Состав сборной Украины на ХХХІІ Олимпийских играх в Токио. ИНФОГРАФИКА

На главном спортивном форуме четырехлетия - ХХХІІ Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио с 23 июля по 8 августа, - Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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