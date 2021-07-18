Відпочивальник потонув у Затоці Одеської області, - поліція

У Затоці Одеської області 17 липня потонув 49-річний відпочивальник, його 13-річний син пропав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Одеської області.

"Сьогодні вдень відпочивальник із Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у море. Згодом тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води. Де перебуває дитина, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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