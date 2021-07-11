3 человека госпитализированы 10 июля после укуса змей на Львовщине, - ГСЧС
За прошедшие сутки, 10 июля, на Львовщине от укусов змей пострадало три человека, в том числе один ребенок, все они госпитализированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Львовской области.
"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом - укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", – следует из сообщения.
В частности, в 14:55 субботы в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована женщина 1987 г.р., с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая - жительница Львова.
В 17:48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила девушка, 2008 г.р., с диагнозом - укус змеи в левую голень. Потерпевшая - жительница с. Свидник Сходницкой поселковой территориальной громады.
В этот же день в 20:00 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила женщина 1970 г.р., с диагнозом - укус змеи в правую пятку. Потерпевшая - жительница с. Карпатское Боринской поселковой территориальной громады Самборского района.
