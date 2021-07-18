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Отдыхающий утонул в Затоке Одесской области, - полиция

Отдыхающий утонул в Затоке Одесской области, - полиция

В Затоке Одесской области 17 июля утонул 49-летний отдыхающий, его 13-летний сын пропал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Сегодня днем отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое братьев 10 и 14 лет утонули в пруду на Черниговщине

Автор: 

Одесская область (3629) Нацполиция (16550) смерть (9249)


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Топ комментарии
+2
В сильную жару возле воды есть два развлечения. Бухать но не нырять. Или не бухать но нырять. Сильнейший и резкий перепад температуры тела в сторону понижения, очень сужает все сосуды кровеносные. Спазм сердца обеспечен. Если через 10 секунд не бахнуть током грубо говоря---но где вы видели кардиологическую скорую возле воды---спасти можно. Плюс обезвоживание на жаре---кровь густеет. Только усугубит момент.
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18.07.2021 00:40
+1
їдь в Туреччину.
буде вдвічі дешевше і на порядок якісніше.
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18.07.2021 00:50
+1
Если Вы доктор, я не хотел бы быть Вашим пациентом.
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18.07.2021 10:51
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22 июля еду с семьёй в Затоку (Бугаз)... Испортили настроение этой новостью.
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18.07.2021 00:07 Ответить
Куда бы ты не собирался бы... везде одно и то-же.
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18.07.2021 00:33 Ответить
їдь в Туреччину.
буде вдвічі дешевше і на порядок якісніше.
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18.07.2021 00:50 Ответить
ДА, и вода чище, без холерной палочки.
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18.07.2021 01:56 Ответить
В сильную жару возле воды есть два развлечения. Бухать но не нырять. Или не бухать но нырять. Сильнейший и резкий перепад температуры тела в сторону понижения, очень сужает все сосуды кровеносные. Спазм сердца обеспечен. Если через 10 секунд не бахнуть током грубо говоря---но где вы видели кардиологическую скорую возле воды---спасти можно. Плюс обезвоживание на жаре---кровь густеет. Только усугубит момент.
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18.07.2021 00:40 Ответить
Если Вы доктор, я не хотел бы быть Вашим пациентом.
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18.07.2021 10:51 Ответить
Всё сходится. всё верно. Мама очень хотела что бы стал. Но сразу отпало. Та и давно было дело. В 1970г школу на тройки закончил. Но уже почти 12 лет как вшили механический аортальный клапан и заодно кардиостимулятор. В Центре Сердца. Пришлось кое чему подучится, из того что сильно там настаивали когда выписывали. А вот некоторых кого знал с таким примерно диагнозом, но крепко поверивших в иные собственные утверждения, теперь не вспоминаю---поминаю. Особенно двоих---хорошо знал. Каждому своё.
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18.07.2021 19:18 Ответить
живу в затоке 40 с лишним лет.это клоака летом.пробки.воды нет.канализации нет.на каждом шагу торгаши...магазины...как -будто только пожрать и едут.развлечений ноль.да за такие деньги лучше к соседям...турция ..болгария. ..и тд
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18.07.2021 12:38 Ответить
А в лебедевке как сейчас не в курсе??? говорят шо раньше было офигеть, людей нет, ганделыков с музыкой нет, вода чистая, рядом лес и степь + лиман горькосоленый...
щас наверное засрали уже...
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18.07.2021 15:31 Ответить
В Одессе на море поехать приходится по 40 рублей тратить, лузановка ссаки, крыжановка говно+ссаки, 1 фонтанка чище, но берег угандонили ни кустика и сделали лагуны где тоже ссаки + ганделыки и музыка дебильная...езжу аж в Фонтанка 3 сначала бесплатным автобусом до Ашана, потом платным за 10 рублей, потом около километра пешком и вниз по лестнице... на 2-х 40 грн выходит...
зато есть бычок и мидии красота скалки. дикие маслинки
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18.07.2021 15:36 Ответить
Представь какая обстановка с пляжами в Одессе, если для нас пляжи Затоки кажутся очень даже неплохими.
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19.07.2021 00:43 Ответить
сын тоже утонул
его тело нашли
обновите новость
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18.07.2021 15:24 Ответить
 
 