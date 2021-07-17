УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9374 відвідувача онлайн
Новини
25 723 60

Стрілянина в Києві: На Солом'янці чоловіка поранили з автомата (оновлено)

Стрілянина в Києві: На Солом'янці чоловіка поранили з автомата (оновлено)

У Солом'янському районі столиці, на вулиці Уманській, 45, сталася стрілянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що стрілянина сталася близько 15:15. Джерела зазначили, що чоловік кілька разів вистрілив в іншого з невстановленої автоматичної зброї, а після цього захопив пораненого і сховався в одній з квартир на четвертому поверсі. Поліція вводила операцію "Сирена", а коли встановила квартиру, де перебував зловмисник, - "Грім". Повідомлялося, що через деякий час під час переговорів зловмисник відкрив двері і здався поліцейським. У квартирі нібито виявили потерпілого з вогнепальним пораненням ноги.

Пізніше у Відділі комунікації поліції Києва уточнили, що потерпілому надана медична допомога.

Там же розповіли подробиці події. Їх вдалося встановити завдяки свідкові, який бачив чоловіка, який тримав в руках зброю.

Також читайте: Поліцейський зазнав поранення під час навчальних стрільб в Одесі

"Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітила інша людина і підійшла до нього, щоб надати медичну допомогу і потягла його в під'їзд. Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому, а цю подю належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації", - резюмують в поліції.

Також читайте: Свідка на чеченському весіллі, який влаштував стрілянину в Одесі, заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави

Автор: 

Київ (19636) стрілянина (1793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
говорили ему, нельзя в субботу перфоратором стены долбить.
показати весь коментар
17.07.2021 16:18
+21
Теперь ему только один выход требовать обмена и выхода в ОРДЛО. Зовите Меркель и Макрона на переговоры. Дайте ему Особый Статус и рузкийязык, а так же кресло в ВР.
показати весь коментар
17.07.2021 16:20
+13
Обиженного хоплофоба в тебе вижу я.

Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчина расстрелял другого из автомата и закрылся с ним в квартире - Цензор.НЕТ 7368
показати весь коментар
17.07.2021 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
говорили ему, нельзя в субботу перфоратором стены долбить.
показати весь коментар
17.07.2021 16:18 Відповісти
Придурок. НЕ ма щоб по верховній ЗРАДІ.
показати весь коментар
17.07.2021 16:20 Відповісти
Теперь ему только один выход требовать обмена и выхода в ОРДЛО. Зовите Меркель и Макрона на переговоры. Дайте ему Особый Статус и рузкийязык, а так же кресло в ВР.
показати весь коментар
17.07.2021 16:20 Відповісти
Может еще под активиста закосить. Тогда даже на обмен идти не придется
показати весь коментар
17.07.2021 18:33 Відповісти
еще нужен доллар и миллион вертолетов
показати весь коментар
17.07.2021 19:38 Відповісти
Вот видите, а был бы легальный короткоствол , мочил бы несчатного не из автомата а с Форда, что более гуманно. Пожилые ковбои и энурезные юнцы без проблем подведут базу под легализацию оружия даже по этому случаю.
показати весь коментар
17.07.2021 16:22 Відповісти
Обиженного хоплофоба в тебе вижу я.

