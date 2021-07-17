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19 012 172

Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ

Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ

Візит Володимира Зеленського у США відбудеться у серпні, а не в липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.UA.

Як свідчать наші джерела, ще після першого телефонного спілкування глави ОП Андрія Єрмака із заступником держсекретаря Вікторією Нуланд у червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень (пам'ятаючи про конфуз Банкової, де невірно передали сенс бесіди Зеленського з Байденом на сайті президента України і приписати главі Білого дому підтримку надання Україна ПДЧ у НАТО). Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому йшлося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.

Наразі, за нашою інформацією, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит наприкінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє невдоволення української сторони.

Читайте також: Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки

Автор: 

візит (1606) Зеленський Володимир (24250) США (23310)


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Топ коментарі
+54
Олег Кавун
@watermelonONK
·
17 ч
Аде Роговцевой сегодня 84!
Поздравляю!
Присоединяйтесь.
Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 72
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17.07.2021 11:28
+47
Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 93
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17.07.2021 11:04
+45
а на кой им нужна ходячая катастрофа?
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17.07.2021 10:34
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Сторінка 2 з 2
Я пишу о том, что очень скоро может начаться намного более серьезная стадия войны, и это произойдет независимо от ваших предпочтений и действий Зеленского...
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17.07.2021 11:30 Відповісти
И что нам дадут "срочные переговоры с Канадой, Британией, Турцией, Польшей, странами Балтии..." ?
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17.07.2021 11:45 Відповісти
Учитывая, что Германия и Франция нас фактически предали, а США умывают руки, нам срочно нужно искать союзников в войне с мордаром...
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17.07.2021 12:38 Відповісти
Учитывая, что "в вайне виноват порошенко" (с) - удачи
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17.07.2021 12:40 Відповісти
Ты реально идиот или притворяешься?
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17.07.2021 13:57 Відповісти
Я - реалист. А вы?
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17.07.2021 17:55 Відповісти
В таком случае кауппию ждёт не один чернобыль ...
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17.07.2021 12:02 Відповісти
С величайшим деятелем никто на одном гектаре даже какать не сядет
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17.07.2021 11:08 Відповісти
Вычеркнули "июльский" и "2021г.".
Что же он хочет от Байдена такого, что его не хотят видеть?
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17.07.2021 11:10 Відповісти
Опять будет требовать принять в НАТО и ЕС.
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17.07.2021 11:13 Відповісти
Шоби його бабцю Беню не чіпали, бо воно шмарклі сраку надере! А може ще й вбити.
З бені станецця.
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17.07.2021 11:23 Відповісти
Наоборот, Байден хочет раскрыть консерву полностью...
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17.07.2021 14:05 Відповісти
...ну, а в августе у нашего Главнокомандующего не будет возможности из-за плотного графика
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17.07.2021 14:32 Відповісти
У США заявили, що Байден "вмикає задню в питанні України"


Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель практично погодився з тим, що Україні не слід надавати План дій щодо членства в НАТО.

керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.

Американці, які кровно зацікавлені в безпеці та процвітанні України, стурбовані насамперед тим, що, на жаль, Європа здає Україну, особливо це було зрозуміло після зустрічі президента Зеленського з Меркель, яка йде з політичної арени. Це перше, а друге - наш президент Байден, що представляє Демократичну партію, на жаль, вмикає задню. Зустрівшись з Меркель, він майже погодився з тим, що Україна не матиме ПДЧ", - заявив він

За словами Пінкуса, членів Республіканської партії "це страшно турбує".

