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Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчину ранили из автомата (обновлено)

Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчину ранили из автомата (обновлено)

В Соломенском районе столицы по улице Уманская, 45, произошла стрельба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что стрельба произошла около 15:15. Источники отметили, что мужчина несколько раз выстрелил в другого из неустановленного автоматического оружия, а после этого захватил раненого и скрылся в одной из квартир на четвертом этаже. Полиция вводила операцию "Сирена", а когда установила квартиру, где находился злоумышленник, - "Гром". Сообщалось, что через некоторое время в ходе переговоров злоумышленник открыл дверь и сдался полицейским. В квартире якобы обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением ноги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

Позже в Отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что пострадавшему оказана медицинская помощь.

Там же рассказали подробности происшествия. Их удалось установить благодаря свидетелю, который видел мужчину, державшего в руках оружие.

"Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд. Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, а данное событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации", - резюмируют в полиции.

Также читайте: Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

Автор: 

Киев (25663) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+37
говорили ему, нельзя в субботу перфоратором стены долбить.
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17.07.2021 16:18
+21
Теперь ему только один выход требовать обмена и выхода в ОРДЛО. Зовите Меркель и Макрона на переговоры. Дайте ему Особый Статус и рузкийязык, а так же кресло в ВР.
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17.07.2021 16:20
+13
Обиженного хоплофоба в тебе вижу я.

Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчина расстрелял другого из автомата и закрылся с ним в квартире - Цензор.НЕТ 7368
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17.07.2021 16:25
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говорили ему, нельзя в субботу перфоратором стены долбить.
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17.07.2021 16:18 Ответить
Придурок. НЕ ма щоб по верховній ЗРАДІ.
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17.07.2021 16:20 Ответить
Теперь ему только один выход требовать обмена и выхода в ОРДЛО. Зовите Меркель и Макрона на переговоры. Дайте ему Особый Статус и рузкийязык, а так же кресло в ВР.
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17.07.2021 16:20 Ответить
Может еще под активиста закосить. Тогда даже на обмен идти не придется
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17.07.2021 18:33 Ответить
еще нужен доллар и миллион вертолетов
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17.07.2021 19:38 Ответить
Вот видите, а был бы легальный короткоствол , мочил бы несчатного не из автомата а с Форда, что более гуманно. Пожилые ковбои и энурезные юнцы без проблем подведут базу под легализацию оружия даже по этому случаю.
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17.07.2021 16:22 Ответить
Обиженного хоплофоба в тебе вижу я.

Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчина расстрелял другого из автомата и закрылся с ним в квартире - Цензор.НЕТ 7368
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17.07.2021 16:25 Ответить
Заспамил любитель пекалей, все тот же пожилой ковбой, либо юнец с вечно мокрыми штаниками. Валерчик, не ты ли? Обычная реакция на сарказм по теме "раздать все невротикам по волыне". Как всегда патологичненько реагируемс...
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17.07.2021 18:28 Ответить
Обидка так и прёт, значит в самую дырочку попало
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17.07.2021 20:01 Ответить
Ментам все привелегий мало было за 30 лет . Больше привелегий ментам нужно, больше ментов , больше зарплаты им , больше льгот ! Преступность растет же . Верните чорта и шоколатье в комплекте .Они обещали ,,унеможливити навить можливость для правопорушень,, а зеленые все им испортили а так жили бы мы уже без криминала и в шоколаде если бы -,, еще пять лет,, им дали порулить
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17.07.2021 22:12 Ответить
Стрілянина в Києві: На Солом'янці чоловіка поранили з автомата (оновлено) - Цензор.НЕТ 4425
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17.07.2021 22:15 Ответить
Вы Валерий про сарказм слышали ? Ну почитайте что там сечоволый по данному вопросу комментировал на протяжении с 2014 по 2019 год . А Комик ничем от него не отличается . Просто пафосу меньше . Один слуга олигарха второй сам олигарх , у них НЕ Граждане а у них население ! А население должно быть безоружно и беззащитно как перед властью -ментами так и перед бандитами -криминалом
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18.07.2021 11:23 Ответить
Как ваши любимые менты говорят - "не усугубляйте"
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18.07.2021 13:23 Ответить
сделать всех ментами и бандитов не будет
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18.07.2021 01:18 Ответить
Как у вас в рашке ?
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18.07.2021 11:16 Ответить
у нас как в бундесе бо це Европа.
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20.07.2021 23:22 Ответить
заодно і вирішимо проблему легалізації зброї
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19.07.2021 22:30 Ответить
А у него,что,легальный ствол?Или лиш бы ляпнуть?
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17.07.2021 16:26 Ответить
про яку легалізацію якої зброї ви говорите? у нас зброя 30 років як легальна. продається простіше, ніж в США.
а якби в нього взагалі зброї не було, то не мочив би? у лоба би поцілував?
база під легалізацію короткоствола наступна: самооборона. якщо ви рембо і можете захиститись від трьох нападників із ножами, то ніхто ж вас не примушує собі пістоля купляти. не купляйте та будьте здорові
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17.07.2021 19:32 Ответить
Якщо тип зброї не становлено, то чому на фото АКС 74У ?
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17.07.2021 16:28 Ответить
"...но это не точно"
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17.07.2021 16:28 Ответить
Ксюха любимое оружие у криминалитета.
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17.07.2021 16:30 Ответить
Смешно)))
Но для бедного криминала сойдет
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17.07.2021 16:34 Ответить
или Вулкан-ТК
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17.07.2021 18:56 Ответить
Ті ж яйця тільки в профіль
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17.07.2021 19:24 Ответить
Больше не будет бракованными резисторами торговать.
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17.07.2021 16:28 Ответить
Намекаешь, что у него там очаг сопротивления?
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17.07.2021 16:29 Ответить
Намекаю, что ты киева не знаешь.
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17.07.2021 16:31 Ответить
Тогда уже люстрами
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17.07.2021 16:35 Ответить
За люстры так легко бы не отделался.
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17.07.2021 16:51 Ответить
Та ладно! https://youtu.be/***********

