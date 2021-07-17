60 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов в трех областях Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 17 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины (Закарпатская - 55, Луганская - 3 и Донецкая - 2)", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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показать весь комментарий17.07.2021 09:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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