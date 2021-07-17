60 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у трьох областях України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7:00 17 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях України (Закарпатська - 55, Луганська - 3 і Донецька - 2)", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.