Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ

Візит Володимира Зеленського у США відбудеться у серпні, а не в липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.UA.

Як свідчать наші джерела, ще після першого телефонного спілкування глави ОП Андрія Єрмака із заступником держсекретаря Вікторією Нуланд у червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень (пам'ятаючи про конфуз Банкової, де невірно передали сенс бесіди Зеленського з Байденом на сайті президента України і приписати главі Білого дому підтримку надання Україна ПДЧ у НАТО). Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому йшлося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.

Наразі, за нашою інформацією, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит наприкінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє невдоволення української сторони.

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