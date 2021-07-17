Первый случай COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио
В субботу, 17 июля в Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай заражения COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Генеральный директор оргкомитета Токио 2020 Тосиро Муто подтвердил, что положительный тест на вирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады, но не стал называть имя и национальную принадлежность заболевшего.
С 1 июля, по данным Оргкомитета, положительный тест на коронавирус оказался у 45 человек, имеющих отношение к Играм.
В субботу положительные тесты сдали 15 человек - семеро из персонала, обеспечивающего Игры, шестеро из составов делегаций и два журналиста. Из них восемь человек - иностранцы.
Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.
Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мдааа....
Втратила свою головну олімпійську надію і тенісна збірна Великої Британії: Ден Еванс сам знявся зі змагань після позитивного тесту.
--------------
У четвер ввечері стало відомо, що зоряний захисник збірної США з баскетболу Бредлі Біл пропустить Олімпіаду. Його відправили на карантин через контакт із ковід-хворим.
Збірна ПАР з регбі-7 наразі у повному складі перебуває на карантині, після того як Covid-19 виявили у одного з пасажирів їхнього рейсу, яким команда летіла у Токіо.
Російська жіноча збірна з регбі-7 також відокремилася через позитивний тест у масажистки команди.
Вісім членів збірної Кенії відправили на карантин через можливий контакт із хворим на борту їхнього рейсу до Японії.
У готелі, де зупинилися понад 30 спортсменів збірної Бразилії, у семи співробітників штату виявили коронавірус. Готель оголошений кластером захворювання, і неясно, чи встигнуть бразильці до початку своїх стартів.
За даними японської влади, з 1 липня серед організаторів і персоналу Ігор захворіли близько 30 людей.
а инфекционисты предупреждали...
Соцопитування агентства Kyodo News показало ще більшу кількість незадоволених.
Повністю підтримують проведення Олімпіади лише 14% населення Японії.
Рейтинги прем'єр-міністра Йосіхіде Суги та його Ліберально-демократичної партії різко падають. У жовтні, вперше після відставки його попередника Сіндзо Абе, пройдуть вибори в нижню палату парламенту Японії, і експерти прогнозують перемогу опозиції.https://www.bbc.com/ukrainian/features-57872405