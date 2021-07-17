Семирічна дівчинка захворіла на правець на Львівщині

У Львівській області у семирічної дитини діагностували правець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 15 липня у фейсбуці написала головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

"На жаль, дитина не була захищена за допомогою вакцинації. Тож нагадую! Спори правця є скрізь. Найменша ранка може становити небезпеку! Порятунок один - вакцинація! Безкоштовно держава гарантує щеплення у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6, 16 років. Надалі - 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96... Без вікових обмежень", - заявила вона.

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Завідувачка реанімаційного відділення лікарні "Охматдит" Віра Приймакова повідомила сайту Zaxid.net, що дівчинка з Мостиського району Львівської області з 14 липня в реанімації. У дитини генералізована форма правця.

"Дитина вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на ШВЛ, у медикаментозному сні", - сказала Приймакова.

Дівчинку в реанімацію перевели з травматологічного відділення.

За інформацією Приймакової, цього року це перший випадок правця. У минулі роки лікарям вдавалося рятувати дітей з дуже важкими формами захворювання, зазначили львівські журналісти.