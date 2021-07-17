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60 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

60 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у трьох областях України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7:00 17 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях України (Закарпатська - 55, Луганська - 3 і Донецька - 2)", - йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Автор: 

негода (760) ДСНС (5139) Електрика (2042)


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17.07.2021 09:25 Відповісти
 
 