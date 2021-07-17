Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчину ранили из автомата (обновлено)

В Соломенском районе столицы по улице Уманская, 45, произошла стрельба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что стрельба произошла около 15:15. Источники отметили, что мужчина несколько раз выстрелил в другого из неустановленного автоматического оружия, а после этого захватил раненого и скрылся в одной из квартир на четвертом этаже. Полиция вводила операцию "Сирена", а когда установила квартиру, где находился злоумышленник, - "Гром". Сообщалось, что через некоторое время в ходе переговоров злоумышленник открыл дверь и сдался полицейским. В квартире якобы обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением ноги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

Позже в Отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что пострадавшему оказана медицинская помощь.

Там же рассказали подробности происшествия. Их удалось установить благодаря свидетелю, который видел мужчину, державшего в руках оружие.

"Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд. Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, а данное событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации", - резюмируют в полиции.

Также читайте: Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога