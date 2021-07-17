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Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Отмечается, что "Золотой глаз" - награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля 01

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Автор: 

Бабий Яр (188) Канны (49) кинофестиваль (162) Лозница Сергей (22) победа (591)


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Топ комментарии
+22
без проигрышная тема...
всегда дополнительный плюс к баллам от международного жюри..
а этот украинский режиссёр Сергея Лозница про Голодомор снял что ни будь, или за такой сюжет балы наоборот снимают?
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17.07.2021 22:34
+22
о чём ты?
Это центр Холокоста - основная идея - Холокост был в Украине. То что евреев там была малая часть и то что НКВД положило начало задолго до прихода немцев - это никому не нужно.
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17.07.2021 22:39
+21
Дуже важливо, пам'ятати про українських патріотів, членів ОУН, закатованих німецькими окупантами в Бабиному Ярі! Пам'ятаймо!
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17.07.2021 22:33
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Дуже важливо, пам'ятати про українських патріотів, членів ОУН, закатованих німецькими окупантами в Бабиному Ярі! Пам'ятаймо!
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17.07.2021 22:33 Ответить
о чём ты?
Это центр Холокоста - основная идея - Холокост был в Украине. То что евреев там была малая часть и то что НКВД положило начало задолго до прихода немцев - это никому не нужно.
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17.07.2021 22:39 Ответить
Ну, не мешало бы знать, что этих украинских патриотов здал гестапо двойной анент Мыкола Зеров-Петров, похороненный нынче на военном кладбище рядом с Софией Зеровой. Полковник мгб, фельдфебель вермахта.
Это про таких пословица - кто при немцах жил....
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17.07.2021 22:43 Ответить
бгг, а Віктор Домонтович у вас, певно, в Сандармоху лежить...
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17.07.2021 22:49 Ответить
Помер от чахотки в конце 20-х.
Единсвенный, кто знал их обоих лично - Остап Вишня загремел в лагеря, что бы не взболтнул лишнего.
А когда Вишня вернулся, Зеров прятался в Москве и приехал только после смерти Вишни в Киев.
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17.07.2021 22:57 Ответить
врать - тоже іскусство
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17.07.2021 22:59 Ответить
Зеров і Петров - дві різних людини...
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18.07.2021 09:17 Ответить
Конечно ризни.
Только Петров, который умер от чахотки в конце 20-х был выше среднего и худющий
А Петров-Зеров - толстозадый с толстыми икрами коротышка, как и все Зеровы.
Похож, кстати на солдата Швейка, каким его изображают.
Семьи репресированных исчезали бесследно, а семья Зеровых жила в аппартаментах возле Владимирского собора и при немцах и при советах.
Брат прлучил в 1934 году, когда Мыколу якобы расстреляли, звание члена-корреспондента, жена и ее сестра - доктора наук.
Они были прикреплены к специаспределителю, для них содали институт какой-то биологии, прикрепили персональные авто и персональный теплоход!
Я офуеваю, как они пострадали!
Еще из-за этих сук посадили Остапа Вишню. Друга семьи.
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18.07.2021 09:40 Ответить
Остап Вишня - вражескій шпійон - це вже смішно... Він, до речі, там на допитах дико тролив НКВДшників, вони теж сміялися і це його від розстрілу врятувало - дали "лише" таборів 10 років.
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18.07.2021 11:59 Ответить
Дурачек, недоученный.
Остап Вишня знал настоящего Петрова и был вхож в семью Зеровых.
Он мог сильно удивиться и разболтать знакомым, что зеров стал петровым.
Его и упрятали в лагеря
Я так понимаю, ты марксизм-ленінізьм заканчивал, вот и не лезь куда не имеешь понятия.
А я знаю многих преподавателей, которых инструктировали начальники первого отдела, как правильно принимать экзамены у сотрудников КГБ - племянников Зерова и Димы Корчинского, которые редко утруждались посещать занятия соответственно на физфаке КГУ и пищевом институте.
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18.07.2021 13:14 Ответить
Я учився при Кучмі-Ющі, який марксизм? При марксизмі Зеров, якщо що, заборонений був
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18.07.2021 13:47 Ответить
"...В урочищі Сандармох, у далекій Карелії, за кілька ночей, русскіє розстріляли 1111 розумних українців, еліту, серед яких: музиканти, інженери, філософи, політики, вчені, лікарі, композитори, письменники, художники, священики..."
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18.07.2021 18:20 Ответить
Нам, татарам, все равно.
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18.07.2021 10:59 Ответить
Звісно, як Петров і Баширов.
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18.07.2021 12:29 Ответить
без проигрышная тема...
всегда дополнительный плюс к баллам от международного жюри..
а этот украинский режиссёр Сергея Лозница про Голодомор снял что ни будь, или за такой сюжет балы наоборот снимают?
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17.07.2021 22:34 Ответить
снимают при чём по жопе и больно
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18.07.2021 08:41 Ответить
Фільм переглядали, чи "Золоте око" дали одразу, без перегляду?
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18.07.2021 18:17 Ответить
С какого перепугу он украинский режиссер?
И что он может знать по теме, кроме пропагандиских шаблонов?
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17.07.2021 22:36 Ответить
ну, за шаблони добре платять

