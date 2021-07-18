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Відпочивальник потонув у Затоці Одеської області, - поліція

Відпочивальник потонув у Затоці Одеської області, - поліція

У Затоці Одеської області 17 липня потонув 49-річний відпочивальник, його 13-річний син пропав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Одеської області.

"Сьогодні вдень відпочивальник із Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у море. Згодом тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води. Де перебуває дитина, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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Автор: 

Одеська область (3283) Нацполіція (15264) смерть (6777)


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Топ коментарі
+2
В сильную жару возле воды есть два развлечения. Бухать но не нырять. Или не бухать но нырять. Сильнейший и резкий перепад температуры тела в сторону понижения, очень сужает все сосуды кровеносные. Спазм сердца обеспечен. Если через 10 секунд не бахнуть током грубо говоря---но где вы видели кардиологическую скорую возле воды---спасти можно. Плюс обезвоживание на жаре---кровь густеет. Только усугубит момент.
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18.07.2021 00:40
+1
їдь в Туреччину.
буде вдвічі дешевше і на порядок якісніше.
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18.07.2021 00:50
+1
Если Вы доктор, я не хотел бы быть Вашим пациентом.
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18.07.2021 10:51
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22 июля еду с семьёй в Затоку (Бугаз)... Испортили настроение этой новостью.
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18.07.2021 00:07 Відповісти
Куда бы ты не собирался бы... везде одно и то-же.
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18.07.2021 00:33 Відповісти
їдь в Туреччину.
буде вдвічі дешевше і на порядок якісніше.
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18.07.2021 00:50 Відповісти
ДА, и вода чище, без холерной палочки.
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18.07.2021 01:56 Відповісти
В сильную жару возле воды есть два развлечения. Бухать но не нырять. Или не бухать но нырять. Сильнейший и резкий перепад температуры тела в сторону понижения, очень сужает все сосуды кровеносные. Спазм сердца обеспечен. Если через 10 секунд не бахнуть током грубо говоря---но где вы видели кардиологическую скорую возле воды---спасти можно. Плюс обезвоживание на жаре---кровь густеет. Только усугубит момент.
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18.07.2021 00:40 Відповісти
Если Вы доктор, я не хотел бы быть Вашим пациентом.
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18.07.2021 10:51 Відповісти
Всё сходится. всё верно. Мама очень хотела что бы стал. Но сразу отпало. Та и давно было дело. В 1970г школу на тройки закончил. Но уже почти 12 лет как вшили механический аортальный клапан и заодно кардиостимулятор. В Центре Сердца. Пришлось кое чему подучится, из того что сильно там настаивали когда выписывали. А вот некоторых кого знал с таким примерно диагнозом, но крепко поверивших в иные собственные утверждения, теперь не вспоминаю---поминаю. Особенно двоих---хорошо знал. Каждому своё.
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18.07.2021 19:18 Відповісти
живу в затоке 40 с лишним лет.это клоака летом.пробки.воды нет.канализации нет.на каждом шагу торгаши...магазины...как -будто только пожрать и едут.развлечений ноль.да за такие деньги лучше к соседям...турция ..болгария. ..и тд
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18.07.2021 12:38 Відповісти
А в лебедевке как сейчас не в курсе??? говорят шо раньше было офигеть, людей нет, ганделыков с музыкой нет, вода чистая, рядом лес и степь + лиман горькосоленый...
щас наверное засрали уже...
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18.07.2021 15:31 Відповісти
В Одессе на море поехать приходится по 40 рублей тратить, лузановка ссаки, крыжановка говно+ссаки, 1 фонтанка чище, но берег угандонили ни кустика и сделали лагуны где тоже ссаки + ганделыки и музыка дебильная...езжу аж в Фонтанка 3 сначала бесплатным автобусом до Ашана, потом платным за 10 рублей, потом около километра пешком и вниз по лестнице... на 2-х 40 грн выходит...
зато есть бычок и мидии красота скалки. дикие маслинки
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18.07.2021 15:36 Відповісти
Представь какая обстановка с пляжами в Одессе, если для нас пляжи Затоки кажутся очень даже неплохими.
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19.07.2021 00:43 Відповісти
сын тоже утонул
его тело нашли
обновите новость
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18.07.2021 15:24 Відповісти
 
 