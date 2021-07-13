Зеленський вперше провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - зазначив Зеленський.

Він назвав Китай "торговельно-економічним партнером України №1 у світі".

Зеленський також наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва і модернізації доріг, розвитку залізниць і міської інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми можемо перейняти у Китаю досвід партійної меритократії, - "слуга народу" Корнієнко

Глава держави підтвердив зацікавленість у нарощуванні українського експорту в Китай і розширенні співробітництва в переробці с/г продукції.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "мостом до Європи для китайського бізнесу".

Голова КНР своєю чергою наголосив на важливості президентського проєкту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати в цьому напрямі.

Також дивіться: "Слуги народу" підготували вітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю. ВIДЕО

"Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР своєю чергою підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні пресслужби Зеленського.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Останній контакт керівників України і Китаю був у січні 2017 року, коли п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з головою КНР у Давосі (Швейцарія).