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Новости Олимпиада-2020 Коронавирус и карантин
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Первый случай COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

Первый случай COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

В субботу, 17 июля в Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генеральный директор оргкомитета Токио 2020 Тосиро Муто подтвердил, что положительный тест на вирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады, но не стал называть имя и национальную принадлежность заболевшего.

С 1 июля, по данным Оргкомитета, положительный тест на коронавирус оказался у 45 человек, имеющих отношение к Играм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: "Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс". ФОТО

В субботу положительные тесты сдали 15 человек - семеро из персонала, обеспечивающего Игры, шестеро из составов делегаций и два журналиста. Из них восемь человек - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.

Также читайте: Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде. ФОТОрепортаж

Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

карантин (16729) Олимпиада (1136) Токио (63) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Единственная команда, которая туда приехала без национальной принадлежности, и так известна
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17.07.2021 16:01
+2
Братишка, одень памперс. Нельзя же так обсыраться из-за ОРВИ.
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17.07.2021 16:53
+1
тра та та Олимпийским играм......
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17.07.2021 15:39
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Посоревновались.
Мдааа....
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17.07.2021 15:39 Ответить
тра та та Олимпийским играм......
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17.07.2021 15:39 Ответить
так випустить ковiдних до ковiдних якщо вони лишe носii i можуть змагатися
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17.07.2021 15:46 Ответить
Олімпійський комітет Австралії зібрався на екстрену нараду, тому що у випадку з плавцями діють дещо інші правила: при захворюванні одного члена команди, недостатньо зробити тести іншим, як у тенісі, наприклад. Важливими є й інші чинники, і відсторонення загрожує всій збірній.
Втратила свою головну олімпійську надію і тенісна збірна Великої Британії: Ден Еванс сам знявся зі змагань після позитивного тесту.

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У четвер ввечері стало відомо, що зоряний захисник збірної США з баскетболу Бредлі Біл пропустить Олімпіаду. Його відправили на карантин через контакт із ковід-хворим.
Збірна ПАР з регбі-7 наразі у повному складі перебуває на карантині, після того як Covid-19 виявили у одного з пасажирів їхнього рейсу, яким команда летіла у Токіо.
Російська жіноча збірна з регбі-7 також відокремилася через позитивний тест у масажистки команди.
Вісім членів збірної Кенії відправили на карантин через можливий контакт із хворим на борту їхнього рейсу до Японії.
У готелі, де зупинилися понад 30 спортсменів збірної Бразилії, у семи співробітників штату виявили коронавірус. Готель оголошений кластером захворювання, і неясно, чи встигнуть бразильці до початку своїх стартів.
За даними японської влади, з 1 липня серед організаторів і персоналу Ігор захворіли близько 30 людей.
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18.07.2021 10:46 Ответить
с почином...
а инфекционисты предупреждали...
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17.07.2021 15:58 Ответить
Единственная команда, которая туда приехала без национальной принадлежности, и так известна
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17.07.2021 16:01 Ответить
Носовой платок-то ему купили ?
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17.07.2021 16:03 Ответить
хорошее место деревней не назовут
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17.07.2021 16:03 Ответить
да у кацапа, можно не сомневаться)
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17.07.2021 16:09 Ответить
И на кой хрен было эту олимпиаду проводить? Идиотизм человеческий это человечество погубит...
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17.07.2021 16:19 Ответить
Братишка, одень памперс. Нельзя же так обсыраться из-за ОРВИ.
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17.07.2021 16:53 Ответить
щУР З ЛАХТИ,ПНХ!
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18.07.2021 10:48 Ответить
йди до дупи, копрофіле
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18.07.2021 12:06 Ответить
На какой хрен олимпийцам мнение *********?!
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17.07.2021 18:40 Ответить
Не *бет, уплочено. А как иначе члены МОК харчеваться будут?
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17.07.2021 19:59 Ответить
У травні цього року опитування громадської думки показали, що понад 80% японців виступають проти проведення Ігор. Згідно з дослідженням одного з центральних щоденних видань Японії THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентів хочуть їх повного скасування, 40% - за перенесення ще на рік.
Соцопитування агентства Kyodo News показало ще більшу кількість незадоволених.
Повністю підтримують проведення Олімпіади лише 14% населення Японії.
Рейтинги прем'єр-міністра Йосіхіде Суги та його Ліберально-демократичної партії різко падають. У жовтні, вперше після відставки його попередника Сіндзо Абе, пройдуть вибори в нижню палату парламенту Японії, і експерти прогнозують перемогу опозиції.https://www.bbc.com/ukrainian/features-57872405
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18.07.2021 10:44 Ответить
Треба було проводити олімпіаду без спортсменів.
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17.07.2021 16:52 Ответить
Треба було проводити олімпіаду без кацапів. Очікуйте від останніх пару нових штамів. Свіжак з "Вектору".
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17.07.2021 19:50 Ответить
Короче, закрывайте олимпийский балаган. Навсегда.
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17.07.2021 19:58 Ответить
У москвомовному варіанті новини не можна замінити слово "дєрєвня"?
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19.07.2021 08:33 Ответить
 
 