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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
12 134 100
авиакатастрофа (1706) ВВС (259) Харьковщина (5576) ГБР (2816) Дроздов Сергей (10)

Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

По делу авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом сегодня сообщили о подозрении Командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок во время брифинга по результатам расследования крушения самолета АН-26.

"На сегодняшний день ГБР … получило доказательства, на основании которых обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, которые допустили нарушения в своей служебной деятельности. На сегодняшний день мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, также уведомлен о подозрении командующий Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - отметили в ГБР.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.

По словам Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

Также вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы.

Также читайте: Канада обнародовала отчет о гибели самолета МАУ в Иране

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Читайте: Военные самолеты РФ с начала войны не залетали в воздушное пространство Украины, за исключением Крыма, - командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов

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Топ комментарии
+33
когда погибли курсанты в Харькове траур был 1 день и то с подачи облгосадминистрации и после того как в соцсетях люди начали возмущаться
по гепе траур три дня. приоритеты
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18.12.2020 12:44
+22
"на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом" - вот интересно, как курсант-летчик может получить опыт управления самолетом, если без такого опыта его не имеют права даже впустить в самолет?!
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18.12.2020 12:45
+10
путин одобряет... Зебилы, вы совсем охренели?
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18.12.2020 12:46
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Ну повідомили,а що далі ??))
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18.12.2020 12:40 Ответить
курсанты-штурманы о которых писали с самого начала и курсанты-летчики - это одни и те же?
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18.12.2020 14:11 Ответить
когда погибли курсанты в Харькове траур был 1 день и то с подачи облгосадминистрации и после того как в соцсетях люди начали возмущаться
по гепе траур три дня. приоритеты
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18.12.2020 12:44 Ответить
По гепі ще й траур влаштували ? придурки ...
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18.12.2020 13:22 Ответить
Так будет траур и не только три дня по Гепе, долбодятлы избрали себе мера в недееспособном состоянии, чтобы можно пилить было бабло и разводить лохов Харькова.
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18.12.2020 14:22 Ответить
Ну летів він "впердє", але нікому сісти не заважав, бо був НАБАГАТО "ВПЄРДЄ". Для таких баранів , як ти хронометраж був наданий, хіба що ти тупий...ТО Й НЕ ЗРОЗУМІВ. Вочевидь зєльоне ЧМО вирішило "приструнити-покошмарити" генералітет, щоб з Петром Хунту не не думали "учрєждать"
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18.12.2020 13:30 Ответить
"на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом" - вот интересно, как курсант-летчик может получить опыт управления самолетом, если без такого опыта его не имеют права даже впустить в самолет?!
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18.12.2020 12:45 Ответить
Почему нет опьіта? Потому что не пускают. А почему не пускают? А нет опьіта.
Варіант. Чого бідний, бо дурний,чого дурний, бо бідний
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18.12.2020 12:58 Ответить
Представь ты собрался с семьей на отдых в Анталию. И тут за штурвал садится курсант который никогда до этого не летал.Ну ему же надо учится. Подготовка летчиков осуществляется поэтапно по весьма сложному графику и на соответствующей технике.
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18.12.2020 16:48 Ответить
Прочитай внимательно: не к управлению самолётом, а НА БОРТ САМОЛЁТА. То есть представь, ты собрался с семьей на отдых в Анталию, а тебе говорят: у тебя и членов твоей семьи нет опыта управления самолётом, потому находится на его борту вы не имеете права...
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19.12.2020 01:33 Ответить
Та то сотніку і його ботофермі, просто, таку задачу поставили:"тапіть Дроздова і команду". От він і старається-робота така, правда в льотній справі він розбирається ЗОВСІМ "НІЯК",але писати вміє.На паралельній гілці у нього була задача "захищати назарова" - "захищав", тут "тапіть Дроздова" - топить, При чому, рівно тими ж аргументами. Дивуюсь, що він тут - один, зазвичай, їх троє-четверо, створюють ефект масовості і "громадської думки".
