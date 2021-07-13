УКР
Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - зазначив Зеленський.

Він назвав Китай "торговельно-економічним партнером України №1 у світі".

Зеленський також наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва і модернізації доріг, розвитку залізниць і міської інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми можемо перейняти у Китаю досвід партійної меритократії, - "слуга народу" Корнієнко

Глава держави підтвердив зацікавленість у нарощуванні українського експорту в Китай і розширенні співробітництва в переробці с/г продукції.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "мостом до Європи для китайського бізнесу".

Голова КНР своєю чергою наголосив на важливості президентського проєкту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати в цьому напрямі.

Також дивіться: "Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю. ВIДЕО

"Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР своєю чергою підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні пресслужби Зеленського.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Останній контакт керівників України і Китаю був у січні 2017 року, коли п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з головою КНР у Давосі (Швейцарія).

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Китай (4834) Сі Цзіньпін (349)
Топ коментарі
+39
А за сам короновирус не благодарил?
показати весь коментар
13.07.2021 21:16 Відповісти
+33
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1415009858584301574 5 мин

Повне дно.
Зеленський подзвонив Сі Цзіньпіну, щоб привітати Комуністичну партію Китаю.
Узгодили:
- стратегічне партнерство
- китайську традиційну медицину для лікування коронавірусу
- відмову від підтримки Тайваню
- посилення «Один пояс, один шлях» в Україні
- інше
Інформація на сайті президента України відсутня, однак про факт волають всі китайські помийки.
показати весь коментар
13.07.2021 21:13 Відповісти
+28
жопом, як і піаніно піпіською.
показати весь коментар
13.07.2021 21:13 Відповісти
Якось один "лігітімний" вже просив милостиню у Китая і всі знають чим все то закінчилося...
показати весь коментар
13.07.2021 23:06 Відповісти
ну шо пора писать новый гимн или хотя бы оду - от омана до китая..... все рояли паламал......
показати весь коментар
13.07.2021 23:07 Відповісти
зеленым окурком идет полная работа по прекращению дружественных связей с сша и его поддержки,т.к сша уже предупредили осла ,чем грозит его целование в дупу синь пинь хиня
показати весь коментар
14.07.2021 09:12 Відповісти
этому фраеру танцевать осталось недолго
показати весь коментар
14.07.2021 13:50 Відповісти
перевів бабки з оману в кетай і випрошує високий процент, бачить, що америкоси там їх не знайдуть.
показати весь коментар
13.07.2021 23:08 Відповісти
ось і дожартувались про поглинання китаєм кацапії... вже стає насправді срашнувато, до чого ці люмпен-довбойоби доінтегруються з цим східним деспотом((
показати весь коментар
13.07.2021 23:13 Відповісти
Правильно. На Європу надійся , а свою економіку розвивай . Одного європейського бла-бла-бла замало , потрібні реальні ,а не вічно-глибокозанепокоєні , адекватні і дієздатні партнери . З корумпованою євробюрократією далеко не заїдеш . Говорять одне , роблять інше , думають третє . Каша в голові .Британія це давно зрозуміла .
показати весь коментар
13.07.2021 23:13 Відповісти
да! Китай самое то! Очень "надёжный, реальный...", тут можно далеко "заехать", так что хрен выедешь
показати весь коментар
13.07.2021 23:29 Відповісти
Ну, скажите, разве он не предатель, ещё и после этого?
показати весь коментар
13.07.2021 23:18 Відповісти
Кон Чен Ый
показати весь коментар
13.07.2021 23:27 Відповісти
а давайте сдадим Китаю Крым и Донбасс лет на пицот..... уххххх бабосов насыпят- пилить не
перепилить..........
показати весь коментар
13.07.2021 23:28 Відповісти
Украіна скоро перетвориться в Шанхай і це не жарт 😡
показати весь коментар
13.07.2021 23:31 Відповісти
Уже. Вы посмотрите шо творится в Одессе на 7-ом км (промрынок). Как не турок, то вьетнамец с таукхитайцем... Абреки с цыганами нервно курят в сторонке... Ойц, и евреи почему-то помалкивают.
показати весь коментар
14.07.2021 01:48 Відповісти
Заїкався так само - як і під час розмови з Меркель?
показати весь коментар
13.07.2021 23:33 Відповісти
**** на два стула хочет сесть.Вова определись уже ****,тут ващето декоммунизация
показати весь коментар
13.07.2021 23:35 Відповісти
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Как и обещаниями китайца
показати весь коментар
14.07.2021 00:49 Відповісти
Ты предлагаешь Украине стать Малороссийским ФО РФ?
показати весь коментар
14.07.2021 01:15 Відповісти
Подлизнул.
показати весь коментар
14.07.2021 00:06 Відповісти
Мы для китайцев - ресурсная маленькая база... и какой в дупу ,, мостик " в Европу, ты правда тупой Зе, не понимаешь, к чему это приведет ??? Поезжай тогда в Венесуэлу, там уже выбрали вектор Китая.... отказавшись от поддержки США и МВФ. Ты хочешь чтобы Америка перестала помогать Украине ??? Тогда поезжай в Китай, но езжай сам и забирай всех своих тупых Слуг и остальное шобло воров, потому что без поддержки США, отморозок ***** путин точно полезет дальше на украинскую землю....и фашики в кремле от этого не отказались! Если кто читал статью не давно этого шызика путина.

