"Это пока намерения" - командующий Воздушными силами Дроздов о возможном наступлении российской армии
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов считает, что Российская Федерация не пойдет в широкомасштабное наступление, потому что Украина сотрудничает с другими странами.
Об этом Дроздов сказал во время форума "Эффективная промышленность для обороноспособности", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ.
Он рассказал, что Воздушные силы готовятся ко всем возможным действиям агрессора на востоке Украины.
"У нас есть не только авиация, но мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства. Есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдения", — заявил Дроздов.
Командующий добавил, что также надеется на сотрудничество с коллегами, которые помогают расширять кругозор и видеть, откуда еще можно ожидать угрозу.
"Ну а каким образом будет применяться [авиация]… Безусловно, если локальный конфликт — это рассматриваем чисто Донецкий регион, возможно, подключение Крымского региона. А если широкомасштабно — я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои амбициозные претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию. Я думаю, что все те намерения путинского государства захватить Украину и поставить нас на колени -это все пока намерения. Реализация невозможна, пока мы в сотрудничестве с другими странами", - сказал Дроздов.
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Граблять природні багатства, тотально нищать промисловість, гвалтують свідомість зомбобидла (яке себе називає громадянами України), розвалюють те, що було напрацьовано у минулі роки, засирають навколишнє середовище...
Дивно, що для "більшості" акакаяразніца...
Навіть не думай )(уйло і не надійся на нашу але продажну прокремлівську
владу ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля). Зупине і знищить вас окупантів
не ця антиукраїнська влада а весь український народ ...Який захистить
нашу суверену українську державу . А потім і визволить свою рідну але
тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю Криму і Донбасу.
І раніше по одному, потім парно, а зараз вже четвірками тренуються
А що буде, якщо командувач Повітряних сил Дроздов помиляється і масштабний напад путінських військ таки відбудеться у найближчі 2 місяці? Наприклад, з Білорусі на Київ або з Росії на Харків, або з моря на Одесу, або з Криму на Херсон і Миколаїв. Що тоді буде?
Розміщена на сайті Кремля програмна стаття президента Росії Володимира Путіна про нібито історичну єдність росіян та українців має кількох адресатів
Одним з них є чинний глава української держави Володимир Зеленський, заявив московський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Марк Фейгін в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"У самій статті, коли він (Путін - ред.) вживає слово "збрехав", "бреше" - коли обіцяв мир і раптом змінив повністю позицію - то він має на увазі Зеленського, намагаючись таким чином пред'явити йому за те, що на виборах ми ніби як чекали від тебе, що ти підеш з нами на змову, на продаж інтересів України, в перекладі людською мовою, а цього не зробив, ти нам "збрехав" ... Ти "збрехав" нам, тим хто є як би є замовниками того , що влада в Україні змінилася", - пояснив Фейгін.
Таким чином, зазначив політик, Путін подає себе "паном", а адресата свого послання виставляє у вигляді "холопа".
"Це означає, що пан дозволяє своїм холопам виправиться, врахувати, що вони вели себе недобре, прийти покаятися, в пояс вклонитися і просити про вибачення. Приблизно ось так це виглядає", - сказав Марк Фейгін.
Зеленая шобла делает все возможное, чтобы разорвать это сотрудничество, потому что США хочет закрыть их хозяина за воровство в особо крупном размере.