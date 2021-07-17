Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Отмечается, что "Золотой глаз" - награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.
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Это центр Холокоста - основная идея - Холокост был в Украине. То что евреев там была малая часть и то что НКВД положило начало задолго до прихода немцев - это никому не нужно.
Это про таких пословица - кто при немцах жил....
Единсвенный, кто знал их обоих лично - Остап Вишня загремел в лагеря, что бы не взболтнул лишнего.
А когда Вишня вернулся, Зеров прятался в Москве и приехал только после смерти Вишни в Киев.
Только Петров, который умер от чахотки в конце 20-х был выше среднего и худющий
А Петров-Зеров - толстозадый с толстыми икрами коротышка, как и все Зеровы.
Похож, кстати на солдата Швейка, каким его изображают.
Семьи репресированных исчезали бесследно, а семья Зеровых жила в аппартаментах возле Владимирского собора и при немцах и при советах.
Брат прлучил в 1934 году, когда Мыколу якобы расстреляли, звание члена-корреспондента, жена и ее сестра - доктора наук.
Они были прикреплены к специаспределителю, для них содали институт какой-то биологии, прикрепили персональные авто и персональный теплоход!
Я офуеваю, как они пострадали!
Еще из-за этих сук посадили Остапа Вишню. Друга семьи.
Остап Вишня знал настоящего Петрова и был вхож в семью Зеровых.
Он мог сильно удивиться и разболтать знакомым, что зеров стал петровым.
Его и упрятали в лагеря
Я так понимаю, ты марксизм-ленінізьм заканчивал, вот и не лезь куда не имеешь понятия.
А я знаю многих преподавателей, которых инструктировали начальники первого отдела, как правильно принимать экзамены у сотрудников КГБ - племянников Зерова и Димы Корчинского, которые редко утруждались посещать занятия соответственно на физфаке КГУ и пищевом институте.
всегда дополнительный плюс к баллам от международного жюри..
а этот украинский режиссёр Сергея Лозница про Голодомор снял что ни будь, или за такой сюжет балы наоборот снимают?
И что он может знать по теме, кроме пропагандиских шаблонов?
Бабин Яр, антисемітизм, Хржановський та прем'єра в Каннах - Сергій Лозниця
https://www.youtube.com/watch?v=17gi6XCuKLY&lc=z23ptdqp2ujjilwfgacdp4304jozren5pfoitoqtoxdw03c010c.1626340832122300&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
У 2001 році режисер разом із родиною переїхав жити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччину , де відтоді мешкає та працює.
с поименными именами руководителей организовавших этот Голодомор ...
"Когда кто-то говорит, что это украинская национальная трагедия, для меня это странно звучит. Потому что в тот момент был Советский Союз, Украина как страна появилась позже, в 1991 году". https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
Источник: https://censor.net/ru/n3277757
...а хотелось, что-нить про Бабин Яр послухать и увидеть...
-- я там гулял, когда пацаном был.
Вышку коммуняки строили -- кости человеческие кругом валялись...
А ниже -- шо куренёвским потопом смыло... -- "было интересно".
И старая вышка на Подоле стояла на ведьминском месте с большой отрицательной энергетикой.
«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
Ниже следовал этот же текст на украинском языке, ещё ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трёхэтажная."
- Анатолий Кузнецов, «Бабий Яр»
Друган там мой участвовал... ...в качестве Директоров.
...запомнилось, но не впечатлило...
а гроші на БЯр знайшлися - через 5 років
кремлівські гроші
- Перед "Майданом" вы готовились к съемкам фильма "Бабий Яр". Этот проект сейчас заморожен или вы продолжаете над ним работать?
- Эта картина сейчас отложена. Если сейчас появилось бы полное финансирование, то через 6 месяцев я мог бы уже выйти на съемочную площадку.
- То есть помеха не в политике?
- И в том, что непонятная ситуация. Я собирался снимать в Украине. Это же сложное производство - предполагается большое строительство, многотысячная массовка, переезды из одного конца страны в другую. Так что я пока отложил картину. Сейчас делаю несколько документальных фильмов. Может быть, сниму небольшую картину игровую, но не такую масштабную, именно об этом театре, отсутствии языка, об этом гротеске.
- На донбасском материале?
- Необязательно даже называть конкретный город, сама ситуация поразительная. Смотришь на это, и как будто то, что происходит, уже кто-то срежиссировал, это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескные формы, фарс. - https://detector.media/withoutsection/article/104060/2015-02-22-sergey-loznytsa-o-tragyfarse-novorossyy-y-malchyke-s-yadernym-oruzhyem/
Такой себе ТРОЯНСКИЙ КОНЬ жтот проект
но если этим занимались немцы и австрийцы то при чём здесь весь остальной мир..... или так
было задумано???
Вам будєт нє комфортно в намеш колєктівє ібо ми нєсьом рязанскій мір в укр-маси,а ви..(с)
https://twitter.com/hot_ChilePepper/status/1416623799668256768
компанія, яка не приймає на роботу україномовних.
беззаперечно заслуговує на хейт.
@hot_ChilePepper
· 3 год
У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!