Стрельба в Киеве: На Соломенке мужчина расстрелял другого из автомата и закрылся с ним в квартире - Цензор.НЕТ 7368
показати весь коментар
17.07.2021 16:25 Відповісти
Заспамил любитель пекалей, все тот же пожилой ковбой, либо юнец с вечно мокрыми штаниками. Валерчик, не ты ли? Обычная реакция на сарказм по теме "раздать все невротикам по волыне". Как всегда патологичненько реагируемс...
показати весь коментар
17.07.2021 18:28 Відповісти
Обидка так и прёт, значит в самую дырочку попало
показати весь коментар
17.07.2021 20:01 Відповісти
Ментам все привелегий мало было за 30 лет . Больше привелегий ментам нужно, больше ментов , больше зарплаты им , больше льгот ! Преступность растет же . Верните чорта и шоколатье в комплекте .Они обещали ,,унеможливити навить можливость для правопорушень,, а зеленые все им испортили а так жили бы мы уже без криминала и в шоколаде если бы -,, еще пять лет,, им дали порулить
показати весь коментар
17.07.2021 22:12 Відповісти
Стрілянина в Києві: На Солом'янці чоловіка поранили з автомата (оновлено) - Цензор.НЕТ 4425
показати весь коментар
17.07.2021 22:15 Відповісти
Вы Валерий про сарказм слышали ? Ну почитайте что там сечоволый по данному вопросу комментировал на протяжении с 2014 по 2019 год . А Комик ничем от него не отличается . Просто пафосу меньше . Один слуга олигарха второй сам олигарх , у них НЕ Граждане а у них население ! А население должно быть безоружно и беззащитно как перед властью -ментами так и перед бандитами -криминалом
показати весь коментар
18.07.2021 11:23 Відповісти
Как ваши любимые менты говорят - "не усугубляйте"
показати весь коментар
18.07.2021 13:23 Відповісти
сделать всех ментами и бандитов не будет
показати весь коментар
18.07.2021 01:18 Відповісти
Как у вас в рашке ?
показати весь коментар
18.07.2021 11:16 Відповісти
у нас как в бундесе бо це Европа.
показати весь коментар
20.07.2021 23:22 Відповісти
заодно і вирішимо проблему легалізації зброї
показати весь коментар
19.07.2021 22:30 Відповісти
А у него,что,легальный ствол?Или лиш бы ляпнуть?
показати весь коментар
17.07.2021 16:26 Відповісти
про яку легалізацію якої зброї ви говорите? у нас зброя 30 років як легальна. продається простіше, ніж в США.
а якби в нього взагалі зброї не було, то не мочив би? у лоба би поцілував?
база під легалізацію короткоствола наступна: самооборона. якщо ви рембо і можете захиститись від трьох нападників із ножами, то ніхто ж вас не примушує собі пістоля купляти. не купляйте та будьте здорові
показати весь коментар
17.07.2021 19:32 Відповісти
Якщо тип зброї не становлено, то чому на фото АКС 74У ?
показати весь коментар
17.07.2021 16:28 Відповісти
"...но это не точно"
показати весь коментар
17.07.2021 16:28 Відповісти
Ксюха любимое оружие у криминалитета.
показати весь коментар
17.07.2021 16:30 Відповісти
Смешно)))
Но для бедного криминала сойдет
показати весь коментар
17.07.2021 16:34 Відповісти
или Вулкан-ТК
показати весь коментар
17.07.2021 18:56 Відповісти
Ті ж яйця тільки в профіль
показати весь коментар
17.07.2021 19:24 Відповісти
Больше не будет бракованными резисторами торговать.
показати весь коментар
17.07.2021 16:28 Відповісти
Намекаешь, что у него там очаг сопротивления?
показати весь коментар
17.07.2021 16:29 Відповісти
Намекаю, что ты киева не знаешь.
показати весь коментар
17.07.2021 16:31 Відповісти
Тогда уже люстрами
показати весь коментар
17.07.2021 16:35 Відповісти
За люстры так легко бы не отделался.
показати весь коментар
17.07.2021 16:51 Відповісти
Та ладно! https://youtu.be/***********

Стрілянина в Києві: на Солом'янці один чоловік розстріляв іншого з автомата і закрився із ним у квартирі - Цензор.НЕТ 1858
показати весь коментар
17.07.2021 16:55 Відповісти
На Ушинського? )
показати весь коментар
17.07.2021 19:25 Відповісти
Панове, не стреляйте в и так нищих своих друзей, приходите к Раде и с упоением истребляйте - олигархов, питарасов, дрочил, миньетчиков, короче, всех кто заполняет это здание и народ этим героям сложит песни!!!!!!
показати весь коментар
17.07.2021 16:33 Відповісти
Тобі, кацапура, час не поради давати українцям, а самому йти у Кремль власного ***** "мочити в сортирі". Бо наш ********** просто дурень, а ваш справжнісінький людоїд.
показати весь коментар
17.07.2021 16:42 Відповісти
Сырожа бугай, у мозги есть или там где они должны быть фикальная субстанция?
показати весь коментар
17.07.2021 16:58 Відповісти
Чому сам так не зробиш? Не хочеш бути героєм?
показати весь коментар
17.07.2021 17:01 Відповісти
а не придут другие еще и похлеще?
показати весь коментар
17.07.2021 17:28 Відповісти
Можете не сомневаться...
Доказано уже годами и каденциями...
показати весь коментар
17.07.2021 19:01 Відповісти
Братва, не стреляйте друг в друга
https://youtu.be/nLdfZarxROk
-- всякое новое, это незабываемое старое...*)
показати весь коментар
17.07.2021 16:43 Відповісти
а что он с ним в квартире наедине делал? зачем затащил?
показати весь коментар
17.07.2021 16:58 Відповісти
пять с половиной лет отпуска на увлекательном курорте заслужил
показати весь коментар
17.07.2021 17:04 Відповісти
Как достал этот жлобский пафос: "Сирена", "Гром"...
показати весь коментар
17.07.2021 17:31 Відповісти
"Пососака" - когда преступники скрылись )))
показати весь коментар
17.07.2021 17:35 Відповісти
Таки да, премии и "палочки" за раскрытие точно не будет. ))
показати весь коментар
17.07.2021 19:04 Відповісти
Помните....стреляли...
показати весь коментар
17.07.2021 17:46 Відповісти
Такой не продается, видно на работе видали.
показати весь коментар
17.07.2021 18:33 Відповісти
сАбаков ушел
но дело его живет!!
показати весь коментар
17.07.2021 18:58 Відповісти
Никуда он не ушёл.. Не льсти себе
показати весь коментар
17.07.2021 19:19 Відповісти
Повезло.. А ведь могли из гранатомёта
показати весь коментар
17.07.2021 19:17 Відповісти
Да, уж. "А ВОТ БЫЛ БЫ у чувака легальный короткоствол"!!! Тот его автомататом по ногам, а этот, достал бы легальный короткоствол и по макитре его, по макитре,рукойяткой от "легального"! А из окон троллейбуса, будь не дураки( а все ж с "легальными"), заградительный огонь, по обеим! Так и численность прорядилась бы...
показати весь коментар
17.07.2021 20:21 Відповісти
А кацапам абы войнушка...
показати весь коментар
17.07.2021 21:56 Відповісти
по-перше, ми не знаємо за яких умов взагалі стріляв озброєний чоловік. але якщо у потерпілого був час, то він і справді мав би можливість захиститися, якщо б мав пістолет. без зброї від зброї він захиститися не міг ніяк. ваша іронія лише показує вашу фобію.
показати весь коментар
17.07.2021 22:59 Відповісти
Да, да, щаз заплачу... В стране, где, как показали выборы апреля 2019 года, обитает то ли 11, то ли 13 миллионов клинических идиотов раздавать оружие? "Мог бы защитится",это как? Устроили бы перестрелку среди толпы людей? Ты часом не из этих 11?
показати весь коментар
17.07.2021 23:18 Відповісти
ви якісь дивні речі пишете. у нас прямо зараз "роздають" зброю. підіть у дозвільну, спитайте скільки дозвіл коштує, волосся дибки стане.
у нас можна легально купити зброю простіше, ніж у США. попри це, чи є у нас проблеми зі зброєю? ви прямо зараз боїтеся на вулиці бути підстреленим?
показати весь коментар
18.07.2021 00:22 Відповісти
 
 