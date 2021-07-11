Трьох осіб госпіталізовано 10 липня після укусу змій на Львівщині, - ДСНС
Минулої доби, 10 липня, на Львівщині від укусів змій постраждало три людини, зокрема одна дитина, всі вони госпіталізовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Львівської області.
"10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом укус змії госпіталізовано трьох осіб. Усі потерпілі у стані середньої важкості", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, о 14:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Перемишлянську центральну районну лікарню госпіталізовано жінку 1987 року народження, з діагнозом укус змії пальця правої стопи. Потерпіла - жителька Львова.
О 17:48 надійшло повідомлення про те, що в Турківську лікарню, в приймальне відділення прибула дівчина, 2008 року народження, з діагнозом укус змії в ліву гомілку. Потерпіла - жителька с. Свидник Східницької селищної територіальної громади.
Цього ж дня о 20:00 надійшло повідомлення про те що в Турківську лікарню, в приймальне відділення поступила жінка 1970 року народження, з діагнозом укус змії в праву п’ятку. Потерпіла - жителька с. Карпатське Боринської селищної територіальної громади Самбірського району.
Высшее филологическое?
ВІДМІНОК
МНОЖИНА
Називний - болота
Родовий - боліт
Тлумачний словник української мови 11 т
Лікуйся.
Ну а якщо не зможеш - то займися лікуванням себе самого
А разве мову не запрещали?
Говорят, что и говорить на ней нельзя было, а глядишь - 11-ти томник выпустили и до сих пор "у нагоді".
В интернете пишут , что ядовитые змеи в одесской области отсутствуют . Они ближе к северу Украины и Полесью
В Молдове на Днестре за Маяками у друзей дом (70 км от Одессы) , сады персиковые, виноградники ,
Были в ноябре , так под тентами лежали горы картофеля и сверху какие то змеи грелись .
Кошмар , а друзья- одесситы привыкли , говорят не ядовитые
Если зрачок круглый, то неядовитая.
Ладно, все - в прошлом. Но с тех пор боюсь в лесу наступить, а раньше и не думала об этом. Теперь в лес - только в сапогах.