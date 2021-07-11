РУС
Новости
3 человека госпитализированы 10 июля после укуса змей на Львовщине, - ГСЧС

За прошедшие сутки, 10 июля, на Львовщине от укусов змей пострадало три человека, в том числе один ребенок, все они госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Львовской области.

"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом - укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", – следует из сообщения.

В частности, в 14:55 субботы в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована женщина 1987 г.р., с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая - жительница Львова.

В 17:48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила девушка, 2008 г.р., с диагнозом - укус змеи в левую голень. Потерпевшая - жительница с. Свидник Сходницкой поселковой территориальной громады.

В этот же день в 20:00 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила женщина 1970 г.р., с диагнозом - укус змеи в правую пятку. Потерпевшая - жительница с. Карпатское Боринской поселковой территориальной громады Самборского района.

Читайте также: Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА

змеи (20) госпитализация (237) ГСЧС (5101) Львовская область (2987)
Топ комментарии
+5
Змеи глухи, но они ощущают вибрации почвы. Громче топайте, и змея постарается уползти, потому что они не любят контактировать с людьми. Укусы обычно бывают когда человек идёт тихо, в высокой траве, и случайно наступает на змею.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:30 Ответить
+3
Пішов збір чорниці з лохиною і малиною - пішли укуси змій
показать весь комментарий
11.07.2021 09:58 Ответить
+3
Та білих вже повно, в горах спека поменше, хоча звичайно зараз будуть з хробаками, красноголовці, синюки ну вся шушера ( сироїжки, маремухи...)
показать весь комментарий
11.07.2021 10:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Пішов збір чорниці з лохиною і малиною - пішли укуси змій
показать весь комментарий
11.07.2021 09:58 Ответить
+ гриби
показать весь комментарий
11.07.2021 10:04 Ответить
Які саме? Бо у нас дощів нема : ліс - як "порох" Були коло боліт лисички, та й ті щезать почали, бо болота сохнуть
показать весь комментарий
11.07.2021 10:13 Ответить
Та білих вже повно, в горах спека поменше, хоча звичайно зараз будуть з хробаками, красноголовці, синюки ну вся шушера ( сироїжки, маремухи...)
показать весь комментарий
11.07.2021 10:19 Ответить
Ясно! Можна тільки позаздрить - десь дощі йдуть! А у нас тиждень уже, після 10 години, температура до вечора - вище +30!!! Починає падать тільки після 9 вечора! Діти позавчора ходили по лісу - ПУСТО! Навіть хвоя суха у підстилці - аж "хрумтить"!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:25 Ответить
Збирай красноголовці - не знаю як у вас, а у нас чомусь грибна муха їх не чіпає! Може погризти "дротянка" нижню частину ніжки, чи жук-вуховертка "знять пробу з шапочки а от личинок грибної мухи в них ніколи не зустрічав!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:56 Ответить
??? ((( змейки,ягодки,грибочки....лапти землю родную отобрали,война на границе,гадюку ЗЕленую в президенты выбрали с шоблой кацапской,Украину обворовывают .....а тебе,трусливый сметунишка,ягодки-грибочки.Вы сметуны такие же дрЫщи как и зебилы.Бутусов Цензор наверное для этого и создавал.....и чтобы самому мураевых по студиям потом гонять....и про цветочки беларусов рассказывать.Яр Голодный ты а не холодный....
показать весь комментарий
11.07.2021 11:15 Ответить
Іди Луку "змітай" ! А то сидиш (нібито у "Білорусі") язик у сраку затягнувши і тільки на "Цензор" виповзаєш, щоб "подзявкать" на українців! Іди проти Луки "дзявкоти" "змагар недороблений"!
показать весь комментарий
11.07.2021 11:26 Ответить
Это ты так болезненно типа»сам дурак» оправдываешь свою ТРУСОСТЬ??? Только слабые люди и лаптеногие могут обижаться на ПРАВДУ.Не порти зятя беларуса.....а то в час Х тоже всех будет учить как воевать....а сам ягодки -грибочки в лесу собирать.Некрасиво ты поступаешь....неужели тебе самому не стыдно?! Фууу..
показать весь комментарий
11.07.2021 12:03 Ответить
"Пшол вон!" прихвостень КГБістський!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:14 Ответить
Вот вы дрЫщи трусливые себе отмазки нашли....)) это .кегебе тебе Родину защищать от лаптей запрещает или то что ты боишься? За чужой счёт хочешь ....а ты ягодки-грибочки....хитрунчик ты позорный...ещё раз фуууу
показать весь комментарий
11.07.2021 12:26 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2021 11:49 Ответить
Коло чого? "Боліт"?
Высшее филологическое?
показать весь комментарий
11.07.2021 11:42 Ответить
А як "правильно"?
ВІДМІНОК
МНОЖИНА
Називний - болота
Родовий - боліт
Тлумачний словник української мови 11 т
показать весь комментарий
11.07.2021 12:01 Ответить
"боліт"?
Лікуйся.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:01 Ответить
Я тобі дав виписку з Тлумачного словника Доведи свою правоту - дай докази іншого відмінювання слова "болотА" у множині!
Ну а якщо не зможеш - то займися лікуванням себе самого
"Перш за все, площа боліт велика - 5 млн км², тому це безумовно значуща за своїми розмірами екосистема. Третина цієї площі припадає на територію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії (в деяких регіонах західного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80 Сибіру болота займають до 80 % території). Великі площі екосистеми боліт припадають на країни Скандинавії та Балтії, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велику Британію та північ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , тому в цих країнах відбувається активне їх вивчення представниками багатьох дисциплін, зокрема мікробіологами. (Вікіпедія - "болото")
показать весь комментарий
11.07.2021 13:08 Ответить
Суржик 100%-ный.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:10 Ответить