"Тому ми будемо зараз натискати на всі педалі, перш за все на представників наших округів у Конгресі і Сенаті, щоб вони виконали свої обіцянки дати можливість Україні не тільки отримати сповна 155 млн доларів, призначених для забезпечення безпеки, а й прийняття Україною статусу ПДЧ. Це наша головна мета", - зазначив політик.
https://rubryka.com/2021/07/17/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-v-pytanni-********/
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17.07.2021 23:48 Відповісти
МЕРКЕЛЬ БАЙДЕН ГИДКО
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18.07.2021 09:12 Відповісти
Краще б його до себе не кликали. Он, в Німеччині був і що зараз робиться на Рейні. Та й взагалі своїми заграванням з Китаєм перед поїздкою в США, він показує своє ставлення. Це якийсь когнітивний дисонанс!
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17.07.2021 11:14 Відповісти
Ну и ладненько, Клоуна в очередной раз послали.
Только ленивый не вытирает об него ноги.

Криворожский шут, давай вали в Ростов.
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17.07.2021 11:16 Відповісти
А сенс в тому який? Нарід таке саме і обере. Або ще гірше, хоч моєї уяви на щось гірше не вистачає. Але я впевнений, нарід не підведе і знайде щось ще більш притрушене. Ви не знаєте, яке придуркувате кіно зараз знімають з малохольним злиднєм в головній ролі? Хочеться вже побачити на наступника.
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17.07.2021 11:23 Відповісти
Зєля не може по людськи виконати Третій концерт для фортепіано з оркестром Рахманінова. А це була умова Байдена.
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17.07.2021 11:17 Відповісти
Сынок, высылаем тебе 20 долларов, как ты и просил, но хотим напомнить, что 20 долларов пишется не с двумя ноликами, а с одним!
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17.07.2021 11:18 Відповісти
tZE inform
@tZEinform
·
19 ч
В связи с потопом в Германии после визита Зеленского, предлагаем ему нанести визит в РФ.
Возвращаться не обязательно
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17.07.2021 11:21 Відповісти
Та пускай лучше забьётся где-то чтобы видно не было, позорище это
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17.07.2021 11:23 Відповісти
«Приезжай ко мне на встречу - я тебя загомосечу!» - это действие для Голобородько будет в августе.
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17.07.2021 11:24 Відповісти
Есть страны ( их единицы), в крайнем случае их немного , которые по своему весу, силе, влиянию сами устанавливают правила, тем более визиты к ним. И это нормально. Вопрос здесь в другом, в переносе и причинах. А это уже повод задуматься. И тут не только дело в болтливости и перекручивании ОП, тут думаю дело глубже... Это вероятно связано и с переговорами с РФ, и переговорами с Германией, да и вообще пока что новая администрация "прощупывает" и украинскую власть, и геополитическую обстановку вокруг Украины, в ЕС , в НАТО.. Поэтому не спешат.
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17.07.2021 11:27 Відповісти
Госсекретарь США Блинкен озвучил 5 приоритетов Байдена на переговорах с Зеленским
Без дипломатических тонкостей это называется так:
Блинкен заранее озвучил повестку встречи президента США Байдена с президентом Украины Зеленским, которая состоится в конце июля.
Цель Зеленского на этой встрече проста:
получить дешевый кредит МВФ несмотря на невыполнение меморандума с МВФ.

Цели Байдена - стратегические:
Показать, что без выполнения ранее взятых на себя Зеленским обязательств какие-либо новые проекты сотрудничества с Украиной обсуждаться не будут. Кредит снова просто так не дадут.

С мая 2019-го года, то есть с момента вступления в должность Зеленского, США не назначают нового Чрезвычайного и полномочного посла в Украине, двусторонние отношения по ряду направлений приостановлены, провален меморандум Украины с МВФ, провалена совместная со спецслужбами США операция по захвату "вагнеровцев", провалена реформа корпоративного управления, провалена судебная и антикоррупционные реформы. Украина нарушила свои собственные обязательства.

