60 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов в трех областях Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 17 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины (Закарпатская - 55, Луганская - 3 и Донецкая - 2)", - сказано в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.