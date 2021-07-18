Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам

Правительство Израиля отложило на неопределенный срок возобновление поездок в страну для полностью привитых от коронавируса иностранных граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

"С 1 августа вакцинированным от COVID-19 туристам не будет разрешено въезжать в Израиль, как было установлено ранее", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш.

"Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа", - отметил Эш, добавив, что новая дата пока не определена.

"К сожалению, нынешняя ситуация не позволяет нам впускать туристов", - добавил чиновник.

Эш также предупредил израильтян, что, пока в мире бушует штамм коронавируса "Дельта", не время путешествовать за границу. Он отметил, что правительство сейчас изучает, как ограничить поездки за рубеж - или путем расширения перечня стран, в которые запрещают выезд, или другими средствами.

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