РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11399 посетителей онлайн
Новости
3 133 30

Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы

Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы

В инфекционное отделение Яремчанской центральной райбольницы госпитализировали уже 7 детей, которые отдыхали в загородном заведении ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в с. Татаров Надворнянского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 часов 17.07.2021 года госпитализировали 7 детей в возрасте до 16 лет. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние - легкой и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО" Делюкс-Кидс-Карпаты", в с. Татаров Надворнянского района, заехали в лагерь 14.07.2021 года", - говорится в сообщении.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного факта и осуществляет внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в сфере безопасности пищевых продуктов с проведением лабораторных исследований: отобраны на микробиологическое исследование 6 проб готовых блюд, 1 проба питьевой воды, 7 проб пищевого сырья, 14 смывов на кишечную палочку и 21 смыв на патфлору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области из-за массовых отравлений запретили ресторанам готовить майонезные салаты и заварные пирожные

Укринформ отмечает, что сначала госпитализировали 5 детей из загородного заведения оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", находящегося в Татарове.

Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы 01

Автор: 

отравление (1584) Ивано-Франковская область (926) Госпродпотребслужба (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Ты такой украинский немец, как я немецкий украинец.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:32
+2
Только беларусы, как только есть возможность, линяют с этого рая... Знаю, т.с., "изнутри".
показать весь комментарий
17.07.2021 20:23
+1
Ну а пока новости из-за поребрика:

Мендель будет работать на канале Ахметова, "Украина 24" в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
Они так шутят, деолигархизованные олигархи Хотя шутки одного волосатого бабушки уже привели страну в ситуацию "Большая гопа".
показать весь комментарий
17.07.2021 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***, 90% случаев на западной Украине!
показать весь комментарий
17.07.2021 18:52 Ответить
Це від того, що саме в Західній Україні багато подібних закладів та вони більш цікаві жля відвідувачів. На статистику впливає концентрація.
показать весь комментарий
17.07.2021 19:25 Ответить
статистику довго збирав, чи ляпнув, бо не можеш собі пробачити, що тікав від бойової трембіти та обцюцюрився?
показать весь комментарий
17.07.2021 23:10 Ответить
Ну а пока новости из-за поребрика:

Мендель будет работать на канале Ахметова, "Украина 24" в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
Они так шутят, деолигархизованные олигархи Хотя шутки одного волосатого бабушки уже привели страну в ситуацию "Большая гопа".
показать весь комментарий
17.07.2021 18:53 Ответить
Якась помийка з гучною назвою"Де люкс"!
показать весь комментарий
17.07.2021 19:22 Ответить
Сегодня мою Доцю минскую, с ихнего детского лагеря, моя Коханя домой привезла.
...без комментов -- мне б такое лагерное детство -- и моими двумя немецким дочкам. Всё не хуже, а где-то, даже и лучше... -- с 1964 года -- в четырёх странах и поколениях.

Там классно! ... не знаю уж, как у них там всё получается и сростается одновременно?

Луку меняем -- Беларусь не трогаем! -- в Украине такого небыло, нет и не будет. -- я это точно знаю! *)
показать весь комментарий
17.07.2021 19:24 Ответить
таракан - это такой засидевшийся на десятилетия янукович, освоивший искусство динамо. Там не в нем дело.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:14 Ответить
Що б вы и мы так жили, как в Беларуси сегодня... -- чисто фининансово-социально!
Это я тебе, как украинский немец говорю -- в Украине 33 года, в Бундесе 28 лет.

Надеюсь, шо когда ***** Луку поменяет -- это не отразится на уровне жизни и благосостояния беларусов... -- они тоже этого хотят и я непротив...*)
показать весь комментарий
17.07.2021 20:20 Ответить
Только беларусы, как только есть возможность, линяют с этого рая... Знаю, т.с., "изнутри".
показать весь комментарий
17.07.2021 20:23 Ответить
...с Бундеса тоже 110 тыщ каждый год в Канаду тикают... ...а из Бритиша 25 тыс. притекают... ...не считая беженцев и гастарбайтеров со всех остальных стран...*)
показать весь комментарий
17.07.2021 20:24 Ответить
Причины разные. От вас в Канаду шота поменять в жизни, а с Беларуси - чтоб хотя б начать жить.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:26 Ответить
Хош секрет один скажу -- про измену Жизни? *)
-- на Аляску тикай! ...найди контакт, получи частное приглашение -- ехай и оставайся -- кайн проблэм.