показать весь комментарий
11.07.2021 13:13 Ответить
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

А разве мову не запрещали?
Говорят, что и говорить на ней нельзя было, а глядишь - 11-ти томник выпустили и до сих пор "у нагоді".
показать весь комментарий
11.07.2021 13:09 Ответить
Хм, перше слово "боліти", це те ж саме що хворіти?
показать весь комментарий
11.07.2021 13:19 Ответить
Ну - захотілося "кацапомовному" "повумнічать"!!!
показать весь комментарий
11.07.2021 14:46 Ответить
Ти точно "хворий"! Набери у "Гуглі" "Болота Відмінювання" (падежи - по-вашому, кацапському! і прочитай!
показать весь комментарий
11.07.2021 13:20 Ответить
Мову не те що забороняли, її обмежували, от у нас в 1974 конкурс в українську школу був 260 дітей на 1 місце.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:42 Ответить
А что за змеи-то?
показать весь комментарий
11.07.2021 10:09 Ответить
В України лише одна змія отруйна живе - гадюка (трьох підвидів - звичайна, степова і Нікольського)
показать весь комментарий
11.07.2021 10:10 Ответить
я думал щитомордник тоже есть у вас
показать весь комментарий
11.07.2021 10:21 Ответить
Не чув! Товариша якось питався (він зоолог) Так він сказав що то - "казки" Степова живе у Причорномор"ї і Криму (в Криму сам зустрічав, коли там жив) На Поліссі і в Карпатах - звичайна двох "морф" - світла і темна Світла схожа на степову - пісочного кольору, з темно-коричневою "зубчаткою" на спині Темна - темно-сіра, з чорною "зубчаткою"Цих у нас повно! Гадюку Нікольського ніколи не бачив - вона зрідка зустрічається на Харківщині Полтавщині Казали - майже чорна, без чітко помітної зубчатки
показать весь комментарий
11.07.2021 10:33 Ответить
В Скадовске видела на кухне на подоконнике темно-серую с ромбами на спине. Пока думали, что делать, она за плиту уползла. Так и не нашли. Ох, и страшно же было ночевать!( Следующий день был днем отъезда. Единственный случай, когда хотелось, чтобы он побыстрее наступил).
показать весь комментарий
11.07.2021 11:26 Ответить
Гадюка звичайна (темна морфа) Як це її так далеко на південь "занесло"? Хоча казали що у Таврії степові і звичайні гадюки "пересікаються" своїми ареалами але я сам звичайних у Таврії не зустрічав - тільки степових Вони сірувато-піщані з сірою "зубчаткою" на спині
показать весь комментарий
11.07.2021 11:49 Ответить
Изучала в Одессе этот вопрос
В интернете пишут , что ядовитые змеи в одесской области отсутствуют . Они ближе к северу Украины и Полесью
В Молдове на Днестре за Маяками у друзей дом (70 км от Одессы) , сады персиковые, виноградники ,
Были в ноябре , так под тентами лежали горы картофеля и сверху какие то змеи грелись .

