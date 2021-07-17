Стрілянина в Києві: На Солом'янці чоловіка поранили з автомата (оновлено)
У Солом'янському районі столиці, на вулиці Уманській, 45, сталася стрілянина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що стрілянина сталася близько 15:15. Джерела зазначили, що чоловік кілька разів вистрілив в іншого з невстановленої автоматичної зброї, а після цього захопив пораненого і сховався в одній з квартир на четвертому поверсі. Поліція вводила операцію "Сирена", а коли встановила квартиру, де перебував зловмисник, - "Грім". Повідомлялося, що через деякий час під час переговорів зловмисник відкрив двері і здався поліцейським. У квартирі нібито виявили потерпілого з вогнепальним пораненням ноги.
Пізніше у Відділі комунікації поліції Києва уточнили, що потерпілому надана медична допомога.
Там же розповіли подробиці події. Їх вдалося встановити завдяки свідкові, який бачив чоловіка, який тримав в руках зброю.
"Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітила інша людина і підійшла до нього, щоб надати медичну допомогу і потягла його в під'їзд. Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому, а цю подю належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації", - резюмують в поліції.
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а якби в нього взагалі зброї не було, то не мочив би? у лоба би поцілував?
база під легалізацію короткоствола наступна: самооборона. якщо ви рембо і можете захиститись від трьох нападників із ножами, то ніхто ж вас не примушує собі пістоля купляти. не купляйте та будьте здорові
Но для бедного криминала сойдет
Доказано уже годами и каденциями...
https://youtu.be/nLdfZarxROk
-- всякое новое, это незабываемое старое...*)
но дело его живет!!
у нас можна легально купити зброю простіше, ніж у США. попри це, чи є у нас проблеми зі зброєю? ви прямо зараз боїтеся на вулиці бути підстреленим?