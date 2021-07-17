Первый случай COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

В субботу, 17 июля в Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генеральный директор оргкомитета Токио 2020 Тосиро Муто подтвердил, что положительный тест на вирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады, но не стал называть имя и национальную принадлежность заболевшего.

С 1 июля, по данным Оргкомитета, положительный тест на коронавирус оказался у 45 человек, имеющих отношение к Играм.

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В субботу положительные тесты сдали 15 человек - семеро из персонала, обеспечивающего Игры, шестеро из составов делегаций и два журналиста. Из них восемь человек - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.

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Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.