Итак, какие 5 пунктов требует выполнить Блинкен от Зеленского, и о чем будет говорить Байден:
1. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. То есть увольнение этого состава и набор новых членов ВСП и ВККС, за которыми нет коррупционных шлейфов и есть достаточные компетенции, и которые смогут быть независимы от приказов Офиса президента, что устранит основу судейской коррупции;
2. Переизбрание руководства НАБУ и САП на конкурсах, независимых от вмешательства Офиса президента. На данный момент конкурс на избрание прокурора САП заблокирован по команде Офиса президента, и уже год как государство не обеспечивает назначение нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что серьезно блокирует расследования;
3. Независимость корпоративного управления в государственных корпорациях. США обеспокоены фактической ликвидацией самостоятельности корпораций после незаконного увольнения по приказу Зеленского главы НАК "Нафтогаз" Коболева, все западные дипломаты начинают разговор о проблемах в Украине именно с этой темы;
4. Демилитаризация и деполитизация Службы безопасности, которая при Зеленском бросила главные силы на сбор черной кассы на таможне, в теневой экономике, и наездах на бизнес. Очевидно, США хотят ограничить беспредельные возможности Зеленского по давлению на бизнес.
5. Пятый пункт Блинкена стоит процитировать: "Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не судилось и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее".

США хотят видеть не санкции, а уголовные дела, которые доводятся до приговора. 7 июня помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил: "Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы" и назвал партнера президента Зеленского Игоря Коломойского известным в США коррупционером:
https://censor.net/ru/n3269881?fbclid=IwAR0yKBu-j-SESMafnqEN_JREE-BbpwCB5k3GXTRO8N3P1kX37e1fbDiD0wM
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17.07.2021 13:15 Відповісти
Пятый пункт который "нужно процитировать". По поводу сажать коррумпированных чиновников и т.д. Согласен на все 100%. Только сажать то нужно всех и нынешних и попередников и попередников попередников и т.д. Я так думаю это практически поголовные "посадки" начиная с 1991.. да чего там и более ранних. Ну давайте хоть за время правления последних трех президентов. ( легче будет, один не добыл, другой только один срок, третий в процессе) Хотя о чем это я , ведь и президенты тогда вынуждены будут " присесть". возможно на пожизненное.
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17.07.2021 13:25 Відповісти
А ХТО ВВАЖАЄ ЩО КОБОЛЄВ НЕ ГРАБІЖНИК КОРУПЦІОНЕР ,ЯКЩО БАЙДЕН ЗА ТАКИХ ЯК КОБОЛЄВ ВІН НЕ СОЮЗНИК УКРАЇНИ, НІМЦІ ЗАВЖДИ НИЩИЛИ УКРАЇНУ РАЗОМ З РОСІЄЮ, ДОБРЕ ЩО БАЙДЕН, ЦЕ НЕ ВЕСЬ США.
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18.07.2021 09:19 Відповісти
Олег Кавун
@watermelonONK
·
17 ч
Аде Роговцевой сегодня 84!
Поздравляю!
Присоединяйтесь.
Візит Зеленського у США в липні не відбудеться, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 72
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17.07.2021 11:28 Відповісти
Вітання,пані Адо! Ви справжня жінка-мати -актриса-патріотка! Не тещо Ніна Матвієнко-сепаратиска очманіла з розуму виживша! Довгії літаПані Адо!
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17.07.2021 11:42 Відповісти
В такому поважному віці, і така красуня. Здоровья Вам міцного, і ще, довго довго жити радуючи нас.
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17.07.2021 17:49 Відповісти
а даними джерел УП, Вашингтон пропонує провести візит у серпні, однак в Офісі президента незадоволені такими термінами.
Як повідомляє джерело, ключовою проблемою в організації візиту є ситуації навколо "Нафтогазу України".
"Це не питання персоналій, це питання реформи корпоративного управління", - зазначило джерело.-А как думали клоун решил кидануть наи.ть всех они поступают так как заслуживает наш гидрант
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17.07.2021 11:33 Відповісти
чем чаще ермак будет наяривать в Вашингтон, тем быстрее снижается вероятность визита
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17.07.2021 11:35 Відповісти
Ермака в США никогда не пустят.
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17.07.2021 12:42 Відповісти
звонить то ему никто не запрещает. правда не всегда трубку берут))
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17.07.2021 12:57 Відповісти
клоуну говорят что он пустое место,
ты наш найвелычнишый лидор у всесвити ахахах
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17.07.2021 11:37 Відповісти
США ясно говорят Украине, клоуна нужно вернуть на место т.е. в цирк.
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17.07.2021 11:37 Відповісти
китай в тренде НЕ у Украины, а у "слуг"
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17.07.2021 12:58 Відповісти
Что и следовало ожидать!
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17.07.2021 11:42 Відповісти
Найкращим варіантом для Зе було би зіграти коронний номер намроялі на День Незалежності і піти у відставку. Не мучив би Країну і доводив би до повстання
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17.07.2021 11:46 Відповісти
да не будет никто с коллаборационистами разговаривать... янык тоже на излете карьеры подписал каку и это подпишет
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17.07.2021 11:49 Відповісти
я всех вас выведу из жопы
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь(с)
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17.07.2021 11:53 Відповісти
Будет клован на рояле членом маодзепину , китайской узклглазой обезьяне, играть
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17.07.2021 11:57 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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17.07.2021 12:09 Відповісти
А кто-то думал, что будет? Или теперь верит, что в августе поедет? Или в деньги МВФ?
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17.07.2021 12:21 Відповісти
Було б смішно, якби не боліло за Україну, яку позорить цей гундявий курдупель...
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17.07.2021 12:33 Відповісти
А накую Байдену этот наркоман .игнор полный .
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17.07.2021 12:36 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец https://www.youtube.com/post/UgwRq7fUwjUs3zpRyDd4AaABCQ 4 часа назад