Бабин Яр, антисемітизм, Хржановський та прем'єра в Каннах - Сергій Лозниця
https://www.youtube.com/watch?v=17gi6XCuKLY&lc=z23ptdqp2ujjilwfgacdp4304jozren5pfoitoqtoxdw03c010c.1626340832122300&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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17.07.2021 22:51 Ответить
Воно ще більш антиукраїнське, ніж я думав...
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17.07.2021 23:15 Ответить
Народився в Білорусіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-forbes-4 [4] , де провів дитинство та ранні роки....1991 переїхав жити та працювати в Російську Федерацію. У 1991-1997 роках навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97 ВДІК на відділенні режисури ігрового кіно (майстерня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 Нани Джорджадзе ), який закінчив із відзнакою. У 2000 році працював на Санкт-Петербурзький студії документальних фільмів.
У 2001 році режисер разом із родиною переїхав жити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччину , де відтоді мешкає та працює.
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17.07.2021 23:07 Ответить
Нехай би попробували не визнати.
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17.07.2021 22:41 Ответить
угу
с поименными именами руководителей организовавших этот Голодомор ...
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17.07.2021 22:51 Ответить
"...с поименными именами руководителей организовавших этот Голодомор...",- так це просто, всі перші секретарі губкомів, райкомів і т.д. ...комів включно з бюро, з характерними Українськими прізвищами, типу мєндєль гольштейн, кац і т.д. Це й зараз Є у відкритих джерелах, ці ******** жидівські хотіли себе увічнити на віки, та не так сталося, як гадалося.
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18.07.2021 19:23 Ответить
17.07.2021- КАННИ 2021: Фільм Пайяла Кападії забрав додому нагороду за найкращий документальний фільм, показаний на фестивалі; Сергій Лозниця також взяв приз. Спеціальна премія журі була вручена Бабиному Яру. Контекст , прем'єра якого відбулася як спеціальний показ в офіційному відборі. https://cineuropa.org/en/newsdetail/407777/
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17.07.2021 22:47 Ответить
а тут просто прямим текстом:
"Когда кто-то говорит, что это украинская национальная трагедия, для меня это странно звучит. Потому что в тот момент был Советский Союз, Украина как страна появилась позже, в 1991 году". https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
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17.07.2021 22:56 Ответить
оголосіть, будь ласка, поіменний список цего жюрі,бажано, з національністю.
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18.07.2021 19:26 Ответить
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр.
Источник: https://censor.net/ru/n3277757
...а хотелось, что-нить про Бабин Яр послухать и увидеть...
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17.07.2021 22:50 Ответить
Короче, всё ясно с этим Золотым глазом, и тем, куда он смотрит, а куда - нет...
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17.07.2021 22:51 Ответить
Это Сырец...
-- я там гулял, когда пацаном был.

Вышку коммуняки строили -- кости человеческие кругом валялись...
А ниже -- шо куренёвским потопом смыло... -- "было интересно".
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17.07.2021 22:54 Ответить
Другого места для телевышки коммуняки не нашли - чтобы энергетика места транслировалась на всю страну.
И старая вышка на Подоле стояла на ведьминском месте с большой отрицательной энергетикой.
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17.07.2021 23:04 Ответить
Это вы об авторе запрещенного КГБ "Бабьего Яра" ? Да потом еще и высланного из СССР? В каком-то смысле и Суворов - агент КГБ, чего уж там.
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19.07.2021 00:50 Ответить
"Мы стремглав побежали все на улицу. На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи:
«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
Ниже следовал этот же текст на украинском языке, ещё ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трёхэтажная."
- Анатолий Кузнецов, «Бабий Яр»
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19.07.2021 01:34 Ответить
Мне довелось прочитать "Бабий Яр" в журнале Юность пока его не запретили (потом ходили по квартирам и журнал изымали). Впечатление незабываемое. Основой композиции первой скульптурной группы памятника послужила женщина выжившая после расстрела, что описано Анатолием Кузнецовым.
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19.07.2021 01:42 Ответить
«Донба́сс» - военная трагикомедия(!) украинского режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Лозницы . До багатьох ще не дійшло, що фільм по своїй суті є антиукраїнський.
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17.07.2021 22:57 Ответить
Смотрел... -- интересное кино.

Друган там мой участвовал... ...в качестве Директоров.

