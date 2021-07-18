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Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times

Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times

Спецподразделения Великобритании начнут работу над тайной миссией против России и Китая.

Об этом изданию The Times сообщил бригадный генерал Марк Тоттен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, спецназы SAS и SBS получат больше времени и ресурсов, чтобы проводить операции повышенного риска против других стран. Он также сообщил, что возглавит новые "силы спецназначения" британской морской пехоты. В их состав войдет четыре тысячи человек. Эти силы будут базироваться в небольшом количестве по всему миру, проводя контртеррористические операции, сдерживая террористов и реагируя на кризисы. При этом спецназовцы будут использовать дроны-ловушки и искусственный интеллект.

По мнению Тоттена, спецподразделения должны сосредоточиться на более сложных задачах против России и Китая.

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"Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые являются сложными и сопровождаются более высокими рисками", - отметил он.

Планируется, что спецподразделения смогут работать совместно со службой разведки MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР. Кроме того, по данным издания, спецподразделения могут заняться подготовкой военно-морских сил стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для защиты от Китая.

Автор: 

Великобритания (5014) Китай (3029) россия (96086)


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Топ комментарии
+58
Якщо про неї пишуть у змі.Це вже не таємна і не операція.
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18.07.2021 02:15
+25
Видно перекладач статей з англійської на "Цензорі" такий самий як і "знавці зброї" та інших галузей знань! Не виключено , що в першоджерелі натякалося на те, що Великобританія збирається "бить противника його ж зброєю" і переходить до "нелегальних способів боротьби" - як це роблять Китай і Росія! Давно пора! Ці режими розуміють тільки силу! І страшно не ******* коли їх починають годувать кашею, завареною по їх власних рецептах!
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18.07.2021 07:58
+17
Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times - Цензор.НЕТ 5156
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18.07.2021 06:23
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Страница 2 из 2
А смысл сообщать о тайной операции, да еще и против конкретных стран? Это уже не тайная операция. Единственный смысл - это либо заставить Китай и Россию больше денег вкладывать на контр-операцию, либо еще больше ухудшить с ними отношения, которые и так плохие.
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18.07.2021 08:57 Ответить
А про яку саме спецоперацію повідомили, що вона перестала бути таємною?
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18.07.2021 09:35 Ответить
Нікчемного перекладача і його занадто самозакоханих роботодавців треба лупити кропивою.
...Кажуть, що існують міжнародні демократичні журналістські стандарти етики та якості. Проте не для цих людей.
Те, що нашкрябано в Цензорі, а може й в інших виданнях - це було б відкритим оголошенням війни, якби було правдою.
Але якщо знайти цю статтю в оригіналі, в газеті Санді Таймс, то легко переконатися, що її спотворено.
Власне, там йдеться про те, що У ВИПАДКУ, ЯКЩО РОСІЯ І КИТАЙ ПРОВОДИТИМУТЬ ТАЄМНУ ВОРОЖУ ПОЛІТИКУ проти демократичних країн, то останні залишають за собою право застосувати військові спецпідрозділи і фахівців для таємної протидії,в тому числі для для таких політично гострих операцій, як, наприклад, підготовка флотів прибережних країн поблизу Китаю. Безсумнівно, тут є натяк і попередження Росії, що британці будуть готувати флоти прибережних країн навколо Росії теж. Прибережні - це Україна, Грузія, Болгарія, Румунія, Турція, Польша тощо.
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Польща, до речі, пару днів тому оголосила про закупку в США 250 штук (!) танків Абрамс найновішої модифікації. Зі всією логістичною та сервісною інфраструктурою, навчальним курсом, ************ та інформаційними системами. Це для країни, НАТО та їх друзів дуже значний крок вперед. Разом з ескадрилією F-35, а також іншими військовими системами, зокрема ************** ПВО -це буде залізний кулак, який зможе виконувати дуже серйозні задачі, як в обороні, так і в контрнаступі на агресора.
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18.07.2021 08:57 Ответить
а що,мацкалі з китайці ще не проводять ТАЄМНУ ВОРОЖУ ПОЛІТИКУ?
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18.07.2021 09:05 Ответить
танки Абрамс наче вже не виробляються. Де вони стільки візьмуть ??
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18.07.2021 10:39 Ответить
Поляки купили 250 новітніх "Абрамсів" проти Росії і одержали велику втіху.
І приємно і корисно.
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18.07.2021 11:28 Ответить
Завтра буде спростування-«нічого ми не готуємо, це вкид».
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18.07.2021 08:58 Ответить
Предлагаю провести спецоперацию
по захвату мацкальских террористов совместно с контрразведкой Украины
У поцЗедента появится новая возможность слить операцию
и набрать баллов у ()уйла
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18.07.2021 09:01 Ответить
Бубочку отправить в эти страны с парудневным визитом, и никаких спецопераций не надо. К фашистам вон съездил намедни..
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18.07.2021 09:59 Ответить
Британцы предпочитают, что бы многочисленные убийства у них проходили как самоубийства.... Высокая политика. Березовский сам повесился, Александр Перепеличный сам упился настойкой гельземии (свидетель по делу Магницкого) 25 ноября 2016 года Мэтью Панчер (Matthew Puncher), британский эксперт в области радиации, обнаруживший в 2006 году следы полония в организме Александра Литвиненко, в мае 2016 года был найден мертвым в своём доме.На теле Панчера были обнаружены многочисленные раны, сделанные двумя (!) ножами. Патологоанатом заявил, что ножевые ранения Панчер нанес себе сам.
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18.07.2021 10:03 Ответить
Только секретный план незабудте оставить на автобусной остановке.
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18.07.2021 10:03 Ответить
Странно хвастаться тайными операциями которые ты собираешься провести. При Джонсоне показушная потужность в Британии стала нормой.
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18.07.2021 10:15 Ответить
Проход "Дефендера" не был показушным.
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18.07.2021 11:30 Ответить
Звичайно, зараз ж всі грамотні стратеги, і почнуть говорити "ну, це вони спеціально так зробили, типа злили інфу, а то насправді буде ось як.." а як буде насправді -самі вирішать, бо вже не зв'язані багаточисельними правилами ЄС
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18.07.2021 10:26 Ответить
Насколько тайная?
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18.07.2021 10:27 Ответить
ну очевидно ж, що найвищої таємничості операція! Настільки таємна, що вже весь світ знає. Навіть самої операції ще не було, а світ вже знає, що вона буде.... таємно.
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18.07.2021 10:30 Ответить
Тю. А Вава налагоджує відношення з "великими" китаєм та роісєю.
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18.07.2021 10:40 Ответить
Про тайные операции, обычно становится известно через годы или десятилетия после их проведения.
Ну уж никак не до проведения…
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18.07.2021 10:42 Ответить
ну очень секретная операция.. ооочень, что даже журналисты пишут о ней на весь мир... пипец..
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18.07.2021 10:43 Ответить
Пускай пишут.Вполне возможно,что англосаксы рашу с Китаем "на испуг"берут,как было с "Союзом Нерушимом"и американской программой СОИ..
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18.07.2021 11:09 Ответить
Так журналистам НОВЫЙ начальник как раз и рассказал про новые силы и новые методы.
Посмотрите, курс британского эсминца возле полуострова Крым, был СОГЛАСОВААН с Премьер-министром Объединенного королевства. Значит и это интервью точно так же согласованное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ потенциальным противникам - "вы отслеживаетесь и если будете хамить, то получите по мордам аналогичными или другими адекватными методами.
Постараюсь по понятной аналогии. Допустим ДРГ пытается проникнуть на секретный военный объект, но на объекте сработала охранная сигнализация. Что делает малочисленная ДРГ? Правильно, она отходит, желательно без шума.
Так и тут - предупредили, чтобы было поменьше китайского или кацапского хамства.
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18.07.2021 21:31 Ответить
Ого какая она тайная)))
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18.07.2021 10:57 Ответить
свино-собака, брысь за паребрик, от тебя лаптями и боярой воняет...
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18.07.2021 11:31 Ответить
Цель Британии не в том, чтобы скрытно ударить и никто не понял откуда прилетело и за что.
Цель Британии - ПРЕДУПРЕДИТЬ зарвавшихся милитаристов, чтобы не лезли в дсаллупу.
а то будет мучительно больно за бесцельно потраченные на оборонку средства. .
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18.07.2021 11:48 Ответить
шо-то The Times контору палит...
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18.07.2021 11:52 Ответить
Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times

