Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову
По делу авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом сегодня сообщили о подозрении Командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок во время брифинга по результатам расследования крушения самолета АН-26.
"На сегодняшний день ГБР … получило доказательства, на основании которых обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, которые допустили нарушения в своей служебной деятельности. На сегодняшний день мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, также уведомлен о подозрении командующий Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - отметили в ГБР.
В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.
По словам Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.
Также вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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по гепе траур три дня. приоритеты
Варіант. Чого бідний, бо дурний,чого дурний, бо бідний
возможно, одновременно решили попрактиковать и тех и других...
а может и третьих, если к полету самолет готовили курсанты-техники
колись біля пермі зазнав катастрофи аеробус А-якийсь там...
останні розбірливі записані слова були - папа, дай порулить
Для этого необходимо всего два онсовных условия:
1) налоги платят абсолютно ВСЕ и В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ;
2) ПРОЗРАЧНОЕ и ЭФЕКТИВНОЕ администрирование собраных налогов
Всё! Остальное - следствие, вплоть до выкрученной лампочки в подъезде...
Європі для цього знадобилось десь 1000 років.
P. S. Нешановні мої зебілоідні співгромадяни, як гадаєте, Трускавецький інстітут благородних дєвіц уже почав готувати льотчиків?
А вот за погибших курсантов и экипаж - уроды, их до кучи крайними сделали
мультиков про сралена сидя на горшке в детском саду пересмотрел?
решил, как и тот, чистку в рядах войск провести? ну там всяких современных аналогов Тухачевских и прочих на ноль помножить???
Ххххххххххххххххххх
А почему не сразу Зеленскому?
Ххххххххххххххххххх
... совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - отметили в ГБР.
В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.Источник: https://censor.net/ru/n3237756
Хххххххххххххххххх
Т.е по мнению етих сьіщиков команддующий ВВС должен лично бьіть на местах руководителем полетов, составлять и утверждать полетньіе листьі.
Чушь собачья. Скорее всего попьітка если не устранить, то сделать ручньім генералитет.
Вот я и спрашивается в задаче, а за что ч таком случае отвечает Верховньій(прости, Господи) главнокомандующий?
За видосики?
в обмен на признание Кучмы
..от ВПС наразі обезголовлене на радість кацапам-загарбникам, а зрадник Альфонс де"Єрмак-Шнирліц бикує на волі і надалі..
дебіли-експериментатори, ви зробили це разом
Будет Зеленский нести ответственность?
Но дело не в етом, а в том что ему вменяют халатность в отношении своих обязанностей(они уже успели их изучить?) что привело к катастрофе. В частности то, что на борт бьіли допущеньі люди без достаточного опьіта.
Ето чушь собачья. Не уровень командующего ВВС ВСУ руководить полетами на местах и заниматься полетньіми листами.
ЕТО НЕ ЕГО ОБЯЗАННОСТЬ. ФЕРШТЕЙН?
Человеческий фактор или бьіло какое-то припятствие - хз.
в зоопарке
Ххххххххххххххххххх
А кажите в казки не віріте.
Да ви їх самі розповідаєте