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22.12.2020 06:29 Ответить
очевидно, курсанты-летчики в кабине были посторонними среди приобретающих опыт курсантов-штурманов...
возможно, одновременно решили попрактиковать и тех и других...
а может и третьих, если к полету самолет готовили курсанты-техники
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18.12.2020 14:17 Ответить
Не понятно вообще кто был в самолете ОБУ , ШО или летчики. Но в кабину летчика курсанта допускать нельзя было.
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18.12.2020 16:21 Ответить
Взагалі, у курсантів-штурманів "парти" в салоні літака, а у курсантів-пілотів - саме в кабіні.ЯК І ЧОМУ ВОНИ МОГЛИ ЗАВЖАТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СЕБЕ САМИХ НЕЗРОЗУМІЛО.
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22.12.2020 06:36 Ответить
процес навчання СЕБЕ САМИХ...ось і результат...
колись біля пермі зазнав катастрофи аеробус А-якийсь там...
останні розбірливі записані слова були - папа, дай порулить
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22.12.2020 11:06 Ответить
На борт самолета или к управлению самолетом ?
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18.12.2020 17:57 Ответить
путин одобряет... Зебилы, вы совсем охренели?
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18.12.2020 12:46 Ответить
Стрелочников назначили....
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18.12.2020 12:58 Ответить
ну безусловно. и командир части и командующий ВВС новые планеры, двигатели и керосин для полетов отвезли к себе на дачу а курсантам дали 40-летний металлолом и заставили летать конвеером. Бедность армии - основная причина катастрофы. А виновны в этой катастрофе те, кто бюджет страны годами пилят. И в состоянии больниц тоже они виновны. И в зарплате учителей. Где их підозри, стесняюсь спросить.
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18.12.2020 13:00 Ответить
В Армії,коли не можуть , бо бояться або не хочуть, назвати ВИННИХ, шукають відповідальних...
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18.12.2020 13:35 Ответить
Оновой существования любого процветающего общества находится успешная и развитая экономика.
Для этого необходимо всего два онсовных условия:
1) налоги платят абсолютно ВСЕ и В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ;
2) ПРОЗРАЧНОЕ и ЭФЕКТИВНОЕ администрирование собраных налогов
Всё! Остальное - следствие, вплоть до выкрученной лампочки в подъезде...
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18.12.2020 14:28 Ответить
Для цьго повинні бути цивілізовані люди.
Європі для цього знадобилось десь 1000 років.
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18.12.2020 17:16 Ответить
ця справа на замовлення портнова та фуйла.
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18.12.2020 13:10 Ответить
Для ідіотів, яких тут вдосталь- дана "справа", як і решта аналогічних за останні майже 2 роки, має на меті лише одну ціль- підірвати довіру і авторитет ПС через показові " порки" вищого офіцерського складу.
P. S. Нешановні мої зебілоідні співгромадяни, як гадаєте, Трускавецький інстітут благородних дєвіц уже почав готувати льотчиків?
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18.12.2020 13:16 Ответить
тобто ти вважаєш що винних немає, ну впало - то впало?
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18.12.2020 16:55 Ответить
Виновных уже нет.
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18.12.2020 17:55 Ответить
А те кто выпускали самолет? Продлевали ресурс на старый двигатель?
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18.12.2020 18:33 Ответить
А до чого тут "двігатєль"? Він працював. Спрацювала сигналізація відмови "датчика моменту", але ця відмова - некритична, причиною катастрофи бути не може. Інша справа, що командир екіпажу не був "допущений до виконання нічних польотів". Якщо це - правда, то це - грубе порушення і воно могло бути причиною катастрофи. Бо на відео чі ко видно, як літак внаслідок крену чіпляє крилом землю. А це - або втрата керованності літаком внаслідок неправильних дій екіпажу - пілот не " ач в землю", або відмова техніки, а саме, системи керування. Але експертиза сказала, що техніка була справна.
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22.12.2020 07:05 Ответить
Суки делают всё для деморализации армии и флота.
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18.12.2020 13:24 Ответить
Мужик живет в соседнем от меня подъезде, а я только с этой новости узнал что он командующий ВВС. То я думал, почему связь полностью пропадала
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18.12.2020 13:41 Ответить
Ну, скажем так - руководство ХУПСа давно надо уже перетрахнуть, там то еще кубло. Касаемо РП - тут все ясно, при любом летном происшествии он один из крайних. Командир части - см. выше (часть в составе ХУПС). Ком ПС - ну, тут должность такая.

