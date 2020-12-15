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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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авіакатастрофа (1082) Іран (1974) Канада (2115)

Канада оприлюднила звіт про загибель літака МАУ в Ірані

Канада оприлюднила звіт про загибель літака МАУ в Ірані

Канада продовжить боротьбу за відстоювання прав родичів жертв катастрофи літака МАУ в Ірані на справедливість й належне відшкодування.

Про це йдеться у звіті, підготовленому спеціальним радником прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакатастрофи Ральфом Гудейлом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада продовжить енергійно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам", - зазначається у звіті.

"Канада дослідить усі наявні механізми внутрішнього законодавства та міжнародних організацій й агентств, аби нагадувати світові про трагедію PS752, вшанувати й пом’янути жертв, добитися відшкодувань та зробити небо безпечнішим для міжнародної цивільної авіації", - стверджується у звіті.

Читайте також: В Ірані передумали закладати в держбюджет 200 млн євро на компенсації сім'ям загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані, - Єнін

Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й ставить ряд запитань, на які має відповісти іранська сторона.

У документі висловлюється підтримка канадській ініціативі "Безпечніше небо", покликаній унеможливити повторення трагедій літаків рейсу PS752 та MH17, а також міститься заклик надавати особливу увагу потребам родичів жертв авіакатастроф.

Читайте також: Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.
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Топ коментарі
+9
Такое ощущение что самолет который сбили был не украинский, а канадский. С нашей стороны реакция вменяемая будет? Про иранцев с канадскими паспортами знаю.
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15.12.2020 22:20
+7
А в это "величайший победитель" готовится снова отдыхать. Перетрудилось оно.
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15.12.2020 22:24
+2
Шиїти, такі думалі, шо на борту летел Зе.
Патрушев его спас, ридав ему борт на котором прилетел в Оман.
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15.12.2020 22:18
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Все лишнехромосомные набутылочники твои сподвижники
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15.12.2020 22:40 Відповісти
Шиїти, такі думалі, шо на борту летел Зе.
Патрушев его спас, ридав ему борт на котором прилетел в Оман.
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15.12.2020 22:18 Відповісти
ни одной буквы не угадал
пианисту в режиме реального времени показали, что будет с его лайнером
поэтому он летел с главным пауком и смотрел их компроматы
для пользы дела
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16.12.2020 01:08 Відповісти
Такое ощущение что самолет который сбили был не украинский, а канадский. С нашей стороны реакция вменяемая будет? Про иранцев с канадскими паспортами знаю.
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15.12.2020 22:20 Відповісти
"Більшість загиблих в авіакатастрофі - https://censor.net/ua/news/3168659/katastrofa_litaka_mau_v_tegerani_na_bortu_perebuvaly_15_ukrayintsiv_73_kanadtsya_71_iranets_ta_21_gromadyanyn." З нашої сторони реакція є, в рамках міжнародного повітряного права. Такі позови роками можуть розглядатись, і це вже не провина позивача.
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15.12.2020 22:59 Відповісти
Більшість нормальних українців свого часу виїхала до Канади, коли кацапня вчергове полізла до України. Тому Канада більше схожа на Україну, ніж наші 73%. Ось і ви тут російською пишете...
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15.12.2020 23:04 Відповісти
А в это "величайший победитель" готовится снова отдыхать. Перетрудилось оно.
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15.12.2020 22:24 Відповісти
нужно в тайне встретиться с кураторами из орды, получить новые инструкци...
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16.12.2020 09:37 Відповісти
Шановні, дуже прошу: свою ненавись у всяких фейсбучеках сціть. Це новинний сайт і обговорювати тут треба новини відповідні.
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15.12.2020 23:02 Відповісти
А Украина ?
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15.12.2020 23:34 Відповісти
НАМ РЕПАРАЦИИ НЕ НУЖНЫ !!! СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ !!!
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16.12.2020 00:57 Відповісти
Канада настільки забобонна чи хибна, що не розуміє заяв про помсту союзникам?!
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16.12.2020 01:27 Відповісти
Яку помсту? Тож Байден виграв - першим ділом тепер Ірану гроші дасть. Ну а Канада - вже давно ліберальна, теж підкине.
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16.12.2020 04:09 Відповісти
Канада обнародовала... а Украина?
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16.12.2020 07:18 Відповісти
 
 