Семилетняя девочка заболела столбняком на Львовщине
Во Львовской области у семилетнего ребенка диагностировали столбняк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 15 июля в Фейсбуке написала главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.
"К сожалению, ребенок не был защищен с помощью вакцинации. Итак, напоминаю! Споры столбняка есть везде. Самая маленькая ранка может представлять опасность! Спасение одно – вакцинация! Бесплатно государство гарантирует прививки в возрасте 2–4–6–18 месяцев, шести, 16 лет. В дальнейшем – 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 и т.д. Без ограничения возраста", – заявила она.
Заведующая реанимационным отделением больницы "Охматдет" Вера Приймакова сообщила сайту Zaxid.net, что девочка из Мостисского района Львовской области с 14 июля в реанимации. У ребенка генерализованная форма столбняка.
"Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне", – сказала Приймакова.
Девочку в реанимацию перевели из травматологического отделения.
По информации Приймаковой, в этом году это первый случай столбняка. В прошлые годы врачам удавалось спасать детей с очень тяжелыми формами заболевания, отметили львовские журналисты.
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Злий сарказм.
Свернули шею, и вот вам "медикаментозный сон".
Управляемая медицина.
дитина жива
це дуже далеко від твого істеричного "шансів практично немає", не дивлячись на те, що ти б дуже хотів, щоб вона померла
Пи.Си.Ну як партія ЄС вже твої яйця з'їла?
За мої яйця не хвилюйся, у мене вони сталеві, ні відміну від твоїх з руснявого гівна.
Чтобы обезопасить ребёнка - гланое к ранкам прикладывать комочек сырой земли и тщательно втирать!
А тут - ударили об столб и обнаружился "столбняк" ...
Но вы колитесь, если вам надо.
У девочки витамин С в крови в норме? Развитие столбняка возможно лишь при остром дефиците витамина С.
Ага. Из-за одного случая за полгода надо срочно колоть всех. Срок годности вакцины на складе истекает?
Вивчай, раб зомбоящику. Зомбоящику, який зробив тебе повним дебілом.
Головне - вчасно вбивати усіх, хто проти!