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Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ

Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ

Визит Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.UA.

Как свидетельствуют источники издания, еще после первого телефонного общения главы ОП Андрея Ермака с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты сообщений (помня о конфузе Банковой, где неверно передали смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписать главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО). Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но ко Дню Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку

визит (3104) Зеленский Владимир (20769) США (27061)


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Топ комментарии
+54
Олег Кавун
@watermelonONK
·
17 ч
Аде Роговцевой сегодня 84!
Поздравляю!
Присоединяйтесь.
Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 72
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17.07.2021 11:28
+47
Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 93
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17.07.2021 11:04
+45
а на кой им нужна ходячая катастрофа?
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17.07.2021 10:34
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Страница 2 из 2
Я пишу о том, что очень скоро может начаться намного более серьезная стадия войны, и это произойдет независимо от ваших предпочтений и действий Зеленского...
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17.07.2021 11:30 Ответить
И что нам дадут "срочные переговоры с Канадой, Британией, Турцией, Польшей, странами Балтии..." ?
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17.07.2021 11:45 Ответить
Учитывая, что Германия и Франция нас фактически предали, а США умывают руки, нам срочно нужно искать союзников в войне с мордаром...
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17.07.2021 12:38 Ответить
Учитывая, что "в вайне виноват порошенко" (с) - удачи
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17.07.2021 12:40 Ответить
Ты реально идиот или притворяешься?
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17.07.2021 13:57 Ответить
Я - реалист. А вы?
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17.07.2021 17:55 Ответить
В таком случае кауппию ждёт не один чернобыль ...
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17.07.2021 12:02 Ответить
С величайшим деятелем никто на одном гектаре даже какать не сядет
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17.07.2021 11:08 Ответить
Вычеркнули "июльский" и "2021г.".
Что же он хочет от Байдена такого, что его не хотят видеть?
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17.07.2021 11:10 Ответить
Опять будет требовать принять в НАТО и ЕС.
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17.07.2021 11:13 Ответить
Шоби його бабцю Беню не чіпали, бо воно шмарклі сраку надере! А може ще й вбити.
З бені станецця.
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17.07.2021 11:23 Ответить
Наоборот, Байден хочет раскрыть консерву полностью...
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17.07.2021 14:05 Ответить
...ну, а в августе у нашего Главнокомандующего не будет возможности из-за плотного графика
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17.07.2021 14:32 Ответить
У США заявили, що Байден "вмикає задню в питанні України"


Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель практично погодився з тим, що Україні не слід надавати План дій щодо членства в НАТО.

керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.

Американці, які кровно зацікавлені в безпеці та процвітанні України, стурбовані насамперед тим, що, на жаль, Європа здає Україну, особливо це було зрозуміло після зустрічі президента Зеленського з Меркель, яка йде з політичної арени. Це перше, а друге - наш президент Байден, що представляє Демократичну партію, на жаль, вмикає задню. Зустрівшись з Меркель, він майже погодився з тим, що Україна не матиме ПДЧ", - заявив він

За словами Пінкуса, членів Республіканської партії "це страшно турбує".

"Тому ми будемо зараз натискати на всі педалі, перш за все на представників наших округів у Конгресі і Сенаті, щоб вони виконали свої обіцянки дати можливість Україні не тільки отримати сповна 155 млн доларів, призначених для забезпечення безпеки, а й прийняття Україною статусу ПДЧ. Це наша головна мета", - зазначив політик.
https://rubryka.com/2021/07/17/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-v-pytanni-********/
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17.07.2021 23:48 Ответить
МЕРКЕЛЬ БАЙДЕН ГИДКО
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18.07.2021 09:12 Ответить
Краще б його до себе не кликали. Он, в Німеччині був і що зараз робиться на Рейні. Та й взагалі своїми заграванням з Китаєм перед поїздкою в США, він показує своє ставлення. Це якийсь когнітивний дисонанс!
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17.07.2021 11:14 Ответить
Ну и ладненько, Клоуна в очередной раз послали.
Только ленивый не вытирает об него ноги.

