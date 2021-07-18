"Это пока намерения" - командующий Воздушными силами Дроздов о возможном наступлении российской армии

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов считает, что Российская Федерация не пойдет в широкомасштабное наступление, потому что Украина сотрудничает с другими странами.

Об этом Дроздов сказал во время форума "Эффективная промышленность для обороноспособности", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ.

Он рассказал, что Воздушные силы готовятся ко всем возможным действиям агрессора на востоке Украины.

"У нас есть не только авиация, но мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства. Есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдения", — заявил Дроздов.

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Командующий добавил, что также надеется на сотрудничество с коллегами, которые помогают расширять кругозор и видеть, откуда еще можно ожидать угрозу.

"Ну а каким образом будет применяться [авиация]… Безусловно, если локальный конфликт — это рассматриваем чисто Донецкий регион, возможно, подключение Крымского региона. А если широкомасштабно — я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои амбициозные претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию. Я думаю, что все те намерения путинского государства захватить Украину и поставить нас на колени -это все пока намерения. Реализация невозможна, пока мы в сотрудничестве с другими странами", - сказал Дроздов.

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