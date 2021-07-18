Двух пограничников побили и забрали оружие на границе с РФ

В ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд. В результате пострадали два пограничника. Правонарушители захватили табельное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия отбыл председатель Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

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