выгодно а Украина как позволят,все эти заигрывания с китайскими товарищами плохой знак,Мотор-Сич тому пример.
показать весь комментарий
14.07.2021 03:30 Ответить
Мотор сич продал Богуслаев, бывший регионал. СБУ остановили, сша это одобрили.
С Китаем никакого заигрывания - взвешенная политика.
А Зелька это кто - потужный сладкий папередник?
показать весь комментарий
14.07.2021 05:36 Ответить
США одобрят звонки в коммунистический Китай и поздравления с юбилеем КПК?
показать весь комментарий
14.07.2021 05:39 Ответить
Жил определённое время в Виннице,дед там похоронен поэтому и слежу за новостями,а разницы между Порошенко и Зеленским для меня нет,убеждён что они всего навсего выполняют что им велят стратегические союзники,фигурально выражаясь.
показать весь комментарий
14.07.2021 05:48 Ответить
США одобрят звонки в коммунистический Китай и поздравления с юбилеем КПК?
показать весь комментарий
14.07.2021 06:22 Ответить
США призвали власти Грузии расследовать насилие противников ЛГБТ против "Тбилиси-прайда". Вашингтон не исключил введения санкций в связи с этими событиями. (с) Будет что-то похожее но не публично,посол США в личной беседе с Зеленским выскажет.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:21 Ответить
Шо це було ?
показать весь комментарий
14.07.2021 03:40 Ответить
это, это было "газмяс, газмяс, газмяс, это мясо и газ" "безвиз, безвиз, безвиз, это без, ну вообще ничего и железный занавес"
показать весь комментарий
14.07.2021 06:15 Ответить
яка наївна зекоманда - китайози їм бабла ТАКОЖ НЕ ДАДУТЬ! ХАХАХАХАХАХА Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556
показать весь комментарий
14.07.2021 04:20 Ответить
лучше бы зеля к встрече с Меркель подготовился нормально... а трындеть по телефону с руководителем триады - это самого себя позорить...
показать весь комментарий
14.07.2021 05:30 Ответить
Европейский Тигр общался с азиатским Драконом. Наш Ли Куан Ю ведет страну в светлое будущее яркой тропой увенчаною знамёнами побед и триумфа. Есть четыре супердержавы на планете Земля: Россия, штаты, Великий Китай и поднимающаяся с колен Украины. Враги трепещут, мы идем в светлое будущее...
показать весь комментарий
14.07.2021 05:53 Ответить
Ну ось, а всі казали "на Ростов". Тільки на Пекін.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:46 Ответить
100 лет коммунистической партии, а где же коммунизм?
показать весь комментарий
14.07.2021 06:57 Ответить
Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 3775
показать весь комментарий
14.07.2021 07:51 Ответить
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".

-----------------------------
оно интересовалось нужен ли Европе этот мост? этот долбодятел достукается, что и нам въезд в ЕС закроют
показать весь комментарий
14.07.2021 14:24 Ответить
что-то мне не нравится риторика последних недель от вазелиновой власти.то арахамия цитатники мао декларирует, то говорят что комми-китайцы чуть ли не идеал, а теперь и главный клоун выскочил.чую земелькой приторговывают нашей, и зебилу понятно что 95-м тут не жить.мосты сжигают.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:08 Ответить
это очень хорошо
показать весь комментарий
22.07.2021 08:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 