Криворожский шут, давай вали в Ростов.
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17.07.2021 11:16 Ответить
А сенс в тому який? Нарід таке саме і обере. Або ще гірше, хоч моєї уяви на щось гірше не вистачає. Але я впевнений, нарід не підведе і знайде щось ще більш притрушене. Ви не знаєте, яке придуркувате кіно зараз знімають з малохольним злиднєм в головній ролі? Хочеться вже побачити на наступника.
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17.07.2021 11:23 Ответить
Зєля не може по людськи виконати Третій концерт для фортепіано з оркестром Рахманінова. А це була умова Байдена.
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17.07.2021 11:17 Ответить
Сынок, высылаем тебе 20 долларов, как ты и просил, но хотим напомнить, что 20 долларов пишется не с двумя ноликами, а с одним!
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17.07.2021 11:18 Ответить
tZE inform
@tZEinform
·
19 ч
В связи с потопом в Германии после визита Зеленского, предлагаем ему нанести визит в РФ.
Возвращаться не обязательно
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17.07.2021 11:21 Ответить
Та пускай лучше забьётся где-то чтобы видно не было, позорище это
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17.07.2021 11:23 Ответить
«Приезжай ко мне на встречу - я тебя загомосечу!» - это действие для Голобородько будет в августе.
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17.07.2021 11:24 Ответить
Есть страны ( их единицы), в крайнем случае их немного , которые по своему весу, силе, влиянию сами устанавливают правила, тем более визиты к ним. И это нормально. Вопрос здесь в другом, в переносе и причинах. А это уже повод задуматься. И тут не только дело в болтливости и перекручивании ОП, тут думаю дело глубже... Это вероятно связано и с переговорами с РФ, и переговорами с Германией, да и вообще пока что новая администрация "прощупывает" и украинскую власть, и геополитическую обстановку вокруг Украины, в ЕС , в НАТО.. Поэтому не спешат.
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17.07.2021 11:27 Ответить
Госсекретарь США Блинкен озвучил 5 приоритетов Байдена на переговорах с Зеленским
Без дипломатических тонкостей это называется так:
Блинкен заранее озвучил повестку встречи президента США Байдена с президентом Украины Зеленским, которая состоится в конце июля.
Цель Зеленского на этой встрече проста:
получить дешевый кредит МВФ несмотря на невыполнение меморандума с МВФ.

Цели Байдена - стратегические:
Показать, что без выполнения ранее взятых на себя Зеленским обязательств какие-либо новые проекты сотрудничества с Украиной обсуждаться не будут. Кредит снова просто так не дадут.

С мая 2019-го года, то есть с момента вступления в должность Зеленского, США не назначают нового Чрезвычайного и полномочного посла в Украине, двусторонние отношения по ряду направлений приостановлены, провален меморандум Украины с МВФ, провалена совместная со спецслужбами США операция по захвату "вагнеровцев", провалена реформа корпоративного управления, провалена судебная и антикоррупционные реформы. Украина нарушила свои собственные обязательства.

Итак, какие 5 пунктов требует выполнить Блинкен от Зеленского, и о чем будет говорить Байден:
1. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. То есть увольнение этого состава и набор новых членов ВСП и ВККС, за которыми нет коррупционных шлейфов и есть достаточные компетенции, и которые смогут быть независимы от приказов Офиса президента, что устранит основу судейской коррупции;
2. Переизбрание руководства НАБУ и САП на конкурсах, независимых от вмешательства Офиса президента. На данный момент конкурс на избрание прокурора САП заблокирован по команде Офиса президента, и уже год как государство не обеспечивает назначение нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что серьезно блокирует расследования;
3. Независимость корпоративного управления в государственных корпорациях. США обеспокоены фактической ликвидацией самостоятельности корпораций после незаконного увольнения по приказу Зеленского главы НАК "Нафтогаз" Коболева, все западные дипломаты начинают разговор о проблемах в Украине именно с этой темы;
4. Демилитаризация и деполитизация Службы безопасности, которая при Зеленском бросила главные силы на сбор черной кассы на таможне, в теневой экономике, и наездах на бизнес. Очевидно, США хотят ограничить беспредельные возможности Зеленского по давлению на бизнес.
5. Пятый пункт Блинкена стоит процитировать: "Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не судилось и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее".

