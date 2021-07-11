УКР
Новини
Трьох осіб госпіталізовано 10 липня після укусу змій на Львівщині, - ДСНС

Минулої доби, 10 липня, на Львівщині від укусів змій постраждало три людини, зокрема одна дитина, всі вони госпіталізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Львівської області.

"10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом укус змії госпіталізовано трьох осіб. Усі потерпілі у стані середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, о 14:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Перемишлянську центральну районну лікарню госпіталізовано жінку 1987 року народження, з діагнозом укус змії пальця правої стопи. Потерпіла - жителька Львова.

О 17:48 надійшло повідомлення про те, що в Турківську лікарню, в приймальне відділення прибула дівчина, 2008 року народження, з діагнозом укус змії в ліву гомілку. Потерпіла - жителька с. Свидник Східницької селищної територіальної громади.

Цього ж дня о 20:00 надійшло повідомлення про те що в Турківську лікарню, в приймальне відділення поступила жінка 1970 року народження, з діагнозом укус змії в праву п’ятку. Потерпіла - жителька с. Карпатське Боринської селищної територіальної громади Самбірського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє дітей на Івано-Франківщині потрапили до реанімації через укуси змій, усі вони у важкому стані, - ОДА

змії (12) госпіталізація (189) ДСНС (5243) Львівська область (2522)
+5
Змеи глухи, но они ощущают вибрации почвы. Громче топайте, и змея постарается уползти, потому что они не любят контактировать с людьми. Укусы обычно бывают когда человек идёт тихо, в высокой траве, и случайно наступает на змею.
11.07.2021 12:30 Відповісти
+3
Пішов збір чорниці з лохиною і малиною - пішли укуси змій
11.07.2021 09:58 Відповісти
+3
Та білих вже повно, в горах спека поменше, хоча звичайно зараз будуть з хробаками, красноголовці, синюки ну вся шушера ( сироїжки, маремухи...)
11.07.2021 10:19 Відповісти
Пішов збір чорниці з лохиною і малиною - пішли укуси змій
11.07.2021 09:58 Відповісти
+ гриби
11.07.2021 10:04 Відповісти
Які саме? Бо у нас дощів нема : ліс - як "порох" Були коло боліт лисички, та й ті щезать почали, бо болота сохнуть
11.07.2021 10:13 Відповісти
Та білих вже повно, в горах спека поменше, хоча звичайно зараз будуть з хробаками, красноголовці, синюки ну вся шушера ( сироїжки, маремухи...)
11.07.2021 10:19 Відповісти
Ясно! Можна тільки позаздрить - десь дощі йдуть! А у нас тиждень уже, після 10 години, температура до вечора - вище +30!!! Починає падать тільки після 9 вечора! Діти позавчора ходили по лісу - ПУСТО! Навіть хвоя суха у підстилці - аж "хрумтить"!
11.07.2021 10:25 Відповісти
Збирай красноголовці - не знаю як у вас, а у нас чомусь грибна муха їх не чіпає! Може погризти "дротянка" нижню частину ніжки, чи жук-вуховертка "знять пробу з шапочки а от личинок грибної мухи в них ніколи не зустрічав!
11.07.2021 10:56 Відповісти
??? ((( змейки,ягодки,грибочки....лапти землю родную отобрали,война на границе,гадюку ЗЕленую в президенты выбрали с шоблой кацапской,Украину обворовывают .....а тебе,трусливый сметунишка,ягодки-грибочки.Вы сметуны такие же дрЫщи как и зебилы.Бутусов Цензор наверное для этого и создавал.....и чтобы самому мураевых по студиям потом гонять....и про цветочки беларусов рассказывать.Яр Голодный ты а не холодный....
11.07.2021 11:15 Відповісти
Іди Луку "змітай" ! А то сидиш (нібито у "Білорусі") язик у сраку затягнувши і тільки на "Цензор" виповзаєш, щоб "подзявкать" на українців! Іди проти Луки "дзявкоти" "змагар недороблений"!
11.07.2021 11:26 Відповісти
Это ты так болезненно типа»сам дурак» оправдываешь свою ТРУСОСТЬ??? Только слабые люди и лаптеногие могут обижаться на ПРАВДУ.Не порти зятя беларуса.....а то в час Х тоже всех будет учить как воевать....а сам ягодки -грибочки в лесу собирать.Некрасиво ты поступаешь....неужели тебе самому не стыдно?! Фууу..
11.07.2021 12:03 Відповісти
"Пшол вон!" прихвостень КГБістський!
11.07.2021 12:14 Відповісти
Вот вы дрЫщи трусливые себе отмазки нашли....)) это .кегебе тебе Родину защищать от лаптей запрещает или то что ты боишься? За чужой счёт хочешь ....а ты ягодки-грибочки....хитрунчик ты позорный...ещё раз фуууу
11.07.2021 12:26 Відповісти
11.07.2021 11:49 Відповісти
Коло чого? "Боліт"?
Высшее филологическое?
11.07.2021 11:42 Відповісти
А як "правильно"?
ВІДМІНОК
МНОЖИНА
Називний - болота
Родовий - боліт
Тлумачний словник української мови 11 т
11.07.2021 12:01 Відповісти
"боліт"?
Лікуйся.
11.07.2021 13:01 Відповісти
Я тобі дав виписку з Тлумачного словника Доведи свою правоту - дай докази іншого відмінювання слова "болотА" у множині!
Ну а якщо не зможеш - то займися лікуванням себе самого
"Перш за все, площа боліт велика - 5 млн км², тому це безумовно значуща за своїми розмірами екосистема. Третина цієї площі припадає на територію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії (в деяких регіонах західного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80 Сибіру болота займають до 80 % території). Великі площі екосистеми боліт припадають на країни Скандинавії та Балтії, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велику Британію та північ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , тому в цих країнах відбувається активне їх вивчення представниками багатьох дисциплін, зокрема мікробіологами. (Вікіпедія - "болото")
11.07.2021 13:08 Відповісти
Суржик 100%-ный.
11.07.2021 13:10 Відповісти


