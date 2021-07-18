Велика Британія готує таємну спецоперацію проти Китаю та Росії, - The Times
Спецпідрозділи Великої Британії почнуть роботу над таємною місією проти Росії та Китаю.
Про це виданню The Times повідомив бригадний генерал Марк Тоттен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, спецпризначенці SAS і SBS отримають більше часу і ресурсів, щоб проводити операції підвищеного ризику проти інших країн. Він також повідомив, що очолить нові "сили спецпризначення" британської морської піхоти. До їхнього складу увійде чотири тисячі осіб. Ці сили базуватимуться в невеликій кількості по всьому світу, проводячи контртерористичні операції, стримуючи терористів і реагуючи на кризи. Спецпризначенці використовуватимуть дрони-пастки і штучний інтелект.
На думку Тоттена, спецпідрозділи мають зосередитися на більш складних завданнях проти Росії та Китаю.
"Ми можемо виконувати деякі завдання, як от контртерористична діяльність у морі або спільні операції, які є складними і супроводжуються більш високими ризиками", - зазначив він.
Планується, що спецпідрозділи зможуть працювати спільно зі службою розвідки MI6. Вони стежитимуть за військовими і розвідувальними підрозділами Росії та КНР. Крім того, за даними видання, спецпідрозділи можуть зайнятися підготовкою військово-морських сил країн, розташованих біля Південно-Китайського моря, для захисту від Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...Кажуть, що існують міжнародні демократичні журналістські стандарти етики та якості. Проте не для цих людей.
Те, що нашкрябано в Цензорі, а може й в інших виданнях - це було б відкритим оголошенням війни, якби було правдою.
Але якщо знайти цю статтю в оригіналі, в газеті Санді Таймс, то легко переконатися, що її спотворено.
Власне, там йдеться про те, що У ВИПАДКУ, ЯКЩО РОСІЯ І КИТАЙ ПРОВОДИТИМУТЬ ТАЄМНУ ВОРОЖУ ПОЛІТИКУ проти демократичних країн, то останні залишають за собою право застосувати військові спецпідрозділи і фахівців для таємної протидії,в тому числі для для таких політично гострих операцій, як, наприклад, підготовка флотів прибережних країн поблизу Китаю. Безсумнівно, тут є натяк і попередження Росії, що британці будуть готувати флоти прибережних країн навколо Росії теж. Прибережні - це Україна, Грузія, Болгарія, Румунія, Турція, Польша тощо.
--------
--------
Польща, до речі, пару днів тому оголосила про закупку в США 250 штук (!) танків Абрамс найновішої модифікації. Зі всією логістичною та сервісною інфраструктурою, навчальним курсом, ************ та інформаційними системами. Це для країни, НАТО та їх друзів дуже значний крок вперед. Разом з ескадрилією F-35, а також іншими військовими системами, зокрема ************** ПВО -це буде залізний кулак, який зможе виконувати дуже серйозні задачі, як в обороні, так і в контрнаступі на агресора.
І приємно і корисно.
по захвату мацкальских террористов совместно с контрразведкой Украины
У поцЗедента появится новая возможность слить операцию
и набрать баллов у ()уйла
Ну уж никак не до проведения…
Посмотрите, курс британского эсминца возле полуострова Крым, был СОГЛАСОВААН с Премьер-министром Объединенного королевства. Значит и это интервью точно так же согласованное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ потенциальным противникам - "вы отслеживаетесь и если будете хамить, то получите по мордам аналогичными или другими адекватными методами.
Постараюсь по понятной аналогии. Допустим ДРГ пытается проникнуть на секретный военный объект, но на объекте сработала охранная сигнализация. Что делает малочисленная ДРГ? Правильно, она отходит, желательно без шума.
Так и тут - предупредили, чтобы было поменьше китайского или кацапского хамства.
Цель Британии - ПРЕДУПРЕДИТЬ зарвавшихся милитаристов, чтобы не лезли в дсаллупу.
а то будет мучительно больно за бесцельно потраченные на оборонку средства. .
К сожалению, в виду высокой секретности, детали операции и ход её подготовки смогут освещать не более полутора-двух тысяч интернет изданий
Так и тут: "будем пповодить тауйную операцию. Знайте все".