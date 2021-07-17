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Семирічна дівчинка захворіла на правець на Львівщині

Семирічна дівчинка захворіла на правець на Львівщині

У Львівській області у семирічної дитини діагностували правець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 15 липня у фейсбуці написала головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

"На жаль, дитина не була захищена за допомогою вакцинації. Тож нагадую! Спори правця є скрізь. Найменша ранка може становити небезпеку! Порятунок один - вакцинація! Безкоштовно держава гарантує щеплення у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6, 16 років. Надалі - 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96... Без вікових обмежень", - заявила вона.

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Завідувачка реанімаційного відділення лікарні "Охматдит" Віра Приймакова повідомила сайту Zaxid.net, що дівчинка з Мостиського району Львівської області з 14 липня в реанімації. У дитини генералізована форма правця.

"Дитина вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на ШВЛ, у медикаментозному сні", - сказала Приймакова.

Дівчинку в реанімацію перевели з травматологічного відділення.

За інформацією Приймакової, цього року це перший випадок правця. У минулі роки лікарям вдавалося рятувати дітей з дуже важкими формами захворювання, зазначили львівські журналісти.

Автор: 

хвороба (304) діти (5130) Львівська область (2454)


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Топ коментарі
+10
Ну от. Антищепленева істерія приносить свої плоди. Дівчинка вже труп. Але мама може втішати себе тим що не дала колоти своїй кровиночці якусь страшну речовину під назвою ;вакцина; і її дитина ніколи не стане аутистом від тімесаролу.
Злий сарказм.
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17.07.2021 09:26
+10
Мама - дура. Календарь вакцинации ребенка - святое и нарушать его НЕЛЬЗЯ!
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17.07.2021 09:28
+8
Раніше не було інтернету і форумів овуляшок.
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17.07.2021 09:29
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Хватит нагонять истерию с вакцинацией при помощи девочек, которых никто не видел.
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17.07.2021 09:24 Відповісти
вы все врете
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17.07.2021 09:26 Відповісти
Хватит нагонять истерию с вакцинацией при помощи девочек, которых никто не видел.
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17.07.2021 18:38 Відповісти
Ну от. Антищепленева істерія приносить свої плоди. Дівчинка вже труп. Але мама може втішати себе тим що не дала колоти своїй кровиночці якусь страшну речовину під назвою ;вакцина; і її дитина ніколи не стане аутистом від тімесаролу.
Злий сарказм.
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17.07.2021 09:26 Відповісти
Раніше кололи від стовбняку і ніхто не звертав на це уваги.
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17.07.2021 09:28 Відповісти
Раніше не було інтернету і форумів овуляшок.
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17.07.2021 09:29 Відповісти
Овуляшки - прикольно )
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17.07.2021 10:09 Відповісти
Неизвестно что с ней сделали в травматологическом отделении.
Свернули шею, и вот вам "медикаментозный сон".
Управляемая медицина.
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17.07.2021 09:31 Відповісти
Шибать тебе плющить.
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17.07.2021 09:40 Відповісти
С какого бодуна со столбняком направляют в травматологию ?
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17.07.2021 10:21 Відповісти
Вона руку зламала, дурень. І при цьому ще подряпала. Але на той момент ще ніхто не знав, що вона невакцинована.
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17.07.2021 11:23 Відповісти
В статті про зламану руку нічого не пишеться.
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17.07.2021 11:38 Відповісти
здається, істеричка - це ти
дитина жива
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17.07.2021 11:44 Відповісти
Це тимчасово. Шансів у неї практично нема.
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17.07.2021 12:47 Відповісти
навіть в тексті новини вказано про летальність 40% (хоча це дуже перебільшено, навіть якщо діагноз встановлений вірно, що сумнівно)
це дуже далеко від твого істеричного "шансів практично немає", не дивлячись на те, що ти б дуже хотів, щоб вона померла
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17.07.2021 16:45 Відповісти
Анті щепленева істерія тут ні до чого, існував календар щеплень, та щорічні медогляди в школах,але прийшла медреформа, і хіба тепер в школі є мед кабінет? так отож! а ще в коментах пишуть що дівчинка була в травмпункті, там при травмах ЗАВЖДИ роблять щеплення від правця, якщо нема підтвердження недавнього щеплення.10 років тому я звертався в травм пункт з переломом пальця на нозі, перше питання було: коли робили щеплення від правця, я відповів не пам'ятаю, одразу ж зробили.так що тут питання не до батьків, хоча припускаю що вони дурні, а до медиків.