Стрілянина в Києві: на Солом'янці один чоловік розстріляв іншого з автомата і закрився із ним у квартирі - Цензор.НЕТ 1858
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17.07.2021 16:55 Ответить
На Ушинського? )
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17.07.2021 19:25 Ответить
Панове, не стреляйте в и так нищих своих друзей, приходите к Раде и с упоением истребляйте - олигархов, питарасов, дрочил, миньетчиков, короче, всех кто заполняет это здание и народ этим героям сложит песни!!!!!!
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17.07.2021 16:33 Ответить
Тобі, кацапура, час не поради давати українцям, а самому йти у Кремль власного ***** "мочити в сортирі". Бо наш ********** просто дурень, а ваш справжнісінький людоїд.
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17.07.2021 16:42 Ответить
Сырожа бугай, у мозги есть или там где они должны быть фикальная субстанция?
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17.07.2021 16:58 Ответить
Чому сам так не зробиш? Не хочеш бути героєм?
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17.07.2021 17:01 Ответить
а не придут другие еще и похлеще?
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17.07.2021 17:28 Ответить
Можете не сомневаться...
Доказано уже годами и каденциями...
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17.07.2021 19:01 Ответить
Братва, не стреляйте друг в друга
https://youtu.be/nLdfZarxROk
-- всякое новое, это незабываемое старое...*)
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17.07.2021 16:43 Ответить
а что он с ним в квартире наедине делал? зачем затащил?
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17.07.2021 16:58 Ответить
пять с половиной лет отпуска на увлекательном курорте заслужил
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17.07.2021 17:04 Ответить
Как достал этот жлобский пафос: "Сирена", "Гром"...
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17.07.2021 17:31 Ответить
"Пососака" - когда преступники скрылись )))
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17.07.2021 17:35 Ответить
Таки да, премии и "палочки" за раскрытие точно не будет. ))
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17.07.2021 19:04 Ответить
Помните....стреляли...
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17.07.2021 17:46 Ответить
Такой не продается, видно на работе видали.
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17.07.2021 18:33 Ответить
сАбаков ушел
но дело его живет!!
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17.07.2021 18:58 Ответить
Никуда он не ушёл.. Не льсти себе
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17.07.2021 19:19 Ответить
Повезло.. А ведь могли из гранатомёта
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17.07.2021 19:17 Ответить
Да, уж. "А ВОТ БЫЛ БЫ у чувака легальный короткоствол"!!! Тот его автомататом по ногам, а этот, достал бы легальный короткоствол и по макитре его, по макитре,рукойяткой от "легального"! А из окон троллейбуса, будь не дураки( а все ж с "легальными"), заградительный огонь, по обеим! Так и численность прорядилась бы...
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17.07.2021 20:21 Ответить
А кацапам абы войнушка...
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17.07.2021 21:56 Ответить
по-перше, ми не знаємо за яких умов взагалі стріляв озброєний чоловік. але якщо у потерпілого був час, то він і справді мав би можливість захиститися, якщо б мав пістолет. без зброї від зброї він захиститися не міг ніяк. ваша іронія лише показує вашу фобію.
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17.07.2021 22:59 Ответить
Да, да, щаз заплачу... В стране, где, как показали выборы апреля 2019 года, обитает то ли 11, то ли 13 миллионов клинических идиотов раздавать оружие? "Мог бы защитится",это как? Устроили бы перестрелку среди толпы людей? Ты часом не из этих 11?
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17.07.2021 23:18 Ответить
ви якісь дивні речі пишете. у нас прямо зараз "роздають" зброю. підіть у дозвільну, спитайте скільки дозвіл коштує, волосся дибки стане.
у нас можна легально купити зброю простіше, ніж у США. попри це, чи є у нас проблеми зі зброєю? ви прямо зараз боїтеся на вулиці бути підстреленим?
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18.07.2021 00:22 Ответить
 
 