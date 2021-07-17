7-річна дівчинка загинула в технічній водоймі в Харківській області, - ДСНС
У смт Гути Харківської області дівчинка (2014 р. н.) впала в технічну водойму цукрозаводу і загинула.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"Дівчинка впала у воду і потонула. Для підняття тіла загиблої дитини на поверхню було залучено водолазів ДСНС", - наголошується в повідомленні.
За попередньою інформацією, дівчинка з друзями гуляла неподалік водойми без нагляду дорослих, посковзнулася і впала у воду.
Остаточні причини та обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
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