Семилетняя девочка заболела столбняком на Львовщине

Во Львовской области у семилетнего ребенка диагностировали столбняк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 15 июля в Фейсбуке написала главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

"К сожалению, ребенок не был защищен с помощью вакцинации. Итак, напоминаю! Споры столбняка есть везде. Самая маленькая ранка может представлять опасность! Спасение одно – вакцинация! Бесплатно государство гарантирует прививки в возрасте 2–4–6–18 месяцев, шести, 16 лет. В дальнейшем – 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 и т.д. Без ограничения возраста", – заявила она.

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Заведующая реанимационным отделением больницы "Охматдет" Вера Приймакова сообщила сайту Zaxid.net, что девочка из Мостисского района Львовской области с 14 июля в реанимации. У ребенка генерализованная форма столбняка.



"Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне", – сказала Приймакова.



Девочку в реанимацию перевели из травматологического отделения.



По информации Приймаковой, в этом году это первый случай столбняка. В прошлые годы врачам удавалось спасать детей с очень тяжелыми формами заболевания, отметили львовские журналисты.