А вот за погибших курсантов и экипаж - уроды, их до кучи крайними сделали
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18.12.2020 13:52 Ответить
Не надо ля-ля Я когда то ретиво отстранял всех и все что не соответствовало букве закона. Мне старшие товарищи (именно мои товарищи) объяснили что в таком случае летать вообще не на чем будет.
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18.12.2020 16:27 Ответить
Ні, якщо у командиру екіпажу не було допуску до НІЧНИХ ПОЛЬОТІВ, ТО ВИНЕН КОМАНДИР, ЯКИЙ ЙОГО НА ЦІ ПОЛЬОТИ ПРИЗНАЧИВ. Хто ж ще?
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22.12.2020 07:27 Ответить
походу зЭбил совсем и окончательно "**-бо-бо" ???
мультиков про сралена сидя на горшке в детском саду пересмотрел?
решил, как и тот, чистку в рядах войск провести? ну там всяких современных аналогов Тухачевских и прочих на ноль помножить???
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18.12.2020 13:52 Ответить
ДАВНО ПОРА !!!
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18.12.2020 14:00 Ответить
а что гбр выше генерала ..дал бы отпор террористам достал бы маузер и дал бы по носу гбрам всяческим...
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18.12.2020 14:23 Ответить
Цікаво просто,чим все це закінчиться...
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18.12.2020 14:38 Ответить
А ведь Порошенко недавно предупреждал об этом (по "делу Назарова"), и вот снова. Когда под Львовом СУ упал на людей и погибли десятки, то генералы даже не успели накакать в свои штаны с лампасами, как обьявили виновными первоклассных лётчиков и сгноили их в тюрьме. Да, времена меняются, и теперь профессия военного даже в генеральском звании стала опасной. ЗЕстадо, вы это сделали вместе!
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18.12.2020 14:50 Ответить
До чого тут Назаров. Назаров сів за власне самодурство, він послав на смерть людей без належного прикриття траспортного літака. Транспорт не може подавити сили ППО противника. І про наявність засобів ППО у противника Назаров знав. А дочого тут командир військової частини і командуючий ВПС. Літаки і в кращі часи падали. Вся вина на екіпажі. На борту старший командир. Те, що майор невміє літати, це проблема майора. Яка йому медаль? Якщо екіпаж літав на несправному літаку, яка їм медаль? А якщо ви нагородили екіпаж, то він діяв правильно і до кінця виконував свої службоваі обов"язки, як з них вимагали командир частини і командуючий ВПС. Курсантам просто не повезло, помилились з вибором професії.
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18.12.2020 16:08 Ответить
Это в стиле прокурорских.Для начала всех пожиже обгадить,а там,глядишь,и само выяснится.Причем тут нахождение курсантов? Это ,наверное,плохо но это не может быть причиной.Депутаты,принимающие бюджеты,где вместо армии полиция при этом спокойно укатят резвиться в оманы и куршавели.
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18.12.2020 14:55 Ответить
Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову
Ххххххххххххххххххх

А почему не сразу Зеленскому?
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18.12.2020 15:02 Ответить
При слове генерал 98% нарида ссыт кипятком. Солдат обделался-генерал виноват, летчик ошибся-опять генерала судить надо. А если генерал послал в бой войска , а там потери -тут писец генералу однозначно.
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18.12.2020 16:33 Ответить
О том и речь. Ето только вдуматься в формулировку пинкертонов
Ххххххххххххххххххх

... совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - отметили в ГБР.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.Источник: https://censor.net/ru/n3237756
Хххххххххххххххххх

Т.е по мнению етих сьіщиков команддующий ВВС должен лично бьіть на местах руководителем полетов, составлять и утверждать полетньіе листьі.

