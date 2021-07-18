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Новини Олімпіада-2020
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Склад збірної України на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо. ІНФОГРАФІКА

На головному спортивному форумі чотириріччя - ХХХІІ Олімпійських іграх, які відбуватимуться у японському Токіо з 23 липня до 8 серпня, - Україну представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Склад збірної України на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо 01

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Автор: 

Олімпіада (687) Збірна України (144)


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Топ коментарі
+18
Хай вам щастить!!!
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18.07.2021 12:14
+10
Успіхів та перемог!
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18.07.2021 12:23
+2
Ганьба-лише три боксери!!
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18.07.2021 13:06
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Хай вам щастить!!!
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18.07.2021 12:14 Відповісти
А де командні види спорту?
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18.07.2021 13:09 Відповісти
Успіхів та перемог!
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18.07.2021 12:23 Відповісти
Руконогожопи?
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18.07.2021 13:11 Відповісти
Имя капитана сборной Украины по карате Станислав Горуна. А не Горун)
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18.07.2021 13:04 Відповісти
Ганьба-лише три боксери!!
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18.07.2021 13:06 Відповісти
включите в почетные представители джину ти - возможно последний аккорд евродиско!!!!
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18.07.2021 13:06 Відповісти
Что такое джина ти и что такое евродиско?
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18.07.2021 13:10 Відповісти
ну если дебил о чем разговаривать?
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18.07.2021 13:14 Відповісти
Ну правда ни знаю..
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18.07.2021 13:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9sf3uJwxDVg
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18.07.2021 14:41 Відповісти
https://dumskaya.net/news/ukrainskiy-sportsmen-kotoryy-nameren-uchastvovat_-147280/ Капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио, оказался в эпицентре скандала.
Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было https://alternatyva.org/2021/01/26/zavtra-ovidiopolskyi-sud-bude-rozhliadaty-skarhu-butsenko-ta-kravchenko/ совершено нападение , в котором принимал участие именитый боксер.
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18.07.2021 13:37 Відповісти
Гарна картинка.
Можна було й простішу інфографіку:
2016 в Ріо- 205 спортсменів
2021 в Токіо-158
Й нагород буде,-відповідно....
Склад збірної України на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо - Цензор.НЕТ 8627
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18.07.2021 22:32 Відповісти
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18.07.2021 23:13 Відповісти
Я не понял..а где парусный спорт??? шо за фигня
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18.07.2021 23:17 Відповісти
 
 