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Новости Силовики
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Двух пограничников побили и забрали оружие на границе с РФ

Двух пограничников побили и забрали оружие на границе с РФ

В ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд. В результате пострадали два пограничника. Правонарушители захватили табельное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия отбыл председатель Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года пограничники отказали во въезде 2818 гражданам РФ, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6563) нападение (2229) правоохранительные органы (2970) россия (96095) силовики (2799)


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Топ комментарии
+122
Это ппц какой-то . Почему не стреляли на поражение? Кацапы вас не пожалеют. Тюрьма изоляция- яркий пример ...
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18.07.2021 13:32
+98
Настолько хорошо тренированные пограничники, что им вломили и отобрали оружие. Позор.
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18.07.2021 13:33
+75
що за вояки?
Та в такому випадку потрібно не нападників шукати, а проводити службове розслідування по правомірності застосування зброї, з розтином тіл в моргу, щоб дістати кулі!
ьля... вони чим там служать?
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18.07.2021 13:34
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Страница 3 из 3
А как это : оружие нашли, а нападавших - нет ?

Типа какие-то подвыпившие нарвались на погранцов, поконфликтовали, вломили им, на всякий случай отобрали у них оружие, чтобы те не пальнули в спину и потом пушки выкинули неподалёку в режиме "больно надо" . . . Так что-ли ? Потому что если хотели отобрать оружие, то тогда "оружие обнаружено" было бы вместе с нападавшими, я так понимаю . . .

Короче, пограничники охраняют наш спокойный сон, ага . . . Безоружные вломили вооружённым. Супер.
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18.07.2021 18:22 Ответить
Сегодня нападавших уже нашли: https://censor.net/ru/news/3277927/sotrudnikam_sbu_napavshim_na_pogranichnikov_v_sumskoyi_oblasti_grozit_do_15_let_tyurmy_gbr_videofotoreportaj
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19.07.2021 18:28 Ответить
Почему пограничный наряд без служебной собаки? Ваше охренели?
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18.07.2021 18:22 Ответить
А де ти стільки собак набереш? Собаки розшукові виїжджають з оперативною групою на затримання при сигналі про порушення кордону чи працюють на КПП при огляді вантажів! "Кіна" совєцького надивився у дитинстві?
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19.07.2021 04:10 Ответить
По просьбам пограничных собак установлено еще несколько пограничных столбов....
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19.07.2021 12:29 Ответить
Детский сад. Стрелять надо на поражение, чтобы больше не было желающих.
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18.07.2021 18:51 Ответить
Лошары..других слов нет. Надеюсь там не все такие
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18.07.2021 19:14 Ответить
"Охорона державного кордону здійснюється посилено." Це, як? Привезли машину зброї і висипали на кордоні? Беріть тільки не пи*діть нас, крутих прикордоників з 2014 року, коли за те щоб не заглядувати під тент КамАЗу з бойовиками брали бабло. Джерело: https://censor.net/ua/n3277785
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18.07.2021 19:14 Ответить
звучит как - побили пасанов во дворе, это песец!
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18.07.2021 19:15 Ответить
повезло хлопчикам,ведь их могли изнасиловать в извращённом виде