...запомнилось, но не впечатлило...
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17.07.2021 23:02 Ответить
... бо це монтаж-екранізація роликів з ютуба 2014-15 рр.
а гроші на БЯр знайшлися - через 5 років
кремлівські гроші

- Перед "Майданом" вы готовились к съемкам фильма "Бабий Яр". Этот проект сейчас заморожен или вы продолжаете над ним работать?
- Эта картина сейчас отложена. Если сейчас появилось бы полное финансирование, то через 6 месяцев я мог бы уже выйти на съемочную площадку.
- То есть помеха не в политике?
- И в том, что непонятная ситуация. Я собирался снимать в Украине. Это же сложное производство - предполагается большое строительство, многотысячная массовка, переезды из одного конца страны в другую. Так что я пока отложил картину. Сейчас делаю несколько документальных фильмов. Может быть, сниму небольшую картину игровую, но не такую масштабную, именно об этом театре, отсутствии языка, об этом гротеске.
- На донбасском материале?
- Необязательно даже называть конкретный город, сама ситуация поразительная. Смотришь на это, и как будто то, что происходит, уже кто-то срежиссировал, это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескные формы, фарс. - https://detector.media/withoutsection/article/104060/2015-02-22-sergey-loznytsa-o-tragyfarse-novorossyy-y-malchyke-s-yadernym-oruzhyem/
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17.07.2021 23:14 Ответить
Потому видно и премию вручили , шо кацапы вкладывают деньги в это проект ( и в жюри тоже) .
Такой себе ТРОЯНСКИЙ КОНЬ жтот проект
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17.07.2021 23:18 Ответить
Одно успокаивает , что Бабий Яр - это исторически украинская трагедия и кацапов можно выгнать на любой стадии проекта из Украины , как только вякнут
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17.07.2021 23:21 Ответить
...а ***** нам вуд? *)
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17.07.2021 23:43 Ответить
Не знаю, москалів рве від цього фільму.
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19.07.2021 10:44 Ответить
Скільки вже можна старе ворушити? Після другої світової у війнах мільйони загинули.
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18.07.2021 00:01 Ответить
Ну звичайно, тільки євреї страждали. До речі, за це вони з усіх, з кого могли, гроші отримали.
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18.07.2021 08:43 Ответить
ну ладно пусть даже и главная тема второй мировой это холокост а всё остальное меркнет.....
но если этим занимались немцы и австрийцы то при чём здесь весь остальной мир..... или так
было задумано???
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18.07.2021 08:43 Ответить
Нема чого вітати. Проплачена скотина виставила українців посібниками нацистів.
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18.07.2021 09:02 Ответить
Шкода, що немає жодної публічної фігури, якій не забракло б яєць сказати правду про брехню і про накидуваний нам комплекс провини за злочини, яких ми не скоювали. Як охоронець в таборі - так неодмінно українець. А як організатори Голодомору - так ні, вони не мають національності, вони, бач - комуністи. Виявляється, є національність така - комуніст. І цією убогою хуцпою намагаються прикрити власні злочини. І такі да: де фільм про Голодомор, знятий ізраїльським режисером?
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18.07.2021 09:25 Ответить
В Польше где есть польская сплоченная нация, где президент поляк, об одном упоминании про то что поляки были пособниками нацистов можно получить реальный тюремный срок. В Украине, где украинцев меньшинство, а основную часть населения представляет малоросская хохлядь и где президент обрезанный украинофоб, об одном упоминании, что украинцы были пособниками фашистов можно получить финансирование из рашки, чем и воспользовалось это подлое чмо лозница.
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18.07.2021 09:39 Ответить
https://twitter.com/KVQuarantine Розбійник який плохо
Вам будєт нє комфортно в намеш колєктівє ібо ми нєсьом рязанскій мір в укр-маси,а ви..(с)
https://twitter.com/hot_ChilePepper/status/1416623799668256768

компанія, яка не приймає на роботу україномовних.
беззаперечно заслуговує на хейт.
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18.07.2021 11:50 Ответить
Chile Стрічка Лозниці про Бабин Яр визнана кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 9316 Pepper

@hot_ChilePepper

· 3 год

У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
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18.07.2021 11:51 Ответить
Ось про це і треба говорити, кожного дня - разів по 100...
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18.07.2021 21:04 Ответить
Стосовно стрічки - хто бачив, скромно каже , що кадри то взяті з архівів, але перекрутили з роками - то вийшла справжнісенька провокація... Восени буде в прокаті ПОДИВИМОСЬ !!! Але українців облили брудом вже сьогодні... а тепер спробуйте відмитись
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18.07.2021 21:08 Ответить
Гениальный режиссер, честь и совесть эпохи, который не скажет, что захват ресурсов других народов, захват управления другими народами, геноцид других народов может осуществляться без сабель и пуль, без документов в архивах, без флагов над учреждениями. Иудоглобализационный режим Ротшильдов и Ко. в его большевисткой и либеральной масках, уничтожил на порядки больше людей, чем любые числа холокоста. Не скажет потому, что за это шекель не дают.
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19.07.2021 08:14 Ответить
 
 