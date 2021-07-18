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Склад збірної України на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо. ІНФОГРАФІКА
На головному спортивному форумі чотириріччя - ХХХІІ Олімпійських іграх, які відбуватимуться у японському Токіо з 23 липня до 8 серпня, - Україну представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Топ коментарі
+18 Тарапунька
показати весь коментар18.07.2021 12:14 Посилання
+10 Украина побеждает и победит
показати весь коментар18.07.2021 12:23 Посилання
+2 OLeg Andriyenko
показати весь коментар18.07.2021 13:06 Посилання
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Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было https://alternatyva.org/2021/01/26/zavtra-ovidiopolskyi-sud-bude-rozhliadaty-skarhu-butsenko-ta-kravchenko/ совершено нападение , в котором принимал участие именитый боксер.
Можна було й простішу інфографіку:
2016 в Ріо- 205 спортсменів
2021 в Токіо-158
Й нагород буде,-відповідно....