Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо
У суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо виявлено перший випадок зараження COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тосиро Муто підтвердив, що позитивний тест на вірус здав іноземець зі складу організаторів Олімпіади, але не назвав ім'я і національну приналежність хворого.
З 1 липня, за даними оргкомітету, позитивний тест на коронавірус виявився у 45 осіб, що мають стосунок до Олімпіади.
У суботу позитивні тести отримали 15 осіб - семеро з персоналу, який забезпечує змагання, шестеро зі складів делегацій і два журналісти. З них вісім людей - іноземці.
Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на рік через пандемію коронавірусу, відбудуться практично без глядачів і відповідно до жорстких правил карантину.
Спортсмени тільки починають прибувати на Ігри, які відбудуться із 23 липня до 8 серпня включно.
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Втратила свою головну олімпійську надію і тенісна збірна Великої Британії: Ден Еванс сам знявся зі змагань після позитивного тесту.
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У четвер ввечері стало відомо, що зоряний захисник збірної США з баскетболу Бредлі Біл пропустить Олімпіаду. Його відправили на карантин через контакт із ковід-хворим.
Збірна ПАР з регбі-7 наразі у повному складі перебуває на карантині, після того як Covid-19 виявили у одного з пасажирів їхнього рейсу, яким команда летіла у Токіо.
Російська жіноча збірна з регбі-7 також відокремилася через позитивний тест у масажистки команди.
Вісім членів збірної Кенії відправили на карантин через можливий контакт із хворим на борту їхнього рейсу до Японії.
У готелі, де зупинилися понад 30 спортсменів збірної Бразилії, у семи співробітників штату виявили коронавірус. Готель оголошений кластером захворювання, і неясно, чи встигнуть бразильці до початку своїх стартів.
За даними японської влади, з 1 липня серед організаторів і персоналу Ігор захворіли близько 30 людей.
а инфекционисты предупреждали...
Соцопитування агентства Kyodo News показало ще більшу кількість незадоволених.
Повністю підтримують проведення Олімпіади лише 14% населення Японії.
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