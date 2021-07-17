Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчину ранили из автомата (обновлено)
В Соломенском районе столицы по улице Уманская, 45, произошла стрельба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что стрельба произошла около 15:15. Источники отметили, что мужчина несколько раз выстрелил в другого из неустановленного автоматического оружия, а после этого захватил раненого и скрылся в одной из квартир на четвертом этаже. Полиция вводила операцию "Сирена", а когда установила квартиру, где находился злоумышленник, - "Гром". Сообщалось, что через некоторое время в ходе переговоров злоумышленник открыл дверь и сдался полицейским. В квартире якобы обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением ноги.
Позже в Отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что пострадавшему оказана медицинская помощь.
Там же рассказали подробности происшествия. Их удалось установить благодаря свидетелю, который видел мужчину, державшего в руках оружие.
"Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд. Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, а данное событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации", - резюмируют в полиции.
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а якби в нього взагалі зброї не було, то не мочив би? у лоба би поцілував?
база під легалізацію короткоствола наступна: самооборона. якщо ви рембо і можете захиститись від трьох нападників із ножами, то ніхто ж вас не примушує собі пістоля купляти. не купляйте та будьте здорові
Но для бедного криминала сойдет
Доказано уже годами и каденциями...
https://youtu.be/nLdfZarxROk
-- всякое новое, это незабываемое старое...*)
но дело его живет!!
у нас можна легально купити зброю простіше, ніж у США. попри це, чи є у нас проблеми зі зброєю? ви прямо зараз боїтеся на вулиці бути підстреленим?