Чушь собачья. Скорее всего попьітка если не устранить, то сделать ручньім генералитет.
Вот я и спрашивается в задаче, а за что ч таком случае отвечает Верховньій(прости, Господи) главнокомандующий?
За видосики?
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18.12.2020 17:16 Ответить
Так точно.
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18.12.2020 17:39 Ответить
Так """""на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом""""""" -они были допущены к управлению самолетом в кабине или обучению в салоне? Этот самолет отличается от просто АН-26 выпуклыми иллюминаторами и креслами со столиками. Самолет предназначен для штурманской подготовки. Проще говоря, высовываешь голову в выпуклый иллюминатор и учишься ориентироваться.
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18.12.2020 18:07 Ответить
Трагедия с военным самолетом и гибель 26- и молоденьких курсантов, это был шок , и за это должен кто то ответить. То что отвечать придется командиру части и командующему ВВС, это логично и правильно. Пусть в суде теперь доказывают свою невиновность. Легче всего было списать вину на стрелочников летчиков и не в лазить в дебри прогнившей системы. Теперь ,когда затронуты интересы высших чинов, надеюсь многие косяки прогнившей системы выплывут на ружу.
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18.12.2020 16:00 Ответить
Сашко, а в яких військах ти служив? Яке в тебе військове звання? А тобі відомо, що "молодінькіє курсанти", це не пастухи, яких грозой убило, це віськовослужбовці, які мають небазпечну спеціальність.
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18.12.2020 16:14 Ответить
Горобець , начни с себя , представься для начала , а потом вопросы задавай. Про пастушку и пастухов раскажешь в театре песни и пляски.
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18.12.2020 16:28 Ответить
Давай почнемо з себе. Срочку служив в ВПС ППО, військове звання старший сержант. Літаки бачив, як падали теж.
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18.12.2020 16:49 Ответить
Младший лейтенант танковых войск , командир танка т-64. В авиации не служил, но знаю точно , что в любом чп , и не дай бог смерти подчиненного виновен командир , он и несет за это личную ответственность. Только ни я ни вы не военный прокурор , и ни судья ,которые принимают решения в таких ситуациях.
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18.12.2020 16:58 Ответить
Мавлєєв танкістов в Україне готували в сельхозакадемії. Раніше їх називали піджаками. Вмпуск з училіща навіть середнього, лейтенант, сам закінчував. Офіцер не може бути командиром танка, це посада сержанта. Ти танк бачив?
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18.12.2020 17:08 Ответить
Т-64 три года штудировал , только не в сельхозакадемии а в харьковском политехе. Танковый полигон в Малиновке под Харьковом фэрштэйн? Не боись , и водить ,и стрелять учили как надо. Ну и звание в военном билете не поддельное , ну и не сержат естестно. А что сержанта смущает? Меня например смущает сержант , который не знает , что командир, в особенности офицер отвечает за здоровье и жизнь своих подчиненных. Сержат Горобэць похоже этого не знает. Плохой из тебя сержант получился. На полигоне хоть стрелять довелось? Надеюсь это не ты ту-34 над Черным морем сбил с С-200 ? Хотя с такими сержантами не вижу в этом ни чего удивительно.
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18.12.2020 17:47 Ответить
Ні не я. ТУ 154 збили росіяни. Було 26 пусков, як наших так і іх ППО. Українськи розрахунки технічно не могли збити цей літак. Юридично це доведено. В 2001 році, свисток, жоча який ти свисток, ти піджак, я вже рік, як був майором. Я ще чекав, що ти про АТО щось напишешь, але ні мовчишь. Командир с тебе, як з говна пуля, сподіваюсь, що танкіст тоже.
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18.12.2020 18:53 Ответить
Вот это фокус-покус. Оказывается я прав оказался , ты сержант - фантом , не знаешь ттх С-200. Тебя наверное даже к зушке на пушечный выстрел не подпускали ,а то бы всех в округе перестрелял. Мой хороший товарищь полковник пво в отставке ( обучал в харькове иностранных студентов), этот комлекс знает как свои пять пальцев. Сержантов он конечно не учил , а вот офицеров сколько угодно. Доводилось ему обучать таких как ты, которые не знают,что такое теорема Пифагора , и как решить квадратное уравнение. Оказывается израильскую тушку сбили россияне , а Украина и Кучма признались в этом и неустойку за это заплатили. Ну что тут сказать? Ты просто смешон сержант , в своем беспросветном невежестве.