К сожалению, в виду высокой секретности, детали операции и ход её подготовки смогут освещать не более полутора-двух тысяч интернет изданий
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18.07.2021 14:07 Ответить
Продадут абрамовичу еще один футболерный клуб или зачехлят все свои шпили?
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18.07.2021 15:43 Ответить
Туман, вода и никакой конкретики!
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18.07.2021 16:55 Ответить
Ну, наверное это "очень тайная" операция, раз про неё а интернете пишут...
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18.07.2021 17:26 Ответить
Тоттен -- придурок. Йому місце на базарі.
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18.07.2021 21:11 Ответить
Бог в помощь британской армии в уничтожении кремлёвской нечисти!!!!
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18.07.2021 22:25 Ответить
То есть такая тайная что о ней знают в новостях?
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18.07.2021 23:10 Ответить
"готовит тайную спецоперацию" - Ржунемогу!!!
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18.07.2021 23:45 Ответить
....опять флешки Гордона или верссия Арестовича
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19.07.2021 00:42 Ответить
как в кино ( на дерибасовской хорошая погода....) Мы приветствуем агента КГБ Соколова!!!
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19.07.2021 08:49 Ответить
Это мне напоминает мою службу: "так, парни, завтра в 5 утра будет внезапная тревога". Без десяти пять мы уже одетые стоим возле оружейки и ждем объявления тревоги.
Так и тут: "будем пповодить тауйную операцию. Знайте все".
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19.07.2021 08:53 Ответить
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