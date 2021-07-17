Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ
Визит Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.UA.
Как свидетельствуют источники издания, еще после первого телефонного общения главы ОП Андрея Ермака с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты сообщений (помня о конфузе Банковой, где неверно передали смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписать главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО). Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.
В настоящее время, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но ко Дню Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.
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Что же он хочет от Байдена такого, что его не хотят видеть?
З бені станецця.
Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель практично погодився з тим, що Україні не слід надавати План дій щодо членства в НАТО.
керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.
Американці, які кровно зацікавлені в безпеці та процвітанні України, стурбовані насамперед тим, що, на жаль, Європа здає Україну, особливо це було зрозуміло після зустрічі президента Зеленського з Меркель, яка йде з політичної арени. Це перше, а друге - наш президент Байден, що представляє Демократичну партію, на жаль, вмикає задню. Зустрівшись з Меркель, він майже погодився з тим, що Україна не матиме ПДЧ", - заявив він
За словами Пінкуса, членів Республіканської партії "це страшно турбує".
"Тому ми будемо зараз натискати на всі педалі, перш за все на представників наших округів у Конгресі і Сенаті, щоб вони виконали свої обіцянки дати можливість Україні не тільки отримати сповна 155 млн доларів, призначених для забезпечення безпеки, а й прийняття Україною статусу ПДЧ. Це наша головна мета", - зазначив політик.
https://rubryka.com/2021/07/17/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-v-pytanni-********/
Только ленивый не вытирает об него ноги.
Криворожский шут, давай вали в Ростов.
@tZEinform
·
19 ч
В связи с потопом в Германии после визита Зеленского, предлагаем ему нанести визит в РФ.
Возвращаться не обязательно
Без дипломатических тонкостей это называется так:
Блинкен заранее озвучил повестку встречи президента США Байдена с президентом Украины Зеленским, которая состоится в конце июля.
Цель Зеленского на этой встрече проста:
получить дешевый кредит МВФ несмотря на невыполнение меморандума с МВФ.
Цели Байдена - стратегические:
Показать, что без выполнения ранее взятых на себя Зеленским обязательств какие-либо новые проекты сотрудничества с Украиной обсуждаться не будут. Кредит снова просто так не дадут.
С мая 2019-го года, то есть с момента вступления в должность Зеленского, США не назначают нового Чрезвычайного и полномочного посла в Украине, двусторонние отношения по ряду направлений приостановлены, провален меморандум Украины с МВФ, провалена совместная со спецслужбами США операция по захвату "вагнеровцев", провалена реформа корпоративного управления, провалена судебная и антикоррупционные реформы. Украина нарушила свои собственные обязательства.
Итак, какие 5 пунктов требует выполнить Блинкен от Зеленского, и о чем будет говорить Байден:
1. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. То есть увольнение этого состава и набор новых членов ВСП и ВККС, за которыми нет коррупционных шлейфов и есть достаточные компетенции, и которые смогут быть независимы от приказов Офиса президента, что устранит основу судейской коррупции;
2. Переизбрание руководства НАБУ и САП на конкурсах, независимых от вмешательства Офиса президента. На данный момент конкурс на избрание прокурора САП заблокирован по команде Офиса президента, и уже год как государство не обеспечивает назначение нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что серьезно блокирует расследования;
3. Независимость корпоративного управления в государственных корпорациях. США обеспокоены фактической ликвидацией самостоятельности корпораций после незаконного увольнения по приказу Зеленского главы НАК "Нафтогаз" Коболева, все западные дипломаты начинают разговор о проблемах в Украине именно с этой темы;
4. Демилитаризация и деполитизация Службы безопасности, которая при Зеленском бросила главные силы на сбор черной кассы на таможне, в теневой экономике, и наездах на бизнес. Очевидно, США хотят ограничить беспредельные возможности Зеленского по давлению на бизнес.
5. Пятый пункт Блинкена стоит процитировать: "Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не судилось и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее".
США хотят видеть не санкции, а уголовные дела, которые доводятся до приговора. 7 июня помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил: "Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы" и назвал партнера президента Зеленского Игоря Коломойского известным в США коррупционером:
https://censor.net/ru/n3269881?fbclid=IwAR0yKBu-j-SESMafnqEN_JREE-BbpwCB5k3GXTRO8N3P1kX37e1fbDiD0wM
@watermelonONK
·
17 ч
Аде Роговцевой сегодня 84!
Поздравляю!
Присоединяйтесь.
Як повідомляє джерело, ключовою проблемою в організації візиту є ситуації навколо "Нафтогазу України".
"Це не питання персоналій, це питання реформи корпоративного управління", - зазначило джерело.-А как думали клоун решил кидануть наи.ть всех они поступают так как заслуживает наш гидрант
ты наш найвелычнишый лидор у всесвити ахахах
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь(с)
Зеленскому уже даже не намекают, а прямым текстом говорят, что он на карандаше и дальнейшее развитее отношений и встреча с Байденом будут зависеть от его действий.
[За скобками] «Пусть ваш Володя ещё чего-нибудь отчебучит, Си Цзиньпину снова позвонит или с Путиным назначит встречу, а мы внимательно посмотрим».
https://www.youtube.com/watch?v=b85nL2kYHCA https://youtu.be/b85nL2kYHCA
Шутка сказать - прослышавши о готовящемся визите Зеленского в Белом Доме рояль повесился. Визит, конечно, отменили.
Якого біса під час виборів президента США нам треба було поставляти трампістам компромат проти Байдена. Тепер "маємо те, що маємо ©".