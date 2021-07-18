Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times

Спецподразделения Великобритании начнут работу над тайной миссией против России и Китая.

Об этом изданию The Times сообщил бригадный генерал Марк Тоттен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, спецназы SAS и SBS получат больше времени и ресурсов, чтобы проводить операции повышенного риска против других стран. Он также сообщил, что возглавит новые "силы спецназначения" британской морской пехоты. В их состав войдет четыре тысячи человек. Эти силы будут базироваться в небольшом количестве по всему миру, проводя контртеррористические операции, сдерживая террористов и реагируя на кризисы. При этом спецназовцы будут использовать дроны-ловушки и искусственный интеллект.

По мнению Тоттена, спецподразделения должны сосредоточиться на более сложных задачах против России и Китая.

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"Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые являются сложными и сопровождаются более высокими рисками", - отметил он.

Планируется, что спецподразделения смогут работать совместно со службой разведки MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР. Кроме того, по данным издания, спецподразделения могут заняться подготовкой военно-морских сил стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для защиты от Китая.