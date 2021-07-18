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Состав сборной Украины на ХХХІІ Олимпийских играх в Токио. ИНФОГРАФИКА
На главном спортивном форуме четырехлетия - ХХХІІ Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио с 23 июля по 8 августа, - Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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+18 Тарапунька
показать весь комментарий18.07.2021 12:14 Ссылка
+10 Украина побеждает и победит
показать весь комментарий18.07.2021 12:23 Ссылка
+2 OLeg Andriyenko
показать весь комментарий18.07.2021 13:06 Ссылка
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Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было https://alternatyva.org/2021/01/26/zavtra-ovidiopolskyi-sud-bude-rozhliadaty-skarhu-butsenko-ta-kravchenko/ совершено нападение , в котором принимал участие именитый боксер.
Можна було й простішу інфографіку:
2016 в Ріо- 205 спортсменів
2021 в Токіо-158
Й нагород буде,-відповідно....