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18.12.2020 19:08 Ответить
Синку, я тебе вже послав нахер, і як старший сержант, і як майор. Тебе ще помокати. Ти вже забув, як плакав мамці, що в армію не хочешь. А вона, йди, синку чмо, в політех, там кафедра, купимо тобі ахвицера, а сам будешь в Харкові носками з мамкою торгувати. Ото одна запісь від тебе і залишилась. Хоча ти напевно ще сепар, якщо радієшь незаконному притягненню до відповідальності українських військових. Сепар? Чи може вже російський шпигун?
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18.12.2020 19:20 Ответить
Да нет проблем хам , если ты меня послал , то и сам иди туда же.
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18.12.2020 19:26 Ответить
сынок, неустойку заплатила Москва
в обмен на признание Кучмы
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18.12.2020 19:20 Ответить
Понеслась , со всех сторон хамливые колобки повылазили.
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18.12.2020 19:28 Ответить
Молодший лейтенант Очков, старий майор розповів тобі, все що було у твоєму нікчемному життю .Все ,як на духу,навіть слова мамки один в один.Тепер, танкіст без танку,слухай що з тобою буде. Так,як ви здаєте Україну, росіяни полізуть,в школу не ходи.Помилку ти вже зробив,що потрапив в танкові війська,гірше напевно тільки кулеметник. У ворога на вас алергія,що танк,що кулемет просто затрахує. Полізуть з Донбасу і тебе встигнемо мобілізувати. Твій танк вже зараз майже готовий тут у нас,но тобі, вялікому командіру, дадуть навіть два танка.Один буде на ходу,но не буде стріляти, інший буде стріляти но без ходу. Ну хто тобі, піджак, дасть Булат. Дорога на НОЛЬ тобі пряма. Там ти побачішь,що є солдати і сержанти.Вперше. Тобі звезе якщо вони будуть просто танкісти, а не замісць цього знати теорему Піфагора.Цілість твого життя буде залежати саме від них. Вони приглянуть за тобою і пристрелять,якщо зрадишь Україну. Пам'ятай, що без них ти ніхто. Без них ти навіть не командир танку, як там дурні тобі написали. І не дай Боже ти згубиш танк. Тоді такий майор,як я задасть тобі купу питань. Як командир ти відповідаєш за все (твої слова). Но до цього тобі ще треба дожити. Мораль:Військову професію треба вибирати правильно і без особового складу офіцер нікому не потрібен.
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18.12.2020 22:42 Ответить
Смешно читать всякую чушь от морального урода и фуфломицин-сержанта пво такого как ты.Фамилию не буду называть , что бы не обижать любимых мне птиц.
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18.12.2020 23:01 Ответить
Уклоніст Очков отбой. І пам'ятай, що контрозвідка СБУ за тобою плаче.
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18.12.2020 23:39 Ответить
Полегчало? Наврядли.
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19.12.2020 01:02 Ответить
Пассажиры в автобусе или пассажирском самалете так же "имеют нэбэзпэчну специальность"? Шутник однако.
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18.12.2020 16:38 Ответить
Пасажир,як і лох це ДОЛЯ.
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18.12.2020 16:50 Ответить
"Прекрасный" ответ , вопросов больше не имею.
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18.12.2020 17:00 Ответить
Игорь .я думаю что там вина экипажа на 99% но нариду этого не надо.Накопать всякой хрени можно сколько угодно, к примеру на обед было не 5 первых блюд на выбор а 4 .Можно судить начальника тыла.И так далее до бесконечности.
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18.12.2020 16:40 Ответить
Что такое "ружа"?
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18.12.2020 16:07 Ответить
..зекоманда хйла вставляє палки у колеса Україні вибірково, аби тільки послабити її: Вошьдя зебілів з бандою залишають на свободі (хоча вона і є найбільший ворог України в Україні), а командувача ВПС ЗСУ починають кошмарити ні за шо (і не треба рвати волосся на сраці - наче Дроздов найбільше зло.. ми всі тут живемо і приблизно знаємо "шо і как")..
