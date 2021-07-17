Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ

Визит Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.UA.

Как свидетельствуют источники издания, еще после первого телефонного общения главы ОП Андрея Ермака с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты сообщений (помня о конфузе Банковой, где неверно передали смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписать главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО). Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но ко Дню Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

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