Трьох осіб госпіталізовано 10 липня після укусу змій на Львівщині, - ДСНС

Минулої доби, 10 липня, на Львівщині від укусів змій постраждало три людини, зокрема одна дитина, всі вони госпіталізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Львівської області.

"10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом укус змії госпіталізовано трьох осіб. Усі потерпілі у стані середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, о 14:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Перемишлянську центральну районну лікарню госпіталізовано жінку 1987 року народження, з діагнозом укус змії пальця правої стопи. Потерпіла - жителька Львова.

О 17:48 надійшло повідомлення про те, що в Турківську лікарню, в приймальне відділення прибула дівчина, 2008 року народження, з діагнозом укус змії в ліву гомілку. Потерпіла - жителька с. Свидник Східницької селищної територіальної громади.

Цього ж дня о 20:00 надійшло повідомлення про те що в Турківську лікарню, в приймальне відділення поступила жінка 1970 року народження, з діагнозом укус змії в праву п’ятку. Потерпіла - жителька с. Карпатське Боринської селищної територіальної громади Самбірського району.

