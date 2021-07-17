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Новини
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7-річна дівчинка загинула в технічній водоймі в Харківській області, - ДСНС

7-річна дівчинка загинула в технічній водоймі в Харківській області, - ДСНС

У смт Гути Харківської області дівчинка (2014 р. н.) впала в технічну водойму цукрозаводу і загинула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Дівчинка впала у воду і потонула. Для підняття тіла загиблої дитини на поверхню було залучено водолазів ДСНС", - наголошується в повідомленні.

За попередньою інформацією, дівчинка з друзями гуляла неподалік водойми без нагляду дорослих, посковзнулася і впала у воду.

Остаточні причини та обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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Автор: 

Харківщина (6054) ДСНС (5139)


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Топ коментарі
+10
Ты с секты ходить по пятам до 40 лет? По всем сёлам во все времена дети лет с 5 гуляют сами... это тебе шо Киев где страшно на улицу ребёнка выпустить бо убьют сразу
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17.07.2021 01:22
+10
Бред пишете. Мои родители за меня дрожали буквально. Но в 7 лет я гуляла с друзьями на улице в частном секторе без присмотра родителей. А убиться и в квартире в ванной можно. А ребенка жалко.
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17.07.2021 03:22
+7
В селі дітей за руку ніхто не водить. Додому прибігають лише поїсти. Зате на уроках фізкультури ніхто не вмирає.
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17.07.2021 07:54
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17.07.2021 01:18 Відповісти
ребенок без присмотра? - родители твари.
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17.07.2021 01:21 Відповісти
Ты с секты ходить по пятам до 40 лет? По всем сёлам во все времена дети лет с 5 гуляют сами... это тебе шо Киев где страшно на улицу ребёнка выпустить бо убьют сразу
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17.07.2021 01:22 Відповісти
угомнись - трахатся и детей воспитывать - ето 2 разницы
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17.07.2021 01:27 Відповісти
гандоны придуманы именно для таких как ты
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17.07.2021 01:29 Відповісти
В селі дітей за руку ніхто не водить. Додому прибігають лише поїсти. Зате на уроках фізкультури ніхто не вмирає.
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17.07.2021 07:54 Відповісти
Бред пишете. Мои родители за меня дрожали буквально. Но в 7 лет я гуляла с друзьями на улице в частном секторе без присмотра родителей. А убиться и в квартире в ванной можно. А ребенка жалко.
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17.07.2021 03:22 Відповісти
Якраз перекликається з новиною про загибель дитинки у Польщі.
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17.07.2021 01:24 Відповісти
Комменты неуместны,все-придурки!
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17.07.2021 07:17 Відповісти
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17.07.2021 16:50 Відповісти
а друзьям что тоже по 5-6 лет? не могли достать?
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17.07.2021 19:32 Відповісти
 
 