Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - зазначив Зеленський.
Він назвав Китай "торговельно-економічним партнером України №1 у світі".
Зеленський також наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва і модернізації доріг, розвитку залізниць і міської інфраструктури.
Глава держави підтвердив зацікавленість у нарощуванні українського експорту в Китай і розширенні співробітництва в переробці с/г продукції.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "мостом до Європи для китайського бізнесу".
Голова КНР своєю чергою наголосив на важливості президентського проєкту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати в цьому напрямі.
"Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР своєю чергою підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні пресслужби Зеленського.
Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.
Останній контакт керівників України і Китаю був у січні 2017 року, коли п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з головою КНР у Давосі (Швейцарія).
