Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса", - сказано в сообщении.
"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - отметил Зеленский.
Он назвал Китай "торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире".
Зеленский также подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.
Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".
Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.
"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.
Последний контакт руководителей Украины и Китая был в январе 2017 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР в Давосе (Швейцария).
Китаю интересна только интеллектуальная собственность и в попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах. Для того, чтобы развивать производство в Китае. Такие как Мотор Сич и остальное что их интересует, а на интересы Украины они плевали. - помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент
13.5 тонны ! https://www.5.ua/svit/u-kytaiskoho-chynovnyka-pid-chas-obshukiv-vyluchyly-ponad-13-tonn-zolota-199958.html
Вот это размах свободного предпринимательства.
Но председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не спит..
И мэру города Ганьчжоу грозит смертная казнь.
В усадьбе Чжан Ци нашли 13,5 тонны золота.
Наши Украинские чиновники
просто нищеброды , по сравнению с господином Чжан Ци.
С Китаем надо дружить, очень важный партнёр по всем вопросам и у востоку россии подбирается, тихо оккупирует.
С Китаем никакого заигрывания - взвешенная политика.
оно интересовалось нужен ли Европе этот мост? этот долбодятел достукается, что и нам въезд в ЕС закроют