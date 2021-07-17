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7-летняя девочка погибла в техническом водоеме в Харьковской области, - ГСЧС

7-летняя девочка погибла в техническом водоеме в Харьковской области, - ГСЧС

В пгт. Гуты Харьковской области девочка (2014 г.р.) упала в технический водоем сахарозавода и погибла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Девочка упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы ГСЧС", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, девочка с друзьями гуляла неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.

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Автор: 

Харьковщина (5577) ГСЧС (5001)


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Топ комментарии
+10
Ты с секты ходить по пятам до 40 лет? По всем сёлам во все времена дети лет с 5 гуляют сами... это тебе шо Киев где страшно на улицу ребёнка выпустить бо убьют сразу
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17.07.2021 01:22
+10
Бред пишете. Мои родители за меня дрожали буквально. Но в 7 лет я гуляла с друзьями на улице в частном секторе без присмотра родителей. А убиться и в квартире в ванной можно. А ребенка жалко.
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17.07.2021 03:22
+7
В селі дітей за руку ніхто не водить. Додому прибігають лише поїсти. Зате на уроках фізкультури ніхто не вмирає.
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17.07.2021 07:54
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17.07.2021 01:18 Ответить
ребенок без присмотра? - родители твари.
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17.07.2021 01:21 Ответить
Ты с секты ходить по пятам до 40 лет? По всем сёлам во все времена дети лет с 5 гуляют сами... это тебе шо Киев где страшно на улицу ребёнка выпустить бо убьют сразу
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17.07.2021 01:22 Ответить
угомнись - трахатся и детей воспитывать - ето 2 разницы
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17.07.2021 01:27 Ответить
гандоны придуманы именно для таких как ты
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17.07.2021 01:29 Ответить
В селі дітей за руку ніхто не водить. Додому прибігають лише поїсти. Зате на уроках фізкультури ніхто не вмирає.
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17.07.2021 07:54 Ответить
Бред пишете. Мои родители за меня дрожали буквально. Но в 7 лет я гуляла с друзьями на улице в частном секторе без присмотра родителей. А убиться и в квартире в ванной можно. А ребенка жалко.
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17.07.2021 03:22 Ответить
Якраз перекликається з новиною про загибель дитинки у Польщі.
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17.07.2021 01:24 Ответить
Комменты неуместны,все-придурки!
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17.07.2021 07:17 Ответить
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17.07.2021 16:50 Ответить
а друзьям что тоже по 5-6 лет? не могли достать?
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17.07.2021 19:32 Ответить
 
 