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Новости Олимпиада-2020
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Состав сборной Украины на ХХХІІ Олимпийских играх в Токио. ИНФОГРАФИКА

На главном спортивном форуме четырехлетия - ХХХІІ Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио с 23 июля по 8 августа, - Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

Состав сборной Украины на ХХХІІ Олимпийских играх в Токио 01

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Автор: 

Олимпиада (1136) сборная Украины (272)


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Топ комментарии
+18
Хай вам щастить!!!
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18.07.2021 12:14
+10
Успіхів та перемог!
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18.07.2021 12:23
+2
Ганьба-лише три боксери!!
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18.07.2021 13:06
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Хай вам щастить!!!
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18.07.2021 12:14 Ответить
А де командні види спорту?
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18.07.2021 13:09 Ответить
Успіхів та перемог!
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18.07.2021 12:23 Ответить
Руконогожопи?
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18.07.2021 13:11 Ответить
Имя капитана сборной Украины по карате Станислав Горуна. А не Горун)
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18.07.2021 13:04 Ответить
Ганьба-лише три боксери!!
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18.07.2021 13:06 Ответить
включите в почетные представители джину ти - возможно последний аккорд евродиско!!!!
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18.07.2021 13:06 Ответить
Что такое джина ти и что такое евродиско?
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18.07.2021 13:10 Ответить
ну если дебил о чем разговаривать?
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18.07.2021 13:14 Ответить
Ну правда ни знаю..
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18.07.2021 13:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9sf3uJwxDVg
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18.07.2021 14:41 Ответить
https://dumskaya.net/news/ukrainskiy-sportsmen-kotoryy-nameren-uchastvovat_-147280/ Капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио, оказался в эпицентре скандала.
Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было https://alternatyva.org/2021/01/26/zavtra-ovidiopolskyi-sud-bude-rozhliadaty-skarhu-butsenko-ta-kravchenko/ совершено нападение , в котором принимал участие именитый боксер.
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18.07.2021 13:37 Ответить
Гарна картинка.
Можна було й простішу інфографіку:
2016 в Ріо- 205 спортсменів
2021 в Токіо-158
Й нагород буде,-відповідно....
Склад збірної України на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо - Цензор.НЕТ 8627
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18.07.2021 22:32 Ответить
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18.07.2021 23:13 Ответить
Я не понял..а где парусный спорт??? шо за фигня
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18.07.2021 23:17 Ответить
 
 