Пи.Си.Ну як партія ЄС вже твої яйця з'їла?
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17.07.2021 12:11 Відповісти
Щеплення так і робляться, мій любий зебіле. Але овуляшки підробляють картки щеплень, пишуть відмови.
За мої яйця не хвилюйся, у мене вони сталеві, ні відміну від твоїх з руснявого гівна.
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17.07.2021 12:42 Відповісти
хтоб про русняве гівно патякав, але не ти онук єнкаведиста.
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17.07.2021 16:54 Відповісти
Ага, рани чистити не треба, тіка калоть
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17.07.2021 16:19 Відповісти
Мама - дура. Календарь вакцинации ребенка - святое и нарушать его НЕЛЬЗЯ!
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17.07.2021 09:28 Відповісти
Делать прививку от столбняка в 96 лет? Они счас на полном серйозе? 😆😆😆
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17.07.2021 09:35 Відповісти
Последняя делается в 60.
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17.07.2021 09:42 Відповісти
Стесняюсь спросить, Вы каждые 10 лет делаете прививку?
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17.07.2021 10:50 Відповісти
Конечно. А кому я буду нужен в 63 года со столбняком? Или с ковидом? Делаем прививки, пытаемся минимизировать возможные последствия. Пока получается.
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17.07.2021 10:59 Відповісти
Не повірите, робимо кожні 10 років
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17.07.2021 11:24 Відповісти
Ні , кожні 10 год ревакцінація .
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17.07.2021 15:02 Відповісти
Вот это позитивное отношение к жизни)
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17.07.2021 16:17 Відповісти
Далой прививки!
Чтобы обезопасить ребёнка - гланое к ранкам прикладывать комочек сырой земли и тщательно втирать!
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17.07.2021 10:42 Відповісти
Грета Тумберг - и та не высовывается с темой вакцинации.
А тут - ударили об столб и обнаружился "столбняк" ...
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17.07.2021 10:56 Відповісти
Псих
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17.07.2021 11:25 Відповісти
Психи те, кто до сих пор верит в сказки про "ковид".
Но вы колитесь, если вам надо.
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17.07.2021 11:39 Відповісти
Девочке рану обработали во время? В чистой, дезинфицированной ране столбняк развиться не способен.

У девочки витамин С в крови в норме? Развитие столбняка возможно лишь при остром дефиците витамина С.

Ага. Из-за одного случая за полгода надо срочно колоть всех. Срок годности вакцины на складе истекает?
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17.07.2021 11:53 Відповісти
А ще забули ранку свіжим калом помазати і напоїти урінотерапією. Так, Пацюк?
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17.07.2021 12:49 Відповісти
Ага. А еще прикладывать 3везду и приговаривать: "Чем родила тем и лечу". Постоянно в мордорских мама-сайтах такой совет. 21-й век на дворе.
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17.07.2021 16:41 Відповісти
21й век, потому колешься хер знает чем? так держать, самоубийца
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17.07.2021 16:42 Відповісти
21-й век. С 20-го века нам делали вакцинации. Уймись, адепт чипирования и влияния вышек 5G.
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17.07.2021 16:47 Відповісти
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

Вивчай, раб зомбоящику. Зомбоящику, який зробив тебе повним дебілом.
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17.07.2021 16:49 Відповісти
Семирічна дівчинка захворіла на правець на Львівщині - Цензор.НЕТ 5552
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18.07.2021 07:45 Відповісти
Ще один сектант, що ігнорує науку. Вважаєш себе розумнішим вчених? Я не здивований.
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18.07.2021 10:00 Відповісти
А ти взагалі здатен зрозуміти, що вакцини можуть бути різними за складом? Чи ти воду з калюжі п'єш, бо то теж вода?
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17.07.2021 16:51 Відповісти
Не отвечай мне больше. После 5Ж я уже все понял.
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17.07.2021 16:56 Відповісти
Ты игнорируешь науку? Считаешь себя умнее профессора медицины и биохимии человека? Может, еще считаешь себя Наполеоном? Из какой дурки вещаешь, полуумный?
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17.07.2021 16:59 Відповісти
мене не цікавить твій особистий досвід, копрофіле
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17.07.2021 16:41 Відповісти
Ну и?
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17.07.2021 12:07 Відповісти
Вакцинирование должно быть 100 процентов добровольным, таким образом мы вернемся к принципам естественного отбора нарушенного развитием медицины в 19-м веке.
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17.07.2021 12:50 Відповісти
Слабкувато. Давайте вже одразу до печери та кам'яної сокири.
Головне - вчасно вбивати усіх, хто проти!
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17.07.2021 14:41 Відповісти
Семирічна дівчинка захворіла на правець на Львівщині - Цензор.НЕТ 2049
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17.07.2021 16:44 Відповісти
вчасно вбивати усіх, хто проти вакцин, та їх родичів, і все це в ім'я ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ
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17.07.2021 16:49 Відповісти
Вина врачей бесспорна. Жизнь ребенка целиком на их совести. Даже обычный фельдшер ФАПа обязан ввести столбнячный анатоксин при обработке раны, если нет документального подтверждения ревакцинации. У тут травматологичное отделение. Вымогателей и коррупционеров в белых халатах нужно отдавать под суд.
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17.07.2021 16:39 Відповісти
при любой ранке колоть столбнячный анатоксин? ты что все детство взаперти просидел?
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17.07.2021 16:43 Відповісти
Если обратился в травмпункт, то это их обязанность, даже если ничего зашивать не нужно. Если в домашних условиях, то можешь использовать зеленку, подорожник, мочиться на рану и т.д. А если обратился к официалам, то только так.
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17.07.2021 17:45 Відповісти
 
 