...да, шо-то нету никого... -- все хочут сала з мэдом в тепле и в сухе...
Поверь мне -- я за базар отвечаю!
показать весь комментарий
17.07.2021 20:33 Ответить
Ты такой украинский немец, как я немецкий украинец.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:32 Ответить
...ну и шо с того? -- каждому своё, а мне моё, пожалуйста...*)
показать весь комментарий
17.07.2021 20:41 Ответить
Вангую, сейчас пезко начнут проверять кухни в детских лагерях.
показать весь комментарий
17.07.2021 19:34 Ответить
И найдут что какая-то повариха не помыла руки.А вот уже не первый год отравлений но еще никогда не слышал об том что поставщик доставил некачественные продукты.Ну никто из экспертов об этом ни гу-гу.А в ни одном харчоблоке не существует бак лабораторий а в накладной можно указать что продукты поступившие будут выпущены завтра.
показать весь комментарий
17.07.2021 19:51 Ответить
Чим там влітку займатись? Туди варто тільки на лижі зимою пертись.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:08 Ответить
Ты по горам пешком зимой походишь? Грибы, ягоды пособираешь?
показать весь комментарий
17.07.2021 20:29 Ответить
Гриби-ягоди скрізь ростуть, не тільки в Карпатах
показать весь комментарий
17.07.2021 20:56 Ответить
Мы в Татарове тоже травились на этой неделе. По ходу, это там - норма. Мало того, что банально поесть негде, все заведения на лето закрыты, так еще и травишься постоянно. А местные наливки на базарах - вообще отрава 99%. Туристов там не любят.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:28 Ответить
Хохлів-малоросів там не *******
показать весь комментарий
17.07.2021 20:57 Ответить
Ты где на заработках был в 14 году, когда мы, малороссы, воевали? В Польше, или в РФ поехал?
показать весь комментарий
17.07.2021 22:10 Ответить
Державною мовою зможеш повторити?
показать весь комментарий
17.07.2021 22:13 Ответить
Навіщо? Ти не розумієш російскої? Ти ж на заробітки туди їздив, я так вважаю.
показать весь комментарий
17.07.2021 22:23 Ответить
Ти ж пасивний ********, я так вважаю.
показать весь комментарий
17.07.2021 22:27 Ответить
Так что, фарион недоделанный, ездил в рашку на заработки в 14-м? Или к полякам? Или просто от повестки морозился?
показать весь комментарий
17.07.2021 23:15 Ответить
Згадав тематичне оповідання

В 13 лет я была на редкость некрасивым ребенком: очень худой прыщавый червяк с большой головой и кривыми зубами. Моя мама меня стеснялась и весь пубертатный период старалась держать меня подальше от родных и знакомых, на все лето отправляла меня в пионерский лагерь. Пионерский лагерь состоял из бараков с детьми, домика администрации и четырех туалетов. Туалеты состояли из кирпичной будки, ямы, закрывающего эту яму деревянного настила с дырками и дерьма с хлоркой. Дерьмо с хлоркой воняли, поэтому туалеты предусмотрительно строили далеко от жилых помещений и обсаживали их кустами.

Девочки долгое время думали, что я мальчик. В общем, со мной не дружили. В ту роковую ночь полуночный понос стал моим единственным товарищем.

Поносил весь лагерь: зеленые фрукты, немытые руки повара и всякая дрянь, которое жрали пионеры с голодухи, делали свое дело. Дырки в туалете были обгажены расстроенными желудками четырехсот человек и девочки ходили в туалет парами: одна гадит, другая светит фонарем, чтоб первая не вляпалась в продукты распада предшественниц. Мне никто не хотел светить фонарем, поэтому в ту ночь я высирала солянку в гордом одиночестве; в тусклом свете фонаря были видны только очертания, и, сидя над дырой, я смирилась с тем, что уже вляпалась в чье-то скользкое дерьмо. Неожиданно какая-то тень метнулась прямо на меня, я заорала, резко дернула неустойчивым туловищем, ноги проехались по чьему-то поносу и я вошла в очко как хорошо смазанная гильза. Черт! Летучая мышь загнала меня по пояс в кучу дерьма, над головой смутно виднелась очко, если кто-нибудь сейчас придет гадить, то положение мое ухудшится. Надо выбираться!

Через полчаса, пыхтя и шепотом ругаясь матом, я дотянулась до очка руками: это, блин, было сложно... все твердые опоры были скользкими, как лед! Ухватившись за края дыры, я подтянулась и высунула голову: от свежего воздуха закружилась голова, и я удержалась на завоеванных позициях только волей к свободе. Подтянулась еще и оперлась на локти: нужно за что-то ухватиться, чтоб не соскользнуть. Все вокруг было склизким, зацепиться можно было только за поперечную деревянную балку в полуметре от меня, я с остервенением пыталась до нее дотянуться, шипя от напряжения: "Ну! Иди же сюда, ****! Дай, я до тебя дотянусь!"

Вдруг меня ослепила вспышка света, потом какой-то не то вздох, не то стон, и глухой стук... я испугалась и свалилась обратно. Еще полчаса... и я снова над очком. Так. Тянемся? Есть! Я схватилась за перекладину и вылезла на бетонный пол, еле дыша от счастья. Отдышавшись, решила переть к реке отмываться. Метрах в пяти от туалета лежал директор, рядом с ним валялся разбитый фонарь... умер, что ли? Я пошла на речку, отмылась как смогла, а потом позвала людей: может, и не умер еще, спасти можно.

Утром нам сказали, что у директора случился удар, вернулся в лагерь он только под конец смены. Говорить он не мог, сидел весь день на веранде и ему нравилось, когда к нему ходили дети. Я навещала его часто, он меня особенно любил... ведь именно я тогда позвала к нему людей.

На следующий год мы узнали, что перед смертью директор ненадолго пришел в себя. Он сказал, что в ту ночь он обходил территорию, случайно услышал странное пыхтение в туалете и открыл дверь. На него из зловонной дыры лез адский говняный лупоглазый червяк, тянул к нему щупальца и шипел: "Ну-у-у... Иди же сюда-а... ссс****-а... Дай, я до тебя дотянуссссь!"

За лупоглазую обидно, конечно.
показать весь комментарий
18.07.2021 00:50 Ответить
Ай чотко!
показать весь комментарий
18.07.2021 01:21 Ответить
 
 