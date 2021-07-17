Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы

В инфекционное отделение Яремчанской центральной райбольницы госпитализировали уже 7 детей, которые отдыхали в загородном заведении ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в с. Татаров Надворнянского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 часов 17.07.2021 года госпитализировали 7 детей в возрасте до 16 лет. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние - легкой и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО" Делюкс-Кидс-Карпаты", в с. Татаров Надворнянского района, заехали в лагерь 14.07.2021 года", - говорится в сообщении.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного факта и осуществляет внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в сфере безопасности пищевых продуктов с проведением лабораторных исследований: отобраны на микробиологическое исследование 6 проб готовых блюд, 1 проба питьевой воды, 7 проб пищевого сырья, 14 смывов на кишечную палочку и 21 смыв на патфлору.

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Укринформ отмечает, что сначала госпитализировали 5 детей из загородного заведения оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", находящегося в Татарове.