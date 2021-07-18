Велика Британія готує таємну спецоперацію проти Китаю та Росії, - The Times

Спецпідрозділи Великої Британії почнуть роботу над таємною місією проти Росії та Китаю.

Про це виданню The Times повідомив бригадний генерал Марк Тоттен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, спецпризначенці SAS і SBS отримають більше часу і ресурсів, щоб проводити операції підвищеного ризику проти інших країн. Він також повідомив, що очолить нові "сили спецпризначення" британської морської піхоти. До їхнього складу увійде чотири тисячі осіб. Ці сили базуватимуться в невеликій кількості по всьому світу, проводячи контртерористичні операції, стримуючи терористів і реагуючи на кризи. Спецпризначенці використовуватимуть дрони-пастки і штучний інтелект.

На думку Тоттена, спецпідрозділи мають зосередитися на більш складних завданнях проти Росії та Китаю.

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"Ми можемо виконувати деякі завдання, як от контртерористична діяльність у морі або спільні операції, які є складними і супроводжуються більш високими ризиками", - зазначив він.

Планується, що спецпідрозділи зможуть працювати спільно зі службою розвідки MI6. Вони стежитимуть за військовими і розвідувальними підрозділами Росії та КНР. Крім того, за даними видання, спецпідрозділи можуть зайнятися підготовкою військово-морських сил країн, розташованих біля Південно-Китайського моря, для захисту від Китаю.