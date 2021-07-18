Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям
Уряд Ізраїлю відклав на невизначений термін відновлення поїздок в країну для повністю щеплених проти коронавірусу іноземних громадян.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.
"З 1 серпня вакцинованим проти COVID-19 туристам не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю, як було встановлено раніше", - заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш.
"Ми переносимо дату в'їзду туристів, це не відбудеться 1 серпня", - зазначив Еш, додавши, що нової дати поки не визначено.
"На жаль, теперішня ситуація не дозволяє нам впускати туристів", - додав урядовець.
Еш також попередив ізраїльтян, що, поки у світі вирує штам коронавірусу "Дельта", не час мандрувати за кордон. Він зазначив, що уряд наразі вивчає, як обмежити поїздки за кордон - або шляхом розширення переліку країн, до яких забороняють виїзд, або іншими засобами.
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Вирусам чихать на маски.
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724
Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Кто докажет, что Пфайзер - вакцина, а не вода из-под крана ?
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724
Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Как бы тут и медиакампанию проводить никакую не надо.
Население Раши 144 млн, Израиля 9 млн
В последние дни в Израиле в среднем 800-850 заболевших в день и по 2 умерших.
Пересчитаем заболеваемость Израиля на Рашу 144/9*850=13600
Пересчитаем дневную смертность
144/9*2=32.
Смотрим сводки по Раше
25,018 new cases and 764 new deaths
25,116 new cases and 787 new deaths
25,704 new cases and 799 new deaths
Итого, заболеваемость на душу населения в Раше больше в 2 раза, а смертность более, чем в 20 раз.
Вот Вам и Пфайзер. Вот Вам и медиакомпания.
Своим воровать можно, свои своих не сдают.
Атомную бомбу Израилю без разрешения тоже иметь можно.
А с каких это коврижек ?
Они там все особенные ?
Кстати, там сейчас разгар ОРВИ. Летом, в 50-градусную жару. Диагноз "ковид", конечно, мало кому ставят) Они ведь там почти все "полностью привитые"))
Были впереди планеты всей и вдруг такой прокол.
PM Bennett: Vaccine 'significantly less' effective against the Delta variant
The effectiveness of the Pfizer vaccine against the Delta variant is "weaker" than health officials had hoped, Prime Minister Naftali Bennett said on Friday, as over 1,000 people tested positive for coronavirus and more countries were added to the list of places to which Israelis will be banned from traveling.
"We do not know exactly to what degree the vaccine helps, but it is significantly less," Bennett said.
The likely explanation is that among current virus carriers, about 2,000 are schoolchildren, and half of them were fully vaccinated. Both groups are very unlikely to develop severe forms of the disease, even though it occasionally happens.
At the moment, around 60% of the patients in serious conditions have been vaccinated. Moreover, according to Hebrew University researchers who advise the government, around 90% of newly infected people over the age of 50 are fully https://www.jpost.com/health-science/covid-vaccines-for-kids-under-12-could-come-in-early-winter-fda-674078 vaccinated .
Якщо комусь потрібен переклад ...
Але зараз набіжать вакцино-пропагандисти і верещатимуть про москальську пропаганду.
+ третю дозу
А крику було про =перемогу= і повернення до нормального життя: саме під цим соусом впарюють мусовість вакцинок. З масочками вже "перемогли". То було гасло 2020.