11.07.2021 13:13 Відповісти
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

А разве мову не запрещали?
Говорят, что и говорить на ней нельзя было, а глядишь - 11-ти томник выпустили и до сих пор "у нагоді".
11.07.2021 13:09 Відповісти
Хм, перше слово "боліти", це те ж саме що хворіти?
11.07.2021 13:19 Відповісти
Ну - захотілося "кацапомовному" "повумнічать"!!!
11.07.2021 14:46 Відповісти
Ти точно "хворий"! Набери у "Гуглі" "Болота Відмінювання" (падежи - по-вашому, кацапському! і прочитай!
11.07.2021 13:20 Відповісти
Мову не те що забороняли, її обмежували, от у нас в 1974 конкурс в українську школу був 260 дітей на 1 місце.
11.07.2021 13:42 Відповісти
А что за змеи-то?
11.07.2021 10:09 Відповісти
В України лише одна змія отруйна живе - гадюка (трьох підвидів - звичайна, степова і Нікольського)
11.07.2021 10:10 Відповісти
я думал щитомордник тоже есть у вас
11.07.2021 10:21 Відповісти
Не чув! Товариша якось питався (він зоолог) Так він сказав що то - "казки" Степова живе у Причорномор"ї і Криму (в Криму сам зустрічав, коли там жив) На Поліссі і в Карпатах - звичайна двох "морф" - світла і темна Світла схожа на степову - пісочного кольору, з темно-коричневою "зубчаткою" на спині Темна - темно-сіра, з чорною "зубчаткою"Цих у нас повно! Гадюку Нікольського ніколи не бачив - вона зрідка зустрічається на Харківщині Полтавщині Казали - майже чорна, без чітко помітної зубчатки
11.07.2021 10:33 Відповісти
В Скадовске видела на кухне на подоконнике темно-серую с ромбами на спине. Пока думали, что делать, она за плиту уползла. Так и не нашли. Ох, и страшно же было ночевать!( Следующий день был днем отъезда. Единственный случай, когда хотелось, чтобы он побыстрее наступил).
11.07.2021 11:26 Відповісти
Гадюка звичайна (темна морфа) Як це її так далеко на південь "занесло"? Хоча казали що у Таврії степові і звичайні гадюки "пересікаються" своїми ареалами але я сам звичайних у Таврії не зустрічав - тільки степових Вони сірувато-піщані з сірою "зубчаткою" на спині
11.07.2021 11:49 Відповісти
Изучала в Одессе этот вопрос
В интернете пишут , что ядовитые змеи в одесской области отсутствуют . Они ближе к северу Украины и Полесью
В Молдове на Днестре за Маяками у друзей дом (70 км от Одессы) , сады персиковые, виноградники ,
Были в ноябре , так под тентами лежали горы картофеля и сверху какие то змеи грелись .

