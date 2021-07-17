Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы
В инфекционное отделение Яремчанской центральной райбольницы госпитализировали уже 7 детей, которые отдыхали в загородном заведении ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в с. Татаров Надворнянского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 часов 17.07.2021 года госпитализировали 7 детей в возрасте до 16 лет. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние - легкой и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО" Делюкс-Кидс-Карпаты", в с. Татаров Надворнянского района, заехали в лагерь 14.07.2021 года", - говорится в сообщении.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного факта и осуществляет внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в сфере безопасности пищевых продуктов с проведением лабораторных исследований: отобраны на микробиологическое исследование 6 проб готовых блюд, 1 проба питьевой воды, 7 проб пищевого сырья, 14 смывов на кишечную палочку и 21 смыв на патфлору.
Укринформ отмечает, что сначала госпитализировали 5 детей из загородного заведения оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", находящегося в Татарове.
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Мендель будет работать на канале Ахметова, "Украина 24" в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
Они так шутят, деолигархизованные олигархи Хотя шутки одного волосатого бабушки уже привели страну в ситуацию "Большая гопа".
...без комментов -- мне б такое лагерное детство -- и моими двумя немецким дочкам. Всё не хуже, а где-то, даже и лучше... -- с 1964 года -- в четырёх странах и поколениях.
Там классно! ... не знаю уж, как у них там всё получается и сростается одновременно?
Луку меняем -- Беларусь не трогаем! -- в Украине такого небыло, нет и не будет. -- я это точно знаю! *)
Это я тебе, как украинский немец говорю -- в Украине 33 года, в Бундесе 28 лет.
Надеюсь, шо когда ***** Луку поменяет -- это не отразится на уровне жизни и благосостояния беларусов... -- они тоже этого хотят и я непротив...*)
-- на Аляску тикай! ...найди контакт, получи частное приглашение -- ехай и оставайся -- кайн проблэм.
...да, шо-то нету никого... -- все хочут сала з мэдом в тепле и в сухе...
Поверь мне -- я за базар отвечаю!
В 13 лет я была на редкость некрасивым ребенком: очень худой прыщавый червяк с большой головой и кривыми зубами. Моя мама меня стеснялась и весь пубертатный период старалась держать меня подальше от родных и знакомых, на все лето отправляла меня в пионерский лагерь. Пионерский лагерь состоял из бараков с детьми, домика администрации и четырех туалетов. Туалеты состояли из кирпичной будки, ямы, закрывающего эту яму деревянного настила с дырками и дерьма с хлоркой. Дерьмо с хлоркой воняли, поэтому туалеты предусмотрительно строили далеко от жилых помещений и обсаживали их кустами.
Девочки долгое время думали, что я мальчик. В общем, со мной не дружили. В ту роковую ночь полуночный понос стал моим единственным товарищем.
Поносил весь лагерь: зеленые фрукты, немытые руки повара и всякая дрянь, которое жрали пионеры с голодухи, делали свое дело. Дырки в туалете были обгажены расстроенными желудками четырехсот человек и девочки ходили в туалет парами: одна гадит, другая светит фонарем, чтоб первая не вляпалась в продукты распада предшественниц. Мне никто не хотел светить фонарем, поэтому в ту ночь я высирала солянку в гордом одиночестве; в тусклом свете фонаря были видны только очертания, и, сидя над дырой, я смирилась с тем, что уже вляпалась в чье-то скользкое дерьмо. Неожиданно какая-то тень метнулась прямо на меня, я заорала, резко дернула неустойчивым туловищем, ноги проехались по чьему-то поносу и я вошла в очко как хорошо смазанная гильза. Черт! Летучая мышь загнала меня по пояс в кучу дерьма, над головой смутно виднелась очко, если кто-нибудь сейчас придет гадить, то положение мое ухудшится. Надо выбираться!
Через полчаса, пыхтя и шепотом ругаясь матом, я дотянулась до очка руками: это, блин, было сложно... все твердые опоры были скользкими, как лед! Ухватившись за края дыры, я подтянулась и высунула голову: от свежего воздуха закружилась голова, и я удержалась на завоеванных позициях только волей к свободе. Подтянулась еще и оперлась на локти: нужно за что-то ухватиться, чтоб не соскользнуть. Все вокруг было склизким, зацепиться можно было только за поперечную деревянную балку в полуметре от меня, я с остервенением пыталась до нее дотянуться, шипя от напряжения: "Ну! Иди же сюда, ****! Дай, я до тебя дотянусь!"
Вдруг меня ослепила вспышка света, потом какой-то не то вздох, не то стон, и глухой стук... я испугалась и свалилась обратно. Еще полчаса... и я снова над очком. Так. Тянемся? Есть! Я схватилась за перекладину и вылезла на бетонный пол, еле дыша от счастья. Отдышавшись, решила переть к реке отмываться. Метрах в пяти от туалета лежал директор, рядом с ним валялся разбитый фонарь... умер, что ли? Я пошла на речку, отмылась как смогла, а потом позвала людей: может, и не умер еще, спасти можно.
Утром нам сказали, что у директора случился удар, вернулся в лагерь он только под конец смены. Говорить он не мог, сидел весь день на веранде и ему нравилось, когда к нему ходили дети. Я навещала его часто, он меня особенно любил... ведь именно я тогда позвала к нему людей.
На следующий год мы узнали, что перед смертью директор ненадолго пришел в себя. Он сказал, что в ту ночь он обходил территорию, случайно услышал странное пыхтение в туалете и открыл дверь. На него из зловонной дыры лез адский говняный лупоглазый червяк, тянул к нему щупальца и шипел: "Ну-у-у... Иди же сюда-а... ссс****-а... Дай, я до тебя дотянуссссь!"
За лупоглазую обидно, конечно.