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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам

Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам

Правительство Израиля отложило на неопределенный срок возобновление поездок в страну для полностью привитых от коронавируса иностранных граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

"С 1 августа вакцинированным от COVID-19 туристам не будет разрешено въезжать в Израиль, как было установлено ранее", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш.

"Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа", - отметил Эш, добавив, что новая дата пока не определена.

"К сожалению, нынешняя ситуация не позволяет нам впускать туристов", - добавил чиновник.

Эш также предупредил израильтян, что, пока в мире бушует штамм коронавируса "Дельта", не время путешествовать за границу. Он отметил, что правительство сейчас изучает, как ограничить поездки за рубеж - или путем расширения перечня стран, в которые запрещают выезд, или другими средствами.

Также читайте: Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

Израиль (1940) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
чего-то знают пейсатые, если выбрали "оборону".. а у на в Харькове все резко начали забивать на маски и социальную дистанцтиию..
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18.07.2021 22:00
+5
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
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18.07.2021 22:16
+5
Нах кому сдалось такое счастье - посещать прибежище воров, которых не выдают обратно.
Своим воровать можно, свои своих не сдают.
Атомную бомбу Израилю без разрешения тоже иметь можно.
А с каких это коврижек ?
Они там все особенные ?
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18.07.2021 22:48
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чего-то знают пейсатые, если выбрали "оборону".. а у на в Харькове все резко начали забивать на маски и социальную дистанцтиию..
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18.07.2021 22:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0

Вирусам чихать на маски.
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18.07.2021 22:12 Ответить
это точно как бы им холерную палочку не завезли... и Ковида не поможет....
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18.07.2021 22:14 Ответить
-- сходи в синагогу...*)
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18.07.2021 22:13 Ответить
я и в синагогу?.. вы что?.. потом бегать от этих евреев.. у меня здоровья не хватит!
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18.07.2021 22:19 Ответить
-- так будешь бегать от украинцев...*)
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18.07.2021 22:38 Ответить
они хасидов не в состоянии контролировать... те гоняют по миру и срать хотели на пандемию...
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18.07.2021 22:32 Ответить
флаг им в руки!.. видел я тех хасидов в Умани.. та не дай бог такое!
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18.07.2021 22:39 Ответить
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
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18.07.2021 22:16 Ответить
А хвамилія того "дохтора" Мішкін-Чепіга? Ти точно пацюк, чи може всеж таки криса?
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18.07.2021 22:22 Ответить
Дані від МОЗ Ізраїля. Офіційні. Можеш відвалити.
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18.07.2021 23:15 Ответить
брехня
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19.07.2021 05:25 Ответить
Поспешишь - людей насмешишь.
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18.07.2021 22:22 Ответить
-- заразишь...
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18.07.2021 22:57 Ответить
Странно, не правда ли? Хрюкали, что Файзер - самая лучшая и "единственно работающая вакцина", ан нет - как, оказалось, она ни от чего не защищает, а число побочных явлений - как ни от какой другой вакцины, да, собственно, никакой вакциной Файзер и не является.
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18.07.2021 22:45 Ответить
Пока лохи верят и платят - эта ххерня будет продолжаться.
Кто докажет, что Пфайзер - вакцина, а не вода из-под крана ?
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18.07.2021 22:49 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/29/7291963/ Росія проводить узгоджену медіакампанію з метою пропагування своєї вакцини від коронавірусу і дискредитації конкурентів.
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18.07.2021 23:11 Ответить
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.

Как бы тут и медиакампанию проводить никакую не надо.
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18.07.2021 23:15 Ответить
А о.щее количество заболевших этот доктор не хочет сравнить с периодом до вакцинации?
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19.07.2021 01:34 Ответить
брехня
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19.07.2021 05:26 Ответить
Ну, двайте сравним с Рашей по уровеню ежедневной заболеваемости и смертности учитівая разницу в населении.
Население Раши 144 млн, Израиля 9 млн
В последние дни в Израиле в среднем 800-850 заболевших в день и по 2 умерших.
Пересчитаем заболеваемость Израиля на Рашу 144/9*850=13600
Пересчитаем дневную смертность
144/9*2=32.

Смотрим сводки по Раше
25,018 new cases and 764 new deaths
25,116 new cases and 787 new deaths
25,704 new cases and 799 new deaths

Итого, заболеваемость на душу населения в Раше больше в 2 раза, а смертность более, чем в 20 раз.
Вот Вам и Пфайзер. Вот Вам и медиакомпания.
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19.07.2021 07:34 Ответить
Нах кому сдалось такое счастье - посещать прибежище воров, которых не выдают обратно.
Своим воровать можно, свои своих не сдают.
Атомную бомбу Израилю без разрешения тоже иметь можно.
А с каких это коврижек ?
Они там все особенные ?
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18.07.2021 22:48 Ответить
Судя по тому, что и там "своих" не пожалели, то вряд ли особенные.
Кстати, там сейчас разгар ОРВИ. Летом, в 50-градусную жару. Диагноз "ковид", конечно, мало кому ставят) Они ведь там почти все "полностью привитые"))
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18.07.2021 23:40 Ответить
В общем, они не хотят демонстрировать свои "достижения".
Были впереди планеты всей и вдруг такой прокол.
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18.07.2021 23:45 Ответить
брехня
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19.07.2021 05:26 Ответить
https://www.jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-in-israel-674084

PM Bennett: Vaccine 'significantly less' effective against the Delta variant

The effectiveness of the Pfizer vaccine against the Delta variant is "weaker" than health officials had hoped, Prime Minister Naftali Bennett said on Friday, as over 1,000 people tested positive for coronavirus and more countries were added to the list of places to which Israelis will be banned from traveling.

"We do not know exactly to what degree the vaccine helps, but it is significantly less," Bennett said.

The likely explanation is that among current virus carriers, about 2,000 are schoolchildren, and half of them were fully vaccinated. Both groups are very unlikely to develop severe forms of the disease, even though it occasionally happens.
At the moment, around 60% of the patients in serious conditions have been vaccinated. Moreover, according to Hebrew University researchers who advise the government, around 90% of newly infected people over the age of 50 are fully https://www.jpost.com/health-science/covid-vaccines-for-kids-under-12-could-come-in-early-winter-fda-674078 vaccinated .

Якщо комусь потрібен переклад ...
Але зараз набіжать вакцино-пропагандисти і верещатимуть про москальську пропаганду.
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18.07.2021 23:57 Ответить
Інспектори "чемпіонів" стежать, як масочки носять, знову хочуть вернути =зелений пас= ...
+ третю дозу
А крику було про =перемогу= і повернення до нормального життя: саме під цим соусом впарюють мусовість вакцинок. З масочками вже "перемогли". То було гасло 2020.
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18.07.2021 23:59 Ответить
интересно, а евреев не пускать можно или это антисимитизм?
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19.07.2021 00:03 Ответить
Махровый, или оголтелый
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19.07.2021 07:46 Ответить
только обрезанныхх
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19.07.2021 10:01 Ответить
...от на Умани и проверим.)
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19.07.2021 00:24 Ответить
Це проблема власників готелів та ресторанів в Ізраїлі . Українцям це абсолютно байдуже . До того ж Єгипет значно дешевше . Так що закриті вони чи відкриті - нам однаково .
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19.07.2021 05:24 Ответить
 
 