Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо

У суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо виявлено перший випадок зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тосиро Муто підтвердив, що позитивний тест на вірус здав іноземець зі складу організаторів Олімпіади, але не назвав ім'я і національну приналежність хворого.

З 1 липня, за даними оргкомітету, позитивний тест на коронавірус виявився у 45 осіб, що мають стосунок до Олімпіади.

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У суботу позитивні тести отримали 15 осіб - семеро з персоналу, який забезпечує змагання, шестеро зі складів делегацій і два журналісти. З них вісім людей - іноземці.

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на рік через пандемію коронавірусу, відбудуться практично без глядачів і відповідно до жорстких правил карантину.

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Спортсмени тільки починають прибувати на Ігри, які відбудуться із 23 липня до 8 серпня включно.