Зеленскому уже даже не намекают, а прямым текстом говорят, что он на карандаше и дальнейшее развитее отношений и встреча с Байденом будут зависеть от его действий.
[За скобками] «Пусть ваш Володя ещё чего-нибудь отчебучит, Си Цзиньпину снова позвонит или с Путиным назначит встречу, а мы внимательно посмотрим».
https://www.youtube.com/watch?v=b85nL2kYHCA https://youtu.be/b85nL2kYHCA
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17.07.2021 12:41 Відповісти
В банковой такие тупые что им приходится объяснять три раза а те не понимают ?
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17.07.2021 12:45 Відповісти
Визит Зеленского в США в июле не состоится.
Шутка сказать - прослышавши о готовящемся визите Зеленского в Белом Доме рояль повесился. Визит, конечно, отменили.
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17.07.2021 12:45 Відповісти
Зеленскому трудно понять, что , как актёр, он - дерьмо, а как президент , он - никто, пустое место....О чём с пустым местом разговаривать?
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17.07.2021 12:47 Відповісти
Якби ж пусте. Та ні, не пусте, а дуже шкідлива шмаркля.
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17.07.2021 17:58 Відповісти
походу, это результат заяв "слуг", типа: "китай для Украины партнер номер один" - арахамия.
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17.07.2021 12:56 Відповісти
Но в августе это уж точно будет?
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17.07.2021 12:58 Відповісти
Агась, відбудецця, якщо беня свого кловуна за яйця не підвісить))). Бо нюхає, обсос зельоний, как нє в сєбя, падла хрипата!)
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17.07.2021 13:11 Відповісти
"Наразі, за нашою інформацією, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит наприкінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє невдоволення української сторони". - Чого вони ще незадоволені - США навмисно дають неЛоху час, щоб краще підготуватись до зустрічі з Байденом. Щоб не виглядав відсталим у розвитку ідіотом - як на зустрічі з Меркель.
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17.07.2021 13:03 Відповісти
Та йому скільки часу на підготовку не надавай, а дєрмак з подляком все одно *уйловську мєтодічку втюхають. Шото я єго живим не бачу...(((
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17.07.2021 13:16 Відповісти
Хай клован з єрмаком побазікає, резултат буде той самий.
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17.07.2021 13:16 Відповісти
там за горизонтом ще Грозев грозиться. Два мешканці Банкової хочуть чим пошвидче відвізитити до США, щоб потім повторно продати кетайцям Моторсіч і отримати маржу від купівлі вакцини. Ато ні вакцини ні грошей, якісь там уйгури, про яких поц вперше почув від кетайців. Нічого особистого, панове українці, це лише бізнес. А те, що з єрмаком розмовляють як з глухонімим, це нічого. Скоро перейдуть на жести у великорусскій транскрипції і це буде стосуватись обох- і поца і павліна.
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17.07.2021 13:20 Відповісти
Какая неожиданность. Но вот что состоится - это этапирование(как это на английском - не знаю) зеленского и коломойского. Но к визиту это не имеет отношения
