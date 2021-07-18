Склад збірної України на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо. ІНФОГРАФІКА

На головному спортивному форумі чотириріччя - ХХХІІ Олімпійських іграх, які відбуватимуться у японському Токіо з 23 липня до 8 серпня, - Україну представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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