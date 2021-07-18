Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям

Уряд Ізраїлю відклав на невизначений термін відновлення поїздок в країну для повністю щеплених проти коронавірусу іноземних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

"З 1 серпня вакцинованим проти COVID-19 туристам не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю, як було встановлено раніше", - заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш.

"Ми переносимо дату в'їзду туристів, це не відбудеться 1 серпня", - зазначив Еш, додавши, що нової дати поки не визначено.

"На жаль, теперішня ситуація не дозволяє нам впускати туристів", - додав урядовець.

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Еш також попередив ізраїльтян, що, поки у світі вирує штам коронавірусу "Дельта", не час мандрувати за кордон. Він зазначив, що уряд наразі вивчає, як обмежити поїздки за кордон - або шляхом розширення переліку країн, до яких забороняють виїзд, або іншими засобами.