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Велика Британія готує таємну спецоперацію проти Китаю та Росії, - The Times

Велика Британія готує таємну спецоперацію проти Китаю та Росії, - The Times

Спецпідрозділи Великої Британії почнуть роботу над таємною місією проти Росії та Китаю.

Про це виданню The Times повідомив бригадний генерал Марк Тоттен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами,  спецпризначенці SAS і SBS отримають більше часу і ресурсів, щоб проводити операції підвищеного ризику проти інших країн. Він також повідомив, що очолить нові "сили спецпризначення" британської морської піхоти. До їхнього складу увійде чотири тисячі осіб. Ці сили базуватимуться в невеликій кількості по всьому світу, проводячи контртерористичні операції, стримуючи терористів і реагуючи на кризи. Спецпризначенці використовуватимуть дрони-пастки і штучний інтелект.

На думку Тоттена, спецпідрозділи мають зосередитися на більш складних завданнях проти Росії та Китаю.

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"Ми можемо виконувати деякі завдання, як от контртерористична діяльність у морі або спільні операції, які є складними і супроводжуються більш високими ризиками", - зазначив він.

Планується, що спецпідрозділи зможуть працювати спільно зі службою розвідки MI6. Вони стежитимуть за військовими і розвідувальними підрозділами Росії та КНР. Крім того, за даними видання, спецпідрозділи можуть зайнятися підготовкою військово-морських сил країн, розташованих біля Південно-Китайського моря, для захисту від Китаю.

Автор: 

Велика Британія (5647) Китай (4684) росія (65925)


