Відпочивальник потонув у Затоці Одеської області, - поліція
У Затоці Одеської області 17 липня потонув 49-річний відпочивальник, його 13-річний син пропав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Одеської області.
"Сьогодні вдень відпочивальник із Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у море. Згодом тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води. Де перебуває дитина, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Топ коментарі
+2 Борис Дородный #441572
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+1 Василь Бабак
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+1 Gry Sam
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щас наверное засрали уже...
зато есть бычок и мидии красота скалки. дикие маслинки
его тело нашли
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