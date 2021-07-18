Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times
Спецподразделения Великобритании начнут работу над тайной миссией против России и Китая.
Об этом изданию The Times сообщил бригадный генерал Марк Тоттен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, спецназы SAS и SBS получат больше времени и ресурсов, чтобы проводить операции повышенного риска против других стран. Он также сообщил, что возглавит новые "силы спецназначения" британской морской пехоты. В их состав войдет четыре тысячи человек. Эти силы будут базироваться в небольшом количестве по всему миру, проводя контртеррористические операции, сдерживая террористов и реагируя на кризисы. При этом спецназовцы будут использовать дроны-ловушки и искусственный интеллект.
По мнению Тоттена, спецподразделения должны сосредоточиться на более сложных задачах против России и Китая.
"Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые являются сложными и сопровождаются более высокими рисками", - отметил он.
Планируется, что спецподразделения смогут работать совместно со службой разведки MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР. Кроме того, по данным издания, спецподразделения могут заняться подготовкой военно-морских сил стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для защиты от Китая.
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...Кажуть, що існують міжнародні демократичні журналістські стандарти етики та якості. Проте не для цих людей.
Те, що нашкрябано в Цензорі, а може й в інших виданнях - це було б відкритим оголошенням війни, якби було правдою.
Але якщо знайти цю статтю в оригіналі, в газеті Санді Таймс, то легко переконатися, що її спотворено.
Власне, там йдеться про те, що У ВИПАДКУ, ЯКЩО РОСІЯ І КИТАЙ ПРОВОДИТИМУТЬ ТАЄМНУ ВОРОЖУ ПОЛІТИКУ проти демократичних країн, то останні залишають за собою право застосувати військові спецпідрозділи і фахівців для таємної протидії,в тому числі для для таких політично гострих операцій, як, наприклад, підготовка флотів прибережних країн поблизу Китаю. Безсумнівно, тут є натяк і попередження Росії, що британці будуть готувати флоти прибережних країн навколо Росії теж. Прибережні - це Україна, Грузія, Болгарія, Румунія, Турція, Польша тощо.
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Польща, до речі, пару днів тому оголосила про закупку в США 250 штук (!) танків Абрамс найновішої модифікації. Зі всією логістичною та сервісною інфраструктурою, навчальним курсом, ************ та інформаційними системами. Це для країни, НАТО та їх друзів дуже значний крок вперед. Разом з ескадрилією F-35, а також іншими військовими системами, зокрема ************** ПВО -це буде залізний кулак, який зможе виконувати дуже серйозні задачі, як в обороні, так і в контрнаступі на агресора.
І приємно і корисно.
по захвату мацкальских террористов совместно с контрразведкой Украины
У поцЗедента появится новая возможность слить операцию
и набрать баллов у ()уйла
Ну уж никак не до проведения…
Посмотрите, курс британского эсминца возле полуострова Крым, был СОГЛАСОВААН с Премьер-министром Объединенного королевства. Значит и это интервью точно так же согласованное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ потенциальным противникам - "вы отслеживаетесь и если будете хамить, то получите по мордам аналогичными или другими адекватными методами.
Постараюсь по понятной аналогии. Допустим ДРГ пытается проникнуть на секретный военный объект, но на объекте сработала охранная сигнализация. Что делает малочисленная ДРГ? Правильно, она отходит, желательно без шума.
Так и тут - предупредили, чтобы было поменьше китайского или кацапского хамства.
Цель Британии - ПРЕДУПРЕДИТЬ зарвавшихся милитаристов, чтобы не лезли в дсаллупу.
а то будет мучительно больно за бесцельно потраченные на оборонку средства. .
К сожалению, в виду высокой секретности, детали операции и ход её подготовки смогут освещать не более полутора-двух тысяч интернет изданий
Так и тут: "будем пповодить тауйную операцию. Знайте все".