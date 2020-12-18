Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру командувачеві ВПС Дроздову
У справі авіакатастрофи АН-26 під Чугуєвом сьогодні повідомили про підозру командувачеві ВПС ЗСУ Сергієві Дроздову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник відділу ДБР Вадим Приймачок під час брифінгу за результатами розслідування катастрофи літака АН-26.
"На сьогодні ДБР... отримало докази, на підставі яких обґрунтовано підозрюються окремі особи, причетні до організації зазначених польотів, які допустили порушення у своїй службовій діяльності. На сьогодні ми вручили письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який у цей день здійснював управління польотами, командиру зазначеної військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, також повідомлений про підозру командувач Повітряних сил ЗСУ, який скоїв недбалість щодо виконання своїх службових обов'язків, що спричинило трагедію", - зазначили в ДБР.
Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, які не мали досвіду в керуванні літаком.
За словами Приймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком у нічний час.
Також провину підозрюваних підтверджують результати проведеної експертизи.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.
На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
по гепе траур три дня. приоритеты
Варіант. Чого бідний, бо дурний,чого дурний, бо бідний
возможно, одновременно решили попрактиковать и тех и других...
а может и третьих, если к полету самолет готовили курсанты-техники
колись біля пермі зазнав катастрофи аеробус А-якийсь там...
останні розбірливі записані слова були - папа, дай порулить
Для этого необходимо всего два онсовных условия:
1) налоги платят абсолютно ВСЕ и В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ;
2) ПРОЗРАЧНОЕ и ЭФЕКТИВНОЕ администрирование собраных налогов
Всё! Остальное - следствие, вплоть до выкрученной лампочки в подъезде...
Європі для цього знадобилось десь 1000 років.
P. S. Нешановні мої зебілоідні співгромадяни, як гадаєте, Трускавецький інстітут благородних дєвіц уже почав готувати льотчиків?
А вот за погибших курсантов и экипаж - уроды, их до кучи крайними сделали
мультиков про сралена сидя на горшке в детском саду пересмотрел?
решил, как и тот, чистку в рядах войск провести? ну там всяких современных аналогов Тухачевских и прочих на ноль помножить???
Ххххххххххххххххххх
А почему не сразу Зеленскому?
Ххххххххххххххххххх
... совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - отметили в ГБР.
В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.Источник: https://censor.net/ru/n3237756
Хххххххххххххххххх
Т.е по мнению етих сьіщиков команддующий ВВС должен лично бьіть на местах руководителем полетов, составлять и утверждать полетньіе листьі.
Чушь собачья. Скорее всего попьітка если не устранить, то сделать ручньім генералитет.
Вот я и спрашивается в задаче, а за что ч таком случае отвечает Верховньій(прости, Господи) главнокомандующий?
За видосики?
в обмен на признание Кучмы
..от ВПС наразі обезголовлене на радість кацапам-загарбникам, а зрадник Альфонс де"Єрмак-Шнирліц бикує на волі і надалі..
дебіли-експериментатори, ви зробили це разом
Будет Зеленский нести ответственность?
Но дело не в етом, а в том что ему вменяют халатность в отношении своих обязанностей(они уже успели их изучить?) что привело к катастрофе. В частности то, что на борт бьіли допущеньі люди без достаточного опьіта.
Ето чушь собачья. Не уровень командующего ВВС ВСУ руководить полетами на местах и заниматься полетньіми листами.
ЕТО НЕ ЕГО ОБЯЗАННОСТЬ. ФЕРШТЕЙН?
Человеческий фактор или бьіло какое-то припятствие - хз.
в зоопарке
Ххххххххххххххххххх
А кажите в казки не віріте.
Да ви їх самі розповідаєте