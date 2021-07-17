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Новини Олімпіада-2020 Коронавірус і карантин
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Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо

Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо

У суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо виявлено перший випадок зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тосиро Муто підтвердив, що позитивний тест на вірус здав іноземець зі складу організаторів Олімпіади, але не назвав ім'я і національну приналежність хворого.

З 1 липня, за даними оргкомітету, позитивний тест на коронавірус виявився у 45 осіб, що мають стосунок до Олімпіади.

Дивіться також: Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс". ФОТО

У суботу позитивні тести отримали 15 осіб - семеро з персоналу, який забезпечує змагання, шестеро зі складів делегацій і два журналісти. З них вісім людей - іноземці.

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на рік через пандемію коронавірусу, відбудуться практично без глядачів і відповідно до жорстких правил карантину.

Дивіться також: Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді. ФОТОрепортаж

Спортсмени тільки починають прибувати на Ігри, які відбудуться із 23 липня до 8 серпня включно.

Автор: 

карантин (18172) Олімпіада (687) Токіо (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Единственная команда, которая туда приехала без национальной принадлежности, и так известна
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17.07.2021 16:01
+2
Братишка, одень памперс. Нельзя же так обсыраться из-за ОРВИ.
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17.07.2021 16:53
+1
тра та та Олимпийским играм......
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17.07.2021 15:39
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Посоревновались.
Мдааа....
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17.07.2021 15:39 Відповісти
тра та та Олимпийским играм......
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17.07.2021 15:39 Відповісти
так випустить ковiдних до ковiдних якщо вони лишe носii i можуть змагатися
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17.07.2021 15:46 Відповісти
Олімпійський комітет Австралії зібрався на екстрену нараду, тому що у випадку з плавцями діють дещо інші правила: при захворюванні одного члена команди, недостатньо зробити тести іншим, як у тенісі, наприклад. Важливими є й інші чинники, і відсторонення загрожує всій збірній.
Втратила свою головну олімпійську надію і тенісна збірна Великої Британії: Ден Еванс сам знявся зі змагань після позитивного тесту.

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У четвер ввечері стало відомо, що зоряний захисник збірної США з баскетболу Бредлі Біл пропустить Олімпіаду. Його відправили на карантин через контакт із ковід-хворим.
Збірна ПАР з регбі-7 наразі у повному складі перебуває на карантині, після того як Covid-19 виявили у одного з пасажирів їхнього рейсу, яким команда летіла у Токіо.
Російська жіноча збірна з регбі-7 також відокремилася через позитивний тест у масажистки команди.
Вісім членів збірної Кенії відправили на карантин через можливий контакт із хворим на борту їхнього рейсу до Японії.
У готелі, де зупинилися понад 30 спортсменів збірної Бразилії, у семи співробітників штату виявили коронавірус. Готель оголошений кластером захворювання, і неясно, чи встигнуть бразильці до початку своїх стартів.
За даними японської влади, з 1 липня серед організаторів і персоналу Ігор захворіли близько 30 людей.
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18.07.2021 10:46 Відповісти
с почином...
а инфекционисты предупреждали...
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17.07.2021 15:58 Відповісти
Единственная команда, которая туда приехала без национальной принадлежности, и так известна
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17.07.2021 16:01 Відповісти
Носовой платок-то ему купили ?
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17.07.2021 16:03 Відповісти
хорошее место деревней не назовут
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17.07.2021 16:03 Відповісти
да у кацапа, можно не сомневаться)
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17.07.2021 16:09 Відповісти
И на кой хрен было эту олимпиаду проводить? Идиотизм человеческий это человечество погубит...
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17.07.2021 16:19 Відповісти
Братишка, одень памперс. Нельзя же так обсыраться из-за ОРВИ.
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17.07.2021 16:53 Відповісти
щУР З ЛАХТИ,ПНХ!
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18.07.2021 10:48 Відповісти
йди до дупи, копрофіле
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18.07.2021 12:06 Відповісти
На какой хрен олимпийцам мнение *********?!
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17.07.2021 18:40 Відповісти
Не *бет, уплочено. А как иначе члены МОК харчеваться будут?
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17.07.2021 19:59 Відповісти
У травні цього року опитування громадської думки показали, що понад 80% японців виступають проти проведення Ігор. Згідно з дослідженням одного з центральних щоденних видань Японії THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентів хочуть їх повного скасування, 40% - за перенесення ще на рік.
Соцопитування агентства Kyodo News показало ще більшу кількість незадоволених.
Повністю підтримують проведення Олімпіади лише 14% населення Японії.
Рейтинги прем'єр-міністра Йосіхіде Суги та його Ліберально-демократичної партії різко падають. У жовтні, вперше після відставки його попередника Сіндзо Абе, пройдуть вибори в нижню палату парламенту Японії, і експерти прогнозують перемогу опозиції.https://www.bbc.com/ukrainian/features-57872405
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18.07.2021 10:44 Відповісти
Треба було проводити олімпіаду без спортсменів.
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17.07.2021 16:52 Відповісти
Треба було проводити олімпіаду без кацапів. Очікуйте від останніх пару нових штамів. Свіжак з "Вектору".
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17.07.2021 19:50 Відповісти
Короче, закрывайте олимпийский балаган. Навсегда.
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17.07.2021 19:58 Відповісти
У москвомовному варіанті новини не можна замінити слово "дєрєвня"?
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19.07.2021 08:33 Відповісти
 
 