США хотят видеть не санкции, а уголовные дела, которые доводятся до приговора. 7 июня помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил: "Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы" и назвал партнера президента Зеленского Игоря Коломойского известным в США коррупционером:
https://censor.net/ru/n3269881?fbclid=IwAR0yKBu-j-SESMafnqEN_JREE-BbpwCB5k3GXTRO8N3P1kX37e1fbDiD0wM
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17.07.2021 13:15 Ответить
Пятый пункт который "нужно процитировать". По поводу сажать коррумпированных чиновников и т.д. Согласен на все 100%. Только сажать то нужно всех и нынешних и попередников и попередников попередников и т.д. Я так думаю это практически поголовные "посадки" начиная с 1991.. да чего там и более ранних. Ну давайте хоть за время правления последних трех президентов. ( легче будет, один не добыл, другой только один срок, третий в процессе) Хотя о чем это я , ведь и президенты тогда вынуждены будут " присесть". возможно на пожизненное.
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17.07.2021 13:25 Ответить
А ХТО ВВАЖАЄ ЩО КОБОЛЄВ НЕ ГРАБІЖНИК КОРУПЦІОНЕР ,ЯКЩО БАЙДЕН ЗА ТАКИХ ЯК КОБОЛЄВ ВІН НЕ СОЮЗНИК УКРАЇНИ, НІМЦІ ЗАВЖДИ НИЩИЛИ УКРАЇНУ РАЗОМ З РОСІЄЮ, ДОБРЕ ЩО БАЙДЕН, ЦЕ НЕ ВЕСЬ США.
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18.07.2021 09:19 Ответить
Олег Кавун
@watermelonONK
·
17 ч
Аде Роговцевой сегодня 84!
Поздравляю!
Присоединяйтесь.
Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 72
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17.07.2021 11:28 Ответить
Вітання,пані Адо! Ви справжня жінка-мати -актриса-патріотка! Не тещо Ніна Матвієнко-сепаратиска очманіла з розуму виживша! Довгії літаПані Адо!
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17.07.2021 11:42 Ответить
В такому поважному віці, і така красуня. Здоровья Вам міцного, і ще, довго довго жити радуючи нас.
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17.07.2021 17:49 Ответить
а даними джерел УП, Вашингтон пропонує провести візит у серпні, однак в Офісі президента незадоволені такими термінами.
Як повідомляє джерело, ключовою проблемою в організації візиту є ситуації навколо "Нафтогазу України".
"Це не питання персоналій, це питання реформи корпоративного управління", - зазначило джерело.-А как думали клоун решил кидануть наи.ть всех они поступают так как заслуживает наш гидрант
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17.07.2021 11:33 Ответить
чем чаще ермак будет наяривать в Вашингтон, тем быстрее снижается вероятность визита
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17.07.2021 11:35 Ответить
Ермака в США никогда не пустят.
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17.07.2021 12:42 Ответить
звонить то ему никто не запрещает. правда не всегда трубку берут))
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17.07.2021 12:57 Ответить
клоуну говорят что он пустое место,
ты наш найвелычнишый лидор у всесвити ахахах
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17.07.2021 11:37 Ответить
США ясно говорят Украине, клоуна нужно вернуть на место т.е. в цирк.
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17.07.2021 11:37 Ответить
китай в тренде НЕ у Украины, а у "слуг"
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17.07.2021 12:58 Ответить
Что и следовало ожидать!
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17.07.2021 11:42 Ответить
Найкращим варіантом для Зе було би зіграти коронний номер намроялі на День Незалежності і піти у відставку. Не мучив би Країну і доводив би до повстання
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17.07.2021 11:46 Ответить
да не будет никто с коллаборационистами разговаривать... янык тоже на излете карьеры подписал каку и это подпишет
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17.07.2021 11:49 Ответить
я всех вас выведу из жопы
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь(с)
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17.07.2021 11:53 Ответить
Будет клован на рояле членом маодзепину , китайской узклглазой обезьяне, играть
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17.07.2021 11:57 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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17.07.2021 12:09 Ответить
А кто-то думал, что будет? Или теперь верит, что в августе поедет? Или в деньги МВФ?
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17.07.2021 12:21 Ответить
Було б смішно, якби не боліло за Україну, яку позорить цей гундявий курдупель...
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17.07.2021 12:33 Ответить
А накую Байдену этот наркоман .игнор полный .
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17.07.2021 12:36 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец https://www.youtube.com/post/UgwRq7fUwjUs3zpRyDd4AaABCQ 4 часа назад

