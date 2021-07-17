Семирічна дівчинка захворіла на правець на Львівщині
У Львівській області у семирічної дитини діагностували правець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 15 липня у фейсбуці написала головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.
"На жаль, дитина не була захищена за допомогою вакцинації. Тож нагадую! Спори правця є скрізь. Найменша ранка може становити небезпеку! Порятунок один - вакцинація! Безкоштовно держава гарантує щеплення у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6, 16 років. Надалі - 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96... Без вікових обмежень", - заявила вона.
Завідувачка реанімаційного відділення лікарні "Охматдит" Віра Приймакова повідомила сайту Zaxid.net, що дівчинка з Мостиського району Львівської області з 14 липня в реанімації. У дитини генералізована форма правця.
"Дитина вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на ШВЛ, у медикаментозному сні", - сказала Приймакова.
Дівчинку в реанімацію перевели з травматологічного відділення.
За інформацією Приймакової, цього року це перший випадок правця. У минулі роки лікарям вдавалося рятувати дітей з дуже важкими формами захворювання, зазначили львівські журналісти.
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Злий сарказм.
Свернули шею, и вот вам "медикаментозный сон".
Управляемая медицина.
дитина жива
це дуже далеко від твого істеричного "шансів практично немає", не дивлячись на те, що ти б дуже хотів, щоб вона померла
Пи.Си.Ну як партія ЄС вже твої яйця з'їла?
За мої яйця не хвилюйся, у мене вони сталеві, ні відміну від твоїх з руснявого гівна.
Чтобы обезопасить ребёнка - гланое к ранкам прикладывать комочек сырой земли и тщательно втирать!
А тут - ударили об столб и обнаружился "столбняк" ...
Но вы колитесь, если вам надо.
У девочки витамин С в крови в норме? Развитие столбняка возможно лишь при остром дефиците витамина С.
Ага. Из-за одного случая за полгода надо срочно колоть всех. Срок годности вакцины на складе истекает?
Вивчай, раб зомбоящику. Зомбоящику, який зробив тебе повним дебілом.
Головне - вчасно вбивати усіх, хто проти!