Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Отмечается, что "Золотой глаз" - награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

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