Зеленскому уже даже не намекают, а прямым текстом говорят, что он на карандаше и дальнейшее развитее отношений и встреча с Байденом будут зависеть от его действий.
[За скобками] «Пусть ваш Володя ещё чего-нибудь отчебучит, Си Цзиньпину снова позвонит или с Путиным назначит встречу, а мы внимательно посмотрим».
https://www.youtube.com/watch?v=b85nL2kYHCA https://youtu.be/b85nL2kYHCA
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17.07.2021 12:41 Ответить
В банковой такие тупые что им приходится объяснять три раза а те не понимают ?
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17.07.2021 12:45 Ответить
Визит Зеленского в США в июле не состоится.
Шутка сказать - прослышавши о готовящемся визите Зеленского в Белом Доме рояль повесился. Визит, конечно, отменили.
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17.07.2021 12:45 Ответить
Зеленскому трудно понять, что , как актёр, он - дерьмо, а как президент , он - никто, пустое место....О чём с пустым местом разговаривать?
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17.07.2021 12:47 Ответить
Якби ж пусте. Та ні, не пусте, а дуже шкідлива шмаркля.
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17.07.2021 17:58 Ответить
походу, это результат заяв "слуг", типа: "китай для Украины партнер номер один" - арахамия.
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17.07.2021 12:56 Ответить
Но в августе это уж точно будет?
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17.07.2021 12:58 Ответить
Агась, відбудецця, якщо беня свого кловуна за яйця не підвісить))). Бо нюхає, обсос зельоний, как нє в сєбя, падла хрипата!)
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17.07.2021 13:11 Ответить
"Наразі, за нашою інформацією, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит наприкінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє невдоволення української сторони". - Чого вони ще незадоволені - США навмисно дають неЛоху час, щоб краще підготуватись до зустрічі з Байденом. Щоб не виглядав відсталим у розвитку ідіотом - як на зустрічі з Меркель.
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17.07.2021 13:03 Ответить
Та йому скільки часу на підготовку не надавай, а дєрмак з подляком все одно *уйловську мєтодічку втюхають. Шото я єго живим не бачу...(((
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17.07.2021 13:16 Ответить
Хай клован з єрмаком побазікає, резултат буде той самий.
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17.07.2021 13:16 Ответить
там за горизонтом ще Грозев грозиться. Два мешканці Банкової хочуть чим пошвидче відвізитити до США, щоб потім повторно продати кетайцям Моторсіч і отримати маржу від купівлі вакцини. Ато ні вакцини ні грошей, якісь там уйгури, про яких поц вперше почув від кетайців. Нічого особистого, панове українці, це лише бізнес. А те, що з єрмаком розмовляють як з глухонімим, це нічого. Скоро перейдуть на жести у великорусскій транскрипції і це буде стосуватись обох- і поца і павліна.
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17.07.2021 13:20 Ответить
Какая неожиданность. Но вот что состоится - это этапирование(как это на английском - не знаю) зеленского и коломойского. Но к визиту это не имеет отношения
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17.07.2021 13:38 Ответить
staging of the convicted person
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17.07.2021 13:51 Ответить
по совковськи - зек
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17.07.2021 13:57 Ответить
... да, что он себе позволяет, башмаки из бурисмы жмут: наш ведь может и рассердиться. Доколе водят за нос, на устах мёд, а как до дела, то "вкусты". Немедленно работать над встречей! Можно и нужно, каждый день созваниваться. Сегодня Байден звонИт, завтра Зеленский трубку снимает в ответ.
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17.07.2021 14:13 Ответить
У серпні 2021 режиму клоунів і слуг буде не до візитів...
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17.07.2021 14:15 Ответить
Не треба було політиканам лізти куди лізти не треба.
Якого біса під час виборів президента США нам треба було поставляти трампістам компромат проти Байдена. Тепер "маємо те, що маємо ©".
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17.07.2021 17:19 Ответить
Цікаво: обісрався жовородящий Жо, який змовився з куйлом тиснути Україну до виконання мінської оборудки, підписаної сиволапим гетьманом, а порохоботи накинулися на вувузєлу. А чому ви, болєзниє, не пишете про те, що козак байда на зустрічі з фрау мрукель заявив, що санкцій проти компаній, пов'язаних з сп-2, не запроваджуватиме? Чому мовчите? Заціпило, да? Вувузєлу не хочуть приймати у Вашингтоні не через його "токсичність", а через те, що козак байда подружився з пуйлом, а розмови про "виконання умов" - то все гнилі відмазки. В сотий раз нагадую, що Болгарію та Румунію, попри корупцію, прийняли в НАТО, не висуваючи жодної вимоги. Результатом переговорів у Женеві стало те, що Україну знову віднесли до зони впливу роїссі. І наші справи - хрінові. Бо на вувузєлу тепер тиснутиме не лише куйло з макароном та муркєль, а й великий друх України, дєдушка Жо.
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17.07.2021 17:36 Ответить
Цікаво: обісрався жовородящий Жо, який змовився з куйлом тиснути Україну до виконання мінської оборудки, підписаної сиволапим гетьманом, а порохоботи накинулися на вувузєлу. А чому ви, болєзниє, не пишете про те, що козак байда на зустрічі з фрау мрукель заявив, що санкцій проти компаній, пов'язаних з сп-2, не запроваджуватиме? Чому мовчите? Заціпило, да? Вувузєлу не хочуть приймати у Вашингтоні не через його "токсичність", а через те, що козак байда подружився з пуйлом, а розмови про "виконання умов" - то все гнилі відмазки. В сотий раз нагадую, що Болгарію та Румунію, попри корупцію, прийняли в НАТО, не висуваючи жодної вимоги. Результатом переговорів у Женеві стало те, що Україну знову віднесли до зони впливу роїссі. І наші справи - хрінові. Бо на вувузєлу тепер тиснутиме не лише куйло з макароном та муркєль, а й великий друх України, дєдушка Жо.
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18.07.2021 09:37 Ответить
Думаю если Ермака заменит другой человек....то отношения Украины и США станут лучше.
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17.07.2021 20:38 Ответить
Блін, концерт 95 авралу відмінили...
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17.07.2021 21:14 Ответить
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