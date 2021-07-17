60 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у трьох областях України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"Станом на 7:00 17 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях України (Закарпатська - 55, Луганська - 3 і Донецька - 2)", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ШО?
показати весь коментар17.07.2021 09:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль