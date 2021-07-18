Отдыхающий утонул в Затоке Одесской области, - полиция

В Затоке Одесской области 17 июля утонул 49-летний отдыхающий, его 13-летний сын пропал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Сегодня днем отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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