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Топ коментарі
+58
Якщо про неї пишуть у змі.Це вже не таємна і не операція.
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18.07.2021 02:15
+25
Видно перекладач статей з англійської на "Цензорі" такий самий як і "знавці зброї" та інших галузей знань! Не виключено , що в першоджерелі натякалося на те, що Великобританія збирається "бить противника його ж зброєю" і переходить до "нелегальних способів боротьби" - як це роблять Китай і Росія! Давно пора! Ці режими розуміють тільки силу! І страшно не ******* коли їх починають годувать кашею, завареною по їх власних рецептах!
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18.07.2021 07:58
+17
Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times - Цензор.НЕТ 5156
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18.07.2021 06:23
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А смысл сообщать о тайной операции, да еще и против конкретных стран? Это уже не тайная операция. Единственный смысл - это либо заставить Китай и Россию больше денег вкладывать на контр-операцию, либо еще больше ухудшить с ними отношения, которые и так плохие.
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18.07.2021 08:57 Відповісти
А про яку саме спецоперацію повідомили, що вона перестала бути таємною?
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18.07.2021 09:35 Відповісти
Нікчемного перекладача і його занадто самозакоханих роботодавців треба лупити кропивою.
...Кажуть, що існують міжнародні демократичні журналістські стандарти етики та якості. Проте не для цих людей.
Те, що нашкрябано в Цензорі, а може й в інших виданнях - це було б відкритим оголошенням війни, якби було правдою.
Але якщо знайти цю статтю в оригіналі, в газеті Санді Таймс, то легко переконатися, що її спотворено.
Власне, там йдеться про те, що У ВИПАДКУ, ЯКЩО РОСІЯ І КИТАЙ ПРОВОДИТИМУТЬ ТАЄМНУ ВОРОЖУ ПОЛІТИКУ проти демократичних країн, то останні залишають за собою право застосувати військові спецпідрозділи і фахівців для таємної протидії,в тому числі для для таких політично гострих операцій, як, наприклад, підготовка флотів прибережних країн поблизу Китаю. Безсумнівно, тут є натяк і попередження Росії, що британці будуть готувати флоти прибережних країн навколо Росії теж. Прибережні - це Україна, Грузія, Болгарія, Румунія, Турція, Польша тощо.
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Польща, до речі, пару днів тому оголосила про закупку в США 250 штук (!) танків Абрамс найновішої модифікації. Зі всією логістичною та сервісною інфраструктурою, навчальним курсом, ************ та інформаційними системами. Це для країни, НАТО та їх друзів дуже значний крок вперед. Разом з ескадрилією F-35, а також іншими військовими системами, зокрема ************** ПВО -це буде залізний кулак, який зможе виконувати дуже серйозні задачі, як в обороні, так і в контрнаступі на агресора.
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18.07.2021 08:57 Відповісти
а що,мацкалі з китайці ще не проводять ТАЄМНУ ВОРОЖУ ПОЛІТИКУ?
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18.07.2021 09:05 Відповісти
танки Абрамс наче вже не виробляються. Де вони стільки візьмуть ??
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18.07.2021 10:39 Відповісти
Поляки купили 250 новітніх "Абрамсів" проти Росії і одержали велику втіху.
І приємно і корисно.
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18.07.2021 11:28 Відповісти
Завтра буде спростування-«нічого ми не готуємо, це вкид».
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18.07.2021 08:58 Відповісти
Предлагаю провести спецоперацию
по захвату мацкальских террористов совместно с контрразведкой Украины
У поцЗедента появится новая возможность слить операцию
и набрать баллов у ()уйла
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18.07.2021 09:01 Відповісти
Бубочку отправить в эти страны с парудневным визитом, и никаких спецопераций не надо. К фашистам вон съездил намедни..
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18.07.2021 09:59 Відповісти
Британцы предпочитают, что бы многочисленные убийства у них проходили как самоубийства.... Высокая политика. Березовский сам повесился, Александр Перепеличный сам упился настойкой гельземии (свидетель по делу Магницкого) 25 ноября 2016 года Мэтью Панчер (Matthew Puncher), британский эксперт в области радиации, обнаруживший в 2006 году следы полония в организме Александра Литвиненко, в мае 2016 года был найден мертвым в своём доме.На теле Панчера были обнаружены многочисленные раны, сделанные двумя (!) ножами. Патологоанатом заявил, что ножевые ранения Панчер нанес себе сам.
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18.07.2021 10:03 Відповісти
Только секретный план незабудте оставить на автобусной остановке.
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18.07.2021 10:03 Відповісти
Странно хвастаться тайными операциями которые ты собираешься провести. При Джонсоне показушная потужность в Британии стала нормой.
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18.07.2021 10:15 Відповісти
Проход "Дефендера" не был показушным.
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18.07.2021 11:30 Відповісти
Звичайно, зараз ж всі грамотні стратеги, і почнуть говорити "ну, це вони спеціально так зробили, типа злили інфу, а то насправді буде ось як.." а як буде насправді -самі вирішать, бо вже не зв'язані багаточисельними правилами ЄС
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18.07.2021 10:26 Відповісти
Насколько тайная?
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18.07.2021 10:27 Відповісти
ну очевидно ж, що найвищої таємничості операція! Настільки таємна, що вже весь світ знає. Навіть самої операції ще не було, а світ вже знає, що вона буде.... таємно.
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18.07.2021 10:30 Відповісти
Тю. А Вава налагоджує відношення з "великими" китаєм та роісєю.
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18.07.2021 10:40 Відповісти
Про тайные операции, обычно становится известно через годы или десятилетия после их проведения.
Ну уж никак не до проведения…
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18.07.2021 10:42 Відповісти
ну очень секретная операция.. ооочень, что даже журналисты пишут о ней на весь мир... пипец..
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18.07.2021 10:43 Відповісти
Пускай пишут.Вполне возможно,что англосаксы рашу с Китаем "на испуг"берут,как было с "Союзом Нерушимом"и американской программой СОИ..
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18.07.2021 11:09 Відповісти
Так журналистам НОВЫЙ начальник как раз и рассказал про новые силы и новые методы.
Посмотрите, курс британского эсминца возле полуострова Крым, был СОГЛАСОВААН с Премьер-министром Объединенного королевства. Значит и это интервью точно так же согласованное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ потенциальным противникам - "вы отслеживаетесь и если будете хамить, то получите по мордам аналогичными или другими адекватными методами.
Постараюсь по понятной аналогии. Допустим ДРГ пытается проникнуть на секретный военный объект, но на объекте сработала охранная сигнализация. Что делает малочисленная ДРГ? Правильно, она отходит, желательно без шума.
Так и тут - предупредили, чтобы было поменьше китайского или кацапского хамства.
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18.07.2021 21:31 Відповісти
Ого какая она тайная)))
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18.07.2021 10:57 Відповісти
свино-собака, брысь за паребрик, от тебя лаптями и боярой воняет...
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18.07.2021 11:31 Відповісти
Цель Британии не в том, чтобы скрытно ударить и никто не понял откуда прилетело и за что.
Цель Британии - ПРЕДУПРЕДИТЬ зарвавшихся милитаристов, чтобы не лезли в дсаллупу.
а то будет мучительно больно за бесцельно потраченные на оборонку средства. .
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18.07.2021 11:48 Відповісти
шо-то The Times контору палит...
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18.07.2021 11:52 Відповісти
Великобритания готовит тайную спецоперацию против Китая и России, - The Times

К сожалению, в виду высокой секретности, детали операции и ход её подготовки смогут освещать не более полутора-двух тысяч интернет изданий
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18.07.2021 14:07 Відповісти
Продадут абрамовичу еще один футболерный клуб или зачехлят все свои шпили?
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18.07.2021 15:43 Відповісти
Туман, вода и никакой конкретики!
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18.07.2021 16:55 Відповісти
Ну, наверное это "очень тайная" операция, раз про неё а интернете пишут...
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18.07.2021 17:26 Відповісти
Тоттен -- придурок. Йому місце на базарі.
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18.07.2021 21:11 Відповісти
Бог в помощь британской армии в уничтожении кремлёвской нечисти!!!!
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18.07.2021 22:25 Відповісти
То есть такая тайная что о ней знают в новостях?
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18.07.2021 23:10 Відповісти
"готовит тайную спецоперацию" - Ржунемогу!!!
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18.07.2021 23:45 Відповісти
....опять флешки Гордона или верссия Арестовича
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19.07.2021 00:42 Відповісти
как в кино ( на дерибасовской хорошая погода....) Мы приветствуем агента КГБ Соколова!!!
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19.07.2021 08:49 Відповісти
Это мне напоминает мою службу: "так, парни, завтра в 5 утра будет внезапная тревога". Без десяти пять мы уже одетые стоим возле оружейки и ждем объявления тревоги.
Так и тут: "будем пповодить тауйную операцию. Знайте все".
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19.07.2021 08:53 Відповісти
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