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18.07.2021 19:48 Ответить
А звідкіля ви дізнаєтесь що не згвалтували. Хто признається
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19.07.2021 07:27 Ответить
А шо, в Киев не дозвонились? Не получили разрешения защищать себя и табельное оружие? Ну, тогда, маршируйте и пойте Гимн. Как маршировали и драли глотки в КРЫМУ...
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18.07.2021 19:54 Ответить
Не було команди! А якби була команда з Кийова от ми б...
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18.07.2021 23:22 Ответить
Охрана государственной границы осуществляется усиленно Источник: https://censor.net/ru/n3277785
надо усиленней усилять ...
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18.07.2021 19:58 Ответить
цікаво, а для яких цілей у них зброя? не можуть себе захистити, а тут захист кордону
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18.07.2021 20:09 Ответить
"Побили пограничников и забрали у них оружие" еперный театр, так мы готовы к проникновению ДРГ противника, я уж молчу о провокациях на границе и вторжению на нашу территорию.
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18.07.2021 20:52 Ответить
Сбушників -- нагородити. Показали всьому світу, в яких руках кордони країни, яка підготовка і готовність захищати державу. Молодці, а цих молокососів, за невиконання бойового завдання, а охорона кордону є таким, як мінімум -- на ,,губу", разом з командиром підрозділу і начальником прикордонних військ. Та звідки нашим блазням знати, що таке військова дисципліна і вірність присязі? Вони більш специ ,,членом на фортепіано" (Сюмар).
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18.07.2021 21:05 Ответить
не удивляйтесь.. клоуны сейчас везде.
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18.07.2021 21:49 Ответить
На Цензор_нет продовження цієї історії https://censor.net/ua/news/3277809/do_napadu_na_prykordonnykiv_na_kordoni_z_rf_prychetni_spivrobitnyky_sbu_zmi
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18.07.2021 22:12 Ответить
Дайте им еще больше зарплаты, может ******* меньше будут
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18.07.2021 22:26 Ответить
Ничтожества.. С чем боролись, на то и напоролись
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18.07.2021 22:27 Ответить
Ці клоуни тільки на парадах герої.
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18.07.2021 22:28 Ответить
******, нечего сказать. Зато бойцу в армии вы платите 10 тыщ, и вас это не смущает. Пусть чмо служит, пусть
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18.07.2021 22:29 Ответить
...Було в цікаво почитати повну історію що там не поділили СБУшники та прикордонники
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18.07.2021 22:34 Ответить
"Рибні місця" не поділили! В прямому значенні! З тих пір як прикордонникам дозволили затримувать браконьєрів у погранзоні вони почали вважать її своєю "вотчиною" Чернігівці ще років з двадцять тому мені карикатуру показували: Ринкові ряди Стоять троє: тітка в хусточці - продає купками яблука, прапорщик у польовій формі - продає гранати і купки патронів і прапорщик в прикордонному кашкеті - пропонує проліт "колючки" , натягнутий між смугастими стовпами!
"Погранци" образилися, що СБУшники у "їхні" угіддя приїхали і "безплатно" сітки ставить почали! А вони звикли за це "мзду" отримувать От і "поперли буром" Ну - і отримали! Так що там звичайне "Вор у вора дубинку украл!"
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19.07.2021 04:20 Ответить
Побили та забрали табельну зброю на нашій ділянці кордону? Не вбили, не було бою? Під трибунал весь наряд разом з командирами!!! Ганьбище!!! Читати соромно!
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18.07.2021 22:34 Ответить
За это увольнять надо. Профнепригодность.
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18.07.2021 23:06 Ответить
Если бы усилено граница охранялась, то не было бы такого позорища и посмешища, стыд и срам один, и это называется граница???
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18.07.2021 23:15 Ответить
ПОЗОР! КОМУ ДОВЕРИЛИ ОХРАНЯТЬ ГРАНИЦУ?
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ БЫЛА ПРОРВАНА ГРАНИЦА В 2014 ГОДУ.
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18.07.2021 23:32 Ответить
позор безмозглы кто читать не умеет, за 4 часа до того как ты эт онапечатал уже установлено, что оружие забрали СБУшники, которые там вместе все служат, обычная бытовуха! Надо было стрелять коллег, ещё и СБУшников ибо отказался перечницу подать и вообще "не уважает" меня?
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19.07.2021 04:07 Ответить
Ты знаешь что такое приказ? Ты чмо знаешь что такое служба и выполнение боевой задачи?
Они ОБЯЗАНЫ были арестовать этих сбушников сослуживцы они или половые партнеры - пох, при невыполнении требований пристрелить без колебаний.
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19.07.2021 07:44 Ответить
слышишь, мальчик интернетный, чмо - твой батя и ты комплектом. Иди нахуабей, сови фантазии бате будешь рассказывать а не за компом и не знакомым людям. Потеряйся клоун
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19.07.2021 07:47 Ответить
Не хами детеныш, тебя еще в проекте не было когда я служил срочную. Не хочешь получать такие отписки не пиши ересь, и вообще мозг используй по назначению, если он есть конечно.
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20.07.2021 11:43 Ответить
Погана історія. Дуже.
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18.07.2021 23:46 Ответить
шо вы тут рассусоливаете дальше? Каким образом могли на них напасть и забрать оружие? сами мозгами подумайте, они в лесу где-то шли с калашами и тут с кусков выпрыгивает иван причем внезапно и забирает оружие? Так?))))))))))) Первое, что пришло в голову - СВОИ или как минимум С ТЫЛА гопота, оттуда где не ждали или банальный мордобой между своими по бытовухе, бухали в каптёрке и что-то неподелили. Дальнейшая новость всё это подтвердила, СБУшники их избили и забрали оружие и вртяли это была "боевая ситуация" о которой рассказывают и сталибы вы стрелять в своего, СБУшника, во время бытовухи?
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19.07.2021 04:05 Ответить
У озброєних, навчаних прикордонників забрали зброю. Та ще й дали бамбулєй...Що ж це за навчані та озброєні прикордонники???
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19.07.2021 07:12 Ответить
ответ тебе даст следующая статьяя котоаря вышла сутки назад, или ты читаешь снизу вверх?
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19.07.2021 07:47 Ответить
Пришли, наваляли вооруженным и обученным специалистам, бросили оружие и спокойно ушли?
А если бы это были вооруженные контрабандисты?
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19.07.2021 09:42 Ответить
Были когда то уставы служб
Выполняй устав заслужишь честь и славу
А теперь караульный согласно уставу застрелил нарушителя
Два года уже тягают
А раньше бы -- отпуск и внеочередное звание
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19.07.2021 10:12 Ответить
Це вони кажуть, що прикордонники повинні повернутися до СБУ!!!
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19.07.2021 10:30 Ответить
Двох прикордонників побили та забрали зброю на кордоні з РФ - Цензор.НЕТ 1286
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19.07.2021 13:07 Ответить
В Княжичах КОРД пострелял Госохрану, тут СБУшники бьют погранцов. Не страна, а цирк какой-то. Что , не поделили потоки на границе????????????
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19.07.2021 19:18 Ответить
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