Китаю интересна только интеллектуальная собственность и в попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах. Для того, чтобы развивать производство в Китае. Такие как Мотор Сич и остальное что их интересует, а на интересы Украины они плевали. - помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент
показати весь коментар
14.07.2021 00:30 Відповісти
Беспринципное зеленое ничтожество!
показати весь коментар
14.07.2021 00:35 Відповісти
У китайского чиновника нашли грузовик золота.
13.5 тонны ! https://www.5.ua/svit/u-kytaiskoho-chynovnyka-pid-chas-obshukiv-vyluchyly-ponad-13-tonn-zolota-199958.html

Вот это размах свободного предпринимательства.
Но председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не спит..
И мэру города Ганьчжоу грозит смертная казнь.
*****

В усадьбе Чжан Ци нашли 13,5 тонны золота.

Наши Украинские чиновники
просто нищеброды , по сравнению с господином Чжан Ци.Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 6301
показати весь коментар
14.07.2021 00:59 Відповісти
золото дракона.... шо тут скажешь
показати весь коментар
14.07.2021 13:51 Відповісти
Молодец, всё верно.
С Китаем надо дружить, очень важный партнёр по всем вопросам и у востоку россии подбирается, тихо оккупирует.
показати весь коментар
14.07.2021 01:45 Відповісти
Байдену это расскажешь.Всыпет Зельке по первое число за подобные вольности.
показати весь коментар
14.07.2021 01:53 Відповісти
не я, а ты Байдену это расскажешь. Похвалит Зеленского за правильные дела.
Ведь сонный джо и его сынуля много с китаем сотрудничали (то кремлёвские всё клевещут, конечно) .
показати весь коментар
14.07.2021 02:57 Відповісти
Не знаю что там кремлёвские клевещут,только Зелька Байдену не ровня,США поступают как им выгодно а Украина как позволят,все эти заигрывания с китайскими товарищами плохой знак,Мотор-Сич тому пример.
показати весь коментар
14.07.2021 03:30 Відповісти
Мотор сич продал Богуслаев, бывший регионал. СБУ остановили, сша это одобрили.
С Китаем никакого заигрывания - взвешенная политика.
А Зелька это кто - потужный сладкий папередник?
показати весь коментар
14.07.2021 05:36 Відповісти
США одобрят звонки в коммунистический Китай и поздравления с юбилеем КПК?
показати весь коментар
14.07.2021 05:39 Відповісти
Жил определённое время в Виннице,дед там похоронен поэтому и слежу за новостями,а разницы между Порошенко и Зеленским для меня нет,убеждён что они всего навсего выполняют что им велят стратегические союзники,фигурально выражаясь.
показати весь коментар
14.07.2021 05:48 Відповісти
США одобрят звонки в коммунистический Китай и поздравления с юбилеем КПК?
показати весь коментар
14.07.2021 06:22 Відповісти
США призвали власти Грузии расследовать насилие противников ЛГБТ против "Тбилиси-прайда". Вашингтон не исключил введения санкций в связи с этими событиями. (с) Будет что-то похожее но не публично,посол США в личной беседе с Зеленским выскажет.
показати весь коментар
14.07.2021 07:21 Відповісти
Шо це було ?
показати весь коментар
14.07.2021 03:40 Відповісти
это, это было "газмяс, газмяс, газмяс, это мясо и газ" "безвиз, безвиз, безвиз, это без, ну вообще ничего и железный занавес"
показати весь коментар
14.07.2021 06:15 Відповісти
яка наївна зекоманда - китайози їм бабла ТАКОЖ НЕ ДАДУТЬ! ХАХАХАХАХАХА Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 7556
показати весь коментар
14.07.2021 04:20 Відповісти
лучше бы зеля к встрече с Меркель подготовился нормально... а трындеть по телефону с руководителем триады - это самого себя позорить...
показати весь коментар
14.07.2021 05:30 Відповісти
Европейский Тигр общался с азиатским Драконом. Наш Ли Куан Ю ведет страну в светлое будущее яркой тропой увенчаною знамёнами побед и триумфа. Есть четыре супердержавы на планете Земля: Россия, штаты, Великий Китай и поднимающаяся с колен Украины. Враги трепещут, мы идем в светлое будущее...
показати весь коментар
14.07.2021 05:53 Відповісти
Ну ось, а всі казали "на Ростов". Тільки на Пекін.
показати весь коментар
14.07.2021 06:46 Відповісти
100 лет коммунистической партии, а где же коммунизм?
показати весь коментар
14.07.2021 06:57 Відповісти
Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном - Цензор.НЕТ 3775
показати весь коментар
14.07.2021 07:51 Відповісти
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".

-----------------------------
оно интересовалось нужен ли Европе этот мост? этот долбодятел достукается, что и нам въезд в ЕС закроют
показати весь коментар
14.07.2021 14:24 Відповісти
что-то мне не нравится риторика последних недель от вазелиновой власти.то арахамия цитатники мао декларирует, то говорят что комми-китайцы чуть ли не идеал, а теперь и главный клоун выскочил.чую земелькой приторговывают нашей, и зебилу понятно что 95-м тут не жить.мосты сжигают.
показати весь коментар
14.07.2021 16:08 Відповісти
это очень хорошо
показати весь коментар
22.07.2021 08:29 Відповісти