..от ВПС наразі обезголовлене на радість кацапам-загарбникам, а зрадник Альфонс де"Єрмак-Шнирліц бикує на волі і надалі..
дебіли-експериментатори, ви зробили це разом
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18.12.2020 16:13 Ответить
26 могил двадцатилетних парней за раз , это "ни - за - що"? И это не в бою , а на тренировке. Если все это "ни-за-що" , то система точно прогнила сверху до низу. А как известно "рыба гниет с головы". И это хорошо , что отвечать придется командующему , не будет смысла кого то выгораживать. Быстрее докопаются до истины , и найдут не стрелочников , а причину трагедии. Не виновен - оправдают , виновен - посадят.
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18.12.2020 16:51 Ответить
А вот давай. Вдруг вьіяснится что количество людей и их навьік нни при чем. А причиной отказа двигателя стал керосин, поставлленньій в ВВС ВСУ, Бениной фирмой и крьішуемой Ермаком(не забьіваем про его "воскресшего" брата с коррупционньіми пленками) и лично Зеленским?
Будет Зеленский нести ответственность?
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18.12.2020 17:26 Ответить
Ну давай так давай. Даст подозреваемый свои показания , доказывающие вину хоть кого угодно в том числе и Зеленского , и понесет и Зеленский ответственность. Не сейчас, так потом, когда власти лишится. Хороший пример Мыкытась , сдал всех , в том числе и корешей Зеленского.
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18.12.2020 17:51 Ответить
За государственную измену с вагнеровцами ишак ответил? А там пожизненное всей этой банде надо бы.
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18.12.2020 18:11 Ответить
Не ответил , но я надеюсь ответит. Не сейчас (я не наивный), а посже когда власти лишится. И Бутусов в этом поможет , что бы села вся шайка-лейка во главе с Шехфом.
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18.12.2020 18:54 Ответить
При чем тут показания? Если по двигателю заключение делает експертная комиссия. В том числе и по качеству топлива.
Но дело не в етом, а в том что ему вменяют халатность в отношении своих обязанностей(они уже успели их изучить?) что привело к катастрофе. В частности то, что на борт бьіли допущеньі люди без достаточного опьіта.
Ето чушь собачья. Не уровень командующего ВВС ВСУ руководить полетами на местах и заниматься полетньіми листами.
ЕТО НЕ ЕГО ОБЯЗАННОСТЬ. ФЕРШТЕЙН?
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18.12.2020 18:15 Ответить
Если ты прав , то его адвокатам в суде не составит труда доказать его невиновность,или это обвинение отпадет еще на этапе следствия. К чему так кипишевать,мало ли кого и в чем обвиняют? Но сам процесс вполне возможно приведет к установлению истинных причин катастрофы. Для меня важен факт установки настоящих причин и виновных, а не стрелочников , и слом системы круговой поруки и безнаказанности. У нас правовая страна , и просто так еще ни одного генерала не посадили.
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18.12.2020 18:41 Ответить
Предварительно: при неработающем левом двигателе(штатная процедура обучения садиться с одним двигателем) зацепил левьім крьілом или деревья или землю при попьітке набрать мощность с уходом от курса влево.
Человеческий фактор или бьіло какое-то припятствие - хз.
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18.12.2020 19:55 Ответить
Когда падают гражданские самолеты и гибнут сотни людей самой частой причиной является человеческий фактор. Но ведь это не значит что авиация прогнила. Кстати когда я летал на таком же самолете у всех были парашюты. В данном случае они навряд ли бы пригодились. Как не жаль ребят , но это не такое уж и редкое событие . Просто им не повезло. Каждый летчик может рассказать десятки случаев когда до смерти было рукой подать.
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18.12.2020 17:49 Ответить
Ну ,ну. Совсем недавно Боинг новейший 737 пару раз разбился. По началу вот так же компания хотела на пилотов все спихнуть ,а потом выяснилось ,что причина была в сыром софте. Пришлось Боингу два года в этом глюке разбираться , нести миллиардные убытки ,возмещать ущерб потерпевшим , останавливать производство,терять клиентов на свои самалеты. Только перед этим профессионалы расследование провели и причины катастроф установили. Слава богу , что расследователи были не с этого форума.
