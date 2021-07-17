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Стрічка Лозниці про Бабин Яр визнана кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю

Стрічка Лозниці про Бабин Яр визнана кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав премію "Золоте око" на Каннському кінофестивалі, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбуці Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Відзначається, що "Золоте око" – нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за кращий документальний фільм, який бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю.

Стрічка Лозниці про Бабин Яр визнана кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю 01

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Бабин Яр (160) Канни (19) кінофестиваль (106) Лозниця Сергій (16) перемога (488)


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Топ коментарі
+22
без проигрышная тема...
всегда дополнительный плюс к баллам от международного жюри..
а этот украинский режиссёр Сергея Лозница про Голодомор снял что ни будь, или за такой сюжет балы наоборот снимают?
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17.07.2021 22:34
+22
о чём ты?
Это центр Холокоста - основная идея - Холокост был в Украине. То что евреев там была малая часть и то что НКВД положило начало задолго до прихода немцев - это никому не нужно.
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17.07.2021 22:39
+21
Дуже важливо, пам'ятати про українських патріотів, членів ОУН, закатованих німецькими окупантами в Бабиному Ярі! Пам'ятаймо!
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17.07.2021 22:33
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Дуже важливо, пам'ятати про українських патріотів, членів ОУН, закатованих німецькими окупантами в Бабиному Ярі! Пам'ятаймо!
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17.07.2021 22:33 Відповісти
о чём ты?
Это центр Холокоста - основная идея - Холокост был в Украине. То что евреев там была малая часть и то что НКВД положило начало задолго до прихода немцев - это никому не нужно.
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17.07.2021 22:39 Відповісти
Ну, не мешало бы знать, что этих украинских патриотов здал гестапо двойной анент Мыкола Зеров-Петров, похороненный нынче на военном кладбище рядом с Софией Зеровой. Полковник мгб, фельдфебель вермахта.
Это про таких пословица - кто при немцах жил....
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17.07.2021 22:43 Відповісти
бгг, а Віктор Домонтович у вас, певно, в Сандармоху лежить...
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17.07.2021 22:49 Відповісти
Помер от чахотки в конце 20-х.
Единсвенный, кто знал их обоих лично - Остап Вишня загремел в лагеря, что бы не взболтнул лишнего.
А когда Вишня вернулся, Зеров прятался в Москве и приехал только после смерти Вишни в Киев.
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17.07.2021 22:57 Відповісти
врать - тоже іскусство
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17.07.2021 22:59 Відповісти
Зеров і Петров - дві різних людини...
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18.07.2021 09:17 Відповісти
Конечно ризни.
Только Петров, который умер от чахотки в конце 20-х был выше среднего и худющий
А Петров-Зеров - толстозадый с толстыми икрами коротышка, как и все Зеровы.
Похож, кстати на солдата Швейка, каким его изображают.
Семьи репресированных исчезали бесследно, а семья Зеровых жила в аппартаментах возле Владимирского собора и при немцах и при советах.
Брат прлучил в 1934 году, когда Мыколу якобы расстреляли, звание члена-корреспондента, жена и ее сестра - доктора наук.
Они были прикреплены к специаспределителю, для них содали институт какой-то биологии, прикрепили персональные авто и персональный теплоход!
Я офуеваю, как они пострадали!
Еще из-за этих сук посадили Остапа Вишню. Друга семьи.
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18.07.2021 09:40 Відповісти
Остап Вишня - вражескій шпійон - це вже смішно... Він, до речі, там на допитах дико тролив НКВДшників, вони теж сміялися і це його від розстрілу врятувало - дали "лише" таборів 10 років.
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18.07.2021 11:59 Відповісти
Дурачек, недоученный.
Остап Вишня знал настоящего Петрова и был вхож в семью Зеровых.
Он мог сильно удивиться и разболтать знакомым, что зеров стал петровым.
Его и упрятали в лагеря
Я так понимаю, ты марксизм-ленінізьм заканчивал, вот и не лезь куда не имеешь понятия.
А я знаю многих преподавателей, которых инструктировали начальники первого отдела, как правильно принимать экзамены у сотрудников КГБ - племянников Зерова и Димы Корчинского, которые редко утруждались посещать занятия соответственно на физфаке КГУ и пищевом институте.
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18.07.2021 13:14 Відповісти
Я учився при Кучмі-Ющі, який марксизм? При марксизмі Зеров, якщо що, заборонений був
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18.07.2021 13:47 Відповісти
"...В урочищі Сандармох, у далекій Карелії, за кілька ночей, русскіє розстріляли 1111 розумних українців, еліту, серед яких: музиканти, інженери, філософи, політики, вчені, лікарі, композитори, письменники, художники, священики..."
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18.07.2021 18:20 Відповісти
Нам, татарам, все равно.
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18.07.2021 10:59 Відповісти
Звісно, як Петров і Баширов.
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18.07.2021 12:29 Відповісти
без проигрышная тема...
всегда дополнительный плюс к баллам от международного жюри..
а этот украинский режиссёр Сергея Лозница про Голодомор снял что ни будь, или за такой сюжет балы наоборот снимают?
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17.07.2021 22:34 Відповісти
снимают при чём по жопе и больно
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18.07.2021 08:41 Відповісти
Фільм переглядали, чи "Золоте око" дали одразу, без перегляду?
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18.07.2021 18:17 Відповісти
С какого перепугу он украинский режиссер?
И что он может знать по теме, кроме пропагандиских шаблонов?
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17.07.2021 22:36 Відповісти
ну, за шаблони добре платять

Бабин Яр, антисемітизм, Хржановський та прем'єра в Каннах - Сергій Лозниця
https://www.youtube.com/watch?v=17gi6XCuKLY&lc=z23ptdqp2ujjilwfgacdp4304jozren5pfoitoqtoxdw03c010c.1626340832122300&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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17.07.2021 22:51 Відповісти
Воно ще більш антиукраїнське, ніж я думав...
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17.07.2021 23:15 Відповісти
Народився в Білорусіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-forbes-4 [4] , де провів дитинство та ранні роки....1991 переїхав жити та працювати в Російську Федерацію. У 1991-1997 роках навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97 ВДІК на відділенні режисури ігрового кіно (майстерня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 Нани Джорджадзе ), який закінчив із відзнакою. У 2000 році працював на Санкт-Петербурзький студії документальних фільмів.
У 2001 році режисер разом із родиною переїхав жити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччину , де відтоді мешкає та працює.
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17.07.2021 23:07 Відповісти
Нехай би попробували не визнати.
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17.07.2021 22:41 Відповісти
угу
с поименными именами руководителей организовавших этот Голодомор ...
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17.07.2021 22:51 Відповісти
"...с поименными именами руководителей организовавших этот Голодомор...",- так це просто, всі перші секретарі губкомів, райкомів і т.д. ...комів включно з бюро, з характерними Українськими прізвищами, типу мєндєль гольштейн, кац і т.д. Це й зараз Є у відкритих джерелах, ці ******** жидівські хотіли себе увічнити на віки, та не так сталося, як гадалося.
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18.07.2021 19:23 Відповісти
17.07.2021- КАННИ 2021: Фільм Пайяла Кападії забрав додому нагороду за найкращий документальний фільм, показаний на фестивалі; Сергій Лозниця також взяв приз. Спеціальна премія журі була вручена Бабиному Яру. Контекст , прем'єра якого відбулася як спеціальний показ в офіційному відборі. https://cineuropa.org/en/newsdetail/407777/
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17.07.2021 22:47 Відповісти
а тут просто прямим текстом:
"Когда кто-то говорит, что это украинская национальная трагедия, для меня это странно звучит. Потому что в тот момент был Советский Союз, Украина как страна появилась позже, в 1991 году". https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
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17.07.2021 22:56 Відповісти
оголосіть, будь ласка, поіменний список цего жюрі,бажано, з національністю.
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18.07.2021 19:26 Відповісти
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр.
Источник: https://censor.net/ru/n3277757
...а хотелось, что-нить про Бабин Яр послухать и увидеть...
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17.07.2021 22:50 Відповісти
Короче, всё ясно с этим Золотым глазом, и тем, куда он смотрит, а куда - нет...
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17.07.2021 22:51 Відповісти
Это Сырец...
-- я там гулял, когда пацаном был.

Вышку коммуняки строили -- кости человеческие кругом валялись...
А ниже -- шо куренёвским потопом смыло... -- "было интересно".
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17.07.2021 22:54 Відповісти
Другого места для телевышки коммуняки не нашли - чтобы энергетика места транслировалась на всю страну.
И старая вышка на Подоле стояла на ведьминском месте с большой отрицательной энергетикой.
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17.07.2021 23:04 Відповісти
Это вы об авторе запрещенного КГБ "Бабьего Яра" ? Да потом еще и высланного из СССР? В каком-то смысле и Суворов - агент КГБ, чего уж там.
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19.07.2021 00:50 Відповісти
"Мы стремглав побежали все на улицу. На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи:
«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
Ниже следовал этот же текст на украинском языке, ещё ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трёхэтажная."
- Анатолий Кузнецов, «Бабий Яр»
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19.07.2021 01:34 Відповісти
Мне довелось прочитать "Бабий Яр" в журнале Юность пока его не запретили (потом ходили по квартирам и журнал изымали). Впечатление незабываемое. Основой композиции первой скульптурной группы памятника послужила женщина выжившая после расстрела, что описано Анатолием Кузнецовым.
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19.07.2021 01:42 Відповісти
«Донба́сс» - военная трагикомедия(!) украинского режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Лозницы . До багатьох ще не дійшло, що фільм по своїй суті є антиукраїнський.
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17.07.2021 22:57 Відповісти
Смотрел... -- интересное кино.

Друган там мой участвовал... ...в качестве Директоров.

...запомнилось, но не впечатлило...
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17.07.2021 23:02 Відповісти
... бо це монтаж-екранізація роликів з ютуба 2014-15 рр.
а гроші на БЯр знайшлися - через 5 років
кремлівські гроші

- Перед "Майданом" вы готовились к съемкам фильма "Бабий Яр". Этот проект сейчас заморожен или вы продолжаете над ним работать?
- Эта картина сейчас отложена. Если сейчас появилось бы полное финансирование, то через 6 месяцев я мог бы уже выйти на съемочную площадку.
- То есть помеха не в политике?
- И в том, что непонятная ситуация. Я собирался снимать в Украине. Это же сложное производство - предполагается большое строительство, многотысячная массовка, переезды из одного конца страны в другую. Так что я пока отложил картину. Сейчас делаю несколько документальных фильмов. Может быть, сниму небольшую картину игровую, но не такую масштабную, именно об этом театре, отсутствии языка, об этом гротеске.
- На донбасском материале?
- Необязательно даже называть конкретный город, сама ситуация поразительная. Смотришь на это, и как будто то, что происходит, уже кто-то срежиссировал, это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескные формы, фарс. - https://detector.media/withoutsection/article/104060/2015-02-22-sergey-loznytsa-o-tragyfarse-novorossyy-y-malchyke-s-yadernym-oruzhyem/
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17.07.2021 23:14 Відповісти
Потому видно и премию вручили , шо кацапы вкладывают деньги в это проект ( и в жюри тоже) .
Такой себе ТРОЯНСКИЙ КОНЬ жтот проект
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17.07.2021 23:18 Відповісти
Одно успокаивает , что Бабий Яр - это исторически украинская трагедия и кацапов можно выгнать на любой стадии проекта из Украины , как только вякнут
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17.07.2021 23:21 Відповісти
...а ***** нам вуд? *)
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17.07.2021 23:43 Відповісти
Не знаю, москалів рве від цього фільму.
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19.07.2021 10:44 Відповісти
Скільки вже можна старе ворушити? Після другої світової у війнах мільйони загинули.
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18.07.2021 00:01 Відповісти
Ну звичайно, тільки євреї страждали. До речі, за це вони з усіх, з кого могли, гроші отримали.
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18.07.2021 08:43 Відповісти
ну ладно пусть даже и главная тема второй мировой это холокост а всё остальное меркнет.....
но если этим занимались немцы и австрийцы то при чём здесь весь остальной мир..... или так
было задумано???
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18.07.2021 08:43 Відповісти
Нема чого вітати. Проплачена скотина виставила українців посібниками нацистів.
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18.07.2021 09:02 Відповісти
Шкода, що немає жодної публічної фігури, якій не забракло б яєць сказати правду про брехню і про накидуваний нам комплекс провини за злочини, яких ми не скоювали. Як охоронець в таборі - так неодмінно українець. А як організатори Голодомору - так ні, вони не мають національності, вони, бач - комуністи. Виявляється, є національність така - комуніст. І цією убогою хуцпою намагаються прикрити власні злочини. І такі да: де фільм про Голодомор, знятий ізраїльським режисером?
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18.07.2021 09:25 Відповісти
В Польше где есть польская сплоченная нация, где президент поляк, об одном упоминании про то что поляки были пособниками нацистов можно получить реальный тюремный срок. В Украине, где украинцев меньшинство, а основную часть населения представляет малоросская хохлядь и где президент обрезанный украинофоб, об одном упоминании, что украинцы были пособниками фашистов можно получить финансирование из рашки, чем и воспользовалось это подлое чмо лозница.
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18.07.2021 09:39 Відповісти
https://twitter.com/KVQuarantine Розбійник який плохо
Вам будєт нє комфортно в намеш колєктівє ібо ми нєсьом рязанскій мір в укр-маси,а ви..(с)
https://twitter.com/hot_ChilePepper/status/1416623799668256768

компанія, яка не приймає на роботу україномовних.
беззаперечно заслуговує на хейт.
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18.07.2021 11:50 Відповісти
Chile Стрічка Лозниці про Бабин Яр визнана кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 9316 Pepper

@hot_ChilePepper

· 3 год

У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
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18.07.2021 11:51 Відповісти
Ось про це і треба говорити, кожного дня - разів по 100...
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18.07.2021 21:04 Відповісти
Стосовно стрічки - хто бачив, скромно каже , що кадри то взяті з архівів, але перекрутили з роками - то вийшла справжнісенька провокація... Восени буде в прокаті ПОДИВИМОСЬ !!! Але українців облили брудом вже сьогодні... а тепер спробуйте відмитись
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18.07.2021 21:08 Відповісти
Гениальный режиссер, честь и совесть эпохи, который не скажет, что захват ресурсов других народов, захват управления другими народами, геноцид других народов может осуществляться без сабель и пуль, без документов в архивах, без флагов над учреждениями. Иудоглобализационный режим Ротшильдов и Ко. в его большевисткой и либеральной масках, уничтожил на порядки больше людей, чем любые числа холокоста. Не скажет потому, что за это шекель не дают.
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19.07.2021 08:14 Відповісти
 
 