Кошмар , а друзья- одесситы привыкли , говорят не ядовитые
показать весь комментарий
11.07.2021 11:55 Ответить
Писать можна в Інтернеті що-завгодно Я гадюк степових зустрічав на Тилигульському лимані (Миколаївщина) Там же - "ескулапового" і чотирисмужкового полоза (обидві - не отруйні) На території парку Гранітно-Степове Побужжя (Первомайський район Миколаївщини) - "ескулапового" полоза і водяних вужів Десь у архіві навіть фотографії зберігаються!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:07 Ответить
Eсли зрачок вертикальный щелевидный, то ядовитая.
Если зрачок круглый, то неядовитая.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:28 Ответить
Ви знаєте - основна маса людей, зустрівши змію, чомусь її зіниці не роздивляються, а тікають!
показать весь комментарий
11.07.2021 13:29 Ответить
Но если эту деталь удастся заметить, то для потерпевшего уже большая разница: немедленно тащить его в скорую, или необязательно.
показать весь комментарий
11.07.2021 15:01 Ответить
Ну взагалі-то мені й в очі дивиться не треба - я гадюку завжди відрізню від того ж вужа! Та й слід від укусу (якщо вже "гризонула") - відрізняється! У неотруйної два ряди дрібних "точок" , а у отруйної - дві точки удару пари отруйних зубів (Товариш якось "похвалився" : "Після доброї п"янки у лісі гриби збирав і пожалився кропивою! Свербить!" Я йому на руку глянув - а там некроз кровоносних судин - чорні "нитки" під шкірою! Дивлюся - а нижче ліктя - дві точки укусу! Погнав у лікарню Нічого - живий! Видно було, що гадючка була невелика - між точками не більше 5-6 мм!
показать весь комментарий
11.07.2021 15:24 Ответить
Так я ж і не "доколупуюся" - просто додаю до Вашої інформації свою!
показать весь комментарий
11.07.2021 15:31 Ответить
Я тогда по приезду почитала, картинки посмотрела. Все надеялась найти подтверждение, что это был уж. Но - нет. Хозяйка тоже ее видела и перепугалась, а потом еще просила никому из отдыхающих не говорить.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:01 Ответить
Відкрийте у Гуглі :"вуж водяний" і "гадюка звичайна" На перший погляд вони трохи схожі Однак, гадюка від вужа відрізняється "фігурою" - вуж тонкий і витягнутий - як голка, а гадюка нагадує "ковбасу" - у неї тіло за головою різко товщає Так само воно різко тоншає при переході у хвіст
показать весь комментарий
11.07.2021 12:12 Ответить
Сейчас посмотрю. А та была толстая и длинная. Хвост не рассмотрела /ужас помешал)/
показать весь комментарий
11.07.2021 12:17 Ответить
Нет, не такая, как уж водяной. У него пятнышки по всему телу, а у той цепочка ромбов только по спине. Гадюка обыкновенная - именно такая. Я не точно выше написала. Не гадюка была темно-серою, а именно ромбы на ее спине. Ну, все, как на фото.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:22 Ответить
Якщо сама - сірувато-пісочна, а ромби - сірі - то то не звичайна, а степова Поліська звичайна (світла) - яскравіша степової Жовтувата - до "кави з молоком", а ромби - темно-коричневі! Товариш колись дружині зробив пояс на плаття із шкіри такої гадюки - ще й у мене питався чи не знаю я , як вичинять зміїну шкіру Плаття гарне було - яскраво-жовте Але вона той пояс носить відмовилася! Не знаю куди він його потім дів
показать весь комментарий
11.07.2021 12:57 Ответить
Нет, та была серая /"холодный" цвет без "теплого" песочного/. И не было никаких желтых пятен на голове. Я на то время, помнила, что, вроде бы, у ужа есть что-то подобное. А вот в глаза не заглянула /выше https://censor.net/ru/user/63125 пишет про зрачки)/
Ладно, все - в прошлом. Но с тех пор боюсь в лесу наступить, а раньше и не думала об этом. Теперь в лес - только в сапогах.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:17 Ответить
Есть лишняя запятая Но Вы к чужим ошибкам, как я заметила, не цепляетесь.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:19 Ответить
Значить - степова! І "на голові" у гадюк плям жовтих нема - тільки (не завжди навіть) - на нижній щелепі Вони помітні тільки у темно-сірих екземплярів А "на голові" плями жовті чи оранжеві - у вужів звичайних (І то не у всіх) Вони на потилиці розміщуються - справа і зліва на черепі
показать весь комментарий
11.07.2021 13:26 Ответить
Це Порошенко змей выпускает. От безсильной злобы что он не президент!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:49 Ответить
Змеи глухи, но они ощущают вибрации почвы. Громче топайте, и змея постарается уползти, потому что они не любят контактировать с людьми. Укусы обычно бывают когда человек идёт тихо, в высокой траве, и случайно наступает на змею.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:30 Ответить
 
 