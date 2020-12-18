Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру командувачеві ВПС Дроздову

У справі авіакатастрофи АН-26 під Чугуєвом сьогодні повідомили про підозру командувачеві ВПС ЗСУ Сергієві Дроздову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник відділу ДБР Вадим Приймачок під час брифінгу за результатами розслідування катастрофи літака АН-26.

"На сьогодні ДБР... отримало докази, на підставі яких обґрунтовано підозрюються окремі особи, причетні до організації зазначених польотів, які допустили порушення у своїй службовій діяльності. На сьогодні ми вручили письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який у цей день здійснював управління польотами, командиру зазначеної військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, також повідомлений про підозру командувач Повітряних сил ЗСУ, який скоїв недбалість щодо виконання своїх службових обов'язків, що спричинило трагедію", - зазначили в ДБР.

Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, які не мали досвіду в керуванні літаком.

За словами Приймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком у нічний час.

Також провину підозрюваних підтверджують результати проведеної експертизи.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.