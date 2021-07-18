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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям

Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям

Уряд Ізраїлю відклав на невизначений термін відновлення поїздок в країну для повністю щеплених проти коронавірусу іноземних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

"З 1 серпня вакцинованим проти COVID-19 туристам не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю, як було встановлено раніше", - заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш.

"Ми переносимо дату в'їзду туристів, це не відбудеться 1 серпня", - зазначив Еш, додавши, що нової дати поки не визначено.

"На жаль, теперішня ситуація не дозволяє нам впускати туристів", - додав урядовець.

Також читайте: Ізраїль ввів обов'язкову самоізоляцію для тих, хто в'їжджає в країну

Еш також попередив ізраїльтян, що, поки у світі вирує штам коронавірусу "Дельта", не час мандрувати за кордон. Він зазначив, що уряд наразі вивчає, як обмежити поїздки за кордон - або шляхом розширення переліку країн, до яких забороняють виїзд, або іншими засобами.

Ізраїль (1658) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
чего-то знают пейсатые, если выбрали "оборону".. а у на в Харькове все резко начали забивать на маски и социальную дистанцтиию..
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18.07.2021 22:00
+5
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
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18.07.2021 22:16
+5
Нах кому сдалось такое счастье - посещать прибежище воров, которых не выдают обратно.
Своим воровать можно, свои своих не сдают.
Атомную бомбу Израилю без разрешения тоже иметь можно.
А с каких это коврижек ?
Они там все особенные ?
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18.07.2021 22:48
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чего-то знают пейсатые, если выбрали "оборону".. а у на в Харькове все резко начали забивать на маски и социальную дистанцтиию..
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18.07.2021 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0

Вирусам чихать на маски.
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18.07.2021 22:12 Відповісти
это точно как бы им холерную палочку не завезли... и Ковида не поможет....
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18.07.2021 22:14 Відповісти
-- сходи в синагогу...*)
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18.07.2021 22:13 Відповісти
я и в синагогу?.. вы что?.. потом бегать от этих евреев.. у меня здоровья не хватит!
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18.07.2021 22:19 Відповісти
-- так будешь бегать от украинцев...*)
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18.07.2021 22:38 Відповісти
они хасидов не в состоянии контролировать... те гоняют по миру и срать хотели на пандемию...
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18.07.2021 22:32 Відповісти
флаг им в руки!.. видел я тех хасидов в Умани.. та не дай бог такое!
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18.07.2021 22:39 Відповісти
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
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18.07.2021 22:16 Відповісти
А хвамилія того "дохтора" Мішкін-Чепіга? Ти точно пацюк, чи може всеж таки криса?
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18.07.2021 22:22 Відповісти
Дані від МОЗ Ізраїля. Офіційні. Можеш відвалити.
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18.07.2021 23:15 Відповісти
брехня
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19.07.2021 05:25 Відповісти
Поспешишь - людей насмешишь.
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18.07.2021 22:22 Відповісти
-- заразишь...
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18.07.2021 22:57 Відповісти
Странно, не правда ли? Хрюкали, что Файзер - самая лучшая и "единственно работающая вакцина", ан нет - как, оказалось, она ни от чего не защищает, а число побочных явлений - как ни от какой другой вакцины, да, собственно, никакой вакциной Файзер и не является.
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18.07.2021 22:45 Відповісти
Пока лохи верят и платят - эта ххерня будет продолжаться.
Кто докажет, что Пфайзер - вакцина, а не вода из-под крана ?
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18.07.2021 22:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/29/7291963/ Росія проводить узгоджену медіакампанію з метою пропагування своєї вакцини від коронавірусу і дискредитації конкурентів.
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18.07.2021 23:11 Відповісти
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.

Как бы тут и медиакампанию проводить никакую не надо.
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18.07.2021 23:15 Відповісти
А о.щее количество заболевших этот доктор не хочет сравнить с периодом до вакцинации?
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19.07.2021 01:34 Відповісти
брехня
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19.07.2021 05:26 Відповісти
Ну, двайте сравним с Рашей по уровеню ежедневной заболеваемости и смертности учитівая разницу в населении.
Население Раши 144 млн, Израиля 9 млн
В последние дни в Израиле в среднем 800-850 заболевших в день и по 2 умерших.
Пересчитаем заболеваемость Израиля на Рашу 144/9*850=13600
Пересчитаем дневную смертность
144/9*2=32.

Смотрим сводки по Раше
25,018 new cases and 764 new deaths
25,116 new cases and 787 new deaths
25,704 new cases and 799 new deaths

Итого, заболеваемость на душу населения в Раше больше в 2 раза, а смертность более, чем в 20 раз.
Вот Вам и Пфайзер. Вот Вам и медиакомпания.
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19.07.2021 07:34 Відповісти
Нах кому сдалось такое счастье - посещать прибежище воров, которых не выдают обратно.
Своим воровать можно, свои своих не сдают.
Атомную бомбу Израилю без разрешения тоже иметь можно.
А с каких это коврижек ?
Они там все особенные ?
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18.07.2021 22:48 Відповісти
Судя по тому, что и там "своих" не пожалели, то вряд ли особенные.
Кстати, там сейчас разгар ОРВИ. Летом, в 50-градусную жару. Диагноз "ковид", конечно, мало кому ставят) Они ведь там почти все "полностью привитые"))
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18.07.2021 23:40 Відповісти
В общем, они не хотят демонстрировать свои "достижения".
Были впереди планеты всей и вдруг такой прокол.
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18.07.2021 23:45 Відповісти
брехня
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19.07.2021 05:26 Відповісти
https://www.jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-in-israel-674084

PM Bennett: Vaccine 'significantly less' effective against the Delta variant

The effectiveness of the Pfizer vaccine against the Delta variant is "weaker" than health officials had hoped, Prime Minister Naftali Bennett said on Friday, as over 1,000 people tested positive for coronavirus and more countries were added to the list of places to which Israelis will be banned from traveling.

"We do not know exactly to what degree the vaccine helps, but it is significantly less," Bennett said.

The likely explanation is that among current virus carriers, about 2,000 are schoolchildren, and half of them were fully vaccinated. Both groups are very unlikely to develop severe forms of the disease, even though it occasionally happens.
At the moment, around 60% of the patients in serious conditions have been vaccinated. Moreover, according to Hebrew University researchers who advise the government, around 90% of newly infected people over the age of 50 are fully https://www.jpost.com/health-science/covid-vaccines-for-kids-under-12-could-come-in-early-winter-fda-674078 vaccinated .

Якщо комусь потрібен переклад ...
Але зараз набіжать вакцино-пропагандисти і верещатимуть про москальську пропаганду.
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18.07.2021 23:57 Відповісти
Інспектори "чемпіонів" стежать, як масочки носять, знову хочуть вернути =зелений пас= ...
+ третю дозу
А крику було про =перемогу= і повернення до нормального життя: саме під цим соусом впарюють мусовість вакцинок. З масочками вже "перемогли". То було гасло 2020.
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18.07.2021 23:59 Відповісти
интересно, а евреев не пускать можно или это антисимитизм?
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19.07.2021 00:03 Відповісти
Махровый, или оголтелый
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19.07.2021 07:46 Відповісти
только обрезанныхх
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19.07.2021 10:01 Відповісти
...от на Умани и проверим.)
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19.07.2021 00:24 Відповісти
Це проблема власників готелів та ресторанів в Ізраїлі . Українцям це абсолютно байдуже . До того ж Єгипет значно дешевше . Так що закриті вони чи відкриті - нам однаково .
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19.07.2021 05:24 Відповісти
 
 