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17.07.2021 13:38 Відповісти
staging of the convicted person
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17.07.2021 13:51 Відповісти
по совковськи - зек
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17.07.2021 13:57 Відповісти
... да, что он себе позволяет, башмаки из бурисмы жмут: наш ведь может и рассердиться. Доколе водят за нос, на устах мёд, а как до дела, то "вкусты". Немедленно работать над встречей! Можно и нужно, каждый день созваниваться. Сегодня Байден звонИт, завтра Зеленский трубку снимает в ответ.
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17.07.2021 14:13 Відповісти
У серпні 2021 режиму клоунів і слуг буде не до візитів...
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17.07.2021 14:15 Відповісти
Не треба було політиканам лізти куди лізти не треба.
Якого біса під час виборів президента США нам треба було поставляти трампістам компромат проти Байдена. Тепер "маємо те, що маємо ©".
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17.07.2021 17:19 Відповісти
Цікаво: обісрався жовородящий Жо, який змовився з куйлом тиснути Україну до виконання мінської оборудки, підписаної сиволапим гетьманом, а порохоботи накинулися на вувузєлу. А чому ви, болєзниє, не пишете про те, що козак байда на зустрічі з фрау мрукель заявив, що санкцій проти компаній, пов'язаних з сп-2, не запроваджуватиме? Чому мовчите? Заціпило, да? Вувузєлу не хочуть приймати у Вашингтоні не через його "токсичність", а через те, що козак байда подружився з пуйлом, а розмови про "виконання умов" - то все гнилі відмазки. В сотий раз нагадую, що Болгарію та Румунію, попри корупцію, прийняли в НАТО, не висуваючи жодної вимоги. Результатом переговорів у Женеві стало те, що Україну знову віднесли до зони впливу роїссі. І наші справи - хрінові. Бо на вувузєлу тепер тиснутиме не лише куйло з макароном та муркєль, а й великий друх України, дєдушка Жо.
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17.07.2021 17:36 Відповісти
Цікаво: обісрався жовородящий Жо, який змовився з куйлом тиснути Україну до виконання мінської оборудки, підписаної сиволапим гетьманом, а порохоботи накинулися на вувузєлу. А чому ви, болєзниє, не пишете про те, що козак байда на зустрічі з фрау мрукель заявив, що санкцій проти компаній, пов'язаних з сп-2, не запроваджуватиме? Чому мовчите? Заціпило, да? Вувузєлу не хочуть приймати у Вашингтоні не через його "токсичність", а через те, що козак байда подружився з пуйлом, а розмови про "виконання умов" - то все гнилі відмазки. В сотий раз нагадую, що Болгарію та Румунію, попри корупцію, прийняли в НАТО, не висуваючи жодної вимоги. Результатом переговорів у Женеві стало те, що Україну знову віднесли до зони впливу роїссі. І наші справи - хрінові. Бо на вувузєлу тепер тиснутиме не лише куйло з макароном та муркєль, а й великий друх України, дєдушка Жо.
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18.07.2021 09:37 Відповісти
Думаю если Ермака заменит другой человек....то отношения Украины и США станут лучше.
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17.07.2021 20:38 Відповісти
Блін, концерт 95 авралу відмінили...
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17.07.2021 21:14 Відповісти
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