Кошмар , а друзья- одесситы привыкли , говорят не ядовитые
11.07.2021 11:55 Відповісти
Писать можна в Інтернеті що-завгодно Я гадюк степових зустрічав на Тилигульському лимані (Миколаївщина) Там же - "ескулапового" і чотирисмужкового полоза (обидві - не отруйні) На території парку Гранітно-Степове Побужжя (Первомайський район Миколаївщини) - "ескулапового" полоза і водяних вужів Десь у архіві навіть фотографії зберігаються!
11.07.2021 12:07 Відповісти
Eсли зрачок вертикальный щелевидный, то ядовитая.
Если зрачок круглый, то неядовитая.
11.07.2021 12:28 Відповісти
Ви знаєте - основна маса людей, зустрівши змію, чомусь її зіниці не роздивляються, а тікають!
11.07.2021 13:29 Відповісти
Но если эту деталь удастся заметить, то для потерпевшего уже большая разница: немедленно тащить его в скорую, или необязательно.
11.07.2021 15:01 Відповісти
Ну взагалі-то мені й в очі дивиться не треба - я гадюку завжди відрізню від того ж вужа! Та й слід від укусу (якщо вже "гризонула") - відрізняється! У неотруйної два ряди дрібних "точок" , а у отруйної - дві точки удару пари отруйних зубів (Товариш якось "похвалився" : "Після доброї п"янки у лісі гриби збирав і пожалився кропивою! Свербить!" Я йому на руку глянув - а там некроз кровоносних судин - чорні "нитки" під шкірою! Дивлюся - а нижче ліктя - дві точки укусу! Погнав у лікарню Нічого - живий! Видно було, що гадючка була невелика - між точками не більше 5-6 мм!
11.07.2021 15:24 Відповісти
Так я ж і не "доколупуюся" - просто додаю до Вашої інформації свою!
11.07.2021 15:31 Відповісти
Я тогда по приезду почитала, картинки посмотрела. Все надеялась найти подтверждение, что это был уж. Но - нет. Хозяйка тоже ее видела и перепугалась, а потом еще просила никому из отдыхающих не говорить.
11.07.2021 12:01 Відповісти
Відкрийте у Гуглі :"вуж водяний" і "гадюка звичайна" На перший погляд вони трохи схожі Однак, гадюка від вужа відрізняється "фігурою" - вуж тонкий і витягнутий - як голка, а гадюка нагадує "ковбасу" - у неї тіло за головою різко товщає Так само воно різко тоншає при переході у хвіст
11.07.2021 12:12 Відповісти
Сейчас посмотрю. А та была толстая и длинная. Хвост не рассмотрела /ужас помешал)/
11.07.2021 12:17 Відповісти
Нет, не такая, как уж водяной. У него пятнышки по всему телу, а у той цепочка ромбов только по спине. Гадюка обыкновенная - именно такая. Я не точно выше написала. Не гадюка была темно-серою, а именно ромбы на ее спине. Ну, все, как на фото.
11.07.2021 12:22 Відповісти
Якщо сама - сірувато-пісочна, а ромби - сірі - то то не звичайна, а степова Поліська звичайна (світла) - яскравіша степової Жовтувата - до "кави з молоком", а ромби - темно-коричневі! Товариш колись дружині зробив пояс на плаття із шкіри такої гадюки - ще й у мене питався чи не знаю я , як вичинять зміїну шкіру Плаття гарне було - яскраво-жовте Але вона той пояс носить відмовилася! Не знаю куди він його потім дів
11.07.2021 12:57 Відповісти
Нет, та была серая /"холодный" цвет без "теплого" песочного/. И не было никаких желтых пятен на голове. Я на то время, помнила, что, вроде бы, у ужа есть что-то подобное. А вот в глаза не заглянула /выше https://censor.net/ru/user/63125 пишет про зрачки)/
Ладно, все - в прошлом. Но с тех пор боюсь в лесу наступить, а раньше и не думала об этом. Теперь в лес - только в сапогах.
11.07.2021 13:17 Відповісти
Есть лишняя запятая Но Вы к чужим ошибкам, как я заметила, не цепляетесь.
11.07.2021 13:19 Відповісти
Значить - степова! І "на голові" у гадюк плям жовтих нема - тільки (не завжди навіть) - на нижній щелепі Вони помітні тільки у темно-сірих екземплярів А "на голові" плями жовті чи оранжеві - у вужів звичайних (І то не у всіх) Вони на потилиці розміщуються - справа і зліва на черепі
11.07.2021 13:26 Відповісти
Це Порошенко змей выпускает. От безсильной злобы что он не президент!
11.07.2021 10:49 Відповісти
Змеи глухи, но они ощущают вибрации почвы. Громче топайте, и змея постарается уползти, потому что они не любят контактировать с людьми. Укусы обычно бывают когда человек идёт тихо, в высокой траве, и случайно наступает на змею.
11.07.2021 12:30 Відповісти
 
 