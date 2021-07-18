Двух пограничников побили и забрали оружие на границе с РФ
В ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд. В результате пострадали два пограничника. Правонарушители захватили табельное оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия отбыл председатель Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.
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Типа какие-то подвыпившие нарвались на погранцов, поконфликтовали, вломили им, на всякий случай отобрали у них оружие, чтобы те не пальнули в спину и потом пушки выкинули неподалёку в режиме "больно надо" . . . Так что-ли ? Потому что если хотели отобрать оружие, то тогда "оружие обнаружено" было бы вместе с нападавшими, я так понимаю . . .
Короче, пограничники охраняют наш спокойный сон, ага . . . Безоружные вломили вооружённым. Супер.
надо усиленней усилять ...
"Погранци" образилися, що СБУшники у "їхні" угіддя приїхали і "безплатно" сітки ставить почали! А вони звикли за це "мзду" отримувать От і "поперли буром" Ну - і отримали! Так що там звичайне "Вор у вора дубинку украл!"
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ БЫЛА ПРОРВАНА ГРАНИЦА В 2014 ГОДУ.
Они ОБЯЗАНЫ были арестовать этих сбушников сослуживцы они или половые партнеры - пох, при невыполнении требований пристрелить без колебаний.
А если бы это были вооруженные контрабандисты?
Выполняй устав заслужишь честь и славу
А теперь караульный согласно уставу застрелил нарушителя
Два года уже тягают
А раньше бы -- отпуск и внеочередное звание