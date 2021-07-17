Стрілянина в Києві: На Солом'янці чоловіка поранили з автомата (оновлено)

У Солом'янському районі столиці, на вулиці Уманській, 45, сталася стрілянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що стрілянина сталася близько 15:15. Джерела зазначили, що чоловік кілька разів вистрілив в іншого з невстановленої автоматичної зброї, а після цього захопив пораненого і сховався в одній з квартир на четвертому поверсі. Поліція вводила операцію "Сирена", а коли встановила квартиру, де перебував зловмисник, - "Грім". Повідомлялося, що через деякий час під час переговорів зловмисник відкрив двері і здався поліцейським. У квартирі нібито виявили потерпілого з вогнепальним пораненням ноги.

Пізніше у Відділі комунікації поліції Києва уточнили, що потерпілому надана медична допомога.

Там же розповіли подробиці події. Їх вдалося встановити завдяки свідкові, який бачив чоловіка, який тримав в руках зброю.

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"Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітила інша людина і підійшла до нього, щоб надати медичну допомогу і потягла його в під'їзд. Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому, а цю подю належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації", - резюмують в поліції.

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