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18.12.2020 18:10 Ответить
Есть статистика.Она не засекречена. Я ясно написал САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ. Моя должность позволяла участвовать в расследовании авиапроисшествий и у меня есть для этого знания и опыт. Я не стану много распространятся на эту тему , но посторонние как правило понятия не имеют что произошло.Выводы комиссии зачастую тоже нацелены пожалеть психику гражданских.
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18.12.2020 18:18 Ответить
Слава богу ,что тут на форуме должностей нет , и каждый может высказывать свою точку зрения. А расследования оставим компетентным людям и организациям, в состав которых похоже вас не включили. Командуйте там ,где у вас есть должность, а здесь на форуме все равны.
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18.12.2020 18:30 Ответить
У тебя странные выражения _ компания хотела спихнуть. Компания и так за все ответит. Ты заметил что экипаж напрямую никто не обвиняют. Так часто делается , из гуманности как к погибшим так и их близким. Тебе не кажется """дебаты"" у нас с тобой в разных "весовых" категориях?
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18.12.2020 18:26 Ответить
А что тут странного, когда после первой катастрофы 737 max , боинг так и сделал (назвал причиной ошибку пилотов)? Это для тебя странно , а для меня это факт. При чем факт повлекший вторую катастрофу и ненужные смерти. Проста ставки в этих случаях были ну ооочень высоки. Миллиарды ,и милларды баксов.
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18.12.2020 18:48 Ответить
Да это полная Херня Передайте расследование Boeing , только им можно поверить . А этим наперсточникам веры нет , у них Кернес до сих пор был живой Пока не верю
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18.12.2020 17:58 Ответить
Вот как раз Боинг попытался свою вину в недавних катастрофах новейших 737 max списать на пилотов. Первый раз это прокатило , а вот после второго раза пришлось разбираться за ново. Разобрались бы сразу как надо ,не было бы второй катастрофы , и не нужных смертей. Настоящая причина была установлена в расследовании Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSC)
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18.12.2020 18:23 Ответить
ТЕБЕ ВИДНЕЙ Я пытался тебе пояснить....
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18.12.2020 18:29 Ответить
Спасибо. Вашу мнение принял, но имею свою точку зрения.
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18.12.2020 18:43 Ответить
гепе - мавзолей
в зоопарке
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18.12.2020 19:18 Ответить
В казки і чудо не вірю. Це неймовірно, що усі живцем згоріли на розбитому літаку, крім одного, який відбувся легкими подряпинами і без жодних опіків. Яким чудом таке сталося? І чому він ховається, не розказує, як йому вдалося відбутися легким переляком? Може, він зробив теракт і катапультувався, або його й не було на борту? Його батько хвалився, що вже три літаки розбилося, де він єдиний виживав... І не інвалід... Нехай поділяться, яким чином можна й іншим рятуватися таким способом.
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18.12.2020 19:45 Ответить
В казки і чудо не вірю. Це неймовірно, що усі живцем згоріли на розбитому літаку, крім одного, який відбувся легкими подряпинами і без жодних опіків. Яким чудом таке сталося? І чому він ховається, не розказує, як йому вдалося відбутися легким переляком? Може, він зробив теракт і катапультувався
Ххххххххххххххххххх
А кажите в казки не віріте.
Да ви їх самі розповідаєте
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18.12.2020 20:01 Ответить
Як завжди феєрично знайдено тєрпіл "відповідальних посадових осіб". Замість змін до підходу експлуатації навчальних повітряних суден та змін в системі підготовки курсантів - совкове шукання винних. Результат відомий і передбачуваний - курсанти літатимуть рідше або не літатимуть взагалі. Натомість з*явиться більше журналів інструктажів та більше інструкцій.
